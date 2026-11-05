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Ο καφές αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για εκατομμύρια ανθρώπους, ωστόσο η υπερβολική κατανάλωσή του ενδέχεται να δυσκολεύει την προσπάθεια απώλειας βάρους. Αυτό υποστηρίζει ο ειδικός στη μακροζωία, δρ Σεμπαστιάν Λα Ρόσα, ο οποίος εξηγεί τη σχέση ανάμεσα στην καφεΐνη, το άγχος και τη διαδικασία καύσης λίπους.

Σε πρόσφατο βίντεό του, ο ειδικός επισημαίνει ότι, παρά τα αναγνωρισμένα οφέλη του, ο καφές δεν αποτελεί απαραίτητα αποτελεσματικό σύμμαχο για όσους επιδιώκουν να ενισχύσουν την καύση λίπους, ιδιαίτερα όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η επίδραση του στρες στον οργανισμό και ειδικότερα η λειτουργία της κορτιζόλης.

Πώς συνδέονται ο καφές, το άγχος και η κορτιζόλη

Ο δρ Λα Ρόσα εξηγεί ότι η αυξημένη ένταση και το παρατεταμένο άγχος επηρεάζουν τις ορμονικές λειτουργίες του σώματος, ενεργοποιώντας μηχανισμούς που σχετίζονται με την επιβίωση.

«Τα υψηλά επίπεδα στρες αυξάνουν μια ορμόνη που ονομάζεται κορτιζόλη, της οποίας η πραγματική λειτουργία είναι να μας βοηθά να ενεργοποιούμε μηχανισμούς σχεδιασμένους καθαρά για την επιβίωση», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, η διαδικασία αυτή οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, καθώς ο οργανισμός αξιοποιεί τα διαθέσιμα αποθέματα υδατανθράκων.

«Αυτό αυξάνει το επίπεδο σακχάρου στο αίμα μας, χρησιμοποιώντας τα αποθέματα υδατανθράκων που διαθέτουμε», σημειώνει.

Σύμφωνα με τον ειδικό, η συγκεκριμένη λειτουργία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα χρησιμοποιεί τις ενεργειακές του πηγές και, κατ’ επέκταση, τη διαδικασία μεταβολισμού του λίπους.

Γιατί μπορεί να δυσκολεύεται η καύση λίπους

Όπως αναφέρει το as.com, ο δρ Λα Ρόσα συνδέει τη συνεχή ενεργοποίηση των μηχανισμών του στρες με τη δυσκολία του οργανισμού να αξιοποιήσει τα αποθέματα λίπους για την παραγωγή ενέργειας.

«Αν ζεις συνέχεια χρησιμοποιώντας αυτά τα αποθέματα, φυσικά δεν καταφέρνεις να κάψεις λίπος», υποστηρίζει.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την προσέγγισή του, η καύση λίπους ευνοείται όταν ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, με φυσιολογική δραστηριότητα και χαμηλά επίπεδα φλεγμονής.

«Κανονικά καίμε λίπος όταν είμαστε ήρεμοι, έχουμε μια νορμάλ δραστηριότητα και χαμηλή φλεγμονή», εξηγεί.

Η ενέργεια που προσφέρει ο καφές και η επίδρασή της στον οργανισμό

Ο ειδικός αναφέρεται επίσης στην αίσθηση τόνωσης που προκαλεί η κατανάλωση καφέ, υποστηρίζοντας ότι η προσωρινή αύξηση της εγρήγορσης δεν σημαίνει απαραίτητα πως ο οργανισμός έχει αντιμετωπίσει την πραγματική αιτία της κόπωσης.

Κατά τον ίδιο, όταν ο καφές χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τη δραστηριότητα του οργανισμού μέσω των μηχανισμών που σχετίζονται με την κορτιζόλη, μπορεί να λειτουργεί ανασταλτικά στην προσπάθεια καύσης λίπους.

«Όταν χρησιμοποιούμε τον καφέ για να διεγείρουμε αυτές τις διεργασίες της κορτιζόλης που μας προσφέρουν φαινομενική ενέργεια, ακυρώνουμε τη δυνατότητα να επιτύχουμε αυτή την καύση λίπους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τι επισημαίνει για όσους πίνουν καφέ λόγω στρες

Ο δρ Λα Ρόσα εστιάζει ιδιαίτερα στους ανθρώπους που καταφεύγουν στον καφέ προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας καθημερινότητας με έντονο άγχος.

Όπως εξηγεί, η αίσθηση αυξημένης ενέργειας δεν σημαίνει ότι έχει αντιμετωπιστεί το στρες που προκάλεσε την ανάγκη για επιπλέον διέγερση.

«Αν καταφεύγεις στον καφέ για να συνεχίσεις να λειτουργείς όταν είσαι στρεσαρισμένος… Το να νιώθεις πιο δραστήριος δεν σημαίνει ότι έχεις λύσει αυτό το στρες», σημειώνει.

Ο ειδικός προτρέπει όσους διαπιστώνουν ότι χρειάζονται συνεχώς καφέ για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους να εξετάσουν τις αιτίες αυτής της ανάγκης.

«Αξίζει τον κόπο να κοιτάξεις τι κρύβεται πίσω από αυτή την ανάγκη για διέγερση», καταλήγει ο δρ Λα Ρόσα.