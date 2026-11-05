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Στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα υποχώρησαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του κακάο στη Νέα Υόρκη, καθώς η αύξηση των αποθεμάτων στις αποθήκες της Ευρώπης και των ΗΠΑ υπερίσχυσε των ανησυχιών για τους κινδύνους που δημιουργούν οι καιρικές συνθήκες στις σημαντικότερες χώρες παραγωγής.

Το συμβόλαιο με τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα κατέγραψε απώλειες που έφτασαν έως το 4,8% στη Νέα Υόρκη, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Οκτωβρίου.

Τα αποθέματα κακάο συνεχίζουν να αυξάνονται στις αποθήκες που παρακολουθούνται από τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων, μετά το μεγάλο πλεόνασμα της προηγούμενης εμπορικής περιόδου. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι η προσφορά παραμένει επαρκής σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Στο μικροσκόπιο οι καιρικές συνθήκες στη Δυτική Αφρική

Παρά την αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων, η αγορά παρακολουθεί στενά τις καιρικές συνθήκες στη Δυτική Αφρική, περιοχή που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια παραγωγή κακάο.

Στην Ακτή Ελεφαντοστού, τη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα παγκοσμίως, η υγρασία του εδάφους παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά τις θερμοκρασίες που είναι ελαφρώς υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα στις βόρειες καλλιεργητικές περιοχές.

Αυτό επισημαίνει ο Ντόναλντ Κίνεϊ, ανώτερος αγρομετεωρολόγος της Vaisala Xweather.

Ωστόσο, οι συνθήκες είναι λιγότερο ευνοϊκές στις γειτονικές Γκάνα και Νιγηρία, όπου ο θερμότερος και ξηρότερος καιρός απειλεί τις προοπτικές των καλλιεργειών, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η πτώση του κακάο συνοδεύεται από τις ακόλουθες μεταβολές στις αγορές εμπορευμάτων:

Κακάο Νέας Υόρκης: Πτώση 4,7% , στα 5.292 δολάρια ανά τόνο .

Πτώση , στα . Κακάο Λονδίνου: Απώλειες 3,7% .

Απώλειες . Καφές robusta: Άνοδος 1,4%.

Η ενίσχυση των αποθεμάτων εξακολουθεί να καθορίζει την πορεία των τιμών του κακάο, με τις εξελίξεις στις καλλιέργειες της Δυτικής Αφρικής να παραμένουν βασικός παράγοντας παρακολούθησης για την αγορά.