Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στις 10 Οκτωβρίου 1961, η απόλυτη ησυχία στο πιο απομακρυσμένο κατοικημένο μέρος της Γης διακόπηκε βίαια. Το ηφαίστειο στο νησί Τριστάν ντα Κούνια, αδρανές για περισσότερα από 150 χρόνια, ξύπνησε ξαφνικά, εξαπολύοντας βρυχηθμούς, σεισμούς και ρωγμές που ανέβλυζαν καπνό και φωτιά λίγες εκατοντάδες μέτρα από τον μοναδικό οικισμό, το «Εδιμβούργο των Επτά Θαλασσών». Οι 264 κάτοικοι του νησιού εγκατέλειψαν εσπευσμένα τα σπίτια τους με αλιευτικά σκάφη, κουβαλώντας μαζί τους μόνο τα απολύτως απαραίτητα, όπως ένα παλτό, μια λάμπα κι ένα τουφέκι.

Από την απομόνωση του Νότιου Ατλαντικού στον σύγχρονο κόσμο

Το Τριστάν ντα Κούνια, ένας βρετανικός προμαχώνας που προσαρτήθηκε το 1816 για να αποτραπεί ενδεχόμενη απόδραση του Ναπολέοντα από την Αγία Ελένη, βρίσκεται 1.500 μίλια μακριά από οποιαδήποτε άλλη κατοικημένη περιοχή. Μέχρι το 1961, η κοινότητα ζούσε μια απλή αγροτική και αλιευτική ζωή, χωρίς τη χρήση χρήματος, χωρίς δρόμους, αυτοκίνητα ή ψηλά κτίρια.

Όταν παραλήφθηκαν από ένα ολλανδικό επιβατηγό πλοίο και μεταφέρθηκαν τελικά σε μια εγκαταλελειμμένη αεροπορική βάση κοντά στο Σαουθάμπτον της Αγγλίας, το πολιτισμικό σοκ ήταν ολοκληρωτικό. Για πρώτη φορά, οι νησιώτες ήρθαν αντιμέτωποι με την έννοια των καταστημάτων, των φόρων, του καπνού των βιομηχανικών πόλεων και του αυστηρού εργασιακού ωραρίου «εννέα με πέντε», όπως αναφέρει το bbc.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jake Rosmarin | Travel | Boston (@jakerosmarin)

Η ζωή στη Βρετανία: Δυσκολίες προσαρμογής και νεανικός ενθουσιασμός

Η προσαρμογή στη βρετανική πραγματικότητα αποδείχθηκε εξαιρετικά επίπονη για τους μεγαλύτερους σε ηλικία κατοίκους. Ο μολυσμένος αέρας προκαλούσε αναπνευστικά προβλήματα, ενώ η εξάρτηση από το χρήμα για την επιβίωση ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την αυτάρκεια που είχαν συνηθίσει. Παράλληλα, η εγκληματικότητα της πόλης σόκαρε την κλειστή κοινότητα όταν ένα μέλος της δέχθηκε επίθεση για το ρολόι του.

Αντίθετα, οι νεότεροι κάτοικοι αγκάλιασαν ορισμένες πτυχές του δυτικού τρόπου ζωής. Τα ιταλικά κοστούμια, τα πικ-απ, η κάντρι μουσική του Johnny Cash, καθώς και οι νέοι χοροί όπως το twist και το locomotion έγιναν γρήγορα δημοφιλή ανάμεσα στους εφήβους του νησιού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Earth Whisper (@whisper.of.earth)

Η απόφαση για τη μεγάλη επιστροφή

Παρά τις ανέσεις και τους πειρασμούς της Βρετανίας, η νοσταλγία για την πατρίδα παρέμενε ισχυρή. Το 1962, ερευνητική αποστολή γεωλόγων διαπίστωσε ότι το ηφαίστειο ήταν πλέον αδρανές, ενώ η λάβα είχε αλλάξει πορεία την τελευταία στιγμή χυνόμενη στη θάλασσα, σώζοντας τα περισσότερα σπίτια του χωριού.

Σε μυστική ψηφοφορία που διοργάνωσαν οι βρετανικές αρχές, οι νησιώτες αποφάσισαν σχεδόν ομόφωνα (148 υπέρ, 5 κατά) την επιστροφή τους. Τον Νοέμβριο του 1963, η κοινότητα γύρισε στον βράχο του Νότιου Ατλαντικού για να ξαναχτίσει τη ζωή της, επιλέγοντας την ελευθερία, την αλληλεγγύη και την ανεξαρτησία μακριά από τον σύγχρονο πολιτισμό.

Διαβάστε ακόμη

Πετρέλαιο θέρμανσης: Προς εκκίνηση κάτω από τα 1,60 ευρώ με πρόσθετη επιδότηση 35 λεπτών

AEGEAN: Η αλλαγή σκυτάλης, ο δύσκολος χειμώνας και το ανοικτό «μέτωπο» της Volotea

Ρενιέ ντε Γκρααφ – Ενας μεγάλος αρχιτέκτονας στο newmoney: “Δεν λείπουν τα κτίρια, λείπει η προσιτή στέγη”

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ