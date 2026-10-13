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Στην τελική ευθεία μπαίνει η διπλή στήριξη για τη θέρμανση, με τις νεότερες πληροφορίες να συγκλίνουν σε πρόσθετη επιδότηση 35 λεπτών το λίτρο και τιμή εκκίνησης κοντά στο 1,60 ευρώ ή και χαμηλότερα. Οι ανακοινώσεις ακολουθούν αύριο, μία ημέρα πριν ανοίξει η αγορά. Το πακέτο περιλαμβάνει αύξηση του επιδόματος κατά περίπου 20%, η οποία αναμένεται να ενισχύσει και την προκαταβολή για παλαιούς και νέους δικαιούχους.

Η επιλογή των 35 λεπτών προκρίνεται έναντι της χαμηλότερης ενίσχυσης των 25 λεπτών, που θα περιόριζε οριακά την τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, απομακρύνεται και το πιο απαιτητικό δημοσιονομικά σενάριο των 55 λεπτών, καθώς επιβαρύνει περισσότερο τον προϋπολογισμό, ενώ υπάρχει προσδοκία υποχώρησης των διεθνών τιμών.

Η επιδότηση που προκρίνεται

Οι υπολογισμοί στηρίζονται σε εκτιμώμενη τιμή θέρμανσης περίπου 1,96 ευρώ το λίτρο, στην οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, έχει ήδη συνυπολογιστεί η συνολική ελάφρυνση των 20 λεπτών που ισχύει στο πετρέλαιο κίνησης. Πρόκειται για κρατική επιδότηση 15 λεπτών και έκπτωση 5 λεπτών από τα διυλιστήρια.

Η πρόσθετη ενίσχυση των 35 λεπτών υπολογίζεται πάνω σε αυτή τη βάση, χωρίς να αφαιρούνται ξανά τα ίδια 20 λεπτά. Με την περαιτέρω υποχώρηση της αγοράς, η τιμή εκκίνησης εκτιμάται πλέον ότι μπορεί να κινηθεί γύρω στο 1,60 ευρώ ή και χαμηλότερα. Η κατανομή της νέας παρέμβασης μεταξύ προϋπολογισμού και διυλιστηρίων θα αποσαφηνιστεί στις ανακοινώσεις.

Στην εγχώρια αγορά, το πιο πρόσφατο διαθέσιμο δελτίο του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων καταγράφει μέση τιμή πετρελαίου κίνησης 2,121 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για τιμή του diesel κίνησης, καθώς η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη νέα περίοδο ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.

Οι εκτιμήσεις για χαμηλότερη τιμή θέρμανσης λαμβάνουν υπόψη τον μειωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, τη νέα ενίσχυση και τα περιθώρια της αγοράς. Η διαφορά του ΕΦΚ μεταξύ κίνησης και θέρμανσης είναι 13 λεπτά το λίτρο προ ΦΠΑ. Ωστόσο, η τελική τιμή δεν προκύπτει μόνο από την αφαίρεση φόρου και επιδότησης, καθώς επηρεάζεται και από το κόστος διάθεσης και την εμπορική πολιτική των προμηθευτών.

Στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές η τιμή αναμένεται υψηλότερη λόγω μεταφορικών. Οι εκτιμήσεις για την εκκίνηση δεν αποτελούν ενιαία τιμή πώλησης για όλη τη χώρα.

Ακόμη και με επιδότηση, η φετινή εκκίνηση αναμένεται ακριβότερη από την περσινή, όταν το καύσιμο διατέθηκε αρχικά περίπου στο 1,13 ευρώ το λίτρο. Για αγορά 1.000 λίτρων με τιμή 1,55 έως 1,60 ευρώ, το κόστος διαμορφώνεται ενδεικτικά στα 1.550 έως 1.600 ευρώ, έναντι περίπου 1.130 ευρώ στην περσινή εκκίνηση.

Πώς θα περάσει η έκπτωση

Η επιδότηση θα λειτουργήσει μέσω της αλυσίδας διάθεσης του καυσίμου, με το όφελος να περνά στην τελική τιμή πώλησης. Για τη συγκεκριμένη έκπτωση δεν θα απαιτείται αίτηση από τον καταναλωτή.

Η διάταξη που ψηφίστηκε στη Βουλή προβλέπει επιδότηση για τις ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθούν από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου. Το ακριβές ποσό, η διαδικασία χορήγησης και οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση.

Η συνέχιση της παρέμβασης θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς τιμές και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, με τον σχεδιασμό να προβλέπει επανεξέταση ανά δεκαπενθήμερο. Συνεπώς, η επιδότηση των πρώτων ημερών δεν προδικάζει εκείνη που θα ισχύσει για τις παραγγελίες του Νοεμβρίου.

Αύξηση στο επίδομα θέρμανσης

Η πίεση επεκτείνεται και στα υπόλοιπα μέσα θέρμανσης. Σύμφωνα με το νέο δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Σεπτέμβριο οι τιμές του φυσικού αερίου ήταν αυξημένες κατά 55,2% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 15% και των στερεών καυσίμων κατά 7%.

Για το επίδομα, που αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, οι νεότερες πληροφορίες προβλέπουν αύξηση της τάξης του 20%, χωρίς διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων. Εφόσον αυξηθούν με το ίδιο ποσοστό και τα όρια της ενίσχυσης:

• Το ελάχιστο ποσό θα ανέβει στα 120 ευρώ, από 100 ευρώ.

• Το γενικό ανώτατο ποσό θα φτάσει τα 960 ευρώ, από 800 ευρώ.

• Το αυξημένο ανώτατο όριο των 1.000 ευρώ για περιοχές με μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης θα διαμορφωθεί στα 1.200 ευρώ.

• Το υψηλότερο όριο των 1.200 ευρώ θα ανέβει στα 1.440 ευρώ.

Ο τρόπος εφαρμογής της αύξησης ανά είδος θέρμανσης και τα νέα όρια θα αποτυπωθούν στην υπουργική απόφαση. Το ποσό κάθε δικαιούχου θα εξαρτηθεί από τους όρους της νέας απόφασης, τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού, το είδος θέρμανσης και τις καιρικές συνθήκες.

Η διατήρηση των κριτηρίων δεν σημαίνει ότι θα παραμείνουν ακριβώς οι ίδιοι δικαιούχοι, καθώς η ένταξη θα κριθεί από τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση που θα ληφθούν υπόψη για τη νέα περίοδο.

Πώς βγαίνει η μεγαλύτερη προκαταβολή

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, για τους παλαιούς δικαιούχους εξετάζεται προσαύξηση κατά 20% της προκαταβολής που υπολογίζεται στο 60% του περσινού επιδόματος. Πρακτικά, το ποσό αντιστοιχεί στο 72% του επιδόματος της περιόδου 2025–2026. Δεν πρόκειται για προκαταβολή 72% του νέου, αυξημένου επιδόματος.

Για παράδειγμα, δικαιούχος που έλαβε πέρσι 500 ευρώ θα λάβει προκαταβολή 360 ευρώ αντί 300 ευρώ. Για τους νέους δικαιούχους, η αντίστοιχη προσαύξηση της προκαταβολής από 50% οδηγεί σε 60% της βάσης υπολογισμού που θα ορίσει η νέα απόφαση.

Η πρώτη πληρωμή αναμένεται τον Δεκέμβριο, με το ακριβές χρονοδιάγραμμα να αποσαφηνίζεται στη νέα απόφαση. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην πλατφόρμα myΘέρμανση, με την προθεσμία να αναμένεται στις αρχές Δεκεμβρίου, χωρίς ακόμη να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Για όσους αγοράσουν πετρέλαιο με την έναρξη της διάθεσης, η άμεση ελάφρυνση θα προκύψει από την επιδότηση στην τιμή. Το επίδομα θα ακολουθήσει μετά την υποβολή των αιτήσεων και τον έλεγχο των προϋποθέσεων.

Η διεκδίκηση στις Βρυξέλλες

Η μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές διατηρεί ανοιχτή την ανάγκη για πρόσθετες παρεμβάσεις. Η αρχική υποχώρηση του diesel τη Δευτέρα περιορίστηκε στη συνέχεια, καθώς η αγορά σταθμίζει τις εξελίξεις γύρω από τις ρωσικές εξαγωγές και την ενεργειακή εκεχειρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ευρύτερο αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας για εξαιρέσεις από τις οροφές δαπανών συναντά αντιστάσεις. Η ελληνική πλευρά επικεντρώνεται στην επέκταση της χρήσης της ενεργειακής ρήτρας, ώστε να καλύπτει, πέρα από επενδύσεις σε υποδομές, στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν θετική στάση αρκετών χωρών στις συζητήσεις του Eurogroup. Εφόσον εγκριθεί η ελληνική πρόταση, θα διευκολυνθεί η αξιοποίηση των κονδυλίων που προβλέπονται για το 2027 για ενεργειακές ενισχύσεις, εντός των όρων που θα συμφωνηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

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