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Τα ακουστικά έχουν γίνει σχεδόν μόνιμος «σύντροφος» της καθημερινότητας για εκατομμύρια νέους, που περνούν ώρες ακούγοντας μουσική και podcasts, από τη διαδρομή προς τη δουλειά μέχρι τις δουλειές του σπιτιού. Πίσω όμως από αυτή τη φαινομενικά αθώα συνήθεια, οι επιστήμονες εντοπίζουν έναν λιγότερο ορατό κίνδυνο: τη σταδιακή απομάκρυνση από τις ανθρώπινες επαφές, την αδυναμία εξοικείωσης με τη σιωπή και τη δυσκολία να παραμένουμε συγκεντρωμένοι στο παρόν. Με τους νέους ηλικίας 13 έως 34 ετών να αφιερώνουν κατά μέσο όρο 4,5 ώρες την ημέρα στην ακρόαση ηχητικού περιεχομένου, οι ειδικοί θέτουν πλέον το ερώτημα κατά πόσο η διαρκής ανάγκη για μουσική μάς στερεί πολύτιμες εμπειρίες της πραγματικής ζωής.

Η Ατίρα Γκάλι (Atira Gali) είχε ήδη συμπληρώσει 33.500 λεπτά ακρόασης μουσικής μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου του περασμένου έτους, σύμφωνα με την ετήσια ανασκόπηση των συνηθειών της στο Spotify.

«Δεν μπορώ ούτε τα πιάτα να πλύνω χωρίς τα ακουστικά μου, γιατί απλώς βαριέμαι», παραδέχεται.

Η 24χρονη Νεοϋορκέζα δηλώνει ότι ακούει σχεδόν συνεχώς μουσική ή κάποιο podcast, ξεκινώντας από την πρωινή διαδρομή προς τη δουλειά της σε εκδοτικό οίκο.

Κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, τα ακουστικά παραμένουν στα αυτιά της, εκτός εάν συμμετέχει σε κάποια συνάντηση ή βρίσκεται με συναδέλφους της. Τα χρησιμοποιεί ξανά στην επιστροφή στο σπίτι, στις βραδινές δουλειές και ακόμη και όταν ετοιμάζεται για ύπνο.

Σύμφωνα με έρευνα της Edison Research, που δημοσιεύθηκε τον Μάιο, τα άτομα ηλικίας 13 έως 34 ετών αφιερώνουν κατά μέσο όρο 4,5 ώρες την ημέρα στην ακρόαση μουσικής, podcasts ή άλλου ηχητικού περιεχομένου.

Παράλληλα, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Spotify, περίπου το 56% των παγκόσμιων αναπαραγωγών μουσικής στην πλατφόρμα, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 25 Νοεμβρίου 2025, προήλθε από τη Ακουστι.

Παρότι η συνεχής χρήση ακουστικών μπορεί να μοιάζει με μια απολύτως αθώα συνήθεια, ερευνητές εκφράζουν προβληματισμό για τις πιθανές συνέπειές της.

Όπως επισημαίνουν, η υπερβολική χρήση μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τόσο την ικανότητά μας να δημιουργούμε ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις όσο και τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε τις ίδιες μας τις σκέψεις και τα συναισθήματα, σύμφωνα με το CNN.

Μήπως τα ακουστικά μάς απομονώνουν από τους άλλους;

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η χρήση ακουστικών αποτελεί μια βαθιά ριζωμένη συνήθεια και όχι μια συνειδητή προσπάθεια να στείλουν στους γύρω τους το μήνυμα ότι δεν επιθυμούν επικοινωνία.

Ωστόσο, ακόμη και χωρίς να το επιδιώκουν, «οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα ακουστικά για να προστατεύονται από την παρουσία των άλλων», εξηγεί η δρ Γκλόρια Μαρκ (Gloria Mark), καθηγήτρια Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ίρβαϊν.

Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντσον (Richard Davidson), ιδρυτής και διευθυντής του μη κερδοσκοπικού Center for Healthy Minds στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν–Μάντισον, υποστηρίζει ότι οι φοιτητές χάνουν αναρίθμητες ευκαιρίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης εξαιτίας της συνεχούς χρήσης ακουστικών.

Εκτιμά ότι περίπου το 90% των φοιτητών που μετακινούνται μέσα στην πανεπιστημιούπολη του Μάντισον φορούν ακουστικά.

«Πριν από δέκα χρόνια δεν συνέβαινε αυτό», σημειώνει.

Ο Ντέιβιντσον, καθηγητής Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής, υπογραμμίζει ότι μία από τις σημαντικότερες εμπειρίες της πανεπιστημιακής ζωής είναι η γνωριμία με νέους ανθρώπους, συχνά με διαφορετικές καταβολές και εμπειρίες.

«Αν όλοι περπατούν με ακουστικά, κανείς δεν μιλά με κανέναν», αναφέρει.

Το ίδιο μοτίβο παρατηρεί ακόμη και στις καφετέριες.

Οι άνθρωποι, εξηγεί, βγάζουν σχεδόν αυτόματα το κινητό τους τηλέφωνο όσο περιμένουν, αντί να σταθούν απλώς για λίγα λεπτά χωρίς κάποια δραστηριότητα.

«Είναι πλέον πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους να περιμένουν χωρίς να κάνουν τίποτα. Ίσως να χαμογελούσαν σε κάποιον που περιμένει δίπλα τους. Ίσως ακόμη και να έπιαναν κουβέντα με έναν άγνωστο», σημειώνει.

Μια σκηνή από παλιά τηλεοπτική σειρά που σήμερα μοιάζει παράξενη

Η Άναμπελ Φράνκλιν (Annabel Franklin), 24 ετών, παρακολούθησε πρόσφατα ένα επεισόδιο τηλεοπτικής σειράς των αρχών της δεκαετίας του 2000.

Μία σκηνή της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση: η πρωταγωνίστρια καθόταν σε ένα παγκάκι περιμένοντας κάποιον, παρατηρώντας απλώς όσα συνέβαιναν γύρω της, χωρίς μουσική και χωρίς κινητό τηλέφωνο.

«Είναι κάτι που κανείς δεν θα έκανε σήμερα», λέει η Φράνκλιν, η οποία ζει επίσης στη Νέα Υόρκη.

«Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που είδα κάποιον να αφήνει οικειοθελώς το βλέμμα του να περιπλανηθεί και να κάθεται μόνος με τις σκέψεις του», προσθέτει.

Η ίδια παραδέχεται ότι βάζει μουσική σχεδόν αμέσως μόλις ξυπνήσει και εκτιμά ότι ακούει μουσική ή podcasts περίπου 12 ώρες την ημέρα.

«Δεν εξαρτώμαι από τα ακουστικά. Απλώς προτιμώ να τα φοράω», εξηγεί.

«Για μένα είναι περισσότερο μια συνήθεια. Αποτελεί μέρος της καθημερινής μου ρουτίνας».

Ωστόσο, επιστήμονες όπως η Μαρκ και ο Ντέιβιντσον αναρωτιούνται εάν μια συμπεριφορά που φαινομενικά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία μπορεί, με την πάροδο του χρόνου, να έχει αρνητικές επιπτώσεις.

Η μοναξιά και η σημασία των μικρών καθημερινών επαφών

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συνεχής χρήση ακουστικών ενδέχεται επίσης να συμβάλλει στο αίσθημα της μοναξιάς, ένα συναίσθημα που επηρεάζει έως και έναν στους πέντε Αμερικανούς.

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντσον, ακόμη και οι σύντομες επαφές με αγνώστους μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική ευεξία.

Η χρήση ακουστικών, ωστόσο, μπορεί να εμποδίζει τέτοιες αλληλεπιδράσεις. «Αυτές οι απλές καθημερινές επαφές, ακόμη και —ή ίσως ιδιαίτερα— μεταξύ αγνώστων, μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ευημερία μας», υπογραμμίζει.

Όπως εξηγεί, πρόκειται για εμπειρίες συνηθισμένες και άμεσα διαθέσιμες, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της ψυχικής μας ισορροπίας.

«Αν όμως δεν αξιοποιούμε αυτές τις ευκαιρίες, χάνουμε εμπειρίες που βρίσκονται ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας», προσθέτει.

Γιατί η σιωπή είναι πιο σημαντική απ’ όσο νομίζουμε

Πέρα από τις κοινωνικές συνέπειες, η συνεχής χρήση ακουστικών μπορεί να δυσκολεύει την ικανότητα ενός ανθρώπου να βιώνει πλήρως το παρόν με καθαρό μυαλό.

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει την ικανότητα να κάθονται απλώς μέσα στη σιωπή, να αφήνουν το μυαλό τους να περιπλανηθεί ή να επιτρέπουν στον εαυτό τους να βαρεθεί», λέει η Γκλόρια Μαρκ.

«Υπάρχει πάντα κάτι διαθέσιμο στα χέρια μας για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Για να γεμίσει αυτό το κενό».

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως κενό μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελεί μια ιδιαίτερα ωφέλιμη εμπειρία.

Η απομάκρυνση από τα ακουστικά και άλλους περισπασμούς μπορεί να ενισχύσει την ικανότητά μας να παραμένουμε συγκεντρωμένοι στην παρούσα στιγμή και να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Ο Ντέιβιντσον περιγράφει αυτή τη δεξιότητα ως την «ικανότητα της επίγνωσης».

«Η ικανότητα επίγνωσης είναι η δυνατότητά μας να έχουμε συνειδητά επίγνωση όσων συμβαίνουν, χωρίς να χανόμαστε μέσα σε μια αδιάκοπη ροή σκέψεων», εξηγεί.

Το βασικό ερώτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι απλό:

«Προσέχατε πραγματικά αυτό που κάνατε ή το μυαλό σας βρισκόταν κάπου αλλού;»

Η μουσική ως τρόπος αποφυγής ανεπιθύμητων σκέψεων

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν συχνά τη μουσική ή την περιήγηση στο κινητό ως τρόπους να απομακρύνουν ανεπιθύμητες σκέψεις και δυσάρεστα συναισθήματα. «Το ζητούμενο είναι να εμποδίσουμε ανεπιθύμητες παρεμβολές στο μυαλό μας, σκέψεις, συναισθήματα και επίμονους προβληματισμούς», αναφέρει ο Ντέιβιντσον.

Οι στρατηγικές αυτές, όπως η ακρόαση μουσικής ή το ατελείωτο scrolling στο κινητό, μπορεί να λειτουργούν αποτελεσματικά εκείνη τη στιγμή.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ερευνητή, δεν προσφέρουν απαραίτητα μια διαρκή λύση. «Όταν η μουσική σταματήσει ή η δραστηριότητα τελειώσει, το μυαλό μας επιστρέφει ορμητικά στις ίδιες ανησυχίες. Επομένως, κατά κάποιον τρόπο, πρόκειται για μια ψεύτικη υπόσχεση», εξηγεί.

Η δυνατότητα να αποχωριζόμαστε τα ακουστικά ή άλλες μορφές περισπασμού μπορεί να μας βοηθήσει να διαχειριζόμαστε τις σκέψεις μας χωρίς αυτές να καταλαμβάνουν τον έλεγχο των καθημερινών μας δραστηριοτήτων.

Έρευνα του 2010 διαπίστωσε ότι οι ενήλικες περνούν περίπου το 47% του χρόνου που είναι ξύπνιοι χωρίς να σκέφτονται αυτό που πραγματικά συμβαίνει εκείνη τη στιγμή.

Ο Ντέιβιντσον εκτιμά ότι το ποσοστό αυτό έχει έκτοτε επιδεινωθεί. «Ο μέσος ενήλικας δεν προσέχει αυτό που κάνει», υποστηρίζει.

Το πείραμα χωρίς ακουστικά και η ανακάλυψη της καθημερινότητας

Η Ατίρα Γκάλι είχε αρχίσει να αναρωτιέται πώς μπορεί να την επηρεάζει η σχεδόν αδιάκοπη χρήση ακουστικών.

Όπως εξηγεί, όταν ακούει κάτι, απομακρύνεται νοητικά από τη δραστηριότητα που εκτελεί και η εμπειρία γίνεται πιο ευχάριστη. Αυτό ισχύει είτε πρόκειται για τη «βαρετή διαδρομή προς τη δουλειά», είτε για μια αγγαρεία που δεν της αρέσει, είτε ακόμη και για την ίδια την εργασία της.

«Ανησυχώ, όμως, μήπως αυτό περιορίζει την ικανότητά μου να κάνω αυτά τα πράγματα χωρίς μουσική», παραδέχεται. Πριν από λίγες εβδομάδες αποφάσισε να πραγματοποιήσει ένα μικρό προσωπικό πείραμα: να πηγαίνει στη δουλειά χωρίς να ακούει μουσική.

Ήθελε να διαπιστώσει αν αυτή η αλλαγή θα την έκανε να αισθάνεται περισσότερο συνδεδεμένη με τον κόσμο γύρω της και, κατ’ επέκταση, πιο παρούσα στην καθημερινότητά της.

Μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη του πειράματος, είχε ήδη παρατηρήσει τέσσερις πινακίδες που ανακοίνωναν την επικείμενη λειτουργία νέων καταστημάτων στη γειτονιά της.

«Δεν τις είχα προσέξει, παρότι κάνω κυριολεκτικά την ίδια διαδρομή κάθε ημέρα», λέει. «Νομίζω ότι όταν φοράω τα ακουστικά μου, απλώς περπατάω με το κεφάλι σκυμμένο».

Η εμπειρία της αναδεικνύει ένα απλό αλλά ουσιαστικό ερώτημα: πόσα πράγματα από όσα συμβαίνουν γύρω μας περνούν απαρατήρητα επειδή έχουμε συνηθίσει να γεμίζουμε κάθε στιγμή με ήχο;