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Αύξηση 1% στους μηνιαίους ενεργούς χρήστες κατέγραψε η Spotify Technology SA κατά το τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, με τον συνολικό αριθμό τους να φτάνει τα 788 εκατομμύρια.

Παράλληλα, οι συνδρομητές επί πληρωμή αυξήθηκαν κατά 2%, φτάνοντας τα 306 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τη συγκεντρωτική εκτίμηση των αναλυτών του Bloomberg, η εταιρεία ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες για τον συνολικό αριθμό χρηστών, αν και η επίδοση στους συνδρομητές παρουσιάστηκε ως ελαφρώς χαμηλότερη από τις προβλέψεις.

Οι επενδυτές ανέμεναν 305 εκατομμύρια συνδρομητές επί πληρωμή και συνολικά 788 εκατομμύρια χρήστες.

Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 4,97 δισ. ευρώ (5,58 δισ. δολάρια), όπως ανακοίνωσε η Spotify την Πέμπτη.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε οριακά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της Wall Street, που τοποθετούσαν τα έσοδα στα 4,98 δισ. ευρώ.

Η διαφήμιση παραμένει πρόκληση

Τα έσοδα που προέρχονται αποκλειστικά από τη διαφημιστική δραστηριότητα αυξήθηκαν με βραδύτερο ρυθμό, φτάνοντας τα 482 εκατ. ευρώ (541,42 εκατ. δολάρια).

Το ποσό υπολείπεται των προβλέψεων των αναλυτών για 484,8 εκατ. ευρώ.

Οι διαφημιστικές πωλήσεις αποτελούν εδώ και χρόνια πρόκληση για τη Spotify, η οποία δυσκολεύεται να μετατρέψει τον συγκεκριμένο τομέα σε δραστηριότητα με ουσιαστική οικονομική συνεισφορά, παρά το γεγονός ότι διαθέτει περισσότερους δωρεάν χρήστες από συνδρομητές επί πληρωμή.

Επέκταση των audiobooks σε νέες αγορές

Κατά το προηγούμενο τρίμηνο, η Spotify ανακοίνωσε σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στα ηχητικά βιβλία (audiobooks).

Τα audiobooks, τα οποία σύμφωνα με την εταιρεία ενισχύουν τα έσοδά της, ιδιαίτερα μέσω των πιο ενεργών χρηστών που πληρώνουν επιπλέον για περισσότερες ώρες ακρόασης, πρόκειται να διατεθούν σε νέες αγορές.

Μεταξύ των χωρών όπου σχεδιάζεται η επέκταση περιλαμβάνονται η Ισπανία, το Μεξικό και η Νορβηγία.

Η Spotify επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει την αξιοποίηση των υπηρεσιών της πέρα από τη μουσική, δημιουργώντας πρόσθετες ευκαιρίες εσόδων από χρήστες που επιθυμούν περισσότερες επιλογές ηχητικού περιεχομένου.

Podcasts: Η συμφωνία με τον Joe Rogan και η συνεργασία με το Netflix

Οι δραστηριότητες της Spotify στον τομέα των podcasts επικεντρώνονται πλέον ολοένα περισσότερο σε έναν περιορισμένο αριθμό μεγάλων και δημοφιλών εκπομπών.

Η στρατηγική αυτή ενισχύθηκε από την ανανέωση της συμφωνίας με τον Joe Rogan, η οποία δίνει ουσιαστικά στη Spotify το δικαίωμα να πωλεί διαφημιστικό χρόνο στο podcast του.

Η εκπομπή του Rogan παραμένει το podcast με την υψηλότερη κατάταξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεργάζεται με την Amy Poehler για το δικό της podcast, ενώ έχει συνάψει και συμφωνία με τη Netflix Inc. για τη διάθεση επιλεγμένων εκπομπών μέσω της πλατφόρμας streaming.

Οι συνεργασίες αυτές αποτελούν μέρος της προσπάθειας της Spotify να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά των podcasts και να αξιοποιήσει εμπορικά το περιεχόμενο με τη μεγαλύτερη απήχηση.

Στο 33% το μικτό περιθώριο κέρδους

Το μικτό περιθώριο κέρδους της Spotify διαμορφώθηκε στο 33% κατά το τρίτο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας ακριβώς τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τον συγκεκριμένο δείκτη.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να υπογράφει συμφωνίες με δισκογραφικές εταιρείες και μουσικούς εκδότες, προκειμένου να αναπτύξει ένα νέο εργαλείο δημιουργίας μουσικών remix με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Η επερχόμενη λειτουργία θα επιτρέπει στους χρήστες να πληρώνουν επιπλέον για να προσαρμόζουν τραγούδια σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Η Spotify αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από μια σειρά νεοφυών επιχειρήσεων που επιδιώκουν να αναπτύξουν αντίστοιχες δυνατότητες.

Για το τέταρτο τρίμηνο, η Spotify προβλέπει συνολικά έσοδα 5,2 δισ. ευρώ (5,84 δισ. δολάρια). Παράλληλα, εκτιμά ότι ο αριθμός των μηνιαίων ενεργών χρηστών θα φτάσει τα 818 εκατομμύρια. Και οι δύο προβλέψεις βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.