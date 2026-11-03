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Μια διαδικτυακή έκφραση που περιγράφει την ικανότητα κάποιου να επισκιάζει τους γύρω του, κυρίως χάρη στην εμφάνισή του, κατέκτησε την κορυφή της αγγλικής γλώσσας για το 2026. Το «mogging», ένας όρος που μέχρι πριν από λίγα χρόνια κυκλοφορούσε κυρίως σε συγκεκριμένες διαδικτυακές κοινότητες, αναδείχθηκε σε Λέξη της Χρονιάς από το Collins English Dictionary, αποτυπώνοντας την αυξανόμενη επιρροή των νεότερων γενεών στον τρόπο επικοινωνίας.

Η συγκεκριμένη έκφραση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δημοτικότητα μεταξύ των μελών της Γενιάς Z και της Γενιάς Άλφα, τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στις καθημερινές συνομιλίες.

Η εξάπλωσή της επιταχύνθηκε εντυπωσιακά μέσα στο 2026, με τη συχνότητα χρήσης της να καταγράφει αύξηση 210%, στοιχείο που συνέβαλε καθοριστικά στην επιλογή της για τη φετινή διάκριση.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Collins, Άλεξ Μπίκροφτ, εξήγησε ότι οι λεξικογράφοι δεν περιορίζονται στην καταμέτρηση της συχνότητας εμφάνισης μιας λέξης. Εξετάζουν επίσης τα μοτίβα χρήσης της, αναζητώντας τις αλλαγές που διαμορφώνουν τη σύγχρονη γλώσσα.

Όπως επισήμανε, η ανάδειξη του «mogging» αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο κάθε νέα γενιά αφήνει το δικό της γλωσσικό αποτύπωμα.

Χαρακτήρισε μάλιστα τη λέξη εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η Gen Z και η Gen Alpha μπορούν να υιοθετήσουν έναν όρο, να του προσδώσουν χιουμοριστικό χαρακτήρα και να τον εντάξουν στη δική τους καθημερινότητα, καταφέρνοντας τελικά να «επισκιάσουν» και τις μεγαλύτερες γενιές.

Τι σημαίνει το «mogging» και από πού προέρχεται

Στη σημερινή χρήση του, το «mogging» περιγράφει την υπεροχή ενός ατόμου απέναντι σε κάποιο άλλο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εξωτερική εμφάνιση, τη γοητεία ή τη συνολική παρουσία του.

Με απλά λόγια, κάποιος κάνει «mogging» όταν κλέβει την παράσταση και κάνει τους υπόλοιπους να φαίνονται λιγότερο εντυπωσιακοί συγκριτικά με τον ίδιο.

Ανάλογα με τα συμφραζόμενα, η έκφραση μπορεί να λειτουργεί ως πείραγμα, ως υποτιμητικό σχόλιο ή ακόμη και ως κομπλιμέντο.

Δεν πρέπει, πάντως, να συγχέεται με τις αγγλικές λέξεις «mugging» ή την έκφραση «mugging someone off», οι οποίες έχουν διαφορετική σημασία.

Οι ρίζες του όρου συνδέονται συχνά με το ακρωνύμιο AMOG (Alpha Male of the Group), το οποίο αποδίδεται ως «το κυρίαρχο αρσενικό της ομάδας».

Η χρήση του έχει κατά καιρούς συσχετιστεί με διαδικτυακά φόρουμ bodybuilding της δεκαετίας του 2010, αλλά και με τη λεγόμενη manosphere, ένα σύνολο διαδικτυακών κοινοτήτων που επικεντρώνονται σε θέματα ανδρισμού και σχέσεων.

Ο όρος έχει επίσης συνδεθεί με κοινότητες incels, δηλαδή ανδρών που θεωρούν ότι αδυνατούν να συνάψουν ερωτικές σχέσεις παρά την επιθυμία τους.

Ωστόσο, η σημερινή δημοτικότητά του υπερβαίνει κατά πολύ αυτές τις αρχικές κοινότητες.

Το «mogging» έχει ενσωματωθεί στη διαδικτυακή κουλτούρα των νεότερων χρηστών, αποκτώντας μια περισσότερο χιουμοριστική και καθημερινή διάσταση.

Ιδιαίτερα συχνή είναι η παρουσία του και στις κοινότητες looksmaxxing, όπου οι συμμετέχοντες ανταλλάσσουν συμβουλές και πρακτικές με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή βελτίωση της εξωτερικής τους εμφάνισης.

Η επιρροή των social media στη γλώσσα

Η επιλογή του Collins αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο των ψηφιακών πλατφορμών στη δημιουργία και στη διάδοση νέων εκφράσεων.

Ο βρετανικός εκδοτικός οίκος λεξικών παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της αγγλικής γλώσσας, αξιοποιώντας πληροφορίες από διαφορετικά περιβάλλοντα επικοινωνίας, μεταξύ των οποίων και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την ανάλυση της συχνότητας χρήσης των λέξεων, αλλά και του τρόπου με τον οποίο μεταβάλλεται η σημασία τους καθώς περνούν από μικρές διαδικτυακές κοινότητες στο ευρύτερο κοινό.

Η φετινή διάκριση ακολουθεί μια επιλογή με έντονο τεχνολογικό χαρακτήρα.

Το 2025, Λέξη της Χρονιάς ήταν το «vibe coding», ένας όρος που περιγράφει τη δημιουργία εφαρμογών και ιστοσελίδων μέσω οδηγιών σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αντί της παραδοσιακής συγγραφής κώδικα.

Η διαδοχή των δύο εκφράσεων καταδεικνύει τη σημασία τόσο της τεχνολογίας όσο και της ψηφιακής κουλτούρας στη διαμόρφωση του σύγχρονου λεξιλογίου.

Οι άλλες λέξεις που διεκδίκησαν τη διάκριση

Στη φετινή λίστα των δέκα υποψηφίων περιλαμβάνονταν και άλλοι όροι που αντανακλούν τις αλλαγές στην εργασία, στην τεχνολογία, στην πολιτική και στην καθημερινότητα.

Μεταξύ αυτών ξεχώρισε το «ghost job», που περιγράφει μια αγγελία εργασίας την οποία δημοσιεύει μια επιχείρηση χωρίς πραγματική πρόθεση να προσλάβει εργαζόμενο.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που προκαλεί απογοήτευση στους υποψηφίους, καθώς επενδύουν χρόνο σε διαδικασίες επιλογής για θέσεις οι οποίες ενδέχεται να μην πρόκειται να καλυφθούν.

Στην ίδια λίστα βρέθηκε το «hydration break», δηλαδή το «διάλειμμα ενυδάτωσης», έκφραση που απέκτησε ευρεία αναγνωρισιμότητα χάρη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Ανδρών της FIFA το 2026.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το «P(doom)», ένας όρος που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της πιθανότητας κατάρρευσης του ανθρώπινου πολιτισμού εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης ή της επικίνδυνης αξιοποίησής της.

Τέλος, μεταξύ των υποψηφίων συγκαταλέγεται το «Manchesterism», μια πολιτική έννοια που συνδέεται με τον Άντι Μπέρναμ και αφορά την αποκέντρωση εξουσιών, με στόχο τον συνδυασμό οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου.

Η τελική επικράτηση του «mogging» δείχνει ότι η διαδικτυακή αργκό των νεότερων γενεών μπορεί πλέον να επηρεάζει καθοριστικά ακόμη και τις επίσημες λεξικογραφικές επιλογές, μετατρέποντας έναν χιουμοριστικό όρο των social media σε χαρακτηριστική έκφραση μιας ολόκληρης χρονιάς.