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Ένα από τα σημαντικότερα οδικά περάσματα της Ευρώπης βρίσκεται κρυμμένο κάτω από τον ορεινό όγκο των Άλπεων, επιτρέποντας σε χιλιάδες οδηγούς και εμπορευματικές μεταφορές να παρακάμπτουν τις δύσκολες ορεινές διαδρομές. Η σήραγγα Μον Μπλαν (Mont Blanc Tunnel) αποτελεί μια κρίσιμη υποδομή που ενώνει τη Γαλλία με την Ιταλία, περιορίζοντας σημαντικά τις αποστάσεις και διευκολύνοντας τις μετακινήσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.

Με μήκος που ξεπερνά τα 11,6 χιλιόμετρα και με τμήματα της διαδρομής να βρίσκονται κάτω από τεράστιους όγκους πετρωμάτων, το έργο συγκαταλέγεται στις πιο χαρακτηριστικές κατασκευές οδικής μηχανικής της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η υπόγεια σύνδεση ξεκινά από το Σαμονί, στην περιοχή της Άνω Σαβοΐας στη Γαλλία, και καταλήγει στο Κουρμαγιέρ, στην ιταλική Κοιλάδα της Αόστα.

Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω της γαλλικής Route Nationale 205 και της ιταλικής Traforo T1, που εντάσσονται στην ευρωπαϊκή διαδρομή E25 και συνδέονται με τους οδικούς άξονες προς τη Γενεύη και το Τορίνο.

Γεωγραφικά, η σήραγγα βρίσκεται βορειοανατολικά της κορυφής του Μον Μπλαν, περίπου 15 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το τριεθνές σημείο Γαλλίας, Ιταλίας και Ελβετίας, κοντά στο όρος Μον Ντολάν.

Η σημασία της για τις εμπορευματικές μεταφορές

Η σήραγγα δεν εξυπηρετεί μόνο τις μετακινήσεις επιβατικών αυτοκινήτων, αλλά αποτελεί και μία από τις βασικότερες εμπορικές αρτηρίες των Άλπεων.

Η σημασία της είναι ιδιαίτερα μεγάλη για την Ιταλία, καθώς μέσω της συγκεκριμένης σύνδεσης διακινείται έως και το ένα τρίτο των εμπορευμάτων της με προορισμό τη βόρεια Ευρώπη.

Παράλληλα, η διέλευση από τη σήραγγα προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση απόστασης σε σύγκριση με εναλλακτικές οδικές διαδρομές.

Ειδικότερα, η διαδρομή από τη Γαλλία προς το Τορίνο μειώνεται κατά περίπου 50 χιλιόμετρα, ενώ για τις μετακινήσεις προς το Μιλάνο η εξοικονόμηση φτάνει τα 100 χιλιόμετρα.

Αυτή η μείωση έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για τους ιδιώτες οδηγούς όσο και για τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, καθώς περιορίζει τα χιλιόμετρα που απαιτούνται για τη σύνδεση των δύο πλευρών των Άλπεων.

Πόσο κοστίζουν τα διόδια το 2026

Η διέλευση από τη σήραγγα συνοδεύεται από σημαντικό κόστος διοδίων, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με την πλευρά από την οποία εισέρχεται το όχημα.

Για ένα συμβατικό επιβατικό αυτοκίνητο, η τιμή της απλής μετάβασης το 2026 διαμορφώνεται στα 55,50 ευρώ από τη γαλλική πλευρά.

Αντίστοιχα, η διέλευση με αφετηρία την Ιταλία κοστίζει 56,40 ευρώ.

Πρόκειται για χρεώσεις που αφορούν τη μονή διαδρομή, επομένως το κόστος πρέπει να συνυπολογίζεται στον συνολικό προϋπολογισμό ενός οδικού ταξιδιού μεταξύ των δύο χωρών.

Τα εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά

Από κατασκευαστική άποψη, η σήραγγα αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνικό έργο.

Το συνολικό μήκος της ανέρχεται σε 11.611 μέτρα, ενώ το πλάτος της φτάνει τα 8,6 μέτρα και το ύψος τα 4,35 μέτρα.

Η χάραξή της δεν είναι απολύτως οριζόντια. Αντίθετα, ακολουθεί μια διαδρομή που σχηματίζει ένα ελαφρώς ανεστραμμένο «V», σχεδιασμό που εξυπηρετεί τον εξαερισμό και την αποστράγγιση των υδάτων.

Την περίοδο της κατασκευής της, το μήκος της ήταν διπλάσιο από εκείνο οποιασδήποτε άλλης οδικής σήραγγας που βρισκόταν τότε σε λειτουργία.

Ένα ακόμη εντυπωσιακό χαρακτηριστικό είναι το βάθος στο οποίο βρίσκεται κάτω από τον ορεινό όγκο, που φτάνει τα 2.480 μέτρα.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αναδεικνύει την τεχνική δυσκολία της κατασκευής και τη μοναδικότητα της υπόγειας διαδρομής.

Η σήραγγα Μον Μπλαν παραμένει έτσι μια νευραλγική υποδομή για τις ευρωπαϊκές μεταφορές, συνδυάζοντας τη γεωγραφική σύνδεση δύο χωρών με ουσιαστικά οφέλη για τις εμπορευματικές ροές και τις οδικές μετακινήσεις.