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Μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας στους αιθέρες, η επαγγελματική διαστροφή είναι αναπόφευκτη, ακόμα κι όταν περνάς στην απέναντι πλευρά, αυτή του επιβάτη.

Μία πρώην αεροσυνοδός αποκαλύπτει τις απαράβατες συνήθειες που έχει αποκτήσει από την πολυετή θητεία της στο πλήρωμα θαλάμου, από την επιλογή της στρατηγικά «σωστής» θέσης μέχρι τους χρυσούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, ακολουθούν οι τακτικές που εφαρμόζει πιστά σε κάθε εμπορική πτήση.

Όπως εξηγεί στο Business Insider, η πολυετής θητεία της στο πλήρωμα θαλάμου επιβατών έχει διαμορφώσει ορισμένους κανόνες από τους οποίους δεν παρεκκλίνει ποτέ κατά τη διάρκεια των εμπορικών πτήσεων.

1. Επιλογή θέσης στο παράθυρο

Η ίδια δηλώνει ότι προτιμά σταθερά τη θέση στο παράθυρο. Παρά την πιθανή δυσκολία να μετακινηθεί κανείς προς την τουαλέτα, θεωρεί ότι τα πλεονεκτήματα υπερτερούν: προσφέρει στήριγμα για το μαξιλάρι, εξασφαλίζει αποκλειστικό υποβραχιόνιο (το οποίο η μεσαία θέση πάντα χάνει) και προστατεύει τους αγκώνες από τα περαστικά καροτσάκια και τους επιβάτες στον διάδρομο.

2. Αποφυγή θορυβωδών περιοχών

Κατά τη διαδικασία κράτησης, μελετά πάντα τον χάρτη του αεροσκάφους ώστε να αποφεύγει:

Τις τουαλέτες και την κουζίνα (galley): Λόγω του συνεχούς θορύβου και της αυξημένης κίνησης.

Τις θέσεις μπροστά από τα διαχωριστικά (bulkheads): Καθώς εκεί τοποθετούνται συχνά τα βρεφικά λίκνα, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται οικογένειες με μωρά.

3. Περιποιημένη επιβίβαση και άμεση αλλαγή ρούχων

Έχοντας συνηθίσει να εμφανίζεται πάντα περιποιημένη στην εργασία της, επιβιβάζεται στο αεροπλάνο με προσεγμένο ντύσιμο, μαλλιά και μακιγιάζ. Αμέσως μετά την επιβίβαση, επισκέπτεται την τουαλέτα όσο είναι ακόμα καθαρή για να αλλάξει σε άνετα ρούχα χαλάρωσης. Επιλέγει ελαφριά υφάσματα που τοποθετούνται σε στρώσεις (layers), αποφεύγει τη στενή μέση και προτιμά ρούχα που δεν τσαλακώνουν.

4. Χρήση παντοφλών ξενοδοχείου

Στις χειραποσκευές της έχει πάντα μαζί της δωρεάν παντόφλες από ξενοδοχεία. Τις θεωρεί ιδανική λύση για τις μεγάλες πτήσεις, καθώς αποφεύγει τα άβολα παπούτσια χωρίς να κυκλοφορεί μόνο με τις κάλτσες. Επιπλέον, τονίζει ότι μετά την εμπειρία της ως πλήρωμα, δεν θα έμπαινε ποτέ στην τουαλέτα του αεροπλάνου χωρίς υποδήματα, ενώ το γεγονός ότι οι παντόφλες μπορούν να πεταχτούν στο τέλος του ταξιδιού αποτελεί επιπλέον πλεονέκτημα.

5. Καταμέτρηση σειρών έως την πλησιέστερη έξοδο

Σε κάθε πτήση υπολογίζει τον αριθμό των σειρών που τη χωρίζουν από την κοντινότερη έξοδο κινδύνου, αγγίζοντας τα προσκέφαλα κατά τη διαδρομή προς τη θέση της. Όπως σημειώνει, η εκπαίδευση ασφαλείας που έχει λάβει της έχει διδάξει ότι η τακτική αυτή βοηθά στον εντοπισμό της εξόδου ακόμα και σε συνθήκες μηδενικής ορατότητας.

6. Μεταφορά δικού της φαγητού και ενυδάτωση

Η ίδια αποφεύγει το φαγητό του αεροπλάνου, επισημαίνοντας ότι τα υψηλά επίπεδα αλατιού και ζάχαρης που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της γεύσης προκαλούν αφυδάτωση και φούσκωμα. Αντίθετα:

Παίρνει μαζί της δικό της ελαφρύ γεύμα (όπως σούσι από το αεροδρόμιο) και υγιεινά σνακ.

Αποφεύγει το αλκοόλ και καταναλώνει μεγάλες ποσότητες νερού με ηλεκτρολύτες.

Ρυθμίζει το πρόγραμμα διατροφής της ανεξάρτητα από την εξυπηρέτηση του πληρώματος, διευκολύνοντας την προσαρμογή στη νέα ζώνη ώρας.

7. Σχολαστική φροντίδα του δέρματος

Λόγω της ξηρότητας της ατμόσφαιρας στην καμπίνα, εφαρμόζει πάντα ενυδατικά προϊόντα. Στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων πραγματοποιεί μια μίνι περιποίηση προσώπου με μάσκες ενυδάτωσης, επιθέματα ματιών, ενυδατική κρέμα και αντηλιακό υψηλής προστασίας (SPF 50), ενώ στις σύντομες πτήσεις φροντίζει να έχει εφαρμόσει εκ των προτέρων ορό και αντηλιακό.

8. Αποφυγή του κουμπιού κλήσης αεροσυνοδού

Γνωρίζοντας τον φόρτο εργασίας και την πίεση που αντιμετωπίζει το προσωπικό, δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί ποτέ το κουμπί κλήσης, παρά μόνο σε περίπτωση πραγματικής ιατρικής ή εκτάκτου ανάγκης.

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