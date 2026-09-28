Επιχειρηματίες υψηλού βεληνεκούς, που κατά τεκμήριο συμμετέχουν στη νέα γενιά της χρηματιστηριακής ελίτ της Τουρκίας, εμπλέκονται στο τεράστιο σκάνδαλο που εδώ και δύο εβδομάδες αποκαλύφθηκε στη γείτονα. Ανάμεσά τους πέντε τουλάχιστον εμβληματικά πρόσωπα της χρηματοπιστωτικής αγοράς της Τουρκίας, που έχουν ήδη συλληφθεί και προφυλακιστεί, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες, που επισύρουν μεγάλες ποινές, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν ήδη να δεσμεύουν περιουσιακά τους στοιχεία, όπως και συγγενών και στενών συνεργατών τους.

Πρόκειται για τους Altunç Kumova, επικεφαλής της Destek Holding, Emre Tezmen, ιδρυτή και επικεφαλής της Tera Holding, Namık Kemal Gökalp, προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Hedef Holding, Muhammed Yarız προέδρου της Pusula Portfolio Management Inc. και Serdar Turhan προέδρου της Pusula Investment Holding και της Katilimevim. Όλοι αυτοί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα εκτοξεύτηκαν στην κορυφή της νέας επιχειρηματικής ελίτ της Τουρκίας, αλλά είδαν μέσα σε λίγες ημέρες την αξία των συμμετοχών τους να καταρρέει, με πολλαπλάσια δηλαδή ταχύτητα απ’ αυτήν που δημιουργήθηκε, μέσα από την αυτοϋπονόμευση των παράνομων πρακτικών τους.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, μέχρι την περασμένη Παρασκευή είχαν συλληφθεί 51 άτομα στο πλαίσιο της έρευνας γύρω από επενδυτικά funds, που λειτουργούσαν σχήματα “Ponzi”. Ήδη 131 funds, που διαχειρίζονται επτά εταιρείες βρίσκονται σε εκκαθάριση κατόπιν εντολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας.

Η μέθοδος

Τα funds αυτά τοποθετούσαν το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων τους τους σε μετοχές σχετικά αδρανείς, που σπάνια διαπραγματεύονταν. Με σχετικά λίγες μετοχές διαθέσιμες, ακόμη και οι μέτριες αγορές εκτόξευαν τις τιμές τους. Αυτές οι αυξημένες αποτιμήσεις προσέλκυσαν νέους αποταμιευτές, των οποίων τα μετρητά κατέληξαν στις ίδιες ή σε σχετικές μετοχές. Ορισμένοι διαχειριστές κεφαλαίων δανείστηκαν επίσης έναντι των μετοχών που κατείχαν, για να αγοράσουν περισσότερες. Οι αποδόσεις έφτασαν τριψήφια μεγέθη, ενώ η τιμή της μετοχής της εταιρείας Tera αυξήθηκε κατά περισσότερο από 50.000% (!) από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο μέχρι το υψηλότερο σημείο της. Αφότου οι ρυθμιστικές αρχές αυστηροποίησαν τους κανόνες για τα funds τον Αύγουστο, η τιμή της μετοχής της κατέρρευσε.

Όταν οι επενδυτές επιχείρησαν να αποσύρουν τα χρήματά τους, η πώληση αυτών των συμμετοχών ενείχε τον κίνδυνο να μειώσει σημαντικά και γρήγορα τις τιμές. Όταν τα αιτήματα ανάληψης αυξήθηκαν, αυτό έγινε άμεσο πρόβλημα, καθώς τα funds χρειάζονταν μετρητά για να πληρώσουν τους επενδυτές, αλλά η γρήγορη πώληση των συμμετοχών τους ενείχε τον κίνδυνο να μειώσει περαιτέρω τις τιμές των μετοχών.

Την περασμένη Τετάρτη ανακοινώθηκε ότι 455.758 ξεχωριστοί επενδυτές κατέχουν μερίδια στα 131 αυτά funds. Το πρόβλημα επιχειρείται να παραμείνει σε αυτά τα όρια και να μη γίνει συστημικό. Η İşbank και η κρατική Ziraat Bank θα επιβλέπουν τις ρευστοποιήσεις, καθώς η ρυθμιστική αρχή παράτεινε την περίοδο πώλησής τους από τρεις σε έξι μήνες στις 21 Σεπτεμβρίου. Οι επενδυτές θα λαμβάνουν έσοδα ανάλογα με τα περιουσιακά τους στοιχεία καθώς αυτά πωλούνται, ωστόσο παραμένει ασαφές πόσα θα ανακτήσουν τελικά. Ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ εκτίμησε την αξία των κεφαλαίων στα 18,3 δισ. δολάρια (15,9 δισ. ευρώ).

Ο δείκτης Borsa Istanbul All Shares έχει υποχωρήσει κατά 12% από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας, με περίπου 50 από τις μετοχές του να έχουν χάσει 40% και πλέον, ενώ ο δείκτης Borsa Istanbul SME, ο οποίος περιλαμβάνει εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, κατέρρευσε κατά 34%

Altunç Kumova: έχασε 4 δισ. δολάρια

Ο Altunç Kumova αποφοίτησε το 1989 από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Boğaziçi. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ίδρυσε διάφορες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα και στις κεφαλαιαγορές. Το πιο αποφασιστικό επιχειρηματικό του βήμα έγινε τον Ιούλιο του 1996, όταν συνίδρυσε την Destek Finans Faktoring A.Ş., που έθεσε τις βάσεις για την επέκτασή του σε ευρύτερες υπηρεσίες factoring, τραπεζικής και συμβουλευτικής.

Σήμερα είναι ο κύριος μέτοχος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Destek Holding A.Ş., την οποία ίδρυσε το 2014 και έχει στο χαρτοφυλάκιο της πολλές θυγατρικές. Ανάμεσά τους η DestekBank, μία από τις νεότερες τράπεζες στην Τουρκία, που ιδρύθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2022. Αυτή δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε εταιρικούς, εμπορικούς, μικρομεσαίους και ιδιώτες πελάτες. Οι επιδόσεις της είναι εντυπωσιακές, έχοντας συχνά γίνει πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες για την οικονομική της απόδοση παρά τη σύντομη περίοδο λειτουργίας της.

Ακόμη ξεχωρίζουν η επενδυτική Destek Investment Bank Inc., η ασφαλιστική Destek Investment Securities Inc., η επίσης εξειδικευμένη επενδυτική Destek Yatırım Menkul Değerler που ιδρύθηκε το 2024 και δραστηριοποιείται στην επενδυτική συμβουλευτική, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και τις συναλλαγές στην κεφαλαιαγορά και η ακόμα νεότερη, Destek Portfolio Management Inc.

Επίσης, η Destek Aviation Inc., που ιδρύθηκε το 2020 και παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της αεροπορίας, η Destek Group Technology Services Inc., που ιδρύθηκε το 2024 και δραστηριοποιείται στον τομέα των τεχνολογικών λύσεων και η DesteK Kripto, μια πλατφόρμα συναλλαγών Κρυπτονομισμάτων.

Η καθαρή αξία του Kumova αυξήθηκε εκθετικά, παράλληλα με μια ραγδαία άνοδο της χρηματιστηριακής αποτίμησης των μετοχών της Destek, τοποθετώντας τον στην υπερ-πλούσια ελίτ της Τουρκίας. Πάντως, ουδέποτε υπήρξε ακριβής αποτίμηση της πραγματικής του περιουσίας, γεγονός που τον κράτησε εκτός της λίστας Forbes. Η περιουσία του πάντως, βασισμένη στην αποτίμηση των μετοχών μόνο της Destek Faktoring, στην οποία ελέγχει το 74%, είχε φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ αγγίζοντας τα 13,8 δισ. δολάρια και η συνολική του στην Destek Holding στα 21,5 δισ., έχοντας αφετηρία μόλις 300 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, μετά από την παρούσα μαζική κρίση στην τουρκική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων και την παρέμβαση των ρυθμιστικών αρχών, η περιουσία του υπολογίζεται ότι υπέστη απότομη μείωση κατά 4 δισ. δολάρια.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τον Kumova, για το σκάνδαλο. Ακολούθησε η προφυλάκισή του. Αντιθέτως, η σύζυγός του 61χρονου επιχειρηματία, Ebru Kumova, καθώς ήταν μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Destek Holding και της Destek Faktoring, παραμένει ελεύθερη. Η 49χρονη Kumova είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Μαρμαρίδας, έχει εργαστεί παλαιότερα στη Deloitte και με τον σύζυγό της έχουν έναν γιο τον Onur, μέλος επίσης του Δ.Σ. της Destek Faktoring.

Emre Tezmen, ιδρυτής και επικεφαλής της Tera Holding

Πασίγνωστος στους επιχειρηματικούς και όχι μόνο κύκλους της Τουρκίας, ο Emre Tezmen, ιδρυτής της Tera Holding και της Tera Yatirim Bankasi, που επίσης κατηγορήθηκε για τη συμμετοχή στο σκάνδαλο-απάτη τύπου Ponzi, βρέθηκε μέσα στο 2026 μέσα στη λίστα Forbes, έχοντας καθαρή περιουσία ύψους 1,3 δισ. δολαρίων. Ο 53χρονος Tezmen γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας του, Oguz, διατέλεσε υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της κυβέρνησης της Τανσού Τσιλέρ, μάλιστα και στην περίοδο της κρίσης των Ιμίων.

Ο Tezmen είναι αριστούχος απόφοιτος οικονομικών και κάτοχος MBA από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών και στη συνέχεια ξεκίνησε μια σπουδαία καριέρα στον χρηματοοικονομικό τομέα, εργαζόμενος στην έρευνα, τις θεσμικές πωλήσεις και τη διοίκηση επιχειρήσεων.

Ο ίδιος ηγήθηκε της πλατφόρμας ηλεκτρονικών συναλλαγών E-seans και ίδρυσε την Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (2005) πουλώντας προς τούτο το σπίτι και το αυτοκίνητό του, ενώ αργότερα χρησιμοποίησε όλες τις οικονομίες του για την εξαγορά της χρηματιστηριακής εταιρείας Stok Menkul. Υπόψη ότι το όνομα “Tera” προέρχεται από την Terra, τη θεά της γης στη ρωμαϊκή μυθολογία που συμβολίζει τη γονιμότητα και την ευημερία.

H Tera Holding (TEHOL) είναι το αποτέλεσμα του στρατηγικού μετασχηματισμού της επενδυτικής εταιρείας ακινήτων Pera Real Estate Investment Trust Inc.μ, που προχώρησε το 2025 με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 100% και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας σε δραστηριότητες τεχνολογίας, άμυνας, βιομηχανίας και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ενώ φέτος, απέκτησε παγκόσμια δομή τεχνολογικού ομίλου μέσω στρατηγικών εξαγορών όπως η Sampo-Rosenlew και η Barikat. Κάτω από την ομπρέλα της Tera βρίσκονται 15 θυγατρικές σε 4 χώρες.

Στις 13 Σεπτεμβρίου ο Tezmen ανακοίνωσε την ένταξη στον όμιλο της Tera, της Pusula Holding. Στη δήλωσή του για την εξαγορά ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η Pusula Holding, η οποία περιλαμβάνει 4 θυγατρικές εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, κορυφαίες στις κατηγορίες τους, έχει πλέον ενταχθεί στον Όμιλο Tera. Μαζί, θα δημιουργήσουμε νέες ιστορίες επιτυχίας και θα πετύχουμε νέα ορόσημα στους τομείς μας. Για εμάς, η πιο θεμελιώδης αξία είναι η εμπιστοσύνη. Κάθε δεκάρα που έχει επενδύσει ο καθένας από τους πελάτες μας στο μέλλον του μέσω σκληρής δουλειάς και θυσίας, και κάθε εμπιστοσύνη που μας εναποθέτει, είναι η πιο ευαίσθητη ευθύνη μας και το πιο πολύτιμο περιουσιακό μας στοιχείο».

Παρά τα πομπώδη του λόγια όμως, ούτε μια εβδομάδα αργότερα, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Tezmen συνελήφθη καθώς νωρίτερα, το υποκατάστημα διαχείρισης κεφαλαίων της Tera Yatırım δήλωσε ότι δεν είχε πραγματοποιήσει ορισμένες πληρωμές λόγω αποσύρσεων επενδυτών. Η δε ένταξη της Pusula Finans Holding, συνακόλουθα των Pusula Portföy και την Katılımevim, στον όμιλο της Tera ουδέποτε τελικά ολοκληρώθηκε. Οι αρχές κατάσχεσαν και το ιδιωτικό αεροσκάφος του Tezmen, ένα Bombardier Learjet 60.

Σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, ο Tezmen προφυλακίστηκε μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. της Tera, Kerem Alkin και Emre Alkin και τον γενικό διευθυντή της Tera Portföy, Alper Ozturk. Ο Kerem Alkin διατέλεσε πρέσβης της Τουρκίας στον ΟΟΣΑ μεταξύ 2021-2024, ενώ ο αδελφός του Emre είναι γνωστός οικονομολόγος και τηλεοπτικός σχολιαστής. Την ίδια τύχη είχε εν συνεχεία και ο Hercan Kalimtzi, διευθύνων σύμβουλος της Tera Finansal Yatirimlar Holding, θυγατρικής της Tera Holding AS, αλλά και πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας (TCMB) μεταξύ 2016-2018. Ο Kalimtzi είχε ανακοινώσει την παραίτησή του την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι είχε αναλάβει τη θέση μόλις τρεις μήνες πριν.

Namık Kemal Gökalp, επικεφαλής της Hedef Holding

Μέχρι το ξέσπασμα του σκανδάλου, ο Namik Kemal Gökalp ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας χαρτοφυλακίου Hedef Holding και των θυγατρικών της, θέσεις από τις οποίες παραιτήθηκε. Οι εταιρείες παραμένουν σε οικογενειακά χέρια βεβαίως, του αδερφού του, Mehmet Ziya Gökalp, που ανέλαβε την προεδρία, ενώ η σύζυγος του Namik, Sibel Gökalp, παρέμεινε αναπληρώτρια πρόεδρος.

Η Hedef Holding δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό τομέα της Τουρκίας, στις επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital), στη χρηματιστηριακή αγορά (μέσω της İnfo Yatırım) και στις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες. Η μετοχή της εταιρείας δεκαπλασίασε την αξία της από τις αρχές του έτους μέχρι και τον Αύγουστο. Αλλά από τον Αύγουστο ξεκίνησε η κατάρρευση της.

Ο Namik έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Anadolu. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στις Κεφαλαιαγορές και το Χρηματιστήριο στο Ινστιτούτο Τραπεζικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Μαρμαρά. Και στο Πανεπιστήμιο Kadir Has, ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στα Χρηματοοικονομικά και τις Τραπεζικές Υπηρεσίες.

Ίδρυσε το 2014 την Hedef Venture Capital Investment Partnership Inc. και έχει διατελέσει πρόεδρος οκτώ διαφορετικών εταιρειών. Ο αδερφός του, Mehmet Ziya Gökalp, είναι απόφοιτος της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Dokuz Eylül και κάτοχος μεταπτυχιακές του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, στο Τμήμα Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγοράς. Στο παρελθόν διατέλεσε γενικός διευθυντής και αρθρογράφος οικονομικών κειμένων στην εφημερίδα Yeni Şafak.

Muhammed Yarız και Pusula Portföy

Ο μόλις 28χρονος Muhammed Yarız είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της χρηματοοικονομικής εταιρείας Pusula Portfolio Management Inc. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης.

Είναι επίσης, Διευθύνων Σύμβουλος της Birevim, από τον Ιανουάριο του 2024. Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο Ataşehir της Κωνσταντινούπολης. Η Birevim δραστηριοποιείται στη διαχείριση χαρτοφυλακίου, στις κινητές αξίες και σε ένα διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο, με την παρουσία του Yarız σε αυτήν να καταδεικνύει το πολύπλευρο επιχειρηματικό του προφίλ με τη δραστηριοποίηση του πέραν του χρηματοπιστωτικού και σε διάφορους άλλους επιχειρηματικούς τομείς.

Στην Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης έφτασαν καταγγελίες ότι ο Yariz, είχε επιχειρήσει να διαφύγει στο εξωτερικό, μέσω Ελλάδας, με ιδιωτικό σκάφος του, όμως στις 14 Σεπτεμβρίου παραδόθηκε στις αρχές του Μπόντρουμ (Αλικαρνασσός) και συνελήφθη. Πληροφορίες ανέφεραν ότι μετέφερε σχεδόν 4 δισ. τουρκικές λίρες (σχεδόν 80 εκατ. δολάρια) σε τράπεζα στην Ελβετία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα νεοπλουτισμού ο Yariz, καθώς στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας ήδη κατασχέθηκαν 5 πολυτελή οχήματα ιδιοκτησίας του, αξίας 4 εκατ. δολαρίων, πριν καταφέρει να τα μεταβιβάσει σε άλλα πρόσωπα . Οι μάρκες των 5 υπερπολυτελών αυτοκινήτων εντυπωσιάζουν: ΜcLaren, Bentley, Rolls-Royce, Mercedes Benz 580 Maybach και Audi. Ακόμη κατασχέθηκαν το σούπερ γιοτ του, αξίας 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και ένα ιδιωτικό αεροσκάφος του, τύπου Bombardier.

Η Pusula Portfolio είναι κορυφαίος διαχειριστής κεφαλαίων στην Τουρκία, με το ύψος τους να φτάνει τα 16,5 δισ. δολάρια. Κίνησε το ενδιαφέρον των αρχών για ύποπτες συναλλαγές της και την εκτόξευση της τιμής της μετοχής της. Όπως προαναφέρθηκε, ο Yariz είχε ουσιαστικά κλείσει την πώληση του ομίλου του στην Tera Group, του επίσης προφυλακισθέντα Emre Tezmen, οι εξελίξεις όμως τους πρόλαβαν και το deal ματαιώθηκε.

Serdar Turhan: το συνεταιράκι

Συνεταίρος του Yariz ο Serdar Turhan, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Pusula Holding, μητρικής της Pusula Portföy, καθώς και της İktisat Katılım Bankası. Ο Turhan επίσης συνελήφθη και προφυλακίστηκε στο πλαίσιο της μεγάλης δικαστικής έρευνας για την απάτη τύπου Ponzi, με ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παράνομες δραστηριότητες μέσω επενδυτικών κεφαλαίων. Συγχρόνως κατασχέθηκε το υπερπολυτελές ιδιωτικό του σούπεργιοτ, με την ονομασία “Loretta”, κατασκευής 2026.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Anadolu. Δραστηριοποιήθηκε κυρίως στους τομείς των κατασκευών, των χρηματοοικονομικών και των συστημάτων εναλλακτικής χρηματοδότησης, έχοντας διατελέσει διευθυντικό στέλεχος σε διάφορες εταιρείες όπως οι Turyapı Grup, Miem Yapı και Katılımevim.

Ίδρυσε την Pusula Finans Holding και επεκτάθηκε στον χρηματοπιστωτικό τομέα, δημιουργώντας ένα ολόκληρο «οικοσύστημα» εταιρειών. Έγινε γνωστός για τον γρήγορο πλουτισμό του, τις διασυνδέσεις του με κυβερνητικά στελέχη και τις προβολές της πολυτελούς του ζωής, όπως η διοργάνωση ταξιδιών για προσκύνημα στη Μέκκα με ιδιωτικά τζετ.

Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ερεύνησε μια «κλειστή» πλατφόρμα funds της Pusula Holding, η οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τον παράνομο προσπορισμό δισεκατομμυρίων λιρών από το χρηματιστήριο. Διαπιστώθηκαν ύποπτες κινήσεις 74,2 δισ. λιρών (1,5 δισ. δολαρίων) μεταξύ 2024-2026, τις οποίες ο ίδιος δικαιολόγησε στην απολογία του ως «κυκλική κίνηση κεφαλαίων» μεταξύ των εταιρειών του. Ενώ κατηγορείται επίσης και για παράνομη μεταφορά δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε προσωπικούς λογαριασμούς του στην Ελβετία, για τα οποία οι εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκαν ανεπαρκείς.

Στην κατάθεσή του στον εισαγγελέα, ο Turhan ανέφερε ότι παρέδωσε τη διοίκηση της Pusula Portfolio Management Company στον Yariz και στη νέα ομάδα διοίκησης. Ούτε αυτό ελάφρυνε τη θέση του, καθώς η αξία πολλών από τις θυγατρικές της είχε εκτοξευτεί κατά αδικαιολόγητο τρόπο επί της δικής του προεδρίας.