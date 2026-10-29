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Ένας σπάνιος σκελετός Νανοτυρανόσαυρου, ενός μικρότερου συγγενικού είδους του Τυρανόσαυρου ρεξ (T. rex), πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη έναντι 47,3 εκατ. δολαρίων, έπειτα από μια 12λεπτη μάχη προσφορών μεταξύ έξι ενδιαφερομένων.

Το απολίθωμα, γνωστό με το όνομα Jodi, είναι ένας από τους μόλις τρεις σχετικά πλήρεις σκελετούς Νανοτυρανόσαυρου που είναι γνωστοί στην επιστημονική κοινότητα.

Η τελική τιμή ξεπέρασε κατά πολύ την αρχική εκτίμηση των 6 έως 9 εκατ. δολαρίων, πλησιάζοντας το ιστορικό ρεκόρ δημοπρασίας απολιθώματος, χωρίς ωστόσο να το καταρρίψει.

Το συγκεκριμένο ρεκόρ είχε σημειωθεί τον Ιούλιο, όταν ο Gus, ένας εξαιρετικά καλά διατηρημένος σκελετός T. rex, πωλήθηκε έναντι 50,1 εκατ. δολαρίων.

Ο Jodi έχει ύψος περίπου 2,93 μέτρα και μήκος περίπου 5,97 μέτρα, δηλαδή λίγο μεγαλύτερο από το μισό μήκος του Gus.

Η εξαιρετική σπανιότητα αντίστοιχων απολιθωμάτων θεωρείται πιθανό ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εκτόξευση της τιμής του.

Ο σπάνιος Νανοτυρανόσαυρος και η επιστημονική διαμάχη

Η ίδια η ύπαρξη του Νανοτυρανόσαυρου ως ξεχωριστού είδους δεινοσαύρου αποτελεί αντικείμενο έντονης επιστημονικής αντιπαράθεσης στον χώρο της παλαιοντολογίας.

Μόλις πρόσφατα, νέα ερευνητικά στοιχεία έγειραν την πλάστιγγα υπέρ της άποψης ότι ο Nanotyrannus ήταν διακριτό είδος και όχι απλώς ένας νεαρός Τυρανόσαυρος ρεξ.

Σύμφωνα με τον Sotheby’s, το απολίθωμα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης, αποτελείται από 191 οστικά στοιχεία και περιλαμβάνει ένα «σχεδόν πλήρες» κρανίο.

Ο σκελετός ανακαλύφθηκε το 2019 από την Τζόντι Πίρσον, ιδιοκτήτρια ράντσου στη Μοντάνα, από την οποία πήρε και το όνομά του.

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε από τον Κλέιτον Φιπς, έναν επαγγελματία παλαιοντολόγο που δραστηριοποιείται στον εμπορικό τομέα των απολιθωμάτων και είναι γνωστός με το προσωνύμιο «Καουμπόι των Δεινοσαύρων» (Dinosaur Cowboy).

Όπως και αρκετά άλλα σημαντικά απολιθώματα που έχουν δημοπρατηθεί στο παρελθόν, ο Jodi προέρχεται από τον γεωλογικό σχηματισμό Hell Creek.

Πρόκειται για μια εκτεταμένη περιοχή πλούσια σε απολιθώματα, η οποία απλώνεται στη Μοντάνα, το Ουαϊόμινγκ και τις Ντακότα.

Ένας από τους πρώτους σκελετούς T. rex είχε ανακαλυφθεί εκεί το 1902, ενώ η ονομασία T. rex αποδόθηκε στο είδος με βάση απολιθώματα που είχαν εντοπιστεί στην ίδια περιοχή.

Οι «Μονομαχούντες Δεινόσαυροι» και οι τρεις γνωστοί σκελετοί

Το 2006, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου ανακαλύφθηκε ο Jodi, ο Φιπς είχε φέρει στο φως ένα από τα πιο γνωστά απολιθωμένα ευρήματα, τους «Μονομαχούντες Δεινόσαυρους» (Dueling Dinosaurs).

Το εντυπωσιακό απολίθωμα εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο Φυσικών Επιστημών της Βόρειας Καρολίνας, στο Ράλεϊ.

Αποτελείται από δύο σκελετούς που φαίνεται να είχαν εμπλακεί σε μάχη: έναν Τρικεράτοπα και έναν μικρότερο τυρανόσαυρο, ο οποίος πλέον έχει ταυτοποιηθεί ως Νανοτυρανόσαυρος.

Ο τρίτος γνωστός σκελετός Nanotyrannus είναι η Jane, που επίσης προέρχεται από τον σχηματισμό Hell Creek.

Το συγκεκριμένο απολίθωμα φυλάσσεται στο Burpee Museum of Natural History, στο Ρόκφορντ του Ιλινόι.

Σύμφωνα με τον Sotheby’s, το συνολικό μέγεθος και ο βαθμός ανάπτυξης των οστών του Jodi δείχνουν ότι πρόκειται για ενήλικο άτομο του είδους.

Τα οστά που λείπουν έχουν αντικατασταθεί με ειδικά κατασκευασμένα στοιχεία, ορισμένα από τα οποία δημιουργήθηκαν με τρισδιάστατη εκτύπωση, ενώ άλλα έχουν φιλοτεχνηθεί με τεχνικές γλυπτικής.

Το απολίθωμα προσφέρθηκε προς πώληση με «πλήρη δικαιώματα», γεγονός που σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνει στοιχεία άλλων δεινοσαύρων τα οποία προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Επομένως, ο νέος ιδιοκτήτης του, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει αντίγραφα του σκελετού και να τα πουλήσει σε μουσεία ή συλλέκτες.

Οι αντιδράσεις των επιστημόνων για τις δημοπρασίες απολιθωμάτων

Οι πωλήσεις απολιθωμάτων δεινοσαύρων σε τόσο υψηλές τιμές έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα.

Οι επικριτές επισημαίνουν ότι τέτοιες συναλλαγές μπορούν να απομακρύνουν πολύτιμα ευρήματα από τη δημόσια σφαίρα, καθιστώντας τα μη διαθέσιμα για επιστημονική μελέτη.

«Μόλις πρόσφατα ανακαλύψαμε ότι ο Nanotyrannus υπήρξε πραγματικά και τώρα ένας από τους καλύτερους σκελετούς του πρόκειται να πουληθεί στον πλειοδότη», δήλωσε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ο Στιβ Μπρουσάτε, καθηγητής παλαιοντολογίας και εξέλιξης στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, στη Σκωτία.

«Είναι οδυνηρό να σκέφτεται κανείς ότι μπορεί να εξαφανιστεί μέσα στα θησαυροφυλάκια κάποιου συλλέκτη, αντί να εκτίθεται σε ένα μουσείο, όπου θα μπορούσε να εντυπωσιάζει και να εμπνέει παιδιά, οικογένειες και το ευρύτερο κοινό».

Φόβοι για φούσκα στις τιμές των δεινοσαύρων

Ο Ντέιβιντ Χόουν, παλαιοντολόγος και αναπληρωτής καθηγητής ζωολογίας στο Queen Mary University of London, δήλωσε ότι εξεπλάγη ιδιαίτερα από το γεγονός πως ο Jodi πωλήθηκε σε τιμή τόσο υψηλότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις.

«Πραγματικά δημιουργείται η αίσθηση ότι υπάρχει μια φούσκα στις τιμές των δεινοσαύρων, η οποία κάποια στιγμή αναπόφευκτα θα σκάσει. Οι τιμές δεν μπορούν να συνεχίσουν να αυξάνονται για πάντα», ανέφερε σε ηλεκτρονικό μήνυμά του.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πιθανή επιστημονική αξία του συγκεκριμένου σκελετού δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια χωρίς προηγούμενη, ολοκληρωμένη και επαληθευμένη μελέτη από ειδικούς.

«Όσον αφορά την πιθανή επιστημονική αξία του δείγματος, είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί χωρίς κατάλληλη και επιβεβαιωμένη εξέταση από ειδικούς», σημείωσε.

«Θα μου προκαλούσε μεγάλη έκπληξη εάν το απολίθωμα κατέληγε σε κάποια δημόσια συλλογή και γινόταν διαθέσιμο για μελέτη. Μέχρι να συμβεί αυτό, βρίσκεται ουσιαστικά εκτός της επιστημονικής έρευνας», κατέληξε.