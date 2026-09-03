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Η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία αναζητά τα επόμενα μεγάλα στοιχήματα ανάπτυξης και ο τουρισμός βρίσκεται στον πυρήνα της νέας παραγωγικής στρατηγικής της χώρας. Η ΔΕΘ, ως διαχρονικό σημείο συνάντησης της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, αποτελεί το βήμα όπου παρουσιάζονται οι δυνάμεις που διαμορφώνουν την Ελλάδα του 2030.

Ο κλάδος της φιλοξενίας βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια μεγάλη μετάβαση. Το παραδοσιακό μοντέλο του «ήλιος και θάλασσα» εξελίσσεται σε ένα πιο σύνθετο οικοσύστημα, με επενδύσεις σε νέες υποδομές, θεματικές μορφές τουρισμού, ψηφιακές υπηρεσίες, βιώσιμες λύσεις και προορισμούς που μπορούν να λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε ένα νέο πρότυπο ελληνικού τουρισμού, μετατρέποντας τη χώρα από έναν δημοφιλή καλοκαιρινό προορισμό σε μια αγορά διεθνών εμπειριών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Από τον μαζικό τουρισμό στις επενδύσεις υψηλής αξίας

Η επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού δεν θα κριθεί μόνο από τον αριθμό των επισκεπτών, αλλά από την ποιότητα των υπηρεσιών, τη διάρκεια παραμονής και το οικονομικό αποτύπωμα κάθε ταξιδιώτη.

Η νέα γενιά επενδύσεων στρέφεται σε πολυτελή resorts, σύνθετα τουριστικά συγκροτήματα, αναβαθμισμένες ξενοδοχειακές μονάδες και έργα που συνδέουν τη φιλοξενία με την τοπική οικονομία. Παράλληλα, περιοχές πέρα από τους παραδοσιακούς δημοφιλείς προορισμούς αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η ανάπτυξη επεκτείνεται σε νέες γεωγραφικές ζώνες.

Η τάση αυτή αλλάζει τον χάρτη των τουριστικών επενδύσεων. Η Ελλάδα προσελκύει κεφάλαια που δεν αφορούν μόνο την κατασκευή νέων μονάδων, αλλά και την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών, με στόχο ένα πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο προϊόν.

Η ΔΕΘ 2026 αποτελεί σημείο αναφοράς για αυτή τη συζήτηση, καθώς μέσα από το επιχειρηματικό της σκέλος αναδεικνύονται οι κλάδοι που μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη της επόμενης δεκαετίας.

Ψηφιακός μετασχηματισμός, βιωσιμότητα και νέες εμπειρίες

Ο τουρισμός του 2030 δεν θα βασίζεται μόνο στις φυσικές ομορφιές της χώρας, αλλά και στην τεχνολογία. Οι επιχειρήσεις του κλάδου επενδύουν ολοένα περισσότερο σε τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακές πλατφόρμες κρατήσεων, προσωποποιημένες υπηρεσίες και λύσεις που βελτιώνουν την εμπειρία του επισκέπτη.

Από τα «έξυπνα» ξενοδοχεία έως τις ψηφιακές εφαρμογές που διευκολύνουν τις μετακινήσεις και την πρόσβαση σε υπηρεσίες, η τεχνολογία γίνεται βασικό εργαλείο διαφοροποίησης σε μια παγκόσμια αγορά με έντονο ανταγωνισμό.

Παράλληλα, η βιωσιμότητα εξελίσσεται σε βασικό κριτήριο για τις νέες επενδύσεις. Η ενεργειακή αποδοτικότητα, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εξοικονόμηση νερού και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν πλέον προϋποθέσεις για τη δημιουργία τουριστικών μονάδων που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

Η μετάβαση σε ένα πιο πράσινο μοντέλο φιλοξενίας συνδέεται άμεσα με τη συνολική προσπάθεια μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, καθώς ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης.

Οι νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις και περιφέρεια

Η αλλαγή του τουριστικού μοντέλου δημιουργεί ευκαιρίες όχι μόνο για τις μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες, αλλά και για μικρότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νέες μορφές φιλοξενίας.

Ο θεματικός τουρισμός, ο γαστρονομικός τουρισμός, ο ιατρικός και ευεξίας τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός και οι εμπειρίες που συνδέουν τον επισκέπτη με τον πολιτισμό και την τοπική παραγωγή αποτελούν πεδία στα οποία η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ισχυρότερο διεθνές αποτύπωμα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σύνδεση του τουρισμού με την περιφέρεια. Η ανάπτυξη νέων προορισμών μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να ενισχύσει τις τοπικές οικονομίες και να περιορίσει την εξάρτηση από λίγες περιοχές που δέχονται το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής δραστηριότητας.

Η μεγάλη πρόκληση είναι η ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και στη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Η ΔΕΘ ως καθρέφτης της Ελλάδας που αλλάζει

Η 90ή ΔΕΘ δεν αποτελεί μόνο έναν απολογισμό της πορείας της ελληνικής οικονομίας, αλλά έναν χώρο όπου παρουσιάζονται οι επιχειρηματικές δυνάμεις που σχεδιάζουν το επόμενο βήμα.

Ο τουρισμός βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης. Οι επενδύσεις που υλοποιούνται σήμερα διαμορφώνουν το τοπίο της επόμενης δεκαετίας και καθορίζουν αν η Ελλάδα θα παραμείνει απλώς ένας δημοφιλής προορισμός ή θα εξελιχθεί σε μια διεθνή αγορά υψηλής ποιότητας και καινοτομίας.

Η Ελλάδα του 2030 θα χρειαστεί έναν τουρισμό πιο έξυπνο, πιο βιώσιμο και πιο εξωστρεφή. Και η ΔΕΘ λειτουργεί ως το σημείο όπου συναντώνται οι ιδέες, οι επενδύσεις και οι επιχειρήσεις που φιλοδοξούν να διαμορφώσουν αυτή τη νέα πραγματικότητα.