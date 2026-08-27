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Οι σύγχρονοι δρόμοι μοιάζουν όλο και περισσότερο με μια κινούμενη παλέτα ουδέτερων αποχρώσεων. Γκρι, λευκό, μαύρο και ασημί έχουν κατακτήσει την αγορά, περιορίζοντας αισθητά τα έντονα χρώματα που κάποτε χαρακτήριζαν ολόκληρες δεκαετίες της αυτοκίνησης. Η αλλαγή δεν σχετίζεται μόνο με τη μόδα ούτε αποτελεί απλώς ένδειξη πιο συντηρητικών προτιμήσεων.

Πίσω από αυτή την ομοιομορφία βρίσκεται ένα πλέγμα από οικονομικούς, τεχνολογικούς και εμπορικούς παράγοντες, που επηρεάζουν πολύ περισσότερο την τελική επιλογή του καταναλωτή απ’ όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά.

Το χρώμα του αυτοκινήτου ακολουθούσε ανέκαθεν τις κοινωνικές και αισθητικές τάσεις κάθε εποχής. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κυριαρχούσαν πιο αυστηρές και σκούρες αποχρώσεις, που ταίριαζαν με το κλίμα λιτότητας και ανοικοδόμησης. Αντίθετα, οι δεκαετίες του 1960 και του 1970 έφεραν μαζί τους περισσότερη αισιοδοξία, κατανάλωση και διάθεση για διαφοροποίηση.

Το αποτέλεσμα ήταν μια έκρηξη από κόκκινα, μπλε, πράσινα και κίτρινα αυτοκίνητα, τα οποία έγιναν μέρος της αισθητικής ταυτότητας εκείνης της περιόδου.

Η μεγάλη στροφή ήρθε αργότερα, με την κυριαρχία της ψηφιακής τεχνολογίας και της μινιμαλιστικής σχεδιαστικής φιλοσοφίας.

Η επίδραση της Silicon Valley

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι τεχνολογικές εταιρείες άρχισαν να επιβάλλουν μια νέα αντίληψη για το design. Ασημί μέταλλο, λευκές επιφάνειες, γκρι αποχρώσεις και καθαρές γραμμές έγιναν συνώνυμα της τεχνολογικής υπεροχής και της σύγχρονης πολυτέλειας.

Η αυτοκινητοβιομηχανία ακολούθησε σταδιακά την ίδια κατεύθυνση.

Όσο τα αυτοκίνητα μετατρέπονταν σε πιο ψηφιακά προϊόντα, με μεγάλες οθόνες, λογισμικό, ηλεκτρικά συστήματα κίνησης και συνδεσιμότητα, τόσο η αισθητική τους άρχισε να θυμίζει περισσότερο τεχνολογική συσκευή και λιγότερο παραδοσιακό μηχανικό προϊόν.

Οι ουδέτερες αποχρώσεις ταίριαξαν ιδανικά σε αυτή τη μετάβαση. Έδιναν πιο «καθαρή», μοντέρνα και τεχνολογική εικόνα, ενώ μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από μικρά αυτοκίνητα πόλης έως ακριβά ηλεκτρικά SUV.

Ωστόσο, η αισθητική εξηγεί μόνο ένα μέρος της κυριαρχίας τους.

Το μεγάλο παιχνίδι των εταιρικών στόλων

Ο καθοριστικότερος οικονομικός παράγοντας είναι η εντυπωσιακή ανάπτυξη των εταιρικών στόλων, του leasing και των εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων.

Για έναν ιδιώτη, το αυτοκίνητο μπορεί να αποτελεί προσωπική επιλογή και έκφραση χαρακτήρα. Για μια εταιρεία leasing, όμως, είναι κυρίως ένα περιουσιακό στοιχείο που πρέπει να διατηρήσει όσο το δυνατόν υψηλότερη μεταπωλητική αξία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το γκρι, το λευκό και το ασημί παρουσιάζουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα: θεωρούνται ασφαλείς επιλογές για τη δευτερογενή αγορά.

Ένα αυτοκίνητο σε ουδέτερο χρώμα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να βρει γρήγορα αγοραστή όταν επιστρέψει από leasing ή όταν μια εταιρεία ανανεώσει τον στόλο της. Το έντονο κόκκινο ή πράσινο, αντίθετα, μπορεί να περιορίσει το κοινό των ενδιαφερομένων.

Υπάρχει όμως και ένας ακόμη πιο πρακτικός λόγος. Οι μεσαίες αποχρώσεις του γκρι και του ασημί καμουφλάρουν καλύτερα τη φθορά.

Μικρές γρατζουνιές, σημάδια από χαλίκια, ατέλειες από πλυντήρια και άλλες καθημερινές φθορές γίνονται λιγότερο εμφανείς. Για ένα αυτοκίνητο που έχει διανύσει 80.000 ή 100.000 χιλιόμετρα σε εταιρική χρήση, αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος προετοιμασίας πριν από τη μεταπώληση.

Άρα, η επιλογή χρώματος μετατρέπεται σε εργαλείο διαχείρισης κόστους.

Από τη Lamborghini στη γειτονιά

Μια δεύτερη διαδρομή που βοήθησε την εξάπλωση του γκρι ξεκίνησε όχι από τα εταιρικά αυτοκίνητα, αλλά από την κορυφή της αγοράς πολυτελείας.

Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, κατασκευαστές supercars άρχισαν να προωθούν επίπεδες, ματ ή «τσιμεντένιες» αποχρώσεις του γκρι. Η Lamborghini παρουσίασε το Grigio Telesto, ενώ αργότερα η Audi έκανε διάσημο το Nardo Grey.

Οι αποχρώσεις αυτές δεν είχαν την παραδοσιακή μεταλλική λάμψη. Αντίθετα, έδιναν την εντύπωση ασταρωμένου μετάλλου ή βιομηχανικής επιφάνειας.

Ακριβώς αυτή η ασυνήθιστη όψη έγινε σύμβολο μιας νέας μορφής πολυτέλειας: του stealth wealth, δηλαδή του πλούτου που δεν χρειάζεται έντονα χρώματα και κραυγαλέες λεπτομέρειες για να γίνει αντιληπτός.

Η τάση πέρασε γρήγορα από Lamborghini, Porsche και McLaren σε premium μάρκες και στη συνέχεια στους κατασκευαστές μαζικής αγοράς.

Έτσι, το γκρι που σήμερα συναντάται σε ένα οικογενειακό crossover αποτελεί ουσιαστικά την προσαρμογή μιας αισθητικής που πριν από δύο δεκαετίες συνδεόταν με αυτοκίνητα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Η άλλη άκρη της αγοράς: χρώματα πολυτελείας

Παρά την ομοιομορφία της μαζικής αγοράς, στο ανώτερο τμήμα της αυτοκίνησης το χρώμα έχει εξελιχθεί σε πεδίο τεχνολογικής υπερβολής.

Ορισμένοι κατασκευαστές προσφέρουν βαφές με δεκάδες στρώσεις και σύνθετα οπτικά εφέ, που δημιουργούν διαφορετικές αποχρώσεις ανάλογα με τη γωνία του φωτός.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια ειδική απόχρωση που αναπτύχθηκε από τη Lexus, εμπνευσμένη από την μπλε πεταλούδα Morpho. Η εντυπωσιακή μπλε εμφάνιση δεν βασίζεται σε συμβατική μπλε χρωστική, αλλά σε πολλαπλές στρώσεις που διαθλούν και ανακλούν το φως.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία απαιτεί περίπου 40 διαφορετικές στρώσεις και η αξία της βαφής θα μπορούσε να ξεπερνά τα 480 ευρώ ανά λίτρο.

Η ειρωνεία είναι εμφανής: την ώρα που η μαζική αγορά γίνεται όλο και πιο ουδέτερη, οι πολύ εύποροι πελάτες πληρώνουν τεράστια ποσά για να αποκτήσουν κάτι πραγματικά μοναδικό.

Η οικονομία πίσω από το γκρι

Η κυριαρχία των ουδέτερων χρωμάτων, επομένως, δεν αποτελεί μια απλή αισθητική συγκυρία. Είναι αποτέλεσμα της σύγκλισης μεταξύ τεχνολογικής κουλτούρας, εταιρικής οικονομίας, μεταπωλητικής αξίας και τάσεων πολυτελείας.

Οι εταιρείες προτιμούν χρώματα που πωλούνται εύκολα. Οι διαχειριστές στόλων επιλέγουν αποχρώσεις που κρύβουν τις φθορές. Οι σχεδιαστές αντλούν έμπνευση από την τεχνολογία και τα supercars. Και οι καταναλωτές τελικά υιοθετούν αυτό που έχει ήδη καθιερωθεί ως ασφαλές και σύγχρονο.

Έτσι, η απόφαση ενός οδηγού να αγοράσει σήμερα ένα γκρι SUV μπορεί να μοιάζει απολύτως προσωπική. Στην πραγματικότητα, όμως, πίσω της βρίσκονται χρόνια σχεδιασμού, έρευνας αγοράς και οικονομικών υπολογισμών που έχουν ήδη καθορίσει ποια χρώματα θα κυριαρχούν στους δρόμους.

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