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Νέος γύρος ηλεκτρονικών ελέγχων έρχεται για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων, με το ψηφιακό «ραντάρ» να στρέφεται τώρα στα ΚΤΕΟ. Μετά τις διασταυρώσεις για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ετοιμάζεται να «τρέξει» νέα μεγάλη διασταύρωση για να εντοπίσει τα οχήματα που δεν πέρασαν εμπρόθεσμα από τεχνικό έλεγχο, με το πρόστιμο για τους παραβάτες να φθάνει τα 400 ευρώ.

Ο νέος έλεγχος θα γίνει ηλεκτρονικά, χωρίς μπλόκα και ελεγκτές στον δρόμο. Τα πληροφοριακά συστήματα θα «διαβάσουν» το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου κάθε οχήματος και θα το αντιπαραβάλουν με την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να έχει περάσει από το επόμενο ΚΤΕΟ. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται περιθώριο μίας εβδομάδας, ενώ εκτός της διασταύρωσης μένουν τα οχήματα που λόγω ηλικίας δεν έχουν ακόμη υποχρέωση περιοδικού τεχνικού ελέγχου.

Η νέα διασταύρωση θα βασιστεί στα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. «Κλειδί» αποτελεί η ημερομηνία κατά την οποία το όχημα όφειλε να περάσει από τον επόμενο τεχνικό έλεγχο και εάν υπάρχει σε ισχύ το αντίστοιχο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Παράβαση διαπιστώνεται όταν στα πληροφοριακά συστήματα δεν υπάρχει σε ισχύ Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που να έχει εκδοθεί μετά τον προβλεπόμενο περιοδικό έλεγχο του οχήματος ή την αναγνώριση πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου του εξωτερικού.

Για τα οχήματα των οποίων το τελευταίο ΚΤΕΟ είχε αποτέλεσμα «Επιτυχής» ή «Δευτερεύουσες Ελλείψεις», το σύστημα εξετάζει την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να πραγματοποιηθεί ο επόμενος περιοδικός έλεγχος. Εφόσον αυτή έχει παρέλθει κατά περισσότερο από μία εβδομάδα σε σχέση με την ημερομηνία αναφοράς της ηλεκτρονικής διασταύρωσης και δεν υπάρχει νέο ΚΤΕΟ σε ισχύ, το όχημα καταγράφεται ως παραβάτης.

Διαφορετικός είναι ο έλεγχος για τα οχήματα στα οποία το τελευταίο ΚΤΕΟ είχε εντοπίσει «Σοβαρές Ελλείψεις». Στις περιπτώσεις αυτές εξετάζεται εάν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη ημερομηνία επανελέγχου χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος νέος τεχνικός έλεγχος.

Ακόμη αυστηρότερο είναι το καθεστώς για τα οχήματα στα οποία έχουν διαπιστωθεί «Επικίνδυνες Ελλείψεις». Για αυτά δεν προβλέπεται απλώς μια νέα ημερομηνία ΚΤΕΟ, καθώς απαγορεύεται η κυκλοφορία τους μέχρι να αποκατασταθούν οι ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί.

Η απουσία Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου από τα πληροφοριακά συστήματα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ο ιδιοκτήτης βρίσκεται σε παράβαση. Από τη διασταύρωση εξαιρούνται τα οχήματα τα οποία, λόγω ηλικίας, δεν έχουν ακόμη υποχρέωση να περάσουν από περιοδικό τεχνικό έλεγχο. Για όσα οχήματα, όμως, διαπιστωθεί ότι έπρεπε να έχουν περάσει ΚΤΕΟ και δεν το έκαναν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο ανέρχεται σε 400 ευρώ.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες συνεχίζουν να ξεκαθαρίζουν τον μεγάλο όγκο των υποθέσεων που άνοιξε ο προηγούμενος γύρος ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Πάνω από 300.000 «ραβασάκια» έχουν αποσταλεί για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, ενώ ιδιοκτήτες που αμφισβητούν τα πρόστιμα έχουν προσφύγει στη διαδικασία των ενστάσεων. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν, ωστόσο, ότι περίπου εννέα στις δέκα ενστάσεις απορρίπτονται, καθώς από τα ηλεκτρονικά δεδομένα προκύπτει ότι η παράβαση υπήρχε κατά την ημερομηνία της διασταύρωσης.

Στην εξέταση αυτού του μεγάλου όγκου ενστάσεων έχει επιστρατευθεί για πρώτη φορά και η τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, το σύστημα συγκεντρώνει τα διαθέσιμα στοιχεία και τα δικαιολογητικά κάθε υπόθεσης, τα επεξεργάζεται και παρέχει στον αρμόδιο υπάλληλο τεκμηριωμένη αξιολόγηση, προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ιδιοκτητών που επικαλούνται την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2026, ενώ η παράβαση για την οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο αφορά απλήρωτα τέλη του 2025. Η πληρωμή των φετινών τελών δεν αναιρεί την οφειλή της προηγούμενης χρονιάς και, κατά συνέπεια, δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του προστίμου.

Ανάλογες ενστάσεις υποβάλλονται και για τα ανασφάλιστα οχήματα. Ιδιοκτήτες υποστηρίζουν, για παράδειγμα, ότι όταν βεβαιώθηκε το πρόστιμο το όχημά τους ήταν ήδη ασφαλισμένο. Αυτό που εξετάζεται, όμως, είναι η κατάσταση του οχήματος κατά την ημερομηνία αναφοράς της ηλεκτρονικής διασταύρωσης. Εάν εκείνη την ημέρα εμφανιζόταν ανασφάλιστο, η ασφάλιση που έγινε αργότερα δεν ακυρώνει την παράβαση ούτε το πρόστιμο.

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