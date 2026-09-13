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Οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ, αλλάζουν σταδιακά τον χάρτη της αγοράς αυτοκινήτου, οδηγώντας χιλιάδες υποψήφιους αγοραστές προς μοντέλα με ηλεκτροκινητήρα ή προς υβριδικές επιλογές, οι οποίες μάλιστα έχουν κατακτήσει τη μερίδα του λέοντος στις νέες ταξινομήσεις. Βασικό κίνητρο αποτελεί το χαμηλότερο κόστος χρήσης και, κυρίως, η σημαντικά μειωμένη κατανάλωση καυσίμου που μπορούν να προσφέρουν οι συγκεκριμένες τεχνολογίες.

Η μετατόπιση είναι ιδιαίτερα εμφανής και στην ελληνική αγορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον περασμένο Ιούλιο σχεδόν οκτώ στους δέκα αγοραστές στην Ελλάδα επέλεξαν ένα νέο υβριδικό ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που συνοδεύουν τις συγκεκριμένες τεχνολογίες, από τους χαμηλότερους ρύπους και την περιορισμένη κατανάλωση μέχρι τα μειωμένα τέλη κυκλοφορίας και το χαμηλότερο συνολικό κόστος χρήσης.

Οι τιμές των καυσίμων αλλάζουν τις επιλογές των οδηγών

Η νέα τάση δεν συνδέεται αποκλειστικά με την πληθώρα υβριδικών και ηλεκτρικών προτάσεων που έχουν πλέον εντάξει οι αυτοκινητοβιομηχανίες σε σχεδόν ολόκληρη την γκάμα των μοντέλων τους. Καθοριστικό ρόλο παίζει και η παρατεταμένη άνοδος των τιμών στα πρατήρια, με την αμόλυβδη να κινείται σταθερά στην περιοχή των 2 ευρώ ανά λίτρο.

Το αυξημένο κόστος ανεφοδιασμού έχει κάνει τους υποψήφιους αγοραστές περισσότερο συνειδητοποιημένους ως προς το λειτουργικό κόστος ενός αυτοκινήτου, κατευθύνοντάς τους προς ηλεκτρικά μοντέλα, συμβατικά υβριδικά και Plug-in Hybrid επιλογές. Όπως προκύπτει από τις σχετικές έρευνες, δεν πρόκειται πλέον για μια πρόσκαιρη καταναλωτική συμπεριφορά. Αντίθετα, η στροφή προς τα ηλεκτρικά και υβριδικά ΙΧ αποκτά σταθερό χαρακτήρα, έστω και αν η μετάβαση πραγματοποιείται με διαφορετικές ταχύτητες ανά αγορά.

Σύμφωνα, μάλιστα, με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το Reuters, οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν επιταχυνθεί, εξέλιξη που συνδέεται και με τις υψηλές τιμές του πετρελαίου των τελευταίων εβδομάδων. Παράλληλα, η διατήρηση των κρατικών επιδοτήσεων, σε συνδυασμό με τις σημαντικές εμπορικές προσφορές που πραγματοποιούνται στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, έχει δώσει επιπλέον κίνητρα στους καταναλωτές να απομακρυνθούν από τα παραδοσιακά αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η τάση δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα σε ολόκληρη την Ευρώπη από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο, ο οποίος προκάλεσε μεγάλη άνοδο των διεθνών τιμών της ενέργειας και, κατ’ επέκταση, σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Σχεδόν οκτώ στους δέκα επιλέγουν υβριδικό ή ηλεκτρικό

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς αποτυπώνει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τη μεγάλη αλλαγή στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Τον περασμένο μήνα, το 79,2% των αγοραστών επέλεξε ένα αυτοκίνητο με υβριδική ή ηλεκτρική τεχνολογία.

Ειδικότερα, τα συμβατικά υβριδικά κατέλαβαν μερίδιο 64%, τα Plug-in Hybrid έφτασαν στο 7,7%, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευσαν το 7,5% των πωλήσεων. Την ίδια στιγμή, τα παραδοσιακά μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης συνεχίζουν να χάνουν έδαφος. Τα βενζινοκίνητα έχουν περιοριστεί πλέον σε μερίδιο μόλις 17,5%, ενώ τα αυτοκίνητα με κινητήρα ντίζελ μόλις που άγγιξαν το 1% της αγοράς.

Ανάλογη είναι η κατεύθυνση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε απόλυτους αριθμούς, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 40,5% το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Οι συνολικές πωλήσεις ξεπέρασαν τα 1,2 εκατ. αυτοκίνητα, με τα ηλεκτρικά να αντιπροσωπεύουν πλέον το 20,7% του συνόλου των πωλήσεων.

Νικητής στο κόστος το ηλεκτρικό ρεύμα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση του πραγματικού κόστους μετακίνησης μεταξύ ενός βενζινοκίνητου, ενός ντίζελ και ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των συμβατικών καυσίμων βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Ένα τυπικό μικρομεσαίο βενζινοκίνητο μοντέλο, με μέση κατανάλωση 7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τιμή βενζίνης στα 1,96 ευρώ το λίτρο, χρειάζεται περίπου 13,7 ευρώ για κάθε 100 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι για ένα συνηθισμένο ταξίδι απόστασης 500 χιλιομέτρων, μόνο το κόστος του καυσίμου ανέρχεται περίπου στα 68,5 ευρώ.

Η εικόνα είναι καλύτερη στην περίπτωση ενός αντίστοιχου αυτοκινήτου με κινητήρα ντίζελ. Με μέση κατανάλωση 5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τιμή καυσίμου επίσης στα 1,96 ευρώ ανά λίτρο, το κόστος διαμορφώνεται στα 9,8 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα και περίπου στα 49 ευρώ για μια διαδρομή 500 χιλιομέτρων.

Από 2,7 ευρώ τα 100 χλμ. με ηλεκτρικό

Η διαφορά γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν στη σύγκριση μπαίνει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αν και καθοριστικό ρόλο παίζει το σημείο στο οποίο πραγματοποιείται η φόρτιση.

Ένα μικρομεσαίο ηλεκτρικό όχημα με μέση κατανάλωση 18 κιλοβατώρες ανά 100 χιλιόμετρα χρειάζεται ενέργεια αξίας μόλις 2,7 ευρώ για κάθε 100 χιλιόμετρα, εφόσον η φόρτιση γίνεται μέσω οικιακής παροχής με τιμή ηλεκτρικού ρεύματος 0,15 ευρώ ανά kWh.

Το κόστος, ωστόσο, αυξάνεται σημαντικά όταν ο οδηγός χρησιμοποιεί δημόσιο ταχυφορτιστή. Με χρέωση 0,62 ευρώ ανά kWh, όπως για παράδειγμα σε ταχυφορτιστή DC σε αυτοκινητόδρομο, το κόστος για 100 χιλιόμετρα φτάνει περίπου στα 11,1 ευρώ, ενώ για μια διαδρομή 500 χιλιομέτρων διαμορφώνεται στα 55,5 ευρώ.

Η σύγκριση δείχνει ότι το μεγάλο οικονομικό πλεονέκτημα του ηλεκτρικού αυτοκινήτου εμφανίζεται κυρίως όταν ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των φορτίσεων στο σπίτι. Αντίθετα, η συστηματική χρήση δημόσιων ταχυφορτιστών περιορίζει σημαντικά τη διαφορά έναντι των συμβατικών καυσίμων.

Η ενδιάμεση λύση των υβριδικών

Ιδιαίτερα οικονομική επιλογή παραμένουν και τα υβριδικά οχήματα, τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη όσο και για μεγαλύτερες διαδρομές. Ο συνδυασμός ηλεκτροκινητήρα και κινητήρα εσωτερικής καύσης επιτρέπει τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης, ιδιαίτερα σε αστικές συνθήκες, όπου το ηλεκτρικό σύστημα μπορεί να αξιοποιείται σε μεγαλύτερο βαθμό.

Ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια εξοικονόμησης προσφέρουν τα Plug-in Hybrid, εφόσον φυσικά οι οδηγοί τα φορτίζουν συστηματικά. Σε αυτή την περίπτωση, μεγάλο ποσοστό των καθημερινών μετακινήσεων μπορεί να πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, περιορίζοντας δραστικά ή ακόμη και μηδενίζοντας την κατανάλωση βενζίνης στις μικρές διαδρομές.

Ειδικότερα, ένα σύγχρονο μοντέλο με Plug-in Hybrid τεχνολογία μπορεί να προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως και 100-150 χιλιόμετρα σε αστικό κύκλο, επιτρέποντας στον οδηγό να πραγματοποιεί τις περισσότερες καθημερινές μετακινήσεις του στην πόλη χωρίς να χρησιμοποιεί τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Τα πρόσθετα πλεονεκτήματα των Plug-in Hybrid

Τα Plug-in Hybrid μοντέλα δεν προσφέρουν μόνο εξοικονόμηση στην κατανάλωση καυσίμου. Συνοδεύονται και από σημαντικά φορολογικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα, ενώ μπορούν να εξασφαλίσουν μειωμένο συνολικό κόστος χρήσης. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικά τόσο για τους ιδιώτες αγοραστές όσο και για τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται εταιρικούς στόλους αυτοκινήτων.

Την ίδια ώρα, η τεχνολογική εξέλιξη των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς. Τα νεότερα μοντέλα, χάρη στις σύγχρονες μπαταρίες τους, μπορούν πλέον να προσφέρουν αυτονομία της τάξης των 400-500 χιλιομέτρων, περιορίζοντας ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετώπιζαν μέχρι πρόσφατα οι υποψήφιοι αγοραστές.

Παράλληλα, χρόνο με τον χρόνο διευρύνεται και η γκάμα των οικονομικότερων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες λανσάρουν πλέον στην αγορά προτάσεις των οποίων το κόστος κτήσης πλησιάζει την περιοχή των 20.000-22.000 ευρώ, φέρνοντας σταδιακά την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά σε ένα πολύ μεγαλύτερο τμήμα του αγοραστικού κοινού.

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