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Σχεδόν 10.000 ευρώ λιγότερα χρειάζεται μια κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία για να κατασκευάσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε σύγκριση με έναν ευρωπαϊκό κατασκευαστή. Η τεράστια αυτή διαφορά στο κόστος παραγωγής, σε συνδυασμό με την ταχύτητα ανάπτυξης νέων μοντέλων και την κυριαρχία της Κίνας στην εφοδιαστική αλυσίδα των μπαταριών, αλλάζει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία και εντείνει την πίεση στις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Σύμφωνα με έρευνα της AlixPartners, το μέσο κόστος παραγωγής ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Κίνα διαμορφώνεται περίπου στα 17.800 ευρώ, όταν για ένα αντίστοιχο ευρωπαϊκό μοντέλο απαιτούνται 27.600 ευρώ.

Η διαφορά των 9.800 ευρώ ανά όχημα αποτυπώνει το σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχουν αποκτήσει οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η τιμή αποτελεί βασικό κριτήριο για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Παρά τη συχνή σύνδεση της κινεζικής παραγωγής με το χαμηλότερο εργατικό κόστος, οι μισθοί δεν αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα που εξηγεί αυτή την απόκλιση. Το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς εντοπίζεται στις μπαταρίες, στις πρώτες ύλες και στο κόστος της ενέργειας, τομείς στους οποίους η Κίνα διαθέτει ισχυρό βιομηχανικό πλεονέκτημα.

Γιατί τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα κοστίζουν τόσο λιγότερο

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επωφελούνται από ένα παραγωγικό περιβάλλον με χαμηλότερες δαπάνες σε αρκετούς κρίσιμους τομείς.

Οι μισθοί στην Κίνα παραμένουν χαμηλότεροι από εκείνους που καταβάλλονται στα περισσότερα ευρωπαϊκά εργοστάσια, ενώ οι εγκαταστάσεις παραγωγής χαρακτηρίζονται συχνά από πιο λιτή οργάνωση και διαφορετική διάρθρωση κόστους.

Ωστόσο, το πραγματικό πλεονέκτημα βρίσκεται στην πρόσβαση σε φθηνότερα εξαρτήματα και πρώτες ύλες, ιδιαίτερα σε όσα απαιτούνται για την κατασκευή των μπαταριών.

Η παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις κυψέλες μπαταριών και την επεξεργασία των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην έρευνα, περίπου το 80% έως 85% της παγκόσμιας δυναμικότητας διύλισης βασικών υλικών μπαταριών βρίσκεται εκτός Ευρώπης, με σημαντικό μέρος της να συγκεντρώνεται στην Κίνα.

Αυτό σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εφοδιαστικές αλυσίδες που λειτουργούν εκτός της ευρωπαϊκής αγοράς.

Παράλληλα, η βιομηχανική ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη κοστίζει περίπου διπλάσια σε σχέση με την Κίνα, δημιουργώντας πρόσθετες επιβαρύνσεις για τα εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων και εξαρτημάτων.

Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων επιτρέπει στους Κινέζους κατασκευαστές να διατηρούν σημαντικά χαμηλότερο κόστος, ακόμη και όταν προσφέρουν ανταγωνιστικό εξοπλισμό και σύγχρονες τεχνολογίες.

Μπαταρίες: Έως 2.500 ευρώ ακριβότερη η ευρωπαϊκή παραγωγή

Το μέγεθος της διαφοράς γίνεται ακόμη πιο εμφανές στην παραγωγή των μπαταριών, που αποτελούν ένα από τα ακριβότερα μέρη ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος (Transport & Environment), οι κυψέλες μπαταριών που κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοστίζουν σήμερα περίπου 41 έως 43 δολάρια περισσότερο ανά κιλοβατώρα (kWh) σε σύγκριση με τις αντίστοιχες κινεζικές.

Για ένα τυπικό οικογενειακό ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μπαταρία χωρητικότητας 60 kWh, η διαφορά αυτή αντιστοιχεί σε επιπλέον κόστος περίπου 2.000 έως 2.500 ευρώ.

Πρόκειται για σημαντική επιβάρυνση, ιδιαίτερα στην κατηγορία των προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπου ακόμη και μια διαφορά μερικών χιλιάδων ευρώ μπορεί να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα ενός μοντέλου.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή βιομηχανία δεν θεωρεί ότι το σημερινό χάσμα είναι αδύνατον να περιοριστεί.

Η Transport & Environment εκτιμά ότι η μεγαλύτερη παραγωγική κλίμακα, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας, η κάθετη ολοκλήρωση και οι κανόνες τοπικού περιεχομένου «Made in Europe» θα μπορούσαν να μειώσουν τη διαφορά κόστους σε περίπου 14 δολάρια ανά kWh έως το 2030.

Η εκτίμηση αυτή προϋποθέτει, ωστόσο, την ανάπτυξη ισχυρότερης ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης και μεγαλύτερη πρόσβαση σε κρίσιμα υλικά και εξαρτήματα.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές μεταφέρουν την παραγωγή στην Ευρώπη

Το κινεζικό πλεονέκτημα δεν περιορίζεται πλέον στα εργοστάσια που λειτουργούν εντός της Κίνας.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της χώρας επιδιώκουν να ενισχύσουν την παρουσία τους στην ευρωπαϊκή αγορά, δημιουργώντας ή αναπτύσσοντας παραγωγικές εγκαταστάσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Η στρατηγική αυτή συνεπάγεται αναπόφευκτα μεγαλύτερες δαπάνες.

Η λειτουργία εργοστασίων στην Ευρώπη αυξάνει το μισθολογικό κόστος και ενδέχεται να δημιουργεί πρόσθετες επιβαρύνσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Παρά τις δυσκολίες, όμως, οι κινεζικές εταιρείες συνεχίζουν την επέκτασή τους, επιδιώκοντας να εδραιωθούν σε μία από τις σημαντικότερες αγορές αυτοκινήτου παγκοσμίως.

Η παρουσία τους στην ευρωπαϊκή παραγωγή δείχνει ότι ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται πλέον στις εισαγωγές φθηνότερων οχημάτων, αλλά επεκτείνεται και στο ίδιο το βιομηχανικό πεδίο της Ευρώπης.

Το δεύτερο μεγάλο όπλο της Κίνας: Νέα μοντέλα μέσα σε 24 έως 30 μήνες

Εκτός από το κόστος παραγωγής, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες διαθέτουν ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα: την ταχύτητα ανάπτυξης και κυκλοφορίας νέων μοντέλων.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι Κινέζοι κατασκευαστές μπορούν να ολοκληρώσουν την ανάπτυξη ενός νέου αυτοκινήτου μέσα σε 24 έως 30 μήνες.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την αντίστοιχη διαδικασία, γεγονός που επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία ανανεώνουν την εμπορική τους γκάμα.

Η διαφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπου η τεχνολογία εξελίσσεται γρήγορα και οι καταναλωτές στρέφονται σε νεότερα μοντέλα.

Η συχνότερη ανανέωση της γκάμας δίνει στις κινεζικές μάρκες τη δυνατότητα να διαθέτουν στην αγορά οχήματα που έχουν παρουσιαστεί μέσα στην τελευταία τριετία.

Έτσι, η μάχη δεν κρίνεται μόνο στο πόσο κοστίζει ένα αυτοκίνητο, αλλά και στο πόσο γρήγορα μπορεί να φτάσει από το στάδιο του σχεδιασμού στην αντιπροσωπεία.

Από το 6% στο 10,7%: Οι κινεζικές μάρκες κερδίζουν την ευρωπαϊκή αγορά

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κινεζικών κατασκευαστών αποτυπώνεται στα μερίδια αγοράς που κατακτούν στην Ευρώπη.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι κινεζικές μάρκες έφτασαν να κατέχουν το 10,7% της αγοράς αυτοκινήτου στη Δυτική Ευρώπη, έναντι περίπου 6% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η αύξηση αυτή δείχνει ότι οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν αποτελούν πλέον περιφερειακούς ανταγωνιστές, αλλά διεκδικούν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο από τις καθιερωμένες ευρωπαϊκές εταιρείες.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρουσία τους είναι ακόμη ισχυρότερη, καθώς το μερίδιό τους έχει ήδη φτάσει το 15%.

Η δυναμική αυτή επιβεβαιώνει τη διεύρυνση της αποδοχής των κινεζικών αυτοκινήτων από τους Ευρωπαίους καταναλωτές, παρά τις επιφυλάξεις που εξακολουθούν να υπάρχουν για ορισμένες μάρκες.

Προβλέψεις για 3,8 εκατομμύρια πωλήσεις έως το 2030

Η AlixPartners εκτιμά ότι η επέκταση των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της, οι πωλήσεις κινεζικών μαρκών στην ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται να φτάσουν τα 2,3 εκατομμύρια οχήματα το 2026, με προοπτική να αυξηθούν στα 3,8 εκατομμύρια έως το 2030.

Παράλληλα, η παραγωγή αυτοκινήτων από κινεζικούς ομίλους εκτός Κίνας θα μπορούσε να σχεδόν τριπλασιαστεί.

Ειδικότερα, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 1,2 εκατομμύρια σε 3,4 εκατομμύρια οχήματα κατά την ίδια περίοδο.

Οι προβλέψεις αυτές αποτυπώνουν μια στρατηγική διεθνούς επέκτασης που συνδυάζει τις εξαγωγές με την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ξένες αγορές.

Για τους ευρωπαϊκούς ομίλους, η συγκεκριμένη τάση δημιουργεί πρόσθετη πίεση, καθώς οι κινεζικές μάρκες ενισχύουν ταυτόχρονα την εμπορική και τη βιομηχανική τους παρουσία.

Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές για τα κινεζικά αυτοκίνητα

Παρά την ισχυρή άνοδο των πωλήσεων, ένα μέρος των Ευρωπαίων εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τα αυτοκίνητα κινεζικών εταιρειών.

Έρευνα σε 8.000 καταναλωτές από 11 ευρωπαϊκές χώρες δείχνει ότι περίπου το 33% αποφεύγει την αγορά αυτοκινήτου κινεζικής μάρκας.

Ωστόσο, η στάση αυτή διαφοροποιείται αισθητά ανάλογα με την ηλικία.

Οι νεότεροι καταναλωτές, ηλικίας 18 έως 34 ετών, εμφανίζονται λιγότερο επιφυλακτικοί απέναντι στις κινεζικές μάρκες, με την τάση αυτή να είναι ιδιαίτερα εμφανής στη Γερμανία.

Το στοιχείο αυτό έχει σημασία για τη μελλοντική εξέλιξη της αγοράς, καθώς δείχνει ότι οι αντιλήψεις για την προέλευση ενός αυτοκινήτου ενδέχεται να αλλάζουν μεταξύ των νεότερων γενεών.

Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρή θέση στην premium κατηγορία, όπου η αναγνωρισιμότητα των εμπορικών σημάτων και η καθιερωμένη παρουσία τους λειτουργούν υπέρ τους.

Η μεγάλη πρόκληση για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Η συνεχής ενίσχυση των κινεζικών κατασκευαστών δημιουργεί ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις στην κερδοφορία των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται, οι ευρωπαϊκές εταιρείες καλούνται να διατηρήσουν τις πωλήσεις τους, να περιορίσουν το κόστος και να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων μοντέλων.

Η πρόκληση είναι σύνθετη, καθώς η Κίνα διαθέτει ταυτόχρονα χαμηλότερο κόστος παραγωγής, ισχυρότερη θέση στην αλυσίδα των μπαταριών και μεγαλύτερη ταχύτητα ανανέωσης προϊόντων.

Από την άλλη πλευρά, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα στην κατηγορία των ακριβότερων αυτοκινήτων.

Η προσπάθεια να περιοριστεί το κόστος των ευρωπαϊκών μπαταριών έως το 2030 μπορεί να αποτελέσει έναν κρίσιμο παράγοντα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ωστόσο, η απάντηση στην κινεζική επέκταση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη μείωση των παραγωγικών δαπανών.

Η ταχύτερη ανάπτυξη νέων αυτοκινήτων, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής και η προσαρμογή στις απαιτήσεις των καταναλωτών θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό εάν οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες θα μπορέσουν να διατηρήσουν τη θέση τους απέναντι στον ολοένα ισχυρότερο κινεζικό ανταγωνισμό.