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Στην τελική φάση προετοιμασίας περνά το πρόγραμμα κοινωνικού leasing, μια νέα δράση που φιλοδοξεί να δώσει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα να χρησιμοποιούν σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο καταβάλλοντας ιδιαίτερα χαμηλό μηνιαίο μίσθωμα.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στον εθνικό σχεδιασμό για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και έχει ήδη λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βασικός του στόχος είναι αφενός να στηρίξει οικονομικά πιο ευάλωτα νοικοκυριά και αφετέρου να επιταχύνει τη μετάβαση προς καθαρότερες και πιο βιώσιμες μετακινήσεις.

Η βασική διαφορά σε σχέση με τα συνηθισμένα προγράμματα αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι ο δικαιούχος δεν θα χρειάζεται να καλύψει το υψηλό αρχικό κόστος απόκτησης. Αντίθετα, θα μπορεί να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης, ενώ μέρος των εξόδων λειτουργίας θα περιλαμβάνεται ήδη στο μηνιαίο ποσό.

Εως 145 ευρώ τον μήνα με ασφάλιση και service

Με βάση τον σχεδιασμό, το μηνιαίο μίσθωμα για τους δικαιούχους θα μπορεί να φτάνει έως τα 145 ευρώ. Το ποσό δεν θα αφορά μόνο τη χρήση του αυτοκινήτου, αλλά θα περιλαμβάνει και το κόστος της τακτικής συντήρησης, καθώς και την ασφαλιστική του κάλυψη.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο μετακίνησης, ώστε τα νοικοκυριά να γνωρίζουν εκ των προτέρων το βασικό μηνιαίο κόστος χωρίς να επιβαρύνονται με πρόσθετες σταθερές δαπάνες για service και ασφάλιση.

Για να διατηρηθεί το μίσθωμα σε τόσο χαμηλά επίπεδα, προβλέπεται κρατική επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως τις 13.000 ευρώ για τη σύμβαση leasing. Παράλληλα, προβλέπεται οικονομική στήριξη και για την εγκατάσταση οικιακού φορτιστή τύπου wallbox.

Για άτομα με αναπηρία προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 2.000 ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική επιδότηση έως και τις 15.000 ευρώ.

Πρόσθετες ενισχύσεις για ΑμεΑ και επαγγελματίες

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για 13.200 άτομα με αναπηρία, για τα οποία σχεδιάζεται κάλυψη του 100% της δαπάνης για ηλεκτρικά αμαξίδια, mobility scooters και hand bikes.

Παράλληλα, για επαγγελματίες και τον κλάδο των μεταφορών προβλέπονται προγράμματα συνολικού ύψους 289 εκατ. ευρώ. Μέσω αυτών σχεδιάζεται να επιδοτείται κατά 40% η αγορά ηλεκτρικών βαν και κατά 30% η αγορά ηλεκτρικών φορτηγών.

Επιπλέον, κονδύλι 68 εκατ. ευρώ προορίζεται για την αντικατάσταση παλαιών ταξί με αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Η σχετική ενίσχυση προβλέπεται να ανέρχεται σε 20.000 ευρώ, ενώ για οχήματα που είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία μπορεί να φτάνει έως και τις 29.000 ευρώ.

Τα εισοδηματικά όρια

Η ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού leasing θα βασίζεται σε συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε η ενίσχυση να κατευθύνεται κατά προτεραιότητα σε νοικοκυριά με μεγαλύτερη οικονομική ανάγκη.

Για ένα άτομο που ζει μόνο του, το ετήσιο εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 10.500 ευρώ. Στις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί το όριο διαμορφώνεται στις 13.650 ευρώ, ενώ αν υπάρχει μέλος με αναπηρία αυξάνεται στις 16.650 ευρώ.

Για ζευγάρι χωρίς παιδιά το εισοδηματικό πλαφόν φτάνει τις 20.800 ευρώ. Στις οικογένειες με δύο παιδιά το όριο ορίζεται στις 27.100 ευρώ και αυξάνεται στις 30.100 ευρώ όταν υπάρχει μέλος με αναπηρία.

Για μεγαλύτερες οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά και μέλος με αναπηρία, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα μπορεί να φτάνει τις 36.400 ευρώ.

Το νέο Μητρώο και η ψηφιακή κάρτα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης θα είναι η εγγραφή στο νέο Μητρώο Ενεργειακής Στήριξης για Νοικοκυριά που δημιουργεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας θα εκδίδεται ειδική κάρτα ευάλωτου νοικοκυριού, η οποία θα λειτουργεί ως βασικό εργαλείο πρόσβασης όχι μόνο στο κοινωνικό leasing αλλά και σε μελλοντικά προγράμματα ενεργειακής στήριξης.

Το Μητρώο προβλέπεται να επικαιροποιείται κάθε χρόνο, έτσι ώστε τα στοιχεία των δικαιούχων να παραμένουν ενημερωμένα και να αποτυπώνεται η πραγματική οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση.

Ποια αυτοκίνητα θα είναι επιλέξιμα

Η λίστα των οχημάτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αναμένεται να περιλαμβάνει κυρίως οικονομικά και πρακτικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης.

Στόχος είναι τα επιδοτούμενα οχήματα να καλύπτουν τις βασικές καθημερινές μετακινήσεις των νοικοκυριών και ταυτόχρονα να συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Για τον λόγο αυτό, ακριβά και πολυτελή μοντέλα προβλέπεται να μένουν εκτός του προγράμματος.

Νέο «Εξοικονομώ» με επιδότηση άνω του 80%

Σημαντικό μέρος των πόρων του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου προορίζεται και για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Περίπου 1,2 δισ. ευρώ σχεδιάζεται να κατευθυνθούν σε ένα νέο και απλουστευμένο πρόγραμμα αντίστοιχο του «Εξοικονομώ», το οποίο εκτιμάται ότι θα αφορά περίπου 62.000 νοικοκυριά.

Οι επιδοτήσεις προβλέπεται να ξεπερνούν το 80% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης, μαζί με τον ΦΠΑ. Έτσι, για παρεμβάσεις όπως μόνωση, θερμοπρόσοψη και αντικατάσταση κουφωμάτων συνολικής αξίας 24.800 ευρώ, η συμμετοχή της οικογένειας θα μπορούσε να περιοριστεί περίπου στις 5.000 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 19.800 ευρώ θα καλύπτονται από το πρόγραμμα.

Αντλίες θερμότητας και ηλιακοί θερμοσίφωνες

Παράλληλα, σχεδιάζεται να διατεθούν 930 εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού.

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση προβλέπεται ότι περίπου 170.000 νοικοκυριά θα αποκτήσουν αντλίες θερμότητας, ενώ περίπου 110.000 θα μπορέσουν να εγκαταστήσουν ηλιακό θερμοσίφωνα.

Επιπλέον, περίπου 780.000 ευάλωτοι πολίτες προβλέπεται να λαμβάνουν αυξημένο επίδομα θέρμανσης, με πρόσθετη ενίσχυση 100 ευρώ τον χρόνο για την περίοδο από το 2027 έως το 2032.

Παράλληλα, περίπου 200.000 νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Για ένα ενδεικτικό πακέτο αγοράς αντλίας θερμότητας και ηλιακού θερμοσίφωνα συνολικού κόστους 7.440 ευρώ, η συμμετοχή του δικαιούχου θα μπορεί να περιοριστεί στις 2.000 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 5.440 ευρώ θα καλύπτονται από την κρατική επιδότηση.

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