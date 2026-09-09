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Μπορεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο να ταξιδέψει με ενέργεια αποκλειστικά από τον ήλιο; Στη Νότια Αφρική δημιουργούνται σταθμοί φόρτισης με φωτοβολταϊκά και μπαταρίες που λειτουργούν ανεξάρτητα από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, η εταιρία υποδομών για ηλεκτρικά οχήματα στη Νότια Αφρική, Zero Carbon Charge (CHARGE) ανέπτυξε δύο σταθμούς φόρτισης αυτοκίνητων που λειτουργούν αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια.

Αυτή τη στιγμή οι νέες εγκαταστάσεις βρίσκονται στον σημαντικό οδικό άξονα N3 που συνδέει το Γιοχάνεσμπουργκ με το Ντέρμπαν, ενώ αναμένεται να εγκατασταθούν 60 ακόμα σε όλη τη χώρα, έως το τέλος του 2027.

Τη στιγμή που στη Νότια Αφρική παρουσιάζεται αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα, τίθεται το ζήτημα της αξιοπιστίας της ενέργειας της περιοχής. Η Eskom, κρατική εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας, διαθέτει παλαιές υποδομές, περιορισμούς στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος. Παράλληλα, το υφιστάμενο σύστημα δεν είχε σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί σε τέτοιου μεγέθους ζήτηση φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, η κορυφαία εταιρία πώλησης αυτοκινήτων AutoTrader σημειώνει άνοδο στην αναζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων κατά 5% μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου του 2026, ενώ η σχετική αλληλεπίδραση των χρηστών διαδικτυακά αυξήθηκε περισσότερο από 200%. Οι πωλήσεις νέων ηλεκτρικών οχημάτων ξεπέρασαν τις 16.000 το 2025, από περίπου 15.600 το 2024, σημειώνοντας αύξηση 7,1%.

Οι νέοι σταθμοί έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η επιλογή του συγκεκριμένου οδικού άξονα δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους της χώρας.

Ο συνιδρυτής και πρόεδρος της CHARGE, Ρόμπερτ Ρου, σχολίασε ότι η ανάπτυξη υποδομών φόρτισης εκτός δικτύου σε βασικούς άξονες, όπως ο N3, μειώνει την εξάρτηση από τις μεταβαλλόμενες τιμές των καυσίμων και δημιουργεί μεγαλύτερη σταθερότητα στο ενεργειακό κόστος. Παράλληλα η CHARGE εξετάζει και τις ανάγκες των εμπορικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών φόρτισης για φορτηγά.

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