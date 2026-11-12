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Αντικειμενικά, στον χώρο της αυτοκίνησης, που διανύει μια μεταβατική περίοδο με ραγδαία επιταχυνόμενες εξελίξεις, οι περιπτώσεις των πραγματικά εντυπωσιακών τεχνολογιών είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Και ανάμεσά τους δεν θα συμπεριλάβουμε τις ολοένα μεγαλύτερες και πιο φανταχτερές οθόνες που κυριαρχούν στο επικοινωνιακό παιχνίδι ως το μεγάλο βήμα προς την επόμενη μέρα, αλλά στην πράξη μάλλον έχουν αρχίσει να κουράζουν το κοινό.

Ομως τη στιγμή που πιάνεις στα χέρια σου το μικρό yoke τιμόνι του νέου Lexus RZ και διαπιστώνεις ότι με μόλις μισή περιστροφή του μπορείς να εκτελέσεις ακόμα και τον πιο δύσκολο ελιγμό, αντιλαμβάνεσαι πως η Lexus έχει φέρει κοντά μας κάτι πραγματικά από το μέλλον. Το κάνει μάλιστα χρησιμοποιώντας την ανανέωσή του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της ως πεδίο εφαρμογής μιας νέας γενιάς τεχνολογιών.

Σε αυτό το πλαίσιο η νέα έκδοση 550e F SPORT που δοκιμάζουμε δηλώνει με πιο διακριτό τρόπο την αλλαγή που έχει συντελεστεί. Ακόμα και οι ελάχιστες αισθητικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην αιχμηρή, τύπου κουπέ, σιλουέτα εδώ αποτυπώνονται με πιο έντονα στοιχεία τα οποία υπηρετούν λειτουργικό ρόλο βελτιώνοντας την αεροδυναμική απόδοση.

Ωστόσο η πραγματική έκταση της ανανέωσης κρύβεται πίσω από αυτό που βλέπεις, με μια εκτενή σειρά επεμβάσεων που αγγίζουν σχεδόν κάθε κρίσιμο τεχνικό σημείο, από το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και την μπαταρία μέχρι το πλαίσιο, την άνεση, την ηχομόνωση και τελικά τον χειρισμό και τον συνολικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Κορύφωση όλων των παραπάνω είναι η εφαρμογή -για πρώτη φορά σε αυτοκίνητο παραγωγής που φτάνει στην Ελλάδα- της τεχνολογίας steer-by-wire που αφαιρεί τη μηχανική σύνδεση -και όλους τους περιορισμούς της- από την επικοινωνία του τιμονιού με την κρεμαγιέρα.

Οι εντολές μεταφέρονται με ηλεκτρικά σήματα από το τιμόνι στην κρεμαγιέρα, δίνοντας πρακτικά απεριόριστες δυνατότητες μετάφρασης αυτού του σήματος σε έργο. Η σχέση ανάμεσα στη γωνία περιστροφής του τιμονιού και στο στρίψιμο των τροχών μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα με την ταχύτητα και τις συνθήκες κίνησης. Ετσι, σε χαμηλή ταχύτητα ακόμα και έντονοι ελιγμοί απαιτούν πολύ μικρές κινήσεις στο τιμόνι, ενώ όσο ο ρυθμός ανεβαίνει η απόκριση γίνεται σταδιακά πιο προοδευτική.

Στην περίπτωση της Lexus η παραμετροποίηση του συστήματος είναι τέτοια ώστε σε χαμηλή ταχύτητα μια περιστροφή του τιμονιού κατά 200° από την ευθεία να αρκεί για το πλήρες στρίψιμο των τροχών προς κάθε πλευρά. Κάτι που με τη σειρά του καθιστά την υιοθέτηση του τύπου yoke τιμονιού μια χρηστική λύση και όχι απλά ένα τέχνασμα του marketing.

Το steer-by-wire δεν είναι η μόνη καινοτομία στο νέο RZ. Η Lexus έχει εφοδιάσει την κορυφαία έκδοση με σύστημα εικονικού κιβωτίου (βλ. Key Tech) ενώ οι επεμβάσεις για τη δυναμική και ενεργειακή αναβάθμιση της ηλεκτρικής ναυαρχίδας της αγγίζουν πρακτικά κάθε επιμέρους τομέα.

Ως βάση παραμένει η πλατφόρμα e-TNGA της Toyota, με ενισχύσεις γύρω από τη βάση του εμπρός ψυγείου και μια νέα εγκάρσια ενίσχυση στη γέφυρα της πίσω ανάρτησης που αυξάνουν την ακαμψία. Μια κίνηση που στοχεύει στη βελτίωση των δυναμικών χαρακτηριστικών και την καλύτερη αξιοποίηση των αναβαθμισμένων δυνατοτήτων του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης.

Αυτό με τη σειρά του έχει αναθεωρηθεί σχεδόν στο σύνολό του. Η νέα μπαταρία διατηρεί τις εξωτερικές διαστάσεις της προηγούμενης, όμως χάρη στις νέες κυψέλες η χωρητικότητα αυξήθηκε από 71,4 σε 77 kWh, ενώ έχουν βελτιωθεί η θερμική διαχείριση και η προετοιμασία για ταχυφόρτιση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Σημαντική δουλειά έχει γίνει και στα eAxles, τις συμπαγείς μονάδες ισχύος της Lexus που ενσωματώνουν ηλεκτροκινητήρα, μετάδοση και ηλεκτρονικά ισχύος. Η μείωση των εσωτερικών απωλειών και η αύξηση της απόδοσής τους έχει επιφέρει βελτίωση τόσο της ενεργειακής απόδοσης όσο και των επιδόσεων.

Στην περίπτωση του τετρακίνητου RZ 550e F SPORT η συνδυαστική ισχύς από τους δύο ηλεκτροκινητήρες φτάνει πλέον τους 408 PS, χαρίζοντας αντίστοιχου επιπέδου επιδόσεις, όπως το 0-100 km/h σε 4,4”, με τη Lexus ωστόσο να έχει επιλέξει τον ηλεκτρονικό περιορισμό της τελικής ταχύτητας στα 180 km/h.

Ενδιαφέρον στοιχείο είναι επίσης ότι η αύξηση της ισχύος, ειδικά του πίσω ηλεκτροκινητήρα, έχει δώσει στο σύστημα τετρακίνησης DIRECT4 μεγαλύτερο εύρος ρύθμισης μεταξύ των δύο αξόνων. Στην επιτάχυνση η κατανομή μπορεί να κινηθεί από 60:40 έως και 0:100 εμπρός-πίσω, ενώ στις στροφές μεταβάλλεται από 80:20 έως 0:100, ανάλογα με την ταχύτητα, τη γωνία του τιμονιού και τη διαθέσιμη πρόσφυση.

Ολα τα παραπάνω δίνουν την υπόσχεση μιας ενδιαφέρουσας και σίγουρα ξεχωριστής οδηγικής εμπειρίας. Ομως προτού ακόμα αρχίσεις να κινείσαι, το RZ υπογραμμίζει πως η Lexus εξακολουθεί να αντιλαμβάνεται την τεχνολογία ως μέρος και όχι ως αυτοσκοπό της πολυτέλειας.

Η ευρυχωρία της ηλεκτρικής πλατφόρμας, οι συνδυασμοί άκρως ποιοτικών υλικών και η προσεγμένη σε κάθε λεπτομέρεια συναρμογή δημιουργούν ένα απολαυστικό και σύγχρονο περιβάλλον στο οποίο η ψηφιοποίηση δεν μεταφράζεται σε μια επίδειξη από φλύαρες οθόνες.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και η οθόνη αφής 14” παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και υπηρεσίες συνδεσιμότητας, όμως το στοιχείο που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε κάτι πραγματικά διαφορετικό είναι τελικά αυτό που κρατάς στα χέρια σου. Το μικρό yoke τιμόνι και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το steer-by-wire απαιτούν αρχικά έναν σύντομο επαναπροσδιορισμό των αυτοματισμών που έχεις αποκτήσει οδηγώντας ένα συμβατικό αυτοκίνητο.

Η ταχύτητα και η ευκολία στους ελιγμούς μέσα στην πόλη σχεδόν σε αιφνιδιάζει, όμως αρκετά γρήγορα ο τρόπος που πρέπει να λειτουργείς γίνεται δεύτερη φύση. Το σημαντικό, όμως, είναι ότι δεν αισθάνεσαι την ανάγκη να προσαρμοστείς σε μια νέα κατάσταση όταν η ταχύτητα ανεβαίνει.

Η χαρτογράφηση γίνεται πιο προοδευτική όσο ο ρυθμός ανεβαίνει και παρόλο που αντιλαμβάνεσαι πως έχεις να κάνεις με μια γρήγορη κρεμαγιέρα με εξαιρετική ακρίβεια, ποτέ δεν νιώθεις να προκύπτει νευρικότητα στις αντιδράσεις. Ολο αυτό πλαισιώνεται από ένα γεμάτο ζύγισμα με την απαραίτητη πληροφορία για τη διαθέσιμη πρόσφυση, χωρίς μάλιστα τους κραδασμούς που θα μετέφερε στα χέρια μια συμβατική κρεμαγιέρα.

Αντίστοιχα, το σύστημα εικονικών αλλαγών ταχυτήτων, που επίσης κάνει πρεμιέρα στο RZ 550e, προσθέτει μια ευχάριστη διάσταση συμμετοχικότητας και λειτουργεί άψογα, όμως η ηχητική του διαδραστικότητα δεν είναι εξίσου πειστική. Είναι περισσότερο ένα καλορυθμισμένο gadget που σπάει την ηλεκτρική μονοτονία και όχι κάτι που αλλάζει ουσιαστικά τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Από εκεί και πέρα ,το RZ 550e σε κερδίζει με μια συνολική δυναμική ωριμότητα που παραπέμπει σε μεγάλο GT. Οι 408 PS προσφέρουν πληθωρικές επιδόσεις ενώ η τετρακίνηση DIRECT4 φροντίζει για την αξιοποίησή τους σε όλες τις συνθήκες, χαρίζοντας ισορροπία ακόμα και σε σβέλτο ρυθμό σε μια επαρχιακή διαδρομή, κάτι στο οποίο βοηθά και η καλορυθμισμένη ανάρτηση που δίνει μια σαφή αίσθηση ελέγχου και αμεσότητας, χωρίς ωστόσο να το κάνει εις βάρος της άνεσης.

Αυτή η προσέγγιση της Lexus ταιριάζει ιδανικά σ’ ένα πολυτελές ηλεκτρικό SUV που δεν έχει σαν αυτοσκοπό να ξεσηκώσει οδηγικά. Χωρίς λοιπόν να θυσιάζεται το ευχάριστο ζύγισμα, προσφέρει μια εξαιρετικά ποιοτική και συμπαγή κύλιση, που πλαισιώνει περίφημα την ενισχυμένη ηχομόνωση, τονίζοντας την αίσθηση απομόνωσης και άνεσης που περιμένεις από ένα Lexus.

Το μόνο σημείο που η τεχνολογική πρόοδος του RZ δεν αποδεικνύεται εξίσου εντυπωσιακή είναι η αυτονομία. Παρά την αύξησή της, η χωρητικότητα των 77 kWh βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της κατηγορίας. Η κατανάλωση των 20,7 kWh/100 km που καταγράψαμε στη διάρκεια της δοκιμής μας μεταφράζεται σε πραγματική αυτονομία περίπου 370 km.

Μια επίδοση απλώς ικανοποιητική με τα σημερινά δεδομένα της premium ηλεκτροκίνησης, τη στιγμή μάλιστα που και η ισχύς ταχυφόρτισης των 150 kW δεν προσφέρει κάποιο σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Τουλάχιστον ο στάνταρ ενσωματωμένος φορτιστής AC των 22 kW που συνοδεύει το νέο RZ ενισχύει την καθημερινή χρηστικότητα.

Συνοψίζοντας, το RZ 550e F SPORT αποδεικνύει πως έχει την ποιότητα, τη φινέτσα και τη συνολική ισορροπία που περιμένεις από ένα Lexus, προσθέτοντας όμως σε αυτές μια τεχνολογία όπως το steer-by-wire που δεν περιορίζεται στον εντυπωσιασμό αλλά αλλάζει ουσιαστικά την εμπειρία οδήγησης.

Αυτό αρκεί για να του χαρίσει μια ξεχωριστή ταυτότητα σε μια κατηγορία που εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες και ιδιαίτερα αξιόλογες προτάσεις. Η μάχη βέβαια μόνο εύκολη δεν θα είναι. Στα 78.000 ευρώ το RZ 550e F SPORT δεν διαθέτει κάποιο οικονομικό πλεονέκτημα, ενώ αυτονομία και ταχυφόρτιση δεν βρίσκονται στην κορυφή της κατηγορίας.

Απέναντι σε όλα αυτά αντιπαραθέτει έναν ολοκληρωμένο, ώριμο χαρακτήρα και, κυρίως, μια διαφορετική προσέγγιση στην έννοια της τεχνολογικής εξέλιξης που δεν προσπαθεί απλώς να δείξει το μέλλον, αλλά σε μεταφέρει σε αυτό.

KEY TECH

Το σύστημα εικονικών αλλαγών σχέσεων, Interactive Manual Drive, της Lexus βασίζεται σε μια ανεξάρτητη μονάδα ελέγχου που είναι ενσωματωμένη στην κεντρική μονάδα του ηλεκτρικού συστήματος ισχύος.

Οταν είναι ενεργοποιημένο το IMD, η μονάδα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την πίεση και τη θέση του πεντάλ του γκαζιού, καθώς και την ταχύτητα του αυτοκινήτου, υπολογίζοντας συνεχώς την τιμή της ροπής που θα απέδιδε ένα εικονικό σύστημα μετάδοσης ώστε να προκύπτουν οι συγκεκριμένες συνθήκες κίνησης.

Σε κάθε αλλαγή εικονικής σχέσης μεταβάλλεται ακαριαία η αποδιδόμενη ροπή και επομένως η επιτάχυνση δίνοντας έτσι την αίσθηση διαφορετικού βήματος μετάδοσης. Οι αλλαγές των εικονικών σχέσεων πραγματοποιούνται μέσω paddles στο τιμόνι, ενώ με την ενεργοποίηση του IMD εμφανίζεται στον ψηφιακό πίνακα οργάνων και στροφόμετρο ώστε ο οδηγός να έχει αντίληψη των θεωρητικών στροφών λειτουργίας όπως και του ορίου περιστροφής.

Η προσομοίωση συμπληρώνεται από τον τεχνητό ήχο, που είναι συγχρονισμένος με την ταχύτητα του αυτοκινήτου και την επιτάχυνση ώστε κάθε αλλαγή σε αυτά τα δεδομένα να συνοδεύεται από αντίστοιχη μεταβολή του ηχητικού μοτίβου.

TECH

LEXUS RZ 550e F SPORT

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, 408 PS, 538 Nm

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 77 kWh

ΚΙΒΩΤΙΟ: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΟΝΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ: ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ: ΓΟΝΑΤΑ MACPHERSON (Ε), ΔΙΠΛΑ ΨΑΛΙΔΙΑ (Π)

0-100 KM/H: 4,4”

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 km/h

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 20,7 kWh/100 km (WLTP: 17,9)

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 371 km (WLTP: 462)

ON BOARD ΦΟΡΤΙΣΤHΣ: AC: 22 kW, DC: 150 kW

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DC: 28 min (0%-80%)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ/Π/Y): 4.805/1.895/1.635 mm

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.850 mm

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 522 lt

ΒΑΡΟΣ: 2.135 kg

ΤΙΜΗ: 78.000 ευρώ