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Η τεχνολογία συμπιέζει εργασίες που παραδοσιακά απαιτούν εβδομάδες σε λίγα λεπτά, δήλωσε ο Μόριτς Μάγιερ, διευθύνων σύμβουλος της Synera, εταιρείας που έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα agentic AI για ομάδες μηχανικής, κατασκευής και έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Στους πελάτες της Synera συγκαταλέγονται η BMW, ο όμιλος Volkswagen και άλλες κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες και προμηθευτές.

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών μειώνεται δραστικά, επειδή οι αυτόνομοι Πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Agents) εξαλείφουν την ανάγκη για χειροκίνητη μεταφορά εργασιών μεταξύ εκατοντάδων διαφορετικών εργαλείων λογισμικού.

Για παράδειγμα, η πλατφόρμα agentic AI της Synera επιτρέπει στους μηχανικούς να αξιολογούν περισσότερες από 100 παραλλαγές σχεδιασμού ή ελέγχους προσομοίωσης ανά ώρα, μέσω συντονισμένων συστημάτων πολλαπλών Πρακτόρων.

Στόχος δεν είναι απλώς η αύξηση της αποδοτικότητας. Η ταχύτερη επανάληψη των διαδικασιών σχεδιασμού και δοκιμών σημαίνει ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες μπορούν ενδεχομένως να βελτιώσουν τα προϊόντα τους, να μειώσουν το κόστος ή να διαθέσουν τα μοντέλα τους στην αγορά νωρίτερα.

«Χρησιμοποιούμε την αυτόνομη Τεχνητή Νοημοσύνη για να αυτοματοποιούμε διαδικασίες, να λαμβάνουμε αποφάσεις, να προετοιμάζουμε προσομοιώσεις και να αποφασίζουμε αν ένα συγκεκριμένο υλικό ή σχέδιο είναι το καλύτερο», δήλωσε ο Μάγιερ.

Σύμφωνα με έκθεση της McKinsey του Σεπτεμβρίου 2025 σχετικά με την αυτόνομη Τεχνητή Νοημοσύνη, η τεχνολογία θα μπορούσε να αυξήσει τα συνολικά έσοδα των αυτοκινητοβιομηχανιών κατά 5% έως 10%, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να μειώσει το λειτουργικό κόστος κατά 30% έως 50%. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δραστικής συντόμευσης των χρονοδιαγραμμάτων ανάπτυξης και των κύκλων που απαιτούνται για τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες υστερούν δραματικά έναντι των κινεζικών ανταγωνιστών στην ταχύτητα ανάπτυξης νέω μοντέλων. Η agentic AI προσφέρει στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες την ευκαιρία να μειώσουν τη διαφορά στον χρόνο που απαιτείται για τη διάθεση ενός νέου αυτοκινήτου στην αγορά σε σχέση με τους Κινέζους ανταγωνιστές τους.

Για παράδειγμα, νεοφυείς εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων όπως η Nio και η XPeng, εξελίσσουν νέα μοντέλα σε περίπου 24 μήνες, από το αρχικό στάδιο της σύλληψης της ιδέας έως την έναρξη της παραγωγής. Αντίθετα, οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες χρειάζονται 48 έως 60 μήνες.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες είναι ο χρόνος που απαιτείται για τη διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά. Η agentic AI αποτελεί σίγουρα μια εξαιρετική ευκαιρία για να καλύψουν τη διαφορά», δήλωσε ο Maier.

Επιπλέον, οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες διαθέτουν κάτι που λείπει από τις νεότερες κινεζικές εταιρείες: δεδομένα μηχανολογίας που έχουν συγκεντρωθεί επί δεκαετίες, σχέδια και συσσωρευμένη τεχνογνωσία, από δοκιμές πρόσκρουσης και αρχεία αντοχής έως δείκτες ποιότητας προμηθευτών.

«Οι καθιερωμένες αυτοκινητοβιομηχανίες διαθέτουν μια τεράστια δεξαμενή δεδομένων, έναν πραγματικό θησαυρό πληροφοριών», δήλωσε ο Μάγιερ. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η μακρά ιστορία τους καθιστά δυσκολότερο τον μετασχηματισμό τους. Δεν μπορούν απλώς να ξεκινήσουν από το μηδέν. Υπάρχει επίσης το πρόβλημα της διατήρησης της τεχνογνωσίας, καθώς έμπειροι μηχανικοί αποχωρούν από τον κλάδο.

«Η διατήρηση, μέσα στην ίδια την εταιρεία, της γνώσης σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ενός αυτοκινήτου αποτελεί τεράστιο πρόβλημα», ανέφερε ο Μάγιερ.

H Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει τους ρόλους των εργαζομένων αντί να τους εξαλείψει. Οι άνθρωποι θα εξακολουθήσουν να είναι απαραίτητοι για τη δημιουργία και τη συντήρηση των Πρακτόρων AI και, κυρίως, για την ανάληψη της ευθύνης για τα αποτελέσματά τους.

Ένα από τα ζητήματα αφορά το ποιος κατέχει την τεχνογνωσία που ενσωματώνεται σε αυτές τις αυτοματοποιημένες ροές εργασίας μηχανικής. Εάν οι αυτοκινητοβιομηχανίες αναθέτουν εργασίες μηχανικής σε εξωτερικούς συνεργάτες και οι προμηθευτές αρχίσουν να αναπτύσσουν πράκτορες AI που κωδικοποιούν τον τρόπο με τον οποίο η BMW ή η Volkswagen σχεδιάζουν τα προϊόντα τους, οι κατασκευαστές κινδυνεύουν να αποκαλύψουν ή να παραχωρήσουν μέρος της πνευματικής τους ιδιοκτησίας.

Το ερώτημα αυτό αντανακλά μια ευρύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες: τα ίδια εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης που θα μπορούσαν να τις βοηθήσουν να φτάσουν την Κίνα στην ταχύτητα ανάπτυξης ενδέχεται να απαιτήσουν είτε την κοινοποίηση ιδιόκτητης μηχανολογικής τεχνογνωσίας σε προμηθευτές είτε σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη εσωτερικών δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο τρόπος με τον οποίο οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα διαχειριστούν αυτόν τον συμβιβασμό θα διαμορφώσει τις συνθήκες ανταγωνισμού σε έναν κλάδο όπου η ταχύτητα καθορίζει ολοένα και περισσότερο την επιτυχία.