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Σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Bloomberg ευρωβουλευτές από το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), τους κεντροαριστερούς Σοσιαλιστές και την φιλελεύθερη ομάδα Renew κατέληξαν σε συμφωνία, σύμφωνα με την οποία οι αυτοκινητοβιομηχανίες, μεταξύ των οποίων η BMW, η Stellantis και ο όμιλος Volkswagen, θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων κατά 87,5% έως το 2035, ενώ το υπόλοιπο 7,5% θα αντισταθμίζεται μέσω της χρήσης πράσινου χάλυβα,.

«Η συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί επιτυχία για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία», δήλωσε ο Μάνφρεντ Βέμπερ, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ. «Η απαγόρευση του κινητήρα εσωτερικής καύσης δεν βρίσκεται πλέον στο τραπέζι. Αυτά είναι καλά νέα για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία».

Η συμφωνία προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό με μια ιστορική συμφωνία στην οποία κατέληξαν την περασμένη εβδομάδα η Γαλλία και η Γερμανία. Η συγκεκριμένη συμφωνία προέβλεπε μείωση των εκπομπών κατά 90%, χωρίς αντιστάθμιση για το υπόλοιπο 10%.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη πρέπει να συμφωνήσουν χωριστά στις θέσεις τους προτού ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την οριστική διαμόρφωση της συμφωνίας. Η τελική ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Νοεμβρίου.

Οι αλλαγές θα καταργήσουν την υποχρέωση τα νέα αυτοκίνητα που θα πωλούνται από το 2035 και μετά να είναι κλιματικά ουδέτερα, επιτρέποντας στα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης να παραμείνουν στην αγορά και μετά την καταληκτική ημερομηνία.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες υποστηρίζουν ότι απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία για να προστατευθεί ο κλάδος. Οι επικριτές, ωστόσο, προειδοποιούν ότι η αποδυνάμωση του κλιματικού στόχου ενδέχεται να αφήσει την Ευρώπη ακόμη πιο πίσω από την Κίνα στον αγώνα για την ηλεκτροκίνηση του στόλου οχημάτων.

Οι πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου συμφώνησαν επίσης να προβλεφθεί μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τα λεγόμενα «υπερπιστωτικά μόρια» (supercredits) για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα , καθώς και να χαλαρώσουν οι κανόνες για τα ημιφορτηγά και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Μια συμφωνία που θα επέτρεπε την αποκλειστική χρήση ανανεώσιμων καυσίμων στα οχήματα μετά το 2030 κρίθηκε υπερβολικά περιοριστική από τον Λοράν Ντονσέλ, γενικό γραμματέα της ePURE, ο οποίος την παρομοίασε με κάτι που δεν είναι παρά μια προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων, ένα απλό «επικοινωνιακό περιτύλιγμα».