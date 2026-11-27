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Για ένατο διαδοχικό μήνα μειώθηκαν οι παγκόσμιες πωλήσεις της Toyota, καθώς η παρατεταμένη υποχώρηση της ζήτησης στην Κίνα επισκίασε τις ισχυρές επιδόσεις των υβριδικών αυτοκινήτων. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της Ιαπωνίας βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις στη μεγαλύτερη αγορά οχημάτων παγκοσμίως, την ώρα που η αμερικανική αγορά εξακολουθεί να προσφέρει σημαντική στήριξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Toyota Motor Corp., οι παγκόσμιες πωλήσεις του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της θυγατρικής Daihatsu Motor, υποχώρησαν κατά 6,3% τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, διαμορφούμενες στις 940.809 μονάδες.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η κάμψη στην παραγωγή, η οποία μειώθηκε κατά 9,4%, στις 953.989 μονάδες.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η άνοδος των τιμών της βενζίνης, η εξασθένηση της ζήτησης για αυτοκίνητα που δεν είναι αμιγώς ηλεκτρικά στην Κίνα και τα προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχουν περιορίσει τόσο την παραγωγή όσο και τις πωλήσεις της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2026.

Κίνα: Πτώση 25% για Toyota και Lexus υπό την πίεση της BYD

Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Toyota παραμένει η κινεζική αγορά, όπου οι πωλήσεις των σημάτων Toyota και Lexus κατέγραψαν πτώση 25% τον Οκτώβριο.

Οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες χάνουν διαρκώς έδαφος απέναντι στους εγχώριους κατασκευαστές, με πρωταγωνιστή την BYD, οι οποίοι ενισχύουν την παρουσία τους με ηλεκτρικά αυτοκίνητα που διαθέτουν προηγμένο λογισμικό και τεχνολογίες μπαταριών.

Ο ανταγωνισμός στην Κίνα έχει μεταβάλει σημαντικά τις ισορροπίες στον κλάδο, δημιουργώντας ολοένα μεγαλύτερες δυσκολίες για τους ξένους κατασκευαστές που βασίζονταν επί χρόνια στην ισχυρή παρουσία τους στην τοπική αγορά.

Πιο πρόσφατα, ωστόσο, η συρρίκνωση της μεγαλύτερης αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων στον κόσμο έχει αρχίσει να επηρεάζει τόσο τις ξένες όσο και τις εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες.

Η Toyota καλείται έτσι να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα την ένταση του ανταγωνισμού από τους Κινέζους κατασκευαστές και τη συνολικότερη εξασθένηση των πωλήσεων στη χώρα.

ΗΠΑ: Τα υβριδικά δίνουν ώθηση 6,5% στις πωλήσεις

Σε αντίθεση με την Κίνα, η εικόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει θετική για την Toyota.

Οι παραδόσεις αυτοκινήτων στην αμερικανική αγορά αυξήθηκαν κατά 6,5% τον Οκτώβριο, με βασικό μοχλό την ισχυρή ζήτηση για υβριδικά οχήματα, τα οποία συνδυάζουν κινητήρα εσωτερικής καύσης και ηλεκτροκινητήρα.

Η επίδοση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την πορεία άλλων σημαντικών αγορών του ομίλου.

Στην Ιαπωνία, οι μηνιαίες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 5,7%, ενώ στην Ινδία καταγράφηκε υποχώρηση 12%.

Παρά τις πιέσεις στις συνολικές πωλήσεις, η Toyota εκτιμά ότι η στρατηγική της στον τομέα των υβριδικών εξακολουθεί να αποδίδει.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι οι πωλήσεις υβριδικών οχημάτων βρίσκονται σε τροχιά να ξεπεράσουν για πρώτη φορά τα 5 εκατομμύρια μονάδες το 2026, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συγκεκριμένης κατηγορίας για την εμπορική της δραστηριότητα.

Αναβάθμιση των προβλέψεων για κέρδη στα 24,5 δισ. δολάρια

Η θετική δυναμική στην αμερικανική αγορά, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, επέτρεψε στην Toyota να αναβαθμίσει τις οικονομικές της προβλέψεις.

Ο ιαπωνικός όμιλος αύξησε την εκτίμησή του για τα λειτουργικά κέρδη της οικονομικής χρήσης που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2027 στα 3,9 τρισ. γιεν (24,5 δισ. δολάρια).

Η αναθεώρηση αυτή αποτυπώνει την ανθεκτικότητα της κερδοφορίας του ομίλου, παρά τη συνεχιζόμενη υποχώρηση των πωλήσεων και της παραγωγής.

Ωστόσο, οι πιέσεις στο κόστος παραμένουν σημαντικές.

Οι μεγάλοι εισαγωγείς έχουν υποστεί αξιοσημείωτες απώλειες εξαιτίας της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών, που συνδέεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι εξελίξεις αυτές προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν τις μεταβολές στη ζήτηση και τις αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Μεγαλύτερες απώλειες για Honda και Nissan – Κατάρρευση 67% στην Κίνα για τη Nissan

Η πτώση των πωλήσεων δεν περιορίζεται στην Toyota, καθώς και οι άλλες μεγάλες ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες καταγράφουν σημαντικές απώλειες.

Η Honda Motor ανακοίνωσε ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 10% τον Οκτώβριο, στις 263.136 μονάδες.

Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι πιέσεις στην Κίνα, όπου οι πωλήσεις της εταιρείας κατέγραψαν βουτιά 52%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση για τη Nissan Motor, η οποία ανακοίνωσε μείωση των παγκόσμιων πωλήσεών της κατά 18,5%.

Στην κινεζική αγορά, οι απώλειες της Nissan έφτασαν στο 67%, αποτυπώνοντας τη δυσκολία των παραδοσιακών ιαπωνικών κατασκευαστών να διατηρήσουν τη θέση τους απέναντι στον ανταγωνισμό.