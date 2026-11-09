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Η συζήτηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ΕΕ αποφασίζει σε ποιον βαθμό θα ευνοήσει τα οχήματα που κατασκευάζονται εντός των συνόρων της, την ώρα που οι κινεζικές μάρκες αυξάνουν το μερίδιό τους στην αγορά. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες που έχουν αναπτύξει επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ευρώπη βασιζόμενες σε παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες ενδέχεται να χάσουν το δικαίωμα πρόσβασης στις επιδοτήσεις.

Για να δικαιούνται κίνητρα αγοράς από την ΕΕ ή κρατικές ενισχύσεις βάσει της υπό έγκριση νομοθετικής πράξης, τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, τα plug-in υβριδικά και τα οχήματα κυψελών καυσίμου θα πρέπει να προμηθεύονται από την Ευρώπη το 70% της αξίας των εξαρτημάτων τους, εξαιρουμένης της μπαταρίας.

Η ACEA, η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, έχει προειδοποιήσει ότι, ενώ η προστασία της ευρωπαϊκής μεταποίησης αποτελεί θεμιτό στόχο, το ισχύον πλαίσιο ενέχει τον κίνδυνο να διαταράξει καθιερωμένες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η νομοθετική πράξη αποσκοπεί στην προστασία των Ευρωπαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων από τους Κινέζους ανταγωνιστές τους. Ωστόσο, η πρόταση παραβλέπει το γεγονός ότι οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούν παραγωγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Η BYD εγκαινιάζει ένα νέο εργοστάσιο στην Ουγγαρία, ενώ η Chery συναρμολογεί οχήματα σε ένα πρώην εργοστάσιο της Nissan στην Ισπανία. Ο Φίλιπ Ζάιντελ, διευθυντής στην εταιρεία συμβούλων Arthur D. Little, δήλωσε ότι η νομοθετική πράξη θα αυξήσει την παραγωγή οχημάτων στην Ευρώπη αλλά δεν εγγυάται ότι τα οφέλη θα κατευθυνθούν κυρίως σε μη κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

ο Πέδρο Πατσέκο, αντιπρόεδρος Έρευνας της Gartner, επισήμανε ότι πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες με ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη έχουν την έδρα τους εκτός της περιοχής. Η Toyota εισάγει όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματά της στην Ευρώπη από την Ιαπωνία, με εξαίρεση το Urban Cruiser, το οποίο κατασκευάζεται στην Ινδία. Το 2025 η Toyota εισήγαγε οχήματα αξίας 6,9 δισ. ευρώ από την Ιαπωνία.

«Η Toyota δεν είναι φιλοξενούμενη στην Ευρώπη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Toyota Ευρώπης, Γιοσιχίρο Νακατά, στις 15 Οκτωβρίου, σε εκδήλωση για εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στις Βρυξέλλες.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η απαίτηση για τοπικό περιεχόμενο θα μπορούσε να αυξήσει τις τιμές των ηλεκτρικών οχημάτων. Ο Πατσέκο σημείωσε ότι αυτό το επιχείρημα παραβλέπει το γεγονός ότι ορισμένες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν μπορούν να κατασκευάσουν από μόνες τους οικονομικά προσιτά ηλεκτρικά οχήματα και πρέπει να αναδιαρθρώσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Η ανταγωνιστική παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη είναι εφικτή, δήλωσε ο Πατσέκο. Η Tesla κατασκευάζει το Model Y, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη, στη Γερμανία.

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς Dataforce, το Model Y βρέθηκε στην κορυφή των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο, με 40.971 ταξινομήσεις, σημειώνοντας αύξηση 55% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Ακόμη κι αν η παραγωγή και η συναρμολόγηση παραμείνουν στην Ευρώπη, υπάρχει ο κίνδυνος η έρευνα και ανάπτυξη (R&D), η τεχνολογική εξέλιξη και η μηχανολογική μελέτη να μεταφερθούν σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό στην Κίνα, δήλωσε ο Ζάιντελ.

«Η Πράξη για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας (IAA) παραβλέπει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν σήμερα οι αλυσίδες αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας. Είναι εύκολο να πούμε ότι θέλουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό των εξαρτημάτων να κατασκευάζεται στην Ευρώπη ή να προέρχεται από Ευρωπαίους προμηθευτές. Ωστόσο, απαιτούνται πρόσθετα πολιτικά μέτρα και ρυθμιστικά εργαλεία, ώστε η τεχνογνωσία στον τομέα της μηχανολογίας, η ανάπτυξη προϊόντων και ο σχεδιασμός να παραμείνουν στην Ευρώπη».