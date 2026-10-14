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Η αναδρομή στο παρελθόν έχει μια ρομαντική γοητεία γιατί αγγίζει το συναίσθημα που αναμοχλεύει η ανάμνηση και η νοσταλγία. Αυτό το συναίσθημα έχει επιλέξει να αξιοποιήσει η Renault για να δώσει στην ηλεκτρική γκάμα της ένα ισχυρό στοιχείο διαφοροποίησης που θα την απομακρύνει από την απρόσωπη τροχιά της ηλεκτροκίνησης.

Και με το 5άρι απέδειξε ότι δεν βλέπει την αναβίωση ενός θρυλικού μοντέλου ως την επιστροφή ενός ονόματος που απλώς προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει μια επιτυχημένη ιστορία. Η πραγματική δυσκολία είναι να καταφέρεις να αναβιώσεις και την ιδέα που το έκανε σημαντικό.

Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο και στην περίπτωση του νέου ηλεκτρικού Renault 4 E-Tech. Tο αρχέτυπο 4L έγινε σημείο αναφοράς επειδή κατάφερε να είναι απλό, ευέλικτο, αρκετά μικρό για την πόλη, αρκετά πρακτικό για την οικογένεια, ανθεκτικό στους κακούς δρόμους της επαρχίας και αρκετά προσιτό ώστε να αποκτήσει πραγματικά μαζικό χαρακτήρα.

Ηταν δηλαδή ό,τι ακριβώς χρειαζόταν το κοινό. Εξήντα και πλέον χρόνια αργότερα η Renault μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει ριζικά, φιλοδοξώντας να αποδείξει πως η ουσία εκείνης της ιδέας παραμένει σήμερα εξίσου επίκαιρη.

Η αναβίωση του Renault 4 ήταν εξαρχής μια υπόθεση πολύ πιο σύνθετη από εκείνη του Renault 5. Οχι μόνο εξαιτίας του πιο απαιτητικού σκοπού που έπρεπε να υπηρετηθεί αλλά κυρίως επειδή η δύναμη της προσωπικότητάς του δεν βασίστηκε ποτέ στο θέλγητρο της αισθητικής. Ο σχεδιασμός του κλασικού 4L ήταν σχεδόν αποκλειστικά καθορισμένος από τις επιταγές της λειτουργικότητας.

Η χαρακτηριστική σιλουέτα δύο όγκων, οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, το σχεδόν κάθετο πίσω τελείωμα και πολλές ακόμα λεπτομέρειες προέκυψαν ως απαντήσεις σε πρακτικά ζητήματα. Ετσι λοιπόν η συνταγή που ακολούθησε η Renault στην περίπτωση του 4 διαφοροποιήθηκε από αυτή της σχεδόν πιστής αναπαραγωγής που εφάρμοσε στο 5.

Στόχος αυτή τη φορά ήταν η δημιουργία μιας σύγχρονης ερμηνείας με πιο δυνατό αισθητικό αποτύπωμα, που όμως δηλώνει την ταυτότητά της μέσα από μικρές αλλά έξυπνες αναφορές στο παρελθόν. Και η αλήθεια είναι πως με την πρώτη ματιά δημιουργείται άμεσα η σύνδεση με το αρχικό Renault 4, μέσα από την αισθητική ενός σύγχρονου crossover.

Οι αναφορές στο παρελθόν είναι άφθονες και πολύ χαρακτηριστικές, όπως το τριγωνικό πίσω πλαϊνό παράθυρο, τα νεύρα του καπό, οι ανάγλυφες επιφάνειες χαμηλά στις πόρτες και φυσικά η ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσέγγιση στη μάσκα με το ενιαίο φωτιζόμενο περίγραμμα LED που θυμίζει τη χρωμιωμένη μάσκα του κλασικού 4L.

Αναφορά στο αυθεντικό μοντέλο είναι και τα μικρά κάθετα πίσω φώτα, αλλά και η σχεδόν κατακόρυφη πίσω πόρτα που κρύβει και μια πολύ πρακτική λεπτομέρεια: το άνοιγμά της αποκαλύπτει ένα κατώφλι φόρτωσης που απέχει μόλις 61 cm από το έδαφος, διευκολύνοντας αισθητά την καθημερινή χρήση και την πρόσβαση στον χώρο αποσκευών.

Αυτός με τη σειρά του δεν ξεπερνά μόνο κατά 94 lt τον αντίστοιχο του R5, αλλά με χωρητικότητα που φτάνει τα 420 lt είναι από τους μεγαλύτερους της κατηγορίας, περιλαμβάνοντας μάλιστα και 55 lt αποθηκευτικού χώρου κάτω από το δάπεδο, για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης και άλλων αντικειμένων.

Και δεν είναι μόνο αυτά. Η Renault έχει προικίσει το 4άρι με έξυπνες λύσεις που σπανίζουν, όπως η πλήρως αναδιπλούμενη πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού, η οποία με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα επιτρέπει τη μεταφορά αντικειμένων μήκους έως 2,20 m.

Είναι ένα ακόμα από τα χαρακτηριστικά που υπογραμμίζουν ότι η πρακτικότητα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες και για το σύγχρονο Renault 4. Γι’ αυτό το μεταξόνιο της πλατφόρμας RGEV Small έχει επιμηκυνθεί κατά 84 mm (στα 2,62 m), με το επιπλέον μήκος να αξιοποιείται κυρίως προς όφελος των πίσω επιβατών.

Το αποτέλεσμα είναι αισθητά περισσότερος αέρας για γόνατα σε σχέση με το Renault 5, αν και ο περιορισμένος χώρος για τα πόδια κάτω από τα εμπρός καθίσματα παραμένει ένα μικρό αγκάθι. Από εκεί και πέρα η εικόνα και η αίσθηση του εσωτερικού ακολουθούν πιστά όσα έχουμε γνωρίσει στο 5.

Η ατμόσφαιρα είναι σαφώς πιο ευχάριστη και παιχνιδιάρικη σε σχέση με τα περισσότερα σύγχρονα ηλεκτρικά, υπάρχει ποικιλία διαθέσιμων χρωματικών συνδυασμών και υλικών, ενώ δεν λείπουν πρωτότυπες λεπτομέρειες όπως οι ραφές στα χρώματα της γαλλικής σημαίας, το φωτιζόμενο λογότυπο R4 και το ιδιαίτερο καπιτονέ μοτίβο στην επένδυση της οροφής.

Απόλυτα ταιριαστή με την αισθητική και το ύφος του εσωτερικού είναι και η διάταξη με τις δύο οθόνες 10,1” και το εύχρηστο ψηφιακό περιεχόμενο του λειτουργικού με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, ψηφιακό βοηθό με τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης βασισμένη στο ChatGPT και πλήρη υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto.

Το μόνο που δεν συνάδει με τη συνολικά άρτια τεχνολογική προσέγγιση είναι η εικόνα χαμηλής ανάλυσης από την κάμερα οπισθοπορείας. Οπως αντίστοιχα η πολύ καλή εργονομία, η άνεση από τη βολική θέση οδήγησης και η εν γένει αίσθηση οικειότητας που νιώθεις σχεδόν αμέσως πληγώνονται από την εργονομική τρικλοποδιά των τριών χειριστηρίων (επιλογέας μετάδοσης, χειριστήριο για υαλοκαθαριστήρες και για ηχοσύστημα) σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, στη δεξιά πλευρά της κολόνας του τιμονιού.

Πρόκειται, ωστόσο, για μικρές αστοχίες που δεν είναι σε θέση να χαλάσουν την πολύ καλή διάθεση που φέρνει το 4άρι, ακόμα και στις πιο αδιάφορες καθημερινές μετακινήσεις. Η γενικότερη αίσθηση δεν διαφοροποιείται ριζικά σε σχέση με το R5, πράγμα που σημαίνει αφενός πως υφίστανται η ευελιξία που χρειάζεσαι μέσα στην πόλη και το αέρινο, καλοζυγισμένο πάτημα, που πολλές φορές σε κάνει να ξεχνάς ότι οδηγείς ένα ηλεκτρικό και δη crossover.

Το σβέλτο, καλοζυγισμένο τιμόνι και ο μικρός κύκλος στροφής των 10,8 m πρωταγωνιστούν στη δύσκολη αστική καθημερινότητα, ενώ ιδιαίτερα εύχρηστη μέσα στην κίνηση αποδεικνύεται η λειτουργία one-pedal που ενεργοποιείται μέσω των paddles στο τιμόνι, από τα οποία ρυθμίζεται και η ένταση της ανάκτησης σε τρία στάδια.

Η κύλιση έχει μια ωριμότητα και η ανάρτηση ένα βάθος που δεν βρίσκεις συχνά στην κατηγορία. Κατά κάποιον τρόπο είναι κι αυτό ένα χαρακτηριστικό με στοιχεία κληρονομιάς από το αρχέτυπο μοντέλο.

Οπως το κλασικό 4L είχε μια ιδιαίτερη αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική πίσω ανάρτηση με υστερούντες βραχίονες, έτσι και το σύγχρονο R4 αξιοποιεί στο έπακρο τη διάταξη πολλαπλών συνδέσμων προσφέροντας ένα πιο φινετσάτο φιλτράρισμα σε κάθε είδους ανωμαλίες.

Αυτό κουμπώνει περίφημα με την αθόρυβη ηλεκτρική λειτουργία αλλά και την πολύ καλή ηχομόνωση, ώστε να δημιουργήσει ένα ευχάριστο και άνετο περιβάλλον. Το αυξημένο ύψος από το έδαφος (181 mm) και οι αλλαγές στη γεωμετρία σε σχέση με το 5άρι έχουν μειώσει τη σπιρτάδα των αντιδράσεων, τονίζοντας λίγο παραπάνω τις κλίσεις του αμαξώματος, χωρίς ωστόσο να θαμπώνουν την ισορροπία του πλαισίου ή να επηρεάζουν την πρόσφυση και το σίγουρο δάγκωμα του μπροστινού.

Η έκδοση της δοκιμής μας, με τον ηλεκτροκινητήρα των 150 PS και 245 Nm ροπής, είναι σίγουρα η πιο ταιριαστή για το Renault 4. Οχι τόσο για τις επιδόσεις που καλύπτουν με το παραπάνω τις απαιτήσεις που μπορεί να έχεις από ένα μικρομεσαίο οικογενειακό crossover (0-100 km/h σε 8,2”).

Θα σημειώναμε μάλιστα ότι αυτό που εκτιμάς περισσότερο στην πράξη είναι η γραμμικότητα στην απόδοση της ισχύος ακόμα και στο πρόγραμμα Sport. Ωστόσο, ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός πως η συγκεκριμένη έκδοση συνοδεύεται από τη μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh.

Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αυτονομία, η οποία είναι σαφώς θεμιτή για ένα αυτοκίνητο με πεδίο δράσης και εκτός πόλης. Και εδώ το Renault 4 τα κατάφερε περίφημα, καθώς σε όλη τη διάρκεια της δοκιμής, σε μεικτές συνθήκες και μάλιστα με μπόλικα χιλιόμετρα σε αυτοκινητόδρομο αλλά και με αρκετούς διαφορετικούς οδηγούς στο τιμόνι, σημείωσε μέση κατανάλωση της τάξης των 13,8 kWh/100 km, ήτοι κάτι λιγότερο από 400 km με μία φόρτιση.

Είναι λοιπόν το σύγχρονο 4άρι μια επιλογή που δικαιώνει τη Renault; Θα λέγαμε πως είναι, καθώς πίσω από το όνομα και τις σχεδιαστικές αναφορές κρύβεται ένα σύγχρονο ηλεκτρικό crossover με πολλές διαφορετικές αρετές και απαντήσεις στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας.

Η τιμή εκκίνησης της έκδοσης E-Tech 150 μπορεί να ξεπερνά το ψυχολογικό όριο των 30.000 ευρώ, όμως το Renault 4 δικαιολογεί το κόστος του μέσα από την πληρότητα του χαρακτήρα του.

Είναι πρακτικό χωρίς να μοιάζει με απρόσωπο χρηστικό εργαλείο, άνετο χωρίς να γίνεται αδιάφορο, τεχνολογικά σύγχρονο χωρίς να σε φορτώνει με περιττή πολυπλοκότητα, οδηγικά απολαυστικό χωρίς να ξεχνά τον ρόλο του και, κυρίως, προικισμένο με μια προσωπικότητα που του επιτρέπει να ξεχωρίζει μέσα στον ολοένα πιο ομοιογενή κόσμο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Με άλλα λόγια, το σύγχρονο Renault 4 αποδεικνύει ότι δεν κουβαλά μόνο ένα ιστορικό όνομα αλλά μεταφέρει στο σήμερα το πνεύμα του θρυλικού προγόνου του, προσφέροντας μια έξυπνη, ευχάριστη και ολοκληρωμένη απάντηση στις ανάγκες της εποχής.

KEY TECH

Tο Renault 4 E-Tech electric αποτυπώνει τη σύγχρονη προσέγγιση της Renault στη βιώσιμη σχεδίαση. Η ανάπτυξή του βασίστηκε στις αρχές του eco design, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του αυτοκινήτου, από την παραγωγή έως το τέλος της χρήσης του.

Ενδεικτικό είναι ότι το Renault 4 επιτυγχάνει ποσοστό ανακυκλωσιμότητας της τάξης του 88,6%. Το 26,4% των υλικών που χρησιμοποιούνται προέρχονται από διαδικασίες επεξεργασίας κυκλικής οικονομίας που αξιοποιούν την τεχνογνωσία της εξειδικευμένης εταιρείας The Future is NEUTRAL, του ομίλου Renault.

Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούνται 41 kg ανακυκλωμένων πολυμερών στην επένδυση της οροφής, στη μοκέτα του εσωτερικού και του χώρου αποσκευών και στα προστατευτικά πλαστικά κάτω από τις πόρτες, μειώνοντας την ανάγκη για νέες πρώτες ύλες χωρίς συμβιβασμούς σε αντοχή ή ποιότητα.

Επίσης, στις εκδόσεις Techno και Iconic έως και το 100% του υφάσματος των καθισμάτων κατασκευάζεται από ίνες που προέρχονται από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια.

TECH

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: ΜΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, 150 PS, 245 Nm

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 52 kWh (net)

ΚΙΒΩΤΙΟ: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΟΝΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ: ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ: ΓΟΝΑΤΑ MACPHERSON (Ε), ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (Π)

0-100 KM/H: 8,2”

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 150 km/h

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ TEST: 13,8 kWh/100 km (WLTP: 15,1)

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 376 km (WLTP: 409)

ON BOARD ΦΟΡΤΙΣΤHΣ: AC: 11 kW, DC: 100 kW

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DC: 30 min (15%-80%)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ/Π/Y): 4.144/1.808/1.552 mm

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.624 mm

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 420 lt

ΒΑΡΟΣ: 1.537 kg

ΤΙΜΗ: Από 31.000 ευρώ (με κρατική επιδότηση και απόσυρση)