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Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Circunomics, Φέλιξ Βάγκνερ, οι μπαταρίες από το πρώτο κύμα ηλεκτρικών οχημάτων μαζικής παραγωγής φτάνουν στο τέλος της ζωής τους και η δευτερογενής αγορά γι’ αυτές μετατρέπεται από μια εξειδικευμένη δραστηριότητα σε μια πολλά υποσχόμενη επιχείρηση.

«Η δευτερογενής αγορά μπαταριών EV επιτέλους αναδύεται», δήλωσε στο Automotive News Europe ο Βάγκνερ, συνιδρυτής της γερμανικής εταιρείας καθαρής τεχνολογίας και ψηφιακής πλατφόρμας.

Οι ιδιοκτήτες αποσύρουν πλέον τα ηλεκτρικά οχήματα μαζικής παραγωγής πρώτης γενιάς, όπως το Renault Zoe και το Nissan Leaf, ή οι εγγυήσεις των μπαταριών τους λήγουν, εξήγησε.

Έρευνα των εταιρειών Axa Novi και Wolk & Nikolic After Sales Intelligence προβλέπει ότι η παγκόσμια δευτερογενής αγορά ηλεκτρικών οχημάτων θα φτάσει τα 100 έως σχεδόν 216 δισεκατομμύρια δολάρια έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030. Οι μπαταρίες αποτελούν το μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα αυτής.

Οι μεταχειρισμένες μπαταρίες που παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιογένεια για να χρησιμοποιηθούν σε σταθερά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας θα διοχετευθούν στην ανεξάρτητη δευτερογενή αγορά, η οποία, σύμφωνα με τον Βάγκνερ, αναμένεται να αποκτήσει σημαντικό ρόλο από το 2030 έως το 2032.

«Πρόκειται για μια πολύ ετερογενή προσφορά μπαταριών: ένα συνεργείο αποσυναρμολογεί ένα Tesla το πρωί, ένα Renault το απόγευμα και ίσως μια άλλη μάρκα την επόμενη μέρα», ανέφερε. «Και αυτό ήδη τις αποκλείει από τη σταθερή αποθήκευση ενέργειας, επειδή ο προμηθευτής σταθερής αποθήκευσης χρειάζεται 10, 50 ή 100 μεγαβατώρες ετησίως από τον ίδιο τύπο κυψέλης, ιδανικά με την ίδια ποιότητα, και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να παρέχει η ανεξάρτητη δευτερογενή αγορά».

Η Circunomics λειτουργεί ως μεσίτης μπαταριών, συνεργαζόμενη απευθείας με αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Stellantis και η Audi, για την εμπορία μπαταριών και τον εντοπισμό της ζήτησης για μπαταρίες δεύτερης ζωής.

Η νεοφυής επιχείρησημε έδρα το Μάιντς της Γερμανίας, επικεντρωνόταν ιστορικά περισσότερο σε μπαταρίες που προορίζονταν για σταθερή αποθήκευση ενέργειας. Ο Βάγκνερ έχει δηλώσει ότι η Circunomics μπορεί να βοηθήσει τις 10 κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως να δημιουργήσουν πρόσθετα έσοδα ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ (1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων) από το 2030, πουλώντας μπαταρίες για χρήση δεύτερης ζωής.

Ο Βάγκνερ αναμένει ότι οι μεταχειρισμένες μπαταρίες θα καταλήγουν είτε στη δευτερογενή αγορά για χρήση σε οχήματα, είτε σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, είτε σε εταιρείες ανακύκλωσης εάν η κατάστασή τους είναι κακή.

Περίπου το 50% με 60% των μπαταριών που παραμένουν κατάλληλες για επαναχρησιμοποίηση θα μπορούσε να καταλήξει σε σταθερά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, δήλωσε ο Βάγκνερ. Περίπου το 30% θα οδηγηθεί απευθείας στην ανακύκλωση, ενώ το υπόλοιπο θα προοριστεί για χρήση σε οχήματα, σημείωσε.

Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες αγόρασαν περισσότερες μπαταρίες από όσες χρειάζονταν, με αποτέλεσμα νέα πακέτα μπαταριών να παραμένουν αδρανή σε αποθήκες, ανέφερε ο Βάγκνερ.

«Οι μπαταρίες υποβαθμίζονται με την πάροδο του χρόνου, είτε χρησιμοποιούνται είτε όχι, επομένως σε επίπεδο κλάδου μιλάμε για κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ». Γενικά, η προσφορά είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση, δήλωσε ο Βάγκνερ. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει σύντομα.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές επεκτείνουν την παραγωγική τους ικανότητα ταχύτερα από ό,τι αυξάνεται η ζήτηση, εξήγησε ο Βάγκνερ. Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στις τιμές των μπαταριών, οι οποίες μειώνονται σημαντικά ανά κιλοβατώρα χρόνο με τον χρόνο, κατέληξε.