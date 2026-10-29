Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε μια ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου που αλλάζει με ταχύτητα και πιέζεται από τον κινεζικό ανταγωνισμό, η Renault κρατά σταθερή πορεία, επιμένοντας στην ηλεκτροκίνηση και στην προσπάθεια περιορισμού του κόστους.

Η Renault SA επιβεβαίωσε τις οικονομικές προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, σε ένα δύσκολο περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες αναδιαρθρώνουν τις δραστηριότητές τους προκειμένου να ανταγωνιστούν αποτελεσματικότερα τους ταχέως αναπτυσσόμενους αντιπάλους τους από την Κίνα.

Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 11,6 δισ. ευρώ (12,9 δισ. δολάρια), σύμφωνα με ανακοίνωση της Renault την Πέμπτη, διαμορφούμενα περίπου στα επίπεδα που είχαν προβλέψει οι αναλυτές. Ο γαλλικός κατασκευαστής εξακολουθεί να αναμένει λειτουργικό περιθώριο κέρδους περίπου 5,5% για το σύνολο του έτους.

Η Renault και οι υπόλοιπες αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης επιχειρούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους, ώστε να ανταγωνιστούν τους Κινέζους κατασκευαστές που επεκτείνονται στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο όμιλος επιτάχυνε τους χρόνους εξέλιξης νέων μοντέλων, αξιοποιώντας τη συνεργασία μηχανικών στην Κίνα και τη Γαλλία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δεύτερη γενιά του αμιγώς ηλεκτρικού Dacia Spring, η οποία αναπτύχθηκε σε μόλις 16 μήνες και διατίθεται με τιμή εκκίνησης κάτω από τις 18.000 ευρώ. Παράλληλα, η Renault παρέμεινε προσηλωμένη στα σχέδιά της για τα ηλεκτρικά οχήματα, σε αντίθεση με τις Volkswagen AG και Stellantis NV, οι οποίες προχώρησαν σε δαπανηρές αλλαγές στρατηγικής. Σήμερα, η Renault συγκαταλέγεται στις αυτοκινητοβιομηχανίες που επωφελούνται από την ισχυρή ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην κύρια αγορά της, την Ευρώπη. Στην ενίσχυση της ζήτησης συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, οι αυξημένες τιμές των καυσίμων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου υποχώρησαν κατά 6% κατά την εξεταζόμενη περίοδο, εν μέσω εντεινόμενου ανταγωνισμού στην Ευρώπη και τη Νότια Αμερική. Οι παραδόσεις οχημάτων της οικονομικότερης μάρκας Dacia μειώθηκαν κατά 13%, αν και η σύγκριση γίνεται με μια ιδιαίτερα ισχυρή αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η Renault ανέφερε ότι διατήρησε «αυστηρή πειθαρχία στη δημιουργία αξίας» κατά το τρίμηνο, περιορίζοντας τις πωλήσεις μέσω λιγότερο κερδοφόρων καναλιών διάθεσης.

Η μετοχή της Renault έχει υποχωρήσει κατά 26% από την αρχή του έτους, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στην αυξανόμενη κινεζική ανταγωνιστικότητα. Οι μετοχές των μεγαλύτερων ανταγωνιστών της, Volkswagen και Stellantis, έχουν καταγράψει ακόμη χειρότερες επιδόσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Renault, Φρανσουά Προβόστ, έχει εκφράσει την υποστήριξή του σε συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας για τον περιορισμό των εισαγωγών υβριδικών οχημάτων από την ασιατική χώρα. Στη Γαλλία, η Renault βασίζεται σε Κινέζους προμηθευτές, μεταξύ άλλων και για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων της.