Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένα καινούργιο αυτοκίνητο κάθε λίγα δευτερόλεπτα, χιλιάδες εργαζόμενοι, ατελείωτες γραμμές συναρμολόγησης και πλοία που αναχωρούν καθημερινά φορτωμένα με οχήματα για τις διεθνείς αγορές. Αυτή είναι η καθημερινότητα σε έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς κόμβους της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, εκεί όπου η παραγωγή και οι εξαγωγές λειτουργούν ως μέρη ενός ενιαίου μηχανισμού.

Στην πόλη Ουλσάν (Ulsan) της Νότιας Κορέας, περίπου 360 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σεούλ, η Hyundai έχει αναπτύξει το μεγαλύτερο συγκρότημα παραγωγής αυτοκινήτων στον κόσμο. Πρόκειται για μια τεράστια βιομηχανική εγκατάσταση, από την οποία βγαίνουν περίπου 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα ετησίως, με μεγάλο μέρος τους να φορτώνεται σε πλοία μέσα από το ίδιο το εργοστασιακό συγκρότημα.

Για να γίνει αντιληπτή η κλίμακα της παραγωγής, αρκεί μια σύγκριση: η ετήσια παραγωγή στην Ουλσάν είναι σχεδόν διπλάσια από το σύνολο των αυτοκινήτων που κατασκευάστηκαν το 2024 στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρότι εκεί λειτουργούσαν 25 εργοστάσια.

Έξι εργοστάσια, 17 μοντέλα και ένα ιδιωτικό λιμάνι

Η εγκατάσταση της Hyundai εκτείνεται σε περίπου 4,86 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, καταλαμβάνοντας έκταση που παραπέμπει περισσότερο σε μικρή πόλη παρά σε μια συνηθισμένη μονάδα παραγωγής.

Στο εσωτερικό της βρίσκονται έξι εργοστάσια αυτοκινήτων, καθώς και ξεχωριστές εγκαταστάσεις παραγωγής κινητήρων και κιβωτίων ταχυτήτων. Η λειτουργία τους είναι οργανωμένη έτσι ώστε διαφορετικά μοντέλα και μηχανικά σύνολα να κατασκευάζονται παράλληλα, περιορίζοντας τον χρόνο που μεσολαβεί από την παραγωγή μέχρι την αποστολή των οχημάτων.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, ωστόσο, βρίσκεται στη σύνδεση του εργοστασίου με τη θάλασσα. Η Ουλσάν παρουσιάζεται ως η μοναδική αυτοκινητοβιομηχανική εγκατάσταση παγκοσμίως που διαθέτει δικό της λιμάνι εντός του παραγωγικού συγκροτήματος.

Από εκεί εξάγεται περίπου το 75% της ετήσιας παραγωγής, με προορισμό περισσότερες από 200 χώρες. Η δυνατότητα άμεσης φόρτωσης περιορίζει τις ενδιάμεσες μεταφορές, διευκολύνει τον προγραμματισμό και μειώνει το κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι γραμμές παραγωγής λειτουργούν περίπου 18 ώρες την ημέρα, ενώ το εργοστάσιο κατασκευάζει συνολικά 17 διαφορετικά μοντέλα. Ανάμεσά τους βρίσκονται τα δημοφιλή Hyundai Tucson και Santa Fe, αλλά και πολυτελή οχήματα της Genesis.

Η μεγάλη ποικιλία της παραγωγής δείχνει ότι το συγκρότημα δεν βασίζεται αποκλειστικά στον όγκο των πωλήσεων ενός μοντέλου. Αντίθετα, μπορεί να εξυπηρετεί διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων και αγορές μέσα από την ίδια βιομηχανική υποδομή.

Από τα Ford Cortina του 1968 σε παγκόσμιο βιομηχανικό κολοσσό

Η σημερινή εικόνα της Ουλσάν απέχει εντυπωσιακά από την αφετηρία της. Το εργοστάσιο εγκαινιάστηκε το 1968, μόλις έναν χρόνο μετά την ίδρυση της Hyundai, και αρχικά λειτουργούσε ως μια μικρή μονάδα συναρμολόγησης αυτοκινήτων της Ford.

Εκεί κατασκευάζονταν χειροποίητα Ford Cortina, τα οποία προορίζονταν για την εγχώρια αγορά. Η εγκατάσταση εκείνης της περιόδου δεν θύμιζε σε τίποτα το τεράστιο συγκρότημα που αναπτύχθηκε τις επόμενες δεκαετίες.

Με την επέκταση της παραγωγής, νέες μονάδες προστέθηκαν σταδιακά στον χώρο, δημιουργώντας ένα ενιαίο βιομηχανικό οικοσύστημα. Ανάμεσα στα εργοστάσια υπάρχουν σήμερα περίπου 600.000 δέντρα, ένα χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την εικόνα του συγκροτήματος από εκείνη μιας συμβατικής βαριάς βιομηχανικής εγκατάστασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ιστορία ενός από τα κτίριά του. Αρχικά είχε σχεδιαστεί για την παραγωγή χειροποίητων αμαξιδίων γκολφ, όμως στη συνέχεια μετατράπηκε σε μονάδα κατασκευής σημαντικών μοντέλων της εταιρείας.

Σήμερα, από τις εγκαταστάσεις του παράγονται τα Genesis G70, G80 και G90, καθώς και το μεγάλο SUV Hyundai Palisade και το υδρογονοκίνητο Hyundai Nexo.

Στο ίδιο εργοστάσιο κατασκευάζονται επίσης οι μπαταρίες του ηλεκτρικού Genesis G80, ενισχύοντας τον ρόλο της Ουλσάν στην παραγωγή οχημάτων με διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης.

Ένα πλοίο γεμάτο αυτοκίνητα αναχωρεί κάθε 24 ώρες

Το ιδιαίτερο μοντέλο λειτουργίας της Hyundai γίνεται ακόμη πιο εμφανές όταν τα ολοκληρωμένα αυτοκίνητα φτάνουν στο τελικό στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Αφού περάσουν από τον απαραίτητο ποιοτικό έλεγχο, μεταφέρονται σε έναν τεράστιο χώρο στάθμευσης, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς δίπλα στις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Από εκεί, η διαδρομή μέχρι τα πλοία μεταφοράς οχημάτων είναι εξαιρετικά μικρή. Η απουσία μεγάλων οδικών μετακινήσεων προς εξωτερικούς λιμένες αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ταχύτητα των εξαγωγών.

Το μέγεθος των πλοίων είναι τόσο μεγάλο, ώστε ακόμη και για ορισμένες εσωτερικές μετακινήσεις χρησιμοποιείται ένα μικρό Suzuki Carry.

Η φόρτωση των αυτοκινήτων πραγματοποιείται μέσω μιας απότομης ράμπας στο πίσω μέρος κάθε πλοίου. Οι εργαζόμενοι οδηγούν διαδοχικά τα οχήματα στο εσωτερικό του, τα σταθμεύουν στις προβλεπόμενες θέσεις και επιστρέφουν πεζοί προς την έξοδο.

Στη συνέχεια επιβιβάζονται σε ένα Hyundai Staria, το οποίο τους μεταφέρει πίσω στο εργοστάσιο για να παραλάβουν την επόμενη ομάδα αυτοκινήτων.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς, επιτρέποντας την αποστολή τεράστιων ποσοτήτων οχημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: κάθε 24 ώρες αναχωρεί ένα πλοίο από το λιμάνι της Ουλσάν.

Η οργάνωση αυτή προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, καθώς συνδέει άμεσα την κατασκευή με τη θαλάσσια μεταφορά. Πρόκειται για ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στη Hyundai να διατηρεί τόσο υψηλή παραγωγική δυναμικότητα.

Η Hyundai και η πόλη των 1,1 εκατομμυρίων κατοίκων

Η σημασία του εργοστασίου δεν περιορίζεται στα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στις γραμμές συναρμολόγησης. Η βιομηχανική ανάπτυξη άλλαξε ριζικά και την ίδια την περιοχή.

Όταν ξεκίνησε η λειτουργία της εγκατάστασης, το 1968, η Ουλσάν αριθμούσε μόλις 30.000 κατοίκους. Σήμερα, ο πληθυσμός της πόλης φτάνει περίπου τα 1,1 εκατομμύρια, ενώ μόνο το εργοστάσιο της Hyundai απασχολεί περίπου 34.000 εργαζομένους.

Μέσα σε λιγότερο από έξι δεκαετίες, η περιοχή μεταμορφώθηκε από έναν μικρό παραθαλάσσιο οικισμό με αλιευτική δραστηριότητα σε έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς κόμβους της Νότιας Κορέας και της ευρύτερης ασιατικής οικονομίας.

Η μεταμόρφωση δεν οφείλεται αποκλειστικά στην αυτοκινητοβιομηχανία. Δίπλα στο εργοστάσιο λειτουργεί η Hyundai Heavy Industries, η μεγαλύτερη ναυπηγική εταιρεία στον κόσμο, η οποία αποσχίστηκε από τη Hyundai το 2002.

Στην ίδια περιοχή βρίσκεται επίσης ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου διεθνώς, που ανήκει στην SK Energy.

Η συνύπαρξη αυτοκινητοβιομηχανίας, ναυπηγείων και ενεργειακών εγκαταστάσεων έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερα ισχυρή βιομηχανική συγκέντρωση, με σημαντικό ρόλο στην παραγωγή, την απασχόληση και τις εξαγωγές.

Η επιρροή της Hyundai είναι ορατή σχεδόν σε κάθε πλευρά της καθημερινής ζωής. Ένας από τους αυτοκινητοδρόμους της περιοχής φέρει το όνομα του ιδρυτή της εταιρείας, ενώ νοσοκομεία, σχολεία, εστιατόρια και άλλες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν επίσης την επωνυμία της.

Η Ουλσάν αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μια μεγάλη βιομηχανική επένδυση μπορεί να διαμορφώσει την οικονομική και κοινωνική ταυτότητα μιας ολόκληρης πόλης.

Από τη συναρμολόγηση των πρώτων Ford Cortina μέχρι την παραγωγή 1,5 εκατομμυρίου αυτοκινήτων ετησίως, το εργοστάσιο της Hyundai εξελίχθηκε σε έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό παραγωγής και εξαγωγών, όπου η βιομηχανία, οι υποδομές και η τοπική οικονομία λειτουργούν σε στενή αλληλεξάρτηση.