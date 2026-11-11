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Η Νοτιοκορεάτισσα επιχειρηματίας Μα Σουνγκ Ουν σπάνια αρνείται να αγοράσει κάτι για τη 10χρονη κόρη της. Καθώς το παιδί δεν έχει αδέλφια με τα οποία να μοιράζεται την προσοχή και τα έξοδα της οικογένειας, οι γονείς του αντιμετωπίζουν κάθε στάδιο της παιδικής του ηλικίας ως μια ξεχωριστή και ανεπανάληπτη περίοδο.

«Επειδή έχω μόνο ένα παιδί, σκέφτομαι συχνά ότι αυτή είναι η τελευταία χρονιά που θα είναι πέντε ή η τελευταία χρονιά που θα είναι έξι ετών. Έτσι, ακόμη κι όταν διστάζω να κάνω κάποια αγορά, τελικά αποφασίζω να την πραγματοποιήσω», αναφέρει η 38χρονη Μα. Όπως εξηγεί, σημαντική συμβολή στις αγορές έχουν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, καθώς οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι θείοι και οι θείες προσφέρουν επίσης πολλά δώρα στο παιδί.

Η συγκεκριμένη καταναλωτική συμπεριφορά έχει μετατρέψει τη Νότια Κορέα, σε μια ιδιαίτερα δυναμική αγορά για προϊόντα υψηλής ποιότητας που απευθύνονται σε βρέφη και παιδιά, παρά το γεγονός ότι καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων παγκοσμίως. Καθώς ο αριθμός των παιδιών μειώνεται, όλο και περισσότερες οικογένειες συγκεντρώνουν τις οικονομικές τους δυνατότητες στο μοναδικό τους παιδί, προσφέροντάς του προϊόντα υψηλής αξίας. Οι Κορεάτες έμποροι έχουν μάλιστα καθιερώσει τον όρο VIBs (Very Important Babies), δηλαδή «πολύ σημαντικά μωρά», για να περιγράψουν αυτή τη νέα καταναλωτική τάση, η οποία χαρακτηρίζεται από αγορές ακριβών παιδικών καροτσιών, επώνυμων ρούχων και παιχνιδιών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η αυξημένη ζήτηση αποτυπώνεται και στα στοιχεία της αγοράς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δεδομένων και Στατιστικής, οι διαδικτυακές δαπάνες για προϊόντα που απευθύνονται σε βρέφη και παιδιά ανήλθαν το 2025 στο ιστορικά υψηλό ποσό των 4,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας αύξηση περίπου 67% σε σύγκριση με το 2017. Παράλληλα, η Hyundai Department Store, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες πολυκαταστημάτων της χώρας, κατέγραψε αύξηση 50% στις πωλήσεις πολυτελών παιδικών ενδυμάτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αντίστοιχα, η ανταγωνίστριά της Shinsegae σημείωσε αύξηση άνω του 20% στην ίδια κατηγορία προϊόντων. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στα πολυκαταστήματα Lotte, όπου οι πωλήσεις προϊόντων υψηλής ποιότητας για βρέφη, όπως καρότσια και αποστειρωτές μπιμπερό, υπερδιπλασιάστηκαν.

Η τάση αυτή συνδέεται με ένα ευρύτερο φαινόμενο που παρατηρείται στις κοινωνίες με χαμηλά ποσοστά γεννήσεων: όσο μειώνεται ο αριθμός των παιδιών σε μια οικογένεια, τόσο περισσότερους οικονομικούς πόρους διαθέτουν οι γονείς για το καθένα ξεχωριστά. Αντίστοιχο παράδειγμα αποτελεί η Κίνα, όπου η εφαρμογή της κρατικής πολιτικής που περιόριζε τις γεννήσεις σε ένα παιδί ανά οικογένεια οδήγησε τις οικογένειες να διαθέτουν μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών τους πόρων για την κάλυψη των αναγκών του μοναδικού τους παιδιού. Παρόμοια τάση παρατηρείται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πολλοί επαγγελματίες της γενιάς των Millennials αποκτούν λιγότερα παιδιά και σε μεγαλύτερη ηλικία, επενδύοντας παράλληλα σημαντικά ποσά στην ανατροφή και την ανάπτυξή τους.

«Εκείνο που διαφοροποιεί τη Νότια Κορέα είναι η μεγάλη έκταση που έχει λάβει η τάση της εντατικής ανατροφής των παιδιών», σύμφωνα με τον Τσόι Σεούλκι, καθηγητή Δημογραφίας και Κοινωνιολογίας στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης του KDI.

«Στο παρελθόν, οι οικογένειες αποκτούσαν περισσότερα παιδιά και η ανατροφή τους ήταν σχετικά πιο χαλαρή. Σήμερα, όμως, τα παιδιά είναι λιγότερα και οι γονείς τείνουν να ασχολούνται πολύ πιο εντατικά με την ανατροφή τους, προσπαθώντας να τους προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν», εξηγεί. Όπως επισημαίνει, η τάση αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τον έντονο ανταγωνισμό που χαρακτηρίζει τη νοτιοκορεατική κοινωνία.

Στη Νότια Κορέα, το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως «σύνδρομο των δέκα τσεπών». Ο όρος περιγράφει την πρακτική κατά την οποία οι οικονομικοί πόροι που διαθέτουν οι γονείς, οι τέσσερις παππούδες και γιαγιάδες, καθώς και άλλα συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα, συγκεντρώνονται για την κάλυψη των αναγκών ενός και μόνο παιδιού.

Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των παιδικών προϊόντων, η συγκεκριμένη τάση μπορεί να αντισταθμίσει, τουλάχιστον εν μέρει, τις απώλειες που προκαλεί η μείωση του αριθμού των γεννήσεων και, κατ’ επέκταση, των δυνητικών πελατών. Παράλληλα, οι εταιρείες αξιοποιούν και τις ανησυχίες των γονέων σχετικά με την ανατροφή των παιδιών τους. Όταν μια οικογένεια έχει μόνο ένα παιδί, οι γονείς ενδέχεται να αισθάνονται μεγαλύτερη πίεση να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον του. Αυτό συχνά τους οδηγεί στο να διαθέτουν περισσότερα χρήματα για προϊόντα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εμπειρίες που θεωρούν ότι μπορούν να εξασφαλίσουν στο παιδί τους τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την ανάπτυξή του.

«Παρατηρούμε ότι η καταναλωτική τάση των VIBs κερδίζει συνεχώς έδαφος, καθώς όλο και περισσότεροι γονείς επιθυμούν να προσφέρουν στο μοναδικό τους παιδί προϊόντα και εμπειρίες υψηλότερης ποιότητας», δήλωσε ο Κέβιν Τσόι, γενικός διευθυντής της νοτιοκορεατικής θυγατρικής της εταιρείας Stokke.

Το παιδικό καρεκλάκι Tripp Trapp, της νορβηγικής εταιρείας Stokke, αποτελεί σύμβολο πολυτέλειας και υψηλού κοινωνικού κύρους για γονείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Στη Νότια Κορέα, η τιμή του μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 518 δολάρια, χωρίς να περιλαμβάνονται πρόσθετα αξεσουάρ. Η εταιρεία θεωρεί τη χώρα μία από τις σημαντικότερες αγορές στρατηγικής σημασίας και, μάλιστα, επέλεξε τη δημοφιλή συνοικία Σεονγκσού της Σεούλ για την παγκόσμια παρουσίαση του νεότερου μοντέλου καροτσιού της το 2026.

«Η κατάσταση έχει πλέον βελτιωθεί κάπως. Ωστόσο, πριν από λίγο καιρό, η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε η διαθέσιμη ποσότητα προϊόντων δεν επαρκούσε για να την καλύψει. Έτσι, οι γονείς έσπευδαν να παραγγείλουν το καρεκλάκι μόλις μάθαιναν ότι περιμένουν παιδί. Ήταν πραγματικά τόσο δημοφιλές», δήλωσε η Κιμ Σο Εούν, υπεύθυνη αγορών προϊόντων βρεφικής φροντίδας στην εταιρεία τηλεαγορών Lotte Homeshopping, αναφερόμενη στο προϊόν της Stokke.

«Παρά τη μείωση των γεννήσεων, οι περισσότερες οικογένειες αποκτούν πλέον μόνο ένα παιδί και είναι διατεθειμένες να ξοδέψουν πολύ περισσότερα χρήματα για εκείνο», ανέφερε η Κιμ. Όπως εξήγησε, οι γονείς επιλέγουν πλέον και πολυτελή προϊόντα για τα παιδιά τους. Έτσι, παρά τις σημαντικές αυξήσεις των τιμών, οι πωλήσεις δεν φαίνεται να επηρεάζονται αρνητικά.

Συγκέντρωση των οικογενειακών δαπανών

Παρά τη μακροχρόνια δημογραφική κρίση, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν μια μικρή βελτίωση στην κατάσταση της Νότιας Κορέας. Συγκεκριμένα, οι γεννήσεις αυξήθηκαν κατά 6,7% το 2025, φτάνοντας περίπου τις 254.300, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, ο δείκτης γονιμότητας, ο οποίος αντιστοιχεί στον μέσο αριθμό παιδιών που αναμένεται να αποκτήσει μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της ζωής της, αυξήθηκε από το ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 0,72 το 2023 στο 0,80. Παρά τη βελτίωση αυτή, ο δείκτης εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από το 2,1, που θεωρείται απαραίτητο για τη διατήρηση ενός σταθερού πληθυσμού, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να ανακόψει τη δημογραφική αυτή πτώση περιλαμβάνουν την επέκταση των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας και τη διεύρυνση της γονικής άδειας. Ωστόσο, το υψηλό κόστος στέγασης και εκπαίδευσης, οι εξαντλητικοί ρυθμοί εργασίας και οι επαγγελματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μητέρες εξακολουθούν να αποθαρρύνουν τα ζευγάρια από το να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά.

Οι επιχειρήσεις λιανικής προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα

Η πλατφόρμα μόδας και lifestyle «29CM», που ανήκει στην εταιρεία Musinsa Co., ανακοίνωσε ότι η αξία των συναλλαγών στην κατηγορία των παιδικών προϊόντων αυξήθηκε κατά περισσότερο από 170% τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα εξειδικευμένα βρεφικά προϊόντα της εταιρείας, όπως χειροποίητα ξύλινα, γνώρισαν τόσο μεγάλη απήχηση, ώστε το 2025 άνοιξε το πρώτο κατάστημα της σειράς «29CM KIDS». Τον Μάιο του 2026 ακολούθησε το άνοιγμα ενός δεύτερου, μεγαλύτερου καταστήματος.

Η ίδια τάση αγορών πιο ποιοτικών προϊόντων καταγράφεται και στην εταιρεία IQBOX Co. που ειδικεύεται στα παιχνίδια υψηλής ποιότητας. «Φέτος έχουμε πουλήσει λιγότερα παιχνίδια, ωστόσο η μέση αξία των παραγγελιών μας έχει αυξηθεί κατά διψήφιο ποσοστό», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Κανγκ Γιου Τζιν. «Θεωρούμε ότι αυτό δείχνει πως οι γονείς ξοδεύουν πλέον περισσότερα χρήματα για κάθε παιδί».

Για ορισμένους γονείς, τα έξοδα δεν σταματούν στα ρούχα και τα παιχνίδια. Η 41χρονη Λι Γκάμπιν έχει ήδη δαπανήσει περίπου 11.000 δολάρια για εκπαιδευτικό υλικό για τον 20 μηνών γιο της, μεταξύ άλλων για παιχνίδια και δραστηριότητες με τη μέθοδο Μοντεσσόρι. Φροντίζει, επίσης, να έχει ένα γεμάτο καθημερινό πρόγραμμα, με επισκέψεις σε χώρους δημιουργικού παιχνιδιού και ιδιαίτερα μαθήματα. Η ίδια και ο σύντροφός της δεν σκοπεύουν να αποκτήσουν δεύτερο παιδί.

Τα χρήματα, ωστόσο, δεν ξοδεύονται μόνο για τα παιδιά της οικογένειας. Σε ένα κατάστημα 29CM KIDS στη Σεούλ, η 33χρονη Λι Σου Τζι αναζητούσε δώρο για το μωρό μιας φίλης της. «Η τιμή δεν ήταν κάτι που με απασχολούσε ιδιαίτερα», είπε η ίδια.

«Σήμερα, τα μοναχοπαίδια είναι σπάνια και πολύτιμα», ανέφερε.

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