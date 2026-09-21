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Η εφημερίδα ανέφερε στις 16 Σεπτεμβρίου, επικαλούμενη πηγές με γνώση του θέματος, ότι οι Βρυξέλλες ζητούν από το Πεκίνο να περιορίσει τις πωλήσεις κινεζικών υβριδικών οχημάτων σε περίπου 15% της αγοράς της ΕΕ,.

«Αν η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία δεν περιορίσει τις εξαγωγές της προς την αγορά μας, τότε θα το κάνουμε εμείς», φέρεται να δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ στους Financial Times. «Πρόκειται για την αποτροπή της αποβιομηχάνισης. Πρέπει να δράσουμε. Πρόκειται για κεντρικά ελεγχόμενο εμπόριο.»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ΕΕ έχει επίσης ζητήσει από την Κίνα να περιορίσει τις εξαγωγές και άλλων προϊόντων, όπως χημικών, ενώ παράλληλα επιδιώκει να αυξήσει τις κινεζικές αγορές ευρωπαϊκών προϊόντων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε στις 15 Σεπτεμβρίου ότι η Ένωση θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο για να μειώσει αυτό που χαρακτήρισε ως «μη βιώσιμο» εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα.

Σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανέφερε ότι το εμπορικό έλλειμμα αγαθών της ΕΕ με την Κίνα, το οποίο έφτασε τα 360,6 δισ. ευρώ πέρυσι και αυξήθηκε κατά 9% το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο. Σύμφωνα με την ίδια, η Ευρώπη βιώνει ήδη ένα δεύτερο «σοκ από την Κίνα» μέσω της δικής της αποβιομηχάνισης.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς, ο οποίος ηγείται των διαπραγματεύσεων με την Κίνα για την αντιμετώπιση του εμπορικού ελλείματος, έχει δηλώσει ότι επιθυμεί απτά αποτελέσματα έως τον Οκτώβριο και αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του επόμενου μήνα.

Η ΕΕ υποστηρίζει ότι η αύξηση των κινεζικών εξαγωγών -συμπεριλαμβανομένων χημικών προϊόντων, μπαταριών και οχημάτων– οφείλεται στην κινεζική υπερπαραγωγική δυναμικότητα. Το Πεκίνο απορρίπτει αυτή την κριτική, υποστηρίζοντας ότι οι ανησυχίες για οικονομικές ανισορροπίες και πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα αποτελούν μορφή προστατευτισμού και αποσκοπούν στον περιορισμό της Κίνας.

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