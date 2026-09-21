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Το επενδυτικό μομέντουμ στον ελληνικό τουρισμό επιχειρεί να αξιοποιήσει η Εκκλησία με εκτάσεις που προωθούνται προς αξιοποίηση σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς και μάλιστα ακόμη και μέσα από πιο σύνθετα μοντέλα αξιοποίησης.

Ο λόγος για το εκκλησιαστικό «φιλέτο» που προωθείται προς αξιοποίηση στη Ρόδο με το δικαίωμα επιφανείας για 50 χρόνια και την υποχρέωση του επενδυτή για ένα τουριστικό project αξίας άνω των 59 εκατ. ευρώ με την υποχρέωση ανακαίνισης ανά 15ετία. Πίσω από τη δημοπρασία βρίσκεται η Μοναστηριακή Επιτροπή της Ιεράς Ανδρώας Μονής Ζωοδόχου Πηγής Πλημμυρίου, Ν.Π.Δ.Δ. της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου.

Η Μονή προσκαλεί τώρα υποψηφίους σε εκδήλωση ενδιαφέροντος «με πλειοδοτική δημοπρασία» προς αξιοποίηση ακινήτου ιδιοκτησίας της συνολικής επιφάνειας 134.000 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή «Πλημμύρι». Η υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει οριστεί για το τέλος Οκτωβρίου.

Η έκταση βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, ενώ στόχος είναι η ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας τουλάχιστον 5 αστέρων με επένδυση κατ’ ελάχιστον 59,1 εκατ. ευρώ. Η αξιοποίησή της έκτασης προβλέπεται μέσω σύστασης δικαιώματος επιφανείας επί των κτιρίων που θα ανεγείρει ο επενδυτής, με διάρκεια 50 ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Το περιεχόμενο της πρότασης- επενδυτικού σχεδίου εκ μέρους των ενδιαφερομένων επενδυτών, πρέπει να περιέχει δέσμευση για την υλοποίηση «ανέγερσης, λειτουργίας αλλά και συντήρησης ξενοδοχειακής μονάδας υψηλού επιπέδου, κατηγορίας τουλάχιστον πέντε αστέρων». Η δόμηση, μάλιστα, θα πρέπει να είναι αυστηρώς με χαμηλά μέχρι διώροφα κτίρια, χωροθετούμενα με σκοπό τη δημιουργία συγκροτήματος απαρτιζόμενου από «γειτονιές οικισμού » , εναρμονισμένου στο φυσικό περιβάλλον και στο δομημένο των παλαιών οικισμών των χωριών της Νοτίας Ρόδου και ειδικά του παλαιού οικιστικού πυρήνα της Κοινότητας Λαχανιάς. Για το project προβλέπονται ακόμη σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, ενίσχυση του πράσινου τοπίου, με ανάλυση κόστους της συνολικής επένδυσης τουλάχιστον 59,1 εκατ. ευρώ (αδειοδοτήσεις, μελέτες, άδειες, οικοδομικές εργασίες, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός) πλέον Φ.Π.Α

Το ποσό το οποίο σύμφωνα με την πρόταση που θα πρέπει να καταβάλλει ο επενδυτής στην Ιερά Μονή ετησίως κατά ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς, δεν θα υπολείπεται του ποσού των 400 χιλ. ευρώ ετησίως, με ετήσια αναπροσαρμογή βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους, προσαυξημένου κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει επίσης την υποχρέωση ανακαίνισης της μονάδας τουλάχιστον ανά 15ετία, με δαπάνη τουλάχιστον ίση με το 15% του κόστους κατασκευής και εξοπλισμού, καθώς και τη δημιουργία ετήσιου αποθεματικού συντήρησης ίσου με τουλάχιστον 3% του ετήσιου τζίρου.

Ιδιαίτερες απαιτήσεις προβλέπονται και για το προφίλ των υποψήφιων επενδυτών, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν ξενοδοχειακή εμπειρία και αποδεδειγμένη χρηματοδοτική δυνατότητα. Η ίδια συμμετοχή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 20% του υποβληθέντος προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και δανειοδότηση κατά το υπόλοιπο, ενώ θα πρέπει η χρηματοοικονομική εικόνα να αποδεικνύει ότι είναι αξιόχρεοι χωρίς δυσμενή στοιχεία, και να έχουν, μεταξύ άλλων, μέσο ετήσιο όρο κύκλου εργασιών, κατά την τελευταία τριετία που να προέρχεται κυρίως από ξενοδοχειακή δραστηριότητα, κατ’ ελάχι στον το 1/6 της όλης αξίας του ενδεικτικού κόστους της συνολικής επένδυσης (δηλαδή τουλάχιστον 59,1 εκατ. ευρώ).

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