Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η αγορά ενός αυτοκινήτου συνήθως εξασφαλίζει στον ιδιοκτήτη τη δυνατότητα να το χρησιμοποιεί. Στην περίπτωση του Tesla Cybercab, όμως, η απόκτηση του οχήματος αποτελεί μόνο την αρχή: η λειτουργία του συνδέεται με πρόσθετη μηνιαία χρέωση για το λογισμικό αυτόνομης οδήγησης, ενώ οι μετακινήσεις επιτρέπονται αποκλειστικά σε προκαθορισμένες περιοχές.

Το χρυσαφί, διθέσιο όχημα χωρίς τιμόνι και πετάλια περνά από τον σχεδιασμό για επαγγελματικούς στόλους ταξί σε μια περιορισμένη διάθεση για ιδιωτική χρήση. Η Tesla προσκαλεί επιλεγμένους πελάτες να το αποκτήσουν, δοκιμάζοντας ένα διαφορετικό μοντέλο αυτοκίνησης, στο οποίο η ιδιοκτησία συνυπάρχει με τη διαρκή εξάρτηση από μια ψηφιακή υπηρεσία.

Το πραγματικό κόστος της απόκτησης

Η τιμή αγοράς διαμορφώνεται στα 29.990 δολάρια, αλλά συνοδεύεται από μηνιαία συνδρομή 299 δολαρίων για την ενεργοποίηση της αυτόνομης οδήγησης. Προβλέπεται επίσης εφάπαξ, μη επιστρεπτέα πληρωμή 1.000 δολαρίων.

Μόνο η συνδρομή αντιστοιχεί σε 3.588 δολάρια ετησίως. Για ένα όχημα που δεν διαθέτει χειροκίνητα χειριστήρια, η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση χρήσης και όχι προαιρετική προσθήκη εξοπλισμού.

Το κόστος αυτό βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της συζήτησης. Ο Έλον Μασκ αναγνώρισε ότι η μηνιαία χρέωση είναι προς το παρόν υπερβολικά υψηλή, απαντώντας στην κριτική του δημιουργού τεχνολογικού περιεχομένου Μαρκές Μπράουνλι. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σημαντικής μείωσής της, χωρίς συγκεκριμένη δέσμευση για νέα τιμή.

Η περιορισμένη διάθεση συνοδεύεται και από πρακτικούς όρους. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραλάβουν το Cybercab σε συγκεκριμένες πόλεις του Τέξας, δικαιούνται ένα όχημα ανά πελάτη και μπορούν να το χρησιμοποιούν μόνο εντός των καθορισμένων γεωγραφικών ζωνών. Η εκτιμώμενη παράδοση τοποθετείται στον Δεκέμβριο.

Η ιδιωτική χρήση ως επόμενο βήμα

Η νέα κίνηση διευρύνει το επιχειρηματικό πεδίο του Cybercab. Αντί να περιορίζεται σε εταιρείες μεταφοράς επιβατών, η Tesla διερευνά τη ζήτηση από ιδιώτες που θα αποδέχονταν μια μετακίνηση πλήρως εξαρτημένη από το λογισμικό.

Πρόκειται για ακόμη ένα στάδιο σε μια διαδρομή γεμάτη φιλόδοξες εξαγγελίες. Από το 2016, η εταιρεία υποστήριζε ότι τα αυτοκίνητά της διέθεταν τον εξοπλισμό που απαιτούνταν για πλήρη αυτονομία. Το 2019, ο Μασκ προέβλεπε περισσότερα από ένα εκατομμύριο ρομποταξί στους δρόμους την επόμενη χρονιά, στόχος που δεν υλοποιήθηκε.

Η πρακτική ανάπτυξη προχώρησε αργότερα. Τον Ιούνιο του 2025 ξεκίνησε στο Όστιν η κυκλοφορία ρομποταξί βασισμένων στο Model Y, με την υπηρεσία να επεκτείνεται στη συνέχεια σε άλλες πόλεις του Τέξας και της Φλόριντα. Τον Σεπτέμβριο ακολούθησε η ένταξη Cybercab στον στόλο του Όστιν.

Το ανοιχτό μέτωπο της ασφάλειας

Η εμπορική προοπτική συνοδεύεται, ωστόσο, από ρυθμιστικές εκκρεμότητες. Η απουσία τιμονιού και πεταλιών βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας της αμερικανικής Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς τα ομοσπονδιακά πρότυπα προβλέπουν χειροκίνητα χειριστήρια.

Η Tesla έχει ενημερώσει την αρμόδια αρχή ότι θεωρεί το Cybercab συμβατό με τις απαιτήσεις, χωρίς να έχει παρουσιάσει δημόσια την επιχειρηματολογία της.

Έτσι, το στοίχημα δεν αφορά μόνο στην τεχνολογία. Αφορά επίσης στο κατά πόσο οι καταναλωτές θα δεχθούν συνεχές κόστος χρήσης και γεωγραφικούς περιορισμούς, καθώς και στην έκβαση του ελέγχου συμμόρφωσης που συνοδεύει το νέο όχημα.