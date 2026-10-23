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Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της εταιρείας ερευνών αγοράς Dataforce που καλύπτουν το 98% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία, οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί κατά 6,1% μετά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους.

Οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί κατά 42% από την αρχή του έτους, κυρίως εξαιτίας των υψηλότερων τιμών καυσίμων που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αλλά και χάρη στα γενναιόδωρα κίνητρα στις μεγάλες αγορές της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας, καθώς και στη μεγαλύτερη ποικιλία προσιτών μοντέλων.

Το μερίδιο αγοράς τους τον Σεπτέμβριο έφτασε σε επίπεδο-ρεκόρ, στο 30%, μία ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από τον Αύγουστο. Η Tesla κατέγραψε τον καλύτερο μήνα πωλήσεών της στην Ευρώπη, χάρη στη ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και στη συνήθη προσπάθεια ενίσχυσης των πωλήσεων στο τέλος του τριμήνου.

Οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 71%, ενώ οι πωλήσεις του Model 3 εκτινάχθηκαν κατά 106%, φτάνοντας τις 25.057 μονάδες. Το μοντέλο κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη συνολική κατάταξη, πίσω μόνο από το ομόσταυλο Model Y. Οι πωλήσεις του Model Y αυξήθηκαν κατά 55%.

Το εργοστάσιο της Tesla στη Σαγκάη, όπου κατασκευάζεται το Model 3 για εξαγωγή στην Ευρώπη και σε άλλες αγορές, έχει εξελιχθεί σε σημαντικό εξαγωγικό κόμβο της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς η ζήτηση στην Κίνα υποχωρεί.

Οι πωλήσεις κινεζικών αυτοκινήτων συνέχισαν να καταρρίπτουν ρεκόρ τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας αύξηση 104% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το μερίδιο αγοράς τους διαμορφώθηκε στο 14,5% για τον μήνα, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Από την αρχή του έτους, οι πωλήσεις κινεζικών αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί κατά 102%, ενώ το μερίδιο αγοράς τους ανέρχεται στο 10,5%.

Η αύξηση των κινεζικών πωλήσεων σημειώθηκε την ίδια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό της επέκτασής τους, μεταξύ των οποίων και η Πράξη για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας (Industrial Accelerator Act), η οποία θα συνδέει τα κίνητρα για ηλεκτρικά οχήματα με κανόνες για την εγχώρια προστιθέμενη αξία και την παραγωγή εντός της ΕΕ.

Στις αρχές Οκτωβρίου, Ευρωπαίοι και Κινέζοι διαπραγματευτές εμπορικών θεμάτων συμφώνησαν σε μια πρόταση για τη μείωση πάνω από το μισό των εισαγωγών plug-in και πλήρως υβριδικών οχημάτων.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες με την ταχύτερη αύξηση πωλήσεων κατά τη διάρκεια του μήνα ήταν επίσης κινεζικές. Οι πωλήσεις της Leapmotor αυξήθηκαν κατά 324%, φτάνοντας τις 14.382 μονάδες, τοποθετώντας την εταιρεία, στην οποία έχει επενδύσει η Stellantis, στην πέμπτη θέση μεταξύ των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Οι πωλήσεις της Chery αυξήθηκαν κατά 263%, της XPeng κατά 229% και του ομίλου Geely κατά 151%, με την πλειονότητα των πωλήσεων να αφορά τη μάρκα Geely. Η BYD σημείωσε αύξηση 102%, ενώ η SAIC, μητρική εταιρεία της MG, κατέγραψε άνοδο 21%. Μεταξύ των μη κινεζικών μαρκών με σημαντικό όγκο πωλήσεων, μόνο η Tata, με αύξηση 35% χάρη στις πωλήσεις της Land Rover, και η Mazda, με άνοδο 24%, ξεπέρασαν την αγορά τον συγκεκριμένο μήνα.

Η αμέσως επόμενη καλύτερη επίδοση ήταν της Stellantis, με αύξηση πωλήσεων κατά 5,1%, χάρη και πάλι στην ισχυρή ανάπτυξη των πιο μαζικών μαρκών FIAT και Citroën και παρά το γεγονός ότι Peugeot και Opel κινήθηκαν χαμηλότερα από την αγορά.

Οι πωλήσεις του ομίλου Mercedes-Benz αυξήθηκαν κατά 4%, της Suzuki κατά 2,9% και της Toyota κατά 1,1%. Οι πωλήσεις της Honda και του ομίλου BMW παρέμειναν σταθερές.

Μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών που κατέγραψαν πτώση πωλήσεων τον Σεπτέμβριο ήταν η Ford, με μείωση 18%, η Nissan, με πτώση 14%, ο όμιλος Volkswagen, με μείωση 2,8%, η Hyundai-KIA, με πτώση 2,7%, και ο όμιλος Renault, με μείωση 0,8%. Η Dacia, με πτώση 8,8%, συνέχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Ενώ οι πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων εκτοξεύθηκαν, οι πωλήσεις αυτοκινήτων χωρίς εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης υψηλής τάσης συνέχισαν να υποχωρούν.

Οι πωλήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων χωρίς υβριδικό σύστημα -συμπεριλαμβανομένων των ήπιων υβριδικών με σύστημα 48 volt- μειώθηκαν κατά 10%, με το μερίδιο αγοράς τους να διαμορφώνεται στο 35%. Οι πωλήσεις πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων υποχώρησαν κατά 19%, με το μερίδιό τους να πέφτει στο 7,1%.

Στον αντίποδα, οι πωλήσεις plug-in υβριδικών αυξήθηκαν κατά 25%, φτάνοντας σε μερίδιο αγοράς 12%, ενώ οι πωλήσεις πλήρως υβριδικών αυξήθηκαν κατά 9,3%, με το μερίδιό τους να διαμορφώνεται στο 13,4%.