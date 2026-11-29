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Νέες δυνατότητες αποκτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις για τον έλεγχο των στοιχείων ενός οχήματος, καθώς το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε στην αναβάθμιση της ψηφιακής υπηρεσίας OpenCar. Η πλατφόρμα παρέχει πλέον περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των αυτοκινήτων και τους τεχνικούς ελέγχους ΚΤΕΟ, ενώ επιτρέπει και την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων από επιχειρήσεις.

Η διευρυμένη υπηρεσία βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και φιλοδοξεί να διευκολύνει τόσο τους ιδιώτες που αναζητούν πληροφορίες για ένα αυτοκίνητο όσο και τις εταιρείες που διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό οχημάτων.

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης opencar.data.gov.gr, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση χρησιμοποιώντας τον αριθμό κυκλοφορίας ενός οχήματος, χωρίς να αποκαλύπτονται προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά στην προσθήκη νέων πληροφοριών, οι οποίες προσφέρουν μια αναλυτικότερη εικόνα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την κατάσταση του οχήματος.

Τι μπορεί να δει πλέον ο πολίτης για το ΚΤΕΟ

Το ιστορικό των τεχνικών ελέγχων αποκτά μεγαλύτερη σημασία στη νέα έκδοση του OpenCar, καθώς προστίθενται επιμέρους δεδομένα για τον τελευταίο έλεγχο που έχει πραγματοποιηθεί.

Συγκεκριμένα, ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για:

Την ημερομηνία και το αποτέλεσμα του τελευταίου ελέγχου ΚΤΕΟ.

Την ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται ο επόμενος τεχνικός έλεγχος.

Τον τύπο του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε.

Τον αριθμό του σχετικού πιστοποιητικού.

Τα χιλιόμετρα που είχαν καταγραφεί κατά τον τελευταίο έλεγχο.

Η δυνατότητα προβολής των καταγεγραμμένων χιλιομέτρων αποτελεί χρήσιμο στοιχείο, ιδιαίτερα για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και επιθυμούν να εξετάσουν τις διαθέσιμες επίσημες πληροφορίες πριν προχωρήσουν σε αγορά.

Πάντως, η εμφάνιση της τελευταίας καταχώρισης δεν υποκαθιστά έναν αναλυτικό τεχνικό έλεγχο ούτε αποτελεί από μόνη της πλήρη εικόνα του ιστορικού ενός οχήματος.

Όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνει η πλατφόρμα

Πέρα από τις νέες πληροφορίες για το ΚΤΕΟ, το OpenCar εξακολουθεί να εμφανίζει σειρά βασικών δεδομένων για κάθε όχημα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η κατηγορία, το χρώμα, η χρήση, ο αριθμός πλαισίου, ο κυβισμός και η φορολογήσιμη ισχύς.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στις ημερομηνίες πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και στην ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

Διαθέσιμες είναι επίσης πληροφορίες για την κατάσταση κυκλοφορίας, την ισχύ της άδειας και την ασφαλιστική κάλυψη.

Με αυτόν τον τρόπο, η υπηρεσία συγκεντρώνει σε ένα σημείο στοιχεία που μπορούν να φανούν χρήσιμα κατά την εξέταση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ή για την επιβεβαίωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του.

Βασική προϋπόθεση για την αναζήτηση παραμένει η εισαγωγή του αριθμού κυκλοφορίας, ενώ τα προσωπικά δεδομένα του ιδιοκτήτη δεν εμφανίζονται.

Πρόσβαση στα δεδομένα και για τις επιχειρήσεις

Η αναβάθμιση δεν περιορίζεται στην ενημέρωση των πολιτών. Μία από τις σημαντικότερες προσθήκες είναι η δυνατότητα σύνδεσης επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων με το OpenCar μέσω API (Application Programming Interface).

Πρόκειται για μια τεχνολογική υποδομή που επιτρέπει σε διαφορετικές εφαρμογές να ανταλλάσσουν δεδομένα αυτόματα, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η επίσκεψη στην ιστοσελίδα και η χειροκίνητη αναζήτηση.

Η νέα δυνατότητα μπορεί να αξιοποιηθεί από ασφαλιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και εταιρείες leasing, οι οποίες χρειάζονται τακτική πρόσβαση σε πληροφορίες για μεγάλο αριθμό οχημάτων.

Για παράδειγμα, μια εταιρεία μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων θα μπορεί, εφόσον έχει λάβει την προβλεπόμενη πρόσβαση, να διασυνδέσει το σύστημά της με την ψηφιακή υπηρεσία και να ενημερώνει αυτοματοποιημένα τα αρχεία του στόλου της.

Έτσι, περιορίζεται η ανάγκη επαναλαμβανόμενων χειροκίνητων ελέγχων, μειώνεται ο διοικητικός φόρτος και διευκολύνεται η διαχείριση των διαθέσιμων πληροφοριών.

Παπαστεργίου: Περισσότερη διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογράμμισε ότι η επέκταση του OpenCar εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια αξιοποίησης των δεδομένων που διαθέτει ήδη το Δημόσιο.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η νέα έκδοση καθιστά ευκολότερη την πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων σε αξιόπιστες πληροφορίες για τα οχήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην ασφάλεια των συναλλαγών και στην εξοικονόμηση χρόνου, επισημαίνοντας ότι η κυβερνητική στόχευση είναι η διαρκής εξέλιξη των ψηφιακών υπηρεσιών, ώστε να απλοποιούν τις διαδικασίες της καθημερινότητας.

Τι κερδίζει η ασφαλιστική αγορά

Θετικά υποδέχεται τη διεύρυνση της υπηρεσίας και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), η οποία χαρακτηρίζει τη δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερα στοιχεία οχημάτων ως μια εξέλιξη που ανταποκρίνεται σε πάγιο αίτημα του κλάδου.

Σύμφωνα με την Ένωση, η άμεση άντληση αξιόπιστων δεδομένων μπορεί να διευκολύνει τις διαδικασίες ασφάλισης και να περιορίσει τη γραφειοκρατία κατά την καταχώριση των απαραίτητων πληροφοριών.

Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, μέσα από την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της ανάγκης χειροκίνητης εισαγωγής στοιχείων.

Η ΕΑΕΕ επισημαίνει επίσης τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας και ασφαλιστικής αγοράς, με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών που προσφέρουν πρακτικά οφέλη στον πολίτη.

Ποιοι ανέπτυξαν τη νέα υπηρεσία

Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα δημιουργήθηκε από το Τμήμα Προτύπων και Εφαρμογών Τεχνολογιών Δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στην υλοποίησή της συνέβαλε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η νέα μορφή του OpenCar διευρύνει τη χρήση των δημόσιων δεδομένων και δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες τόσο για τους ιδιώτες όσο και για την αγορά αυτοκινήτου.