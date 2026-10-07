Η Porsche σχεδιάζει να αυξήσει κατά μέσο όρο περίπου 20% τις τιμές των κορυφαίων σπορ μοντέλων της, ενώ παράλληλα ετοιμάζει ένα νέο αυτοκίνητο που θα τοποθετηθεί πάνω από την εμβληματική 911 στην γκάμα της, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ανάκαμψη της κερδοφορίας της.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία παρουσίασε την Τετάρτη στους επενδυτές τη νέα στρατηγική της, η οποία προβλέπει λιγότερα αυτοκίνητα σε υψηλότερες τιμές, με περισσότερες ειδικές επιλογές και εξατομικευμένα χαρακτηριστικά που θα ενισχύουν τις αποδόσεις. Η στροφή προς μεγαλύτερη αποκλειστικότητα έρχεται μετά τις δαπανηρές αστοχίες στην ηλεκτροκίνηση και τη σημαντική πτώση των πωλήσεων στην Κίνα.

Ο διευθύνων σύμβουλος Μίχαελ Λάιτερς προειδοποίησε ότι η ανάκαμψη θα χρειαστεί χρόνο και ότι η άμεση προτεραιότητα είναι η μείωση του κόστους. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ωστόσο, η εταιρεία αναμένει ότι οι τιμές των πιο exclusive μοντέλων της θα αυξηθούν, καθώς θα προσφέρει στους πελάτες περισσότερα εξατομικευμένα υλικά και χαρακτηριστικά επιδόσεων.

Η μέση τιμή των κορυφαίων μοντέλων της Porsche αναμένεται να ξεπεράσει τις 330.000 ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας, από περίπου 270.000 ευρώ σήμερα.

«Κορυφαία προτεραιότητα είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω το μοναδικό brand των σπορ αυτοκινήτων μας σε ολόκληρη τη γκάμα, με νέα και επιθυμητά μοντέλα, ιδιαίτερα στις κατηγορίες με τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους», δήλωσε ο Λάιτερς σε συνέντευξη Τύπου στη Στουτγάρδη.

Η μετοχή της Porsche ενισχυόταν κατά 0,7% στις 9:50 π.μ. στη Φρανκφούρτη, περιορίζοντας τα προηγούμενα κέρδη έως και 5,1%. Από την αρχή του έτους υποχωρεί περίπου 6%.

Νέο μοντέλο πάνω από την 911

Η Porsche αποκάλυψε επίσης τα σχέδιά της για ένα αυτοκίνητο που θα τοποθετηθεί πάνω από την 911, επιστρέφοντας έτσι στην κατηγορία των supercars για πρώτη φορά μετά την περιορισμένης παραγωγής 918 Spyder, η οποία παρουσιάστηκε το 2013.

Η επέκταση της γκάμας προς την κορυφή της αγοράς θα φέρει την Porsche πιο κοντά στο μοντέλο που ακολουθεί η Ferrari, με μια ευρύτερη γκάμα σπορ αυτοκινήτων και grand tourers.

Παράλληλα, η Porsche σχεδιάζει να αυξήσει τα έσοδά της από τη Manthey, την εταιρεία μηχανοκίνητου αθλητισμού με έδρα το Nürburgring, αυξάνοντας τη συμμετοχή της από 51% σε 67%.

Η Manthey αναπτύσσει αναβαθμίσεις για χρήση σε δρόμο και πίστα, μεταξύ άλλων σε αναρτήσεις, φρένα, ελαφριές ζάντες και αεροδυναμικά εξαρτήματα. Μια μεγαλύτερη γκάμα κοινών προϊόντων αναμένεται να προσφέρει στην Porsche έναν ακόμη τρόπο αύξησης των πωλήσεων μέσω ειδικών προϊόντων αντί για μεγαλύτερο όγκο παραγωγής.

Μείωση κόστους και προσωπικού

Η αναδιάρθρωση έχει ως στόχο να προετοιμάσει την Porsche για τους μόνιμους αμερικανικούς δασμούς και για μια κινεζική αγορά η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι απίθανο να επιστρέψει στα προηγούμενα μεγέθη.

Οι αλλαγές στη γκάμα των μοντέλων θα ακολουθήσουν βαθιές περικοπές κόστους, μεταξύ άλλων το ήδη συμφωνημένο σχέδιο για μείωση του εργατικού δυναμικού κατά περισσότερο από 20% και των διοικητικών θέσεων κατά 40%.

«Αυτή τη στιγμή, βασική μας προτεραιότητα είναι να μειώσουμε το κόστος και να καταστήσουμε την εταιρεία οικονομικά πιο ανθεκτική», δήλωσε ο Λάιτερς. Η Porsche πρέπει πρώτα να «τακτοποιήσει τα του οίκου της» πριν προχωρήσει σε περαιτέρω μετατόπιση προς την αγορά υψηλότερης πολυτέλειας.

Η Porsche, ένας από τους βασικούς πυλώνες κερδοφορίας του ομίλου Volkswagen, επιδιώκει να ανακτήσει την ισχύ κερδών που στο παρελθόν την είχε καταστήσει μία από τις πιο επικερδείς αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης.

Η εταιρεία στοχεύει σε λειτουργικό περιθώριο 10%-15% μεσοπρόθεσμα, με μακροπρόθεσμο στόχο το 15%. Τα έξοδα αναδιάρθρωσης, οι δασμοί και η ασθενέστερη ζήτηση περιόρισαν το λειτουργικό περιθώριο μόλις στο 1,1% πέρυσι.

Η κάμψη έχει οδηγήσει σε διαγραφές αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ στη Volkswagen και έχει περιορίσει τα μερίσματα προς την Porsche SE, τον επενδυτικό όμιλο που ελέγχεται από την οικογένεια δισεκατομμυριούχων Porsche-Piëch.

Στόχος η μικρότερη παραγωγή με υψηλότερες αποδόσεις

Η δημιουργία ταμειακών ροών αναμένεται να ανακάμψει σημαντικά, με την Porsche να στοχεύει σε περιθώριο καθαρών ταμειακών ροών έως 12% για τον κλάδο αυτοκινήτων. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, το λειτουργικό περιθώριο είχε ήδη ανακάμψει στο 7,8%.

Η Porsche παρέδωσε πέρυσι λίγο λιγότερα από 280.000 οχήματα και παράλληλα προχωρά στο κλείσιμο ή την πώληση μη βασικών δραστηριοτήτων, όπως η συμμετοχή της σε κοινοπραξία που κατέχει την κατασκευάστρια supercars Bugatti.

Συμφωνίες που επιτεύχθηκαν με τους εκπροσώπους των εργαζομένων νωρίτερα φέτος προβλέπουν συνολικά τη μείωση περίπου 9.000 θέσεων εργασίας.

Η εταιρεία θέλει επίσης να περιορίσει τον ετήσιο όγκο παραγωγής που απαιτείται για να καλύπτει τα έξοδά της σε περίπου 200.000 οχήματα, μειώνοντας μεταξύ άλλων κατά περίπου 20% τις δαπάνες ανάπτυξης.

Ο Λάιτερς δεν αποκάλυψε το σημερινό σημείο ισορροπίας της παραγωγής, σημειώνοντας ωστόσο ότι η εταιρεία είναι οργανωμένη για υψηλότερη παραγωγή, καθώς το 2023 είχε φτάσει σε μέγιστο επίπεδο περίπου 330.000 οχημάτων.

Η Volkswagen περιορίζει επίσης το βιομηχανικό της αποτύπωμα, με σχέδιο για περικοπή 100.000 θέσεων εργασίας, κυρίως στη Γερμανία. Παράλληλα, Mercedes-Benz και BMW επανεξετάζουν τους στόχους κερδοφορίας τους.

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