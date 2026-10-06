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Το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό kei car παρουσίασε η Suzuki Motor, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό σε μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες της ιαπωνικής αγοράς αυτοκινήτου, όπου τα μικροσκοπικά και οικονομικά οχήματα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα τρίτο των συνολικών πωλήσεων.

Το νέο Suzuki e SKY θα κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία τον Νοέμβριο, με βασική τιμή 2,1 εκατ. γιεν. Μετά τις κρατικές επιδοτήσεις, όμως, το κόστος αγοράς μπορεί να περιοριστεί περίπου στα 1,6 εκατ. γεν (10.120 δολάρια).

Η τιμή αυτή το τοποθετεί κάτω τόσο από το Nissan Sakura, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τις υψηλότερες πωλήσεις, όσο και από το BYD Racco, με το οποίο η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία εισήλθε τον Ιούλιο στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Αυτονομία 310 χιλιομέτρων

Η Suzuki εξοπλίζει το e SKY με μπαταρία που προσφέρει αυτονομία 310 χιλιομέτρων, ενώ θέτει ως αρχικό στόχο περίπου 1.000 πωλήσεις τον μήνα.

Οι κρατικές επιδοτήσεις μπορούν να μειώσουν την τελική τιμή κατά περίπου 500.000 γιεν, στοιχείο που αποτελεί κεντρικό μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για να προσελκύσει οδηγούς που μέχρι σήμερα επιλέγουν βενζινοκίνητα kei cars.

Από την πλευρά της, η BYD είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο ότι το Racco, με ελάχιστη αυτονομία 210 χιλιομέτρων, θα κοστίζει λιγότερο από 2 εκατ. γεν μετά τις επιδοτήσεις.

Νέο πεδίο μάχης για τα ηλεκτρικά

Τα kei cars αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία εξαιρετικά μικρών και προσιτών αυτοκινήτων, η οποία έχει καθοριστικό ρόλο στην ιαπωνική αγορά. Περισσότερο από ένα στα τρία καινούργια αυτοκίνητα που πωλούνται στη χώρα ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Η είσοδος της Suzuki στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι τα kei cars εξελίσσονται σε βασικό πεδίο ανταγωνισμού για την ηλεκτροκίνηση στην Ιαπωνία.

Nissan, Honda, Daihatsu και πλέον Suzuki διαθέτουν ηλεκτρικές προτάσεις στην κατηγορία, ενώ συνολικά οι ιαπωνικές μάρκες ελέγχουν περίπου το 80% της συγκεκριμένης αγοράς.

Η είσοδος της BYD εντείνει ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό, καθώς οι εγχώριοι κατασκευαστές καλούνται πλέον να υπερασπιστούν ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της αγοράς τους απέναντι στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Το στοίχημα της Suzuki

Η διείσδυση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ιαπωνία παραμένει σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Κίνα. Η Suzuki ποντάρει επομένως στο χαμηλότερο κόστος και στην πρακτικότητα του e SKY για να μειώσει τα εμπόδια που αποτρέπουν τους Ιάπωνες καταναλωτές από τη μετάβαση στα EV.

«Αναρωτηθήκαμε τι είδους προϊόν θα μπορούσε να πείσει τους οδηγούς kei cars να περάσουν σε ένα ηλεκτρικό όχημα και αυτή είναι η απάντησή μας», δήλωσε στο Τόκιο ο επικεφαλής μηχανικός του μοντέλου, Τομογιούκι Τσουμπάτα.

«Ελπίζουμε ότι θα τους βοηθήσει να αναγνωρίσουν πως υπάρχει και αυτή η επιλογή», πρόσθεσε.

Για τη Suzuki, το e SKY αποτελεί έτσι κάτι περισσότερο από την προσθήκη ενός ακόμη μοντέλου στην γκάμα της: είναι η πρώτη δοκιμή της εταιρείας στην αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή μιας κατηγορίας που αποτελεί πυλώνα της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

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