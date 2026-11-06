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Σταδιακά θα τερματίσει την παραγωγή των Cybertruck στο εργοστάσιό της στο Τέξας μέσα στο 2027 η Tesla, όπως ανακοίνωσε ο Έλον Μασκ, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στρατηγικής για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο Μασκ δεν διευκρίνισε εάν η εταιρεία σκοπεύει να σταματήσει οριστικά την κατασκευή του φουτουριστικού ηλεκτρικού pickup ή εάν σχεδιάζει να μεταφέρει την παραγωγή του σε άλλη εγκατάσταση.

Εξήγησε, ωστόσο, ότι η απόφαση έχει στόχο να «δημιουργηθεί χώρος» για την κατασκευή περισσότερων Cybercab, των αυτόνομων οχημάτων της Tesla.

Ο επικεφαλής μηχανικός του προγράμματος Cybertruck, Γουές Μόριλ, άφησε πάντως να εννοηθεί ότι το μοντέλο οδηγείται σε οριστική κατάργηση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε:

«Το Cybertruck αποτέλεσε μια απίστευτη πλατφόρμα τεχνολογικής ανάπτυξης και συνεχίζει να ζει μέσα από το Cybercab».

Το φουτουριστικό όχημα που δίχασε το κοινό

Με τις χαρακτηριστικές γωνιώδεις γραμμές του, το Cybertruck απέκτησε φανατικούς υποστηρικτές, αλλά αντιμετώπισε σημαντικές καθυστερήσεις πριν από την κυκλοφορία του το 2023 και έκτοτε οι πωλήσεις του αποδείχθηκαν απογοητευτικές.

Οι φίλοι της Tesla αντέδρασαν με απογοήτευση στην ανακοίνωση, εκφράζοντας τη λύπη τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας χρήστης χαρακτήρισε το Cybertruck «το καλύτερο όχημα που έχει κατασκευάσει ποτέ η Tesla», εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι πρόκειται να καταργηθεί την επόμενη χρονιά.

Ο Μασκ απάντησε στη συγκεκριμένη ανάρτηση γράφοντας «αλήθεια», προσθέτοντας: «Αλλά ο στόλος των Cybertruck θα συνεχίσει να κυκλοφορεί για πολύ καιρό ακόμη». Το συγκεκριμένο όχημα αποτελούσε ανέκαθεν ένα προσωπικό εγχείρημα ιδιαίτερης σημασίας για τον επικεφαλής της Tesla.

Τον Μάρτιο είχε δηλώσει ότι ήταν «πολύ πιο εντυπωσιακό από όσο αντιλαμβάνεται ο κόσμος», ενώ τον Απρίλιο το είχε χαρακτηρίσει «το καλύτερο προϊόν που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα η Tesla».

Ωστόσο, παρέμενε αμφίβολο κατά πόσον οι καταναλωτές συμμερίζονταν τον ενθουσιασμό του και εάν το Cybertruck θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια ουσιαστική θέση στην ιδιαίτερα επικερδή αμερικανική αγορά των pickup.

Από το σπασμένο τζάμι στις 146.000 παραγγελίες

Η πορεία του Cybertruck είχε ξεκινήσει με ένα ιδιαίτερα ατυχές περιστατικό κατά την πρώτη δημόσια παρουσίασή του, το 2019. Τότε, ο Μασκ επιχείρησε να αποδείξει την αντοχή των υποτιθέμενων άθραυστων τζαμιών του οχήματος. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ζωντανής επίδειξης, το τζάμι έσπασε μπροστά στο κοινό, προκαλώντας αμηχανία και μετατρέποντας την παρουσίαση σε παγκόσμιο θέμα συζήτησης.

Παρά το απρόοπτο, το ενδιαφέρον των καταναλωτών ήταν αρχικά ιδιαίτερα υψηλό. Όπως είχε ανακοινώσει ο Μασκ το 2019, το Cybertruck είχε συγκεντρώσει 146.000 παραγγελίες, ενώ βρισκόταν ακόμη υπό ανάπτυξη. Τελικά, το μοντέλο κυκλοφόρησε το 2023, διατηρώντας τον ασυνήθιστο σχεδιασμό του.

Το αμάξωμα από ανοξείδωτο χάλυβα και η έντονα γωνιώδης σιλουέτα του το διαφοροποιούσαν από σχεδόν κάθε άλλο όχημα της αγοράς. Οι υποστηρικτές της Tesla εξήραν τη ρετροφουτουριστική εμφάνισή του, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι έμοιαζε να έχει βγει «κατευθείαν από το Blade Runner».

Οι επικριτές του, αντίθετα, εμφανίστηκαν πολύ λιγότερο ενθουσιασμένοι. Δεν έλειψαν τα ειρωνικά σχόλια για την εμφάνισή του, με ορισμένους να το χαρακτηρίζουν «απίστευτα άσχημο».

Ανακλήσεις και υψηλή τιμή

Η εμπορική πορεία του Cybertruck επιβαρύνθηκε και από μια σειρά ανακλήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ανάκληση του 2025, που επηρέασε περισσότερα από 46.000 Cybertruck, λόγω ανησυχιών ότι τμήμα της εξωτερικής επένδυσης του οχήματος θα μπορούσε να αποκολληθεί.

Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα ήταν η υψηλή τιμή πώλησης. «Πρέπει να το κατασκευάσουμε σε τιμή που να μπορούν να αντέξουν οικονομικά οι καταναλωτές», είχε δηλώσει ο Μασκ σε αναλυτές της Wall Street το 2023.

Ωστόσο, η τιμή για μια πλήρως εξοπλισμένη έκδοση διαμορφώθηκε τελικά στα 61.000 δολάρια, ποσό που τότε αντιστοιχούσε σε περίπου 48.000 λίρες.

Το 2026, η έκδοση Cyberbeast κοστίζει 102.000 δολάρια. Παρά τον εντυπωσιακό σχεδιασμό και την τεχνολογική του ταυτότητα, το Cybertruck δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές εμπορικές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από την κυκλοφορία του.

Πλέον, η Tesla ετοιμάζεται να παραχωρήσει μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής της δυναμικότητας στο Cybercab, μετατοπίζοντας την προσοχή της από το ηλεκτρικό pickup στα αυτόνομα οχήματα. Το εάν αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την οριστική κατάργηση του Cybertruck ή απλώς τη μεταφορά της παραγωγής του παραμένει, προς το παρόν, αδιευκρίνιστο.