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Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται οι μετοχές των εταιρειών του Έλον Μασκ, καθώς η εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ ανατρέπει τις πολιτικές ισορροπίες και εντείνει τους φόβους ότι τα φιλόδοξα σχέδια επέκτασης της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του δισεκατομμυριούχου θα συναντήσουν νέα εμπόδια.

Το νέο κύμα ρευστοποιήσεων της Πέμπτης έπληξε ιδιαίτερα την Tesla, η μετοχή της οποίας κατέρρευσε κατά 11%, μετά την πτώση 3,3% της Τετάρτης. Από τις αρχές του έτους, οι απώλειες της αυτοκινητοβιομηχανίας φτάνουν πλέον περίπου το 24%.

Ακόμη ένα ισχυρό πλήγμα δέχθηκε η SpaceX, ο όμιλος πυραυλικών συστημάτων, δορυφόρων και τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ, με τη μετοχή να υποχωρεί κατά 9% την Πέμπτη, έπειτα από πτώση 3,8% την προηγούμενη ημέρα.

Συνολικά, από τη στιγμή που ξεκαθάρισε το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, Tesla και SpaceX έχουν χάσει περίπου 460 δισ. δολάρια από τη συνδυασμένη χρηματιστηριακή τους αξία, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τους πολιτικούς και επιχειρηματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι δύο εταιρείες.

Το εκλογικό σοκ στο Τέξας και οι συνέπειες για τον Μασκ

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκεται το Τέξας, η πολιτεία όπου έχουν την έδρα τους τόσο η Tesla όσο και η SpaceX και στην οποία ο Μασκ είχε επενδύσει σημαντικά ποσά για την ενίσχυση των Ρεπουμπλικανών.

Οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να επικρατήσουν σε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις στην πολιτεία, ενώ εξασφάλισαν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η νίκη της Τζίνα Ινοχόσα, η οποία εκτόπισε από τη θέση του κυβερνήτη τον Ρεπουμπλικανό Γκρεγκ Άμποτ, που βρισκόταν στην ηγεσία του Τέξας από το 2015.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία, η Ινοχόσα είχε ζητήσει μορατόριουμ στην ανάπτυξη νέων data centers, ενώ είχε ασκήσει κριτική στις πολιτικές δωρεές του Μασκ προς τον Άμποτ και στα φορολογικά κίνητρα που παραχωρήθηκαν στις εταιρείες του κατά τη διάρκεια της θητείας του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη.

Η αλλαγή αυτή προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στους επενδυτές, καθώς οι δραστηριότητες των εταιρειών του Μασκ συνδέονται όλο και περισσότερο με την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, την αυτονομία των οχημάτων και την επέκταση της υπολογιστικής ισχύος.

Την ίδια ώρα, ο Τζέιμς Ταλαρίκο έγινε ο πρώτος Δημοκρατικός εδώ και μία γενιά που κέρδισε έδρα στη Γερουσία των ΗΠΑ από το Τέξας.

Ο Ταλαρίκο είχε επίσης βάλει στο στόχαστρο τον Μασκ για τα τεράστια ποσά που διέθεσε στην προσπάθεια εκλογής του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον.

«Ο Έλον Μασκ προσπαθεί να αγοράσει αυτή την έδρα της Γερουσίας στο Τέξας», είχε δηλώσει σε προεκλογική συγκέντρωση, υποστηρίζοντας ότι ο επιχειρηματίας δαπάνησε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια υπέρ υποψηφίων των Ρεπουμπλικανών.

Ο επικεφαλής στρατηγικής της Interactive Brokers, Στιβ Σόσνικ, περιέγραψε χαρακτηριστικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει πλέον ο Μασκ.

«Αν μεταφέρεις τις επιχειρήσεις σου σε μια πολιτεία που θεωρείς φιλική, ξοδεύεις εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να εκλέξεις υποψηφίους που σε στηρίζουν και τελικά αυτοί χάνουν παταγωδώς, αυτό θα έχει συνέπειες», ανέφερε.

Ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη και η κατάρρευση του Nasdaq

Οι ισχυρές απώλειες των εταιρειών του Μασκ εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα πωλήσεων που σαρώνει τη Wall Street, με επίκεντρο τις τεχνολογικές εταιρείες, τους κατασκευαστές ημιαγωγών και τις επιχειρήσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq 100 κατέρρευσε κατά 6,4%, καταγράφοντας τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από τον Μάρτιο του 2020.

Η ανησυχία των επενδυτών επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο σημαντικής επιβράδυνσης των επενδύσεων σε data centers, οι οποίες αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς μοχλούς της χρηματιστηριακής ανόδου των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

«Η Tesla και η SpaceX βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς η αγορά επιχειρεί να επανατιμολογήσει τον κίνδυνο μιας ουσιαστικής επιβράδυνσης στην ανάπτυξη των data centers», δήλωσε ο Τζο Γκίλμπερτ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Integrity Asset Management.

Όπως επισήμανε, η δυναμική των αγορών λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις, με τους επενδυτές να σπεύδουν πλέον να εγκαταλείψουν τις τεχνολογικές μετοχές μέχρι να υπάρξουν ενδείξεις σταθεροποίησης.

Αντίστοιχη είναι η εκτίμηση του Σεθ Γκόλντσταϊν της Morningstar.

«Η αγορά αντιδρά στο ενδεχόμενο επιβράδυνσης σε οτιδήποτε σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη, είτε πρόκειται για τον τομέα υπερνοημοσύνης της SpaceX είτε για τα αυτόνομα οχήματα της Tesla», σημείωσε.

Στα ύψη τα στοιχήματα για νέα πτώση

Η μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος αποτυπώνεται και στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης.

Οι επενδυτές έχουν υιοθετήσει την πιο απαισιόδοξη στάση απέναντι στην Tesla από τον Απρίλιο του 2025, όταν η ανακοίνωση των δασμών είχε προκαλέσει ισχυρή αναταραχή στις αγορές.

Παράλληλα, ο δείκτης που αποτυπώνει την αυξημένη ζήτηση για δικαιώματα πώλησης (put skew) στη SpaceX έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό του από την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο τον περασμένο Ιούνιο.

Η εξέλιξη δείχνει ότι οι επενδυτές στρέφονται ολοένα περισσότερο σε στρατηγικές προστασίας από περαιτέρω υποχώρηση των τιμών.

Η περιουσία του Μασκ μειώθηκε κατά 104,5 δισ. δολάρια σε δύο ημέρες

Η χρηματιστηριακή κατάρρευση έχει ήδη τεράστιο αντίκτυπο και στην προσωπική περιουσία του Μασκ.

Σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index, η καθαρή περιουσία του μειώθηκε κατά 71 δισ. δολάρια την Πέμπτη, υποχωρώντας στα 793 δισ. δολάρια στις 3:41 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης.

Η νέα απώλεια προστίθεται στα 33,5 δισ. δολάρια που είχε χάσει την Τετάρτη, ανεβάζοντας τη συνολική μείωση σε 104,5 δισ. δολάρια μέσα σε μόλις δύο ημέρες.

Παρά το πλήγμα, ο Μασκ εξακολουθεί να είναι μακράν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Ωστόσο, η περιουσία του έχει υποχωρήσει αισθητά από το ιστορικό υψηλό των 1,3 τρισ. δολαρίων, στο οποίο είχε φτάσει μετά τη χρηματιστηριακή εισαγωγή της SpaceX τον Ιούνιο.

Στο μικροσκόπιο και η πιθανή συγχώνευση Tesla-SpaceX

Οι εκλογικές εξελίξεις δημιουργούν νέα ερωτήματα και για ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια του Μασκ: την πιθανή συγχώνευση της Tesla με τη SpaceX.

Ειδικές επιτροπές που έχουν συσταθεί στις δύο εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συναλλαγής, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν τεχνολογικό κολοσσό με δραστηριότητες που εκτείνονται από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα αυτόνομα συστήματα έως το Διάστημα, τους δορυφόρους και την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες του Bloomberg, υπάρχουν πιέσεις ώστε η ενδεχόμενη συμφωνία να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, η νέα σύνθεση του Κογκρέσου ενδέχεται να καταστήσει τη διαδικασία περισσότερο περίπλοκη.

«Ένα λιγότερο φιλικό Κογκρέσο κάνει αυτή τη διαδρομή πιο δύσκολη, ακόμη κι αν δεν τη μπλοκάρει αυτομάτως», επισημαίνει ο Ντέιβιντ Βάγκνερ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Aptus Capital Advisors.

Η πολιτική αλλαγή στην Ουάσιγκτον, και ιδιαίτερα στο Τέξας, συμπίπτει έτσι με μια περίοδο αυξημένης αμφισβήτησης των αποτιμήσεων των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Για τον Έλον Μασκ, το αποτέλεσμα είναι ένα διπλό πλήγμα: από τη μία, οι χρηματιστηριακές αγορές επαναξιολογούν τις αναπτυξιακές προοπτικές των εταιρειών του και, από την άλλη, οι πολιτικές ανατροπές δημιουργούν νέες αβεβαιότητες για τις επιχειρηματικές του κινήσεις.