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Επιπλέον, το 47% των ερωτηθέντων ανέφερε τις ευπάθειες στην κυβερνοασφάλεια ως μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη διάδοση των SDV τα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια, παρουσιάζοντας άνοδο από το 44% που είχε καταγραφεί το 2025.

Η παγκόσμια αγορά κυβερνοασφάλειας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας προβλέπεται να φτάσει τα 8,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026 και μεταξύ 17 και 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως τις αρχές με μέσα της δεκαετίας του 2030, σύμφωνα με τη Fortune Business Insights.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια αυξάνονται επειδή οι αυτοκινητοβιομηχανίες μεταβαίνουν σε κεντρικές αρχιτεκτονικές υπολογιστών, σύμφωνα με την QNX —ένα τμήμα της BlackBerry που προμηθεύει λογισμικό για ψηφιακά κόκπιτ, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και συστήματα ελέγχου αμαξώματος σε κατασκευαστές όπως η Audi, η General Motors και η Mercedes-Benz.

Ο βασικός κίνδυνος ασφαλείας πηγάζει από την εκτέλεση διαφορετικών τύπων λογισμικού στον ίδιο κεντρικό υπολογιστή, δήλωσε στο Automotive News Europe ο Φίλιπ Χάτσερ, διευθυντής μηχανικής OEM αυτοκινήτων στην QNX.

Μια σημαντική πρόκληση είναι να διασφαλιστεί ότι το λογισμικό που αφορά την εμπειρία του χρήστη, όπως τα συστήματα ψυχαγωγίας (infotainment), δεν θέτει σε κίνδυνο το λογισμικό που είναι κρίσιμο για την ασφάλεια, όπως τα συστήματα ελέγχου των φρένων ή του τιμονιού, εξήγησε. Παραδοσιακά, τα συστήματα ψυχαγωγίας και τα συστήματα κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια εκτελούνταν σε υλικό (hardware) που ήταν φυσικά διαχωρισμένο, σημείωσε ο Χάτσερ.

«Όταν εκτελείς λογισμικό στην ίδια πλατφόρμα, είναι όπως στον υπολογιστή σου. Κάθε τόσο, πρέπει να κλείνεις καρτέλες», είπε ο Χάτσερ. «Δεν έχεις την πολυτέλεια τα πράγματα που συμβαίνουν σε ένα μέρος του οχήματος να επηρεάζουν άλλες περιοχές του, ειδικά όταν πρόκειται για την ασφάλεια».

Η έλλειψη μιας κοινής, επαναχρησιμοποιήσιμης βάσης λογισμικού επιβραδύνει σημαντικά την ανάπτυξη των SDV, σύμφωνα με το 75% των ερωτηθέντων, ανέφερε η QNX. Για να μειώσουν το κόστος ανάπτυξης, οι αυτοκινητοβιομηχανίες αναζητούν συνεργασίες σε λογισμικό που δεν διαφοροποιεί απαραίτητα τα προϊόντα τους (δηλαδή που δεν ξεχωρίζει μια μάρκα από την άλλη), όπως είναι τα βασικά επίπεδα του λειτουργικού συστήματος, δήλωσε ο Χάτσερ.

Ο Χάτσερ επεσήμανε ότι βλέπει ένα αναδυόμενο κομμάτι καταναλωτών που επιθυμούν απλά, προσιτά μέσα μεταφοράς, χωρίς υπερβολική υπολογιστική ισχύ. «Υπάρχει ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς όπου οι άνθρωποι θα ενδιαφέρονταν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο που τους μεταφέρει από το σημείο Α στο σημείο Β χωρίς όλη την ηλεκτρονική και υπολογιστική ισχύ που ενσωματώνεται αυτή τη στιγμή στα οχήματα», δήλωσε ο Χάτσερ.