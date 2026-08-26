-Χαίρετε, πριν μπω στα τρέχοντα, να σας πω κάποια νέα από το ρεπορτάζ που έκανα περί κόμματος Σαμαρά. Μου λέει η πηγή μου ότι θα το καθυστερήσει όσο γίνεται, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι το σκέφτεται ακόμα. Όχι -μου λένε- δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, θα το κάνει, αλλά… όπως είναι γνωστό ο Σαμαράς δεν είναι χθεσινός, οπότε γνωρίζει ότι άλλο η προσδοκία και η ίντριγκα και άλλο όταν θα ανακοινωθεί και θ’ αρχίσει να μετριέται από τους δημοσκόπους. Ασε που θα πρέπει ως κόμμα να εμφανίσει επιτελείο, πρόσωπα, θέσεις κ.λπ. Δύσκολα πράγματα και με σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας. Βέβαια, η ίδια πηγή μου λέει «είπαμε να αργήσει, αλλά όχι και τα Χριστούγεννα».

Ο Κ.Μ για τη ΔΕΘ

Ραντεβού με μενού και τα καύσιμα

Επικοινωνιακό «γκάζι» για το Ανάκαμψης

Ραντεβού γιοκ

Τι ισχύει για τους μισθούς στην Προεδρία

Patelis Macro

Φουλ οι μηχανές για το ΙΑΣΩ

Εστίαση-Super Market, σημειώσατε 2 (αλλάζει ο τουρισμός)

Καμία ελληνική μετοχή στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση του FTSE Russell

Σε υψηλό 11ετίας ο τραπεζικός δείκτης, έπιασε τις 3.100 μονάδες

Με το βλέμμα στα ιστορικά ρεκόρ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Allwyn: «Βλέπει» ξανά τα 15 ευρώ εν αναμονή των αποτελεσμάτων

Έφυγε ένας άνθρωπος που «έχτιζε» εικόνες στις τράπεζες

Σημαντικές εξελίξεις στις Τράπεζες της Ενωμένης Ευρώπης

Η Μαρία Αγγελικούση σηκώνει ελληνική σημαία και στο νέο της στοίχημα

Τα 4,4 δισ. που αγοράζουν χρόνο στη Φράγκου

Το VLCC που διπλασίασε την τιμή του αφού έφυγε από ελληνικά χέρια

Περιμένοντας την NVIDIA

Κλειδί το μικρό περιθώριο

Το Bitcoin επέστρεψε στα $80.000, με τη βοήθεια του Μπέσεντ

Το 12,8% δεν είναι αυτό που νομίζεις

-Πάμε τώρα στα καθημερινά, οαυτές τις πρώτες ημέρες ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με τηκαι με την ομιλία του αλλά και με την ουσία, το περιεχόμενο των ανακοινώσεων. Χθες είδε τονκαι τον, όχι ότι αυτό είναι… κάποιο μεγάλο νέο, γιατί όπως είναι γνωστό οασχολείται με την τελευταία λεπτομέρεια, ειδικά στα οικονομικά. Να εκφράσω και μία απορία - αν και δεν είναι αποκλειστικά οικονομικό, αλλά περιβαλλοντολογικό θέμα. Στο πρόσφατο σχετικό νομοσχέδιο για τηνπροβλέπεται ότι μπορεί να χτίζεις στα 25 μέτρα μακριά. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος, προβλέπεται δόμηση στα 100 μέτρα από τον Αιγιαλό. Μήπως να το ξαναδούν;-Χθες το μεσημέρι στο ΥΠΟΙΚ οκαι οείχαν μια αναλυτική συζήτηση εργασίας γι’ αυτό που ονομάζεται, καθώς στην κυβέρνηση υπάρχει ανησυχία για την πορεία του χειμώνα και την άνοδο των τιμών των. Με δεδομένο ότι η κατάσταση στον Κόλπο δεν βελτιώνεται, συνεπώς η πίεση στις τιμές στην αντλία θα συνεχιστεί, στην κυβέρνηση συζητούν για τηντουλάχιστον για τον Σεπτέμβριο, ενώ αυτές τις μέρες «τρέχει» και η συζήτηση με τα διυλιστήρια () για να συνεχιστεί και η δική τους συνεισφορά που έχει κρατήσει τις τιμές σε πιο διαχειρίσιμα επίπεδα.-Ο Κ.Μ έχει δώσεινα αρχίσουν να μιλούν περισσότερο για τοκαι να εξηγούν τα οφέλη για την. Δεν το έκανε τυχαία χθες ο εκπρόσωποςστον ΣΚΑΪ και το επόμενο διάστημα θα επιμείνουν σε αυτό το μέτωπο και άλλοι υπουργοί. Είναι πάντως δεδομένο ότι πρέπει όλοι οι υπουργοί να εκπέμψουν στο ίδιο μήκος κύματος, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψη του Κ.Μ. Από τον Οκτώβριο και μετά θα γίνει και μια μεγάλη εκδήλωση παρουσίασης και απολογισμού, στην οποία δεν αποκλείεται να δώσει το «παρών» και η πρόεδρος της Κομισιόν,-Και αφού είμαι στο πρόγραμμα του Μητσοτάκη, να σας πω ότιμε τονστη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της. Ομοίως δεν προβλέπεται επαφή. Και τι να πουν άλλωστε σε αυτή τη φάση που είμαστε, καθώς προβλέπεται ένα φθινόπωρο που θα έχει αρκετά επεισόδια. Ο Κ.Μ θα πάειγύρω στις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ μετά τα ραντεβού και τις επαφές του θα πάει για κάποιες μέρες και στο, όπου θα έχει επαφές με-Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα διακινηθούν πολλά fake news, είναι το μόνο βέβαιο. Αλλά ορισμένοιμε δημοσιεύματα για τη. Όπως διευκρινίζεται από την Ηρώδου του Αττικού, δεν πρόκειται για νέα παροχή ούτε για «αύξηση 20%», αλλά για την. Το συγκεκριμένο επίδομα, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, έχει ήδη επανέλθει τα τελευταία πέντε με έξι χρόνια στις περισσότερες υπηρεσίες του Δημοσίου. Ουσιαστικά, πρόκειται λοιπόν για αποκατάσταση (μετά από 12 χρόνια) σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα και όχι για «20% αύξηση». Στην Ηρώδου Αττικού επισημαίνουν ακόμη ότι οι υπάλληλοι της Προεδρίας υπάγονται κανονικά στοκαι δεν απολαμβάνουν κάποιο ειδικό ή προνομιακό μισθολογικό καθεστώς, καθώς ακολουθείται πλήρως και εφαρμόζεται παγίως το Ενιαίο Μισθολόγιο του Δημοσίου Τομέα. Πέραν του επιδόματος θέσης για διευθυντές και προϊσταμένους, που ισχύει σε όλο το Δημόσιο, δεν υπάρχει άλλο επίδομα. Με άλλα λόγια, η θέση της Προεδρίας είναι ότιέπειτα από 12 χρόνια και για ευθυγράμμιση με όσα ήδη ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Εξάλλου, οι υπάλληλοι της Προεδρίας δεν είναι κάποιοι έχοντες και κατέχοντες, αλλάτου Δημοσίου, που απλώς τυγχάνει να υπηρετούν τον πρώτο θεσμό της χώρας.-Με μια ανάρτηση στο LinkedIn ο πρώην διευθυντής του οικονομικού γραφείου του Κ.Μανακοίνωσε τη λειτουργία της εταιρείας του με την επωνυμίαπου θα ειδικεύεται στηκαι στη διαχείριση. Εχει ήδη ισχυρές επαφές με παλιούς πελάτες και με δυνατά, ενώ τα γραφεία θα είναι στην Αθήνα. Η λίστα των πελατών δεν θα «ξεχειλώσει» και όπως γράφει και ο ίδιος η πρόσβαση θα είναι περιορισμένη, ενώ το focus θα είναι το-Σε προχωρημένο στάδιο είναι οι συζητήσεις για το(25% ελέγχει η) με τις πηγές να εκτιμούν ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους. Φυσικά θα απαιτηθεί περαιτέρω χρόνος προκειμένου να ληφθεί η έγκριση της, καθώς απώτερος στόχος είναι η καθετοποίηση των υπηρεσιών μετά και την απόκτηση τηςώστε να δημιουργηθούν μεγάλες υπεραξίες. Τοκαι οι κλινικές τηςανήκουν στηνη οποία ελέγχεται από το επενδυτικό κεφάλαιοκαι την Τρ. Πειραιώς. Βεβαίως ο ανταγωνισμός, ιδιαίτερα στον κλάδο της υγείας, δεν βλέπει με καλό μάτι τη συγκεκριμένη εξέλιξη με το ΙΑΣΩ, οπότε προφανώς θα επιδιώξει να δυσκολέψει την έγκριση της Επ. Ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά το προγενέστερο σενάριο για την εξαγορά τηςπαραμένει σε πρώιμο στάδιο. Είναι μάλλον λάθος να πει κάποιος πως έχει πάει στις καλένδες, αλλά έχει παγώσει και κανένας δεν εκφράζει βεβαιότητα πως τελικά θα προχωρήσει. Να σημειωθεί πως ο όμιλος της Βιοϊατρικής έχει βελτιώσει σημαντικά τα οικονομικά του μεγέθη, οπότε η συμφωνία αν προχωρήσει θα έχει και διαφορετικό τίμημα.-Ογέμισε την Ελλάδα με επισκέπτες από το εξωτερικό, αλλά περιόρισε τις δυνατότητες του πορτοφολιού τους. Σε όλους τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, το συμπέρασμα είναι το ίδιο.. Η δαπάνη μετακόμισε από τις ταβέρνες της περιοχής, στα ψυγεία των καταλυμάτων. Τα τοπικάγνώρισαν φέτος το καλοκαίρι τη «χρυσή εποχή» τους. Στη Μύκονο, 6 νέα «σουβλατζίδικα» άνοιξαν φέτος, ποντάροντας στους. Σύμφωνα με τη Nielsen IQ, το 65% των παραθεριστών ετοιμάζει μόνο του σνακ και το 27% ακόμη και το βραδινό του. Ο τζίρος τηςυποχώρησε για 2ο διαδοχικό τρίμηνο, στα €5,30 δισ. το εξάμηνο έναντι €5,42 δισ. πέρυσι. Λιγότερα έσοδα κατά 122 εκατ. ευρώ με τις τιμές αυξημένες +6,4%. Αντιθέτως, η αγοράτρέχει προς νέο ιστορικό ρεκόρ, πάνω από τα €14,09 δισ. του 2025, με τους νησιωτικούς προορισμούς να εμφανίζουν τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στα σούπερ μάρκετ. Το καλοκαίρι της αλλαγής έχει τη δική του γεωγραφία. Οιαυξήθηκαν +19,7% έναντι +10,7% από την ΕΕ, με τουςνα ξοδεύουν περίπου €1.190 ανά ταξίδι (+20%) ενώ ητης κλιματικής και οικονομικής κρίσης έδειξε την προφανή κόπωση των εισοδημάτων της.-Δεν είναι μία ούτε δύο, αλλά... 62 οιπου μπαίνουν στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών τουαπό τις 21 Σεπτεμβρίου. Η είδηση είναι γνωστή, αλλά αυτό που δεν γράφει καμία ανακοίνωση είναι ότι καμία ελληνική μετοχή δεν κατατάσσεται στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση του Δείκτη. Οιο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, θεωρούνται όλοι. Το όριο εισόδου στα Large Caps της Ανεπτυγμένης Ευρώπης είναι $29,1 δισ. κεφαλαιοποίηση. Στην Αναδυόμενη Ευρώπη ήταν $4,5 δισ. Εκεί οι τράπεζές μας ήταν κολοσσοί. Εδώ, η Ελλάδα προβάλλεται στοκαι στο 0,050% του FTSE All-World. Ένα χαρτοφυλάκιο $10 δισ. που ακολουθεί τον δείκτη θα βάλει $5,6 εκατ. σε όλη την Ελλάδα. Οι κερδισμένοι αυτής της υπόθεσης, κρύβονται στη σύγκριση με την προηγούμενη ενδεικτική λίστα. Τον Απρίλιο, με στοιχεία Δεκεμβρίου 2025, ο FTSE έβαζεστα Small Caps. Τώρα και οι τρεις ανέβηκαν στη Μεσαία κεφαλαιοποίηση. Η Jumbo έμεινε Small. Νεοεισερχόμενοι που δεν υπήρχαν τότε είναι οικαι ολόκληρη η ζώνη των 30 Micro Caps. Ο μεγάλος απών αυτού του καταλόγου είναι η, που διάλεξε το Λονδίνο και είναι μέλος του FTSE 100 από τον Σεπτέμβριο του 2025.-Τον ηγετικό τους ρόλο διατήρησαν οιστο ταμπλό του, οδηγώντας τον κλαδικό δείκτη στις, επίπεδο που καταγράφεται για πρώτη φορά από τα μέσα Νοεμβρίου του 2015. Τη μεγαλύτερη δυναμική παρουσίασε η, η οποία πραγματοποίησε ρεκόρ 11 ετών κλείνοντας στα 4,58 ευρώ, σε επίπεδα Αυγούστου 2015, αφού προηγουμένως είχε διασπάσει ενδοσυνεδριακά και τα 4,6 ευρώ. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος ανέβασε την κεφαλαιοποίηση της Eurobank στα, διευρύνοντας την απόσταση από την, η οποία αποτιμάται στα 15,2 δισ. ευρώ. Θετική ήταν η εικόνα και για την, η οποία συνέχισε για δεύτερη διαδοχική ημέρα την έντονα ανοδική της πορεία, καταφέρνοντας να ανακτήσει το ψυχολογικό όριο του 1 ευρώ.-Η μετοχή τηςεπιδεικνύει εκ νέου ισχυρή δυναμική, καταφέρνοντας να ανακτήσει τα 46 ευρώ. Με την κίνηση αυτή πλησίασε αισθητά το, το οποίο είχε καταγράψει στις αρχές του περασμένου Ιουλίου, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη ανοδική της τροχιά. Η επενδυτική εμπιστοσύνη παραμένει αυξημένη, καθώς τόσο οι εγχώριοι όσο και οι διεθνείς οίκοι τοποθετούν την εύλογη αξία του ομίλου σε σημαντικά υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα. Χαρακτηριστικά, ηδιατηρεί τη σύσταση «αγορά» (buy) θέτοντας την τιμή στόχο στα, βλέποντας ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης. Στο ίδιο μήκος κύματος, η ανάλυση τηςπου έθεσε τον πήχη στα, προσδοκώντας σταθερά αυξανόμενη μερισματική απόδοση έως 0,6 ευρώ ανά μετοχή μέχρι το 2030, με καταλύτες τα ισχυρά θεμελιώδη και τα μεγάλα έργα παραχωρήσεων.-Ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται για τη μετοχή της, καταγράφοντας ένα τριήμερο θετικό σερί που κορυφώθηκε με τα χθεσινά κέρδη της τάξης του 2,75%. Με αυτόν τον τρόπο έφτασε πάνω από τα 14,5 ευρώ, σε, βάζοντας στο στόχαστρο το κρίσιμο όριο των, που διαπραγματευόταν στις αρχές του περασμένου Απριλίου. Το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας στρέφεται στα, τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η προσοχή θα επικεντρωθεί στην προγραμματισμένημε αναλυτές και επενδυτές την ίδια μέρα, στις 16:00 ώρα Ελλάδας, όπου η διοίκηση θα παρουσιάσει τα οικονομικά δεδομένα και τις προοπτικές του ομίλου, δίνοντας το σύνθημα για τη μελλοντική πορεία της μετοχής.-Οέχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο 22 Αυγούστου, έπειτα από πτώση σε χαράδρα στον Ολυμπο, κατά την επιστροφή του από τον Μύτικα. Η αγορά τον γνώριζε ως. Λίγοι θυμούνται ότι είχε δουλέψει για την τράπεζα πριν καν προσληφθεί. Το 2013, ως Executive Director της Solid, υπέγραφε την καμπάνια της, τότε που η Τρ. Πειραιώς απορροφούσε την Αγροτική, τη Γενική, τη Millennium και τα ελληνικά δίκτυα των κυπριακών τραπεζών. Εντάχθηκε στην τράπεζα το 2015, τη χρονιά της τρίτης ανακεφαλαιοποίησης, και έφτασε στην κορυφή του marketing όταν η Piraeus είχε επιστρέψει πλήρως στον ιδιωτικό τομέα. Στο ενδιάμεσο, πέρασε από Customer Experience, Loyalty και Marketing και βρέθηκε στην καρδιά της μεγαλύτερης αλλαγής εικόνας της τράπεζας. Όταν τον Μάιο του 2024 το «Τράπεζα Πειραιώς» έγινε, το winbank app μετονομάστηκε σε Piraeus app και οι τρεις πλάγιες γραμμές του λογοτύπου άλλαξαν κατεύθυνση, από αριστερά προς τα δεξιά, σηματοδοτώντας μια τράπεζα που κοιτούσε πλέον μπροστά. Εργάστηκε στηνγια περισσότερα από 11 χρόνια, έστησε από το μηδέν το digital τμήμα το 2011, σε μια χρονιά που οι περισσότεροι διαφημιζόμενοι έκοβαν τους διαφημιστικούς προϋπολογισμούς. Δίδαξε Στρατηγική Επικοινωνίας, Storytelling και Digital Marketing στο Πάντειο. Έφτιαχνε brands που κοιτούσαν μπροστά.-Για πολλά χρόνια, η Ευρώπη πουλούσε τις τράπεζες της πολύ φθηνά, ιδιαίτερα σε σχέση με τις αμερικανικές. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει και το Bloomberg -μ’ ένα απλό γράφημα- δείχνει ότι οι αγορές «βλέπουν» χορό, με υψηλές προσδοκίες. Το γράφημα του Bloomberg περιγράφει όσα δεν χωρούν σε 10 εκθέσεις. Οιαποτιμώνται 1,6 φορές τη λογιστική τους αξία, ενώ οι αμερικανικές στο 1,79x. Την άνοιξη του 2020, η Ευρώπη διαπραγματευόταν κάτω από 0,4x και οι ΗΠΑ κοντά στη μονάδα. Η απόσταση συρρικνώθηκε απότομα κι αυτό δείχνει υψηλές προσδοκίες. Με βάση τα, οι δείκτες τιμής προς λογιστική αξία (P/B) των τραπεζών της ευρωζώνης ανεβαίνουν από τα τέλη του 2022, με τη μεγαλύτερη άνοδο το 2025. Έως τον Φεβρουάριο 2026 έφτασαν σε επίπεδο που δεν είχαν δει πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, προτού υποχωρήσουν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.Το 2025 ο κλάδος έκλεισε με χρηματιστηριακά κέρδη, ήταν η καλύτερη χρονιά από το 1997. Το 2ο τρίμηνο του 2026 πρόσθεσε, δεύτερος καλύτερος κλάδος της Ευρώπης μετά την τεχνολογία. Παρ' όλα αυτά, ο δείκτης διαπραγματεύεται με προσδοκώμενο (forward) P/E 10,1, ελάχιστα πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο 9,5. Οιακολουθούν κατά πόδας. Σύμφωνα με την, ελληνικές και κυπριακές τράπεζες αποτιμώνται στο 1,45x P/TBV και 9,2x P/E με βάση το 2027. Η NBG Securities βλέπει premium περίπου +8% έναντι του Stoxx 600 Banks σε P/E 2026, αλλά discount -9% έναντι της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Η Ελλάδα προσπέρασε τον μέσο όρο, όχι ακόμη τις Τράπεζες του Ευρωπαϊκού Νότου. Ηδιαρκώς εξαγγέλλεται αλλά ακόμη δεν έχει φανεί στην πράξη. Προσπάθειες έγιναν, Mediobanca/MPS, οι απόπειρες UniCredit για BPM και Commerzbank, BBVA/Sabadell. Αυτό που δεν έχει φανεί είναι η. Οι αγορές όμως προεξοφλούν σημαντικές εξελίξεις.-Η παράδοση τουδεν είναι μία ακόμη τυπική προσθήκη στον στόλο της. Το, που παραδόθηκε στις 20 Αυγούστου από τη New Times Shipbuilding, είναι το τέταρτο από τα οκτώ δεξαμενόπλοιατου συγκεκριμένου προγράμματος και ταξιδεύει με. Είχαν προηγηθεί τα Maran Morpheus, Maran Myrto και Maran Menelaus, ενώΤο ενδιαφέρον βρίσκεται στη συνέπεια της επιλογής. Την ώρα που μεγάλο μέρος της αγοράς περιμένει να ξεκαθαρίσει το κανονιστικό τοπίο και το μέλλον των καυσίμων, ηδημιουργεί μια ομοιογενή σειρά σύγχρονων Suezmaxes, με αποδοτικότερη γάστρα, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και δυνατότητα καύσης LNG.για την επόμενη δεκαετία. Υπάρχει και. Σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές ελληνικές εταιρείες επιλέγουν ευέλικτα διεθνή νηολόγια, η Αγγελικούση τοποθετεί ένα από τα πλέον προηγμένα νεότευκτά της κάτω από την ελληνική σημαία. Με τη Maran Tankers να διαθέτει, η κίνηση δείχνει ότι η ελληνική σημαία παραμένει μέρος της στρατηγικής ταυτότητας του ομίλου και όχι απλώς μια συμβολική επιλογή.-Η πιο ουσιαστική κίνηση τηςδεν κρύβεται μόνο στις νέες παραγγελίες, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αναδιατάσσει τον στόλο της. Από τη μία πλευρά, η εταιρεία συμφώνησε να πουλήσει containership κατασκευής 2008, μεταφορικής ικανότητας 4.730 TEU, έναντι. Από την άλλη, κατευθύνει κεφάλαια προς μεγάλα, νεότερα πλοία, τα οποία μπορούν να επωφεληθούν από την επιμήκυνση των εμπορικών διαδρομών. Το πραγματικό «μαξιλάρι», όμως, είναι τα. Σε μια αγορά όπου Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα και Μαύρη Θάλασσα αλλάζουν συνεχώς τους χάρτες, η Φράγκου έχει επιλέξει να μη στηρίζεται αποκλειστικά στις κορυφώσεις της αγοράς άμεσων ναυλώσεων. Κλειδώνει πολυετή απασχόληση, ανανεώνει τον στόλο και πουλά παλαιότερο τονάζ, όσο οι αξίες παραμένουν ισχυρές.είναι ότι η Navios δεν επιχειρεί να μαντέψει πόσο θα διαρκέσει η κρίση. Έχει δημιουργήσει έναν μηχανισμό που μπορεί να παράγει έσοδα είτε η αναστάτωση συνεχιστεί είτε η αγορά ομαλοποιηθεί. Και αυτό το ανεκτέλεστο δίνει στη Φράγκου-Ένα παλιόμε ελληνικό παρελθόν προσφέρει σήμερα ίσως. Το 23 ετών, φέρεται να άλλαξε χέρια για. Μόλις τον Μάρτιο του 2025 η ελληνική εταιρεία το είχε πουλήσει σε συμφέροντα της Μέσης Ανατολής αντί ποσού κοντά στα. Σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο, η αποτίμησή του ουσιαστικά διπλασιάστηκε. Η εύκολη ανάγνωση είναι ότι η Chandris άφησε σχεδόν 29 εκατ. δολάρια πάνω στο τραπέζι. Η ουσιαστική, όμως, είναι πιο σύνθετη. Η εταιρεία αποχώρησε από ένα πλοίο του 2003 και επανήλθε στα VLCCs με το κατασκευής 2020, που μετονομάστηκε Australis και κόστισε περίπου, ενώ περιμένει και το νεότευκτο Ellinis από τη Hanwha Ocean. Ο σημερινός αγοραστής πληρώνει ακριβά όχι μόνο το πλοίο, αλλά τη, σε μια αγορά όπου οι ναύλοι έχουν εκτοξευθεί. Άρα, δεν πρόκειται απαραίτητα για χαμένη πρόβλεψη. Είναι το τίμημα της επιλογής να αφήσεις το ακραίο ρίσκο στον επόμενο και να μεταφέρεις το κεφάλαιο σε νεότερο στόλο.-Ηανακοινώνει σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, τα. Τα αποτελέσματα αναμένονται περίπου στις 23:20 ώρα Ελλάδας μετά το κλείσιμο της Wall Street, ενώ η τηλεδιάσκεψη ξεκινά στις 00:00 ώρα Ελλάδας. Το consensus διαμορφώνεται περίπου στα, με έσοδα κοντά σταΗ εταιρία έχει καθοδηγήσει για έσοδα $91 δισ., με απόκλιση ±2%, επομένως μια μικρή υπέρβαση των εκτιμήσεων θεωρείται λίγο-πολύ προεξοφλημένη και, από μόνη της, δύσκολα θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική αντίδραση στη μετοχή. Αυτό που πραγματικά περιμένει η αγορά είναι η προοπτική για το επόμενο τρίμηνο, καθώς εκεί θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η συζήτηση γύρω από το κατά πόσο αρχίζει μια περίοδος απόσβεσης των τεράστιων επενδύσεων και πόσο διατηρήσιμη παραμένει η δυναμική των δαπανών για. Το πρώτο τρίμηνο πάντως κινήθηκε σε ιδιαίτερα δυνατούς ρυθμούς. Τα έσοδα ανήλθαν στα, αυξημένα κατά 85% σε ετήσια βάση, με τον κλάδονα συνεισφέρει $75,2 δισ. και το προσαρμοσμένο μικτό περιθώριο κέρδους να διατηρείται στο 75%. Η διοίκηση αναθεώρησε υψηλότερα την καθοδήγηση για το δεύτερο τρίμηνο και, ιδιαίτερα σημαντικό, το έκανε χωρίς να συνυπολογίζει έσοδα από πωλήσεις υπολογιστικών συστημάτων από κέντρα δεδομένων στην Κίνα.-Αυτό που διαφοροποιεί τηείναι ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη μεγάλη εταιρεία, διατηρώντας ταυτόχρονα εξαιρετικά υψηλά. Αυτός ο συνδυασμός είναι που δικαιολογεί το premium της αποτίμησής της. Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, επομένως, τομπορεί να αποδειχθεί σημαντικότερο ακόμη και από τα έσοδα. Ένα ισχυρό beat στα έσοδα που θα συνοδεύεται από υποχώρηση των περιθωρίων θα δημιουργούσε αμέσως ερωτήματα για το εάν ο ανταγωνισμός, το προϊοντικό μίγμα ή το αυξανόμενο κόστος των συστημάτων αρχίζουν να επιβαρύνουν την κερδοφορία. Αντίθετα, διατήρηση του μικτού περιθωρίου κοντά στοθα διευκόλυνε σημαντικά μια ανοδική αναθεώρηση της σημερινής αποτίμησης. Ο εμφανέστερος κίνδυνος προέρχεται από τις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου, έναντι μόλις 15–20% πριν από σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, ενώ οι τιμές τους αυξάνονται. Παρ' όλα αυτά, η αγορά εκτιμά ότι μακροπρόθεσμα τα μικτά περιθώρια θα υποχωρήσουν ελαφρώς, προς το 73–74%, με τη βοήθεια μακροχρόνιων συμφωνιών προμήθειας.-Η τιμή τουεπέστρεψε πάνω από τα, αυτές τις τελευταίες μέρες, επίπεδο που είχε να κρατήσει από τον Μάιο, ολοκληρώνοντας τη 2η καλύτερη εβδομάδα του από τις αρχές του 2021. Χθες, διαπραγματευόταν γύρω από τα $78.900, με κεφαλαιοποίηση, ενισχυμένο +22,9% μέσα σε 7 μόνο μέρες. Η συνολική αγοράκαταγράφει άνοδο +20,4% στο ίδιο διάστημα. Το bitcoin παραμένει ωστόσο -36% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των $126.200 της 7ης Οκτωβρίου 2025. Πριν από 7 μήνες, στις 5 Φεβρουαρίου το bitcoin είχε βυθιστεί στα $60.062, χαμηλό 16 μηνών, καταγράφοντας πτώση άνω του -50% από την κορυφή. Επί μήνες, η τιμή έμεινε εγκλωβισμένη στο εύρος $60.000–72.000. Τον Ιούνιο έσπασε τα $60.000 για πρώτη φορά από τα τέλη του 2024. Η αλλαγή στη δυναμική των κρυπτονομισμάτων ήρθε από το…. Στις 19 Αυγούστου οανακοίνωσε τον διπλασιασμό των, από $2 δισ. σε τουλάχιστον $4 δισ. ανά πράξη, με ισχύ από 9 Σεπτεμβρίου. Αυτή η κίνηση πίεσε τις αποδόσεις των ομολόγων χαμηλότερα (ανέβασε τις τιμές τους) μέσα σε λίγες ώρες και αναζωπύρωσε την όρεξη για ρίσκο. Η τιμή εκτινάχθηκε από τα $62.800 της Τρίτης στα $80.000 το βράδυ της Παρασκευής, με ρευστοποίηση άνω των. Συνολικά, πάνω από $4 δισ. short θέσεις ρευστοποιήθηκαν άρον άρον τις επόμενες ημέρες. Τα αμερικανικάπροσέλκυσαν καθαρές εισροέςτην εβδομάδα έως 21 Αυγούστου, την ισχυρότερη από τον Οκτώβριο του 2025, με τονα απορροφά $1,33 δισ. σε 5 διαδοχικές συνεδριάσεις. Ο Αύγουστος έχει ήδη φέρει $2,38 δισ. και είναι μέχρι σήμερα ο καλύτερος μήνας του 2026. Η αμερικανική Γερουσία έχει προγραμματίσει διαδικαστική ψηφοφορία για τονστις 15 Σεπτεμβρίου. Ο νόμος θα χαράξει τα όρια δικαιοδοσίας μεταξύ, τοποθετώντας μεγάλο μέρος του κλάδου υπό την εποπτεία της Commodity Futures Trading Commission,της ανεξάρτητης ομοσπονδιακής Αρχής των ΗΠΑ που εποπτεύει τις αγορές παραγώγων. Οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν 53 έδρες, αλλά απαιτούνται 60 ψήφοι για να ξεπεραστεί το filibuster. Σύμφωνα με το Reuters,-Ένα ποσοστό κάνει τον γύρο του διαδικτύου στην Αμερική. Τοβρίσκεται σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, από 7,6% το 2022. Αν σήμαινε αυτό που φαίνεται, θα παρέπεμπε στη Μεγάλη Ύφεση. Όμως, ηπου δημοσίευσε τον αριθμό, προειδοποιεί να μην τον διαβάσουμε έτσι. Ο ρυθμός των νέων καθυστερήσεων παραμένει σχετικά σταθερός εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Το «απόθεμα» ανεβαίνει επειδή οι τράπεζες κρατούν πλέον, στις εκθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας, για μεγαλύτερο διάστημα παλιά, ήδη διαγραμμένα χρέη. Αν εξαιρεθούν τα διαγραμμένα, οι, με τελευταία μέτρηση 2,95%. Το παρασκήνιο, λοιπόν, είναι λογιστικό. Το ίδιο χρέος μετριέται δύο φορές, από τηνκαι από τις τράπεζες, με διαφορετικούς κανόνες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλα πάνε καλά. Αντανακλά την. Από τα 175 εκατ. Αμερικανών με πιστωτικές κάρτες, περίπου. Οι νέες καθυστερήσεις σε αυτοκίνητα και κάρτες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.