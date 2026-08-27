-Χαίρετε, συνεχίζονται οι ημέρες οικονομίας στο Μ.Μ με μία μεγάλη χθεσινή σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, με τον Πιερρ και άλλους σχετικούς για την αξιοποίηση του real estate property του Δημοσίου. Δηλαδή μίας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας αλλά και πονεμένης υπόθεσης που θα μπορούσε υπό συνθήκες να βοηθήσει πολύ την οικονομία, την αγορά και εντέλει τον κόσμο. Κατά τα λοιπά, σήμερα το μισό υπουργικό συμβούλιο -που λέει ο λόγος- θα πάει στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της επέκτασης της γραμμής του μετρό προς Καλαμαριά. Ενδιαφέρουσα θα είναι και η συνάντηση που θα έχει ο Κ.Μ σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής με τους βουλευτές της ΝΔ στην Α’ και τη Β’ Θεσσαλονίκης. Μαζί του θα έχει συνεργάτες του, αλλά και τον πρόεδρο της γαλάζιας Διοικούσας Ζήση Ιωακείμοβιτς, και εκεί καταγράφονται προτάσεις και ανησυχίες, ώστε να μπορεί στη συνέχεια η κυβέρνηση να παρεμβαίνει.
Το παρασκήνιο του γεύματος
-Κρίνοντας από τη χθεσινή ανακοίνωση του Μ.Μ, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
με την επικεφαλής των Βρετανών Συντηρητικών Kemi Badenoch
κάθε άλλο παρά εθιμοτυπική ήταν. Κι αυτό γιατί ο Κ.Μ και η Βρετανή αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είχαν μια απλή συνάντηση γνωριμίας, αλλά ένα γεύμα εργασίας
με αρκετά εκτεταμένη ατζέντα. Αυτό που επίσης παρατήρησα ήταν πως δίπλα στους Μητσοτάκη και Badenoch βρίσκονταν ο Κυριάκος Πιερρακάκης
και ο πρώην υπουργός Εθνικής Ασφάλειας της Βρετανίας Tom Tugendhat
. Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ και πρόεδρος του Eurogroup
και ο Tugendhat γνωρίζονται εδώ και χρόνια και συνδέονται με φιλική σχέση - και, μάλιστα, οι δύο υπουργοί ήταν εκείνοι που ρύθμισαν τις λεπτομέρειες του ραντεβού. Σε κάθε περίπτωση, όμως, σε μια συζήτηση γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
, η παρουσία Πιερρακάκη και Tugendhat μάλλον επιβεβαιώνει ότι Μητσοτάκης και Badenoch είχαν πολλά περισσότερα να πουν από τα τυπικά μιας πρώτης γνωριμίας.
Το σενάριο υποψηφιότητας Φλωρίδη
-Κρατήστε την πληροφορία ότι το Μ.Μ θέλει να ρίξει όλα τα όπλα στην εκλογική μάχη
, γι’ αυτό και υπάρχει κεντρικό ενδιαφέρον για να μπει στην αρένα της Α’ Θεσσαλονίκης
και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης
. Βλέπετε, είναι μια περιφέρεια όπου υπάρχει αναντιστοιχία ικανοποίησης ως προς το κυβερνητικό έργο (μεγάλη λόγω έργων) έναντι των ποσοστών της ΝΔ
(αρκετά χαμηλά, στην περιοχή του 25%
). Για το θέμα εκκρεμεί μια συζήτηση του ίδιου του Φλωρίδη με τον Κ.Μ που θα γίνει κάποια στιγμή σύντομα.
5,3 δισ. από το νέο Κλιματικό Ταμείο
-Σήμερα θα περιμένουμε καλά νέα από τις Βρυξέλλες για την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας θα είναι από τις πρώτες που θα πάρει λεφτά από το νέο Κλιματικό Ταμείο
, με αρκετά λαϊκά προγράμματα. Τα λεφτά από φέτος ως το 2032 δεν είναι διόλου αμελητέα, μιλάμε για 5,3 δισ.
, με συγκεκριμένα προγράμματα που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα. Να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα:
ένα μεγάλο νέο Εξοικονομώ για 62.000 κατοικίες και 10.000 μικρές επιχειρήσεις
, με δράσεις αναβάθμισης υποδομών και ενεργειακής εξοικονόμησης, 280.000 νέες αντλίες θερμότητας και θερμοσίφωνες
, 280 νέες κατοικίες με βιοκλιματικά πρότυπα για ευάλωτες οικογένειες, αλλά και ένα πρόγραμμα επιδοτούμενου leasing για ηλεκτροκίνηση
. Την ελληνική πρόταση δούλεψαν τα συναρμόδια υπουργεία υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρου Χατζηδάκη
μαζί με τον Σκέρτσο
και υπεβλήθη στην Κομισιόν
τον περασμένο Μάρτιο.
Το τραπέζι του Νίκου
-Στο ΠΑΣΟΚ,
ο αρχηγός μας ο Νίκος
επιχειρεί να ζεστάνει κάπως το -επιεικώς- μουδιασμένο (sic) κλίμα μεταξύ των στελεχών του ενόψει της καθόδου στην Κρήτη
. Η μουρμούρα πάντως σε πηγαδάκια και τραπέζια είναι δεδομένη και το εισπράττει κανείς μιλώντας ειδικά με στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο Λεκανοπέδιο, που έχει εξελιχθεί σε «μαύρη τρύπα». Ο Ανδρουλάκης
λοιπόν, πριν τους θυμίσει την 3η του Σεπτέμβρη και οργανώσει… μοτοπορεία στο Ηράκλειο, θα τους πάει για φαγητό σε μια ταβέρνα στο Ψυχρό Λασιθίου, απ’ όπου κατάγεται από τη μεριά της μητέρας του. Το μαγαζί ειδικεύεται στα κρέατα μου λένε και εκεί έχουν κληθεί οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
, αλλά και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου. Εντάξει, ότι θα φάνε καλά και θα πιούνε οι άνθρωποι είναι βέβαιον, τώρα από την άλλη εβδομάδα -που ξεκινάνε οι δημοσκοπήσεις-
βλέπουμε.
Δημοσκοπήσεις
-Τώρα που είπα δημοσκοπήσεις
, να σας τονίσω ότι άρχισαν οι προ ΔΕΘ έρευνες
από τη Δευτέρα, τουλάχιστον για το Μ.Μ, προκειμένου να δουν τι έγινε το καλοκαίρι. Μου λένε καλά γενικώς, αλλά είναι νωρίς.
Η Recipy της Fairfax που θέλει Εverest και Goody’s
-Στο χαρτοφυλάκιο της Fairfax
περιλαμβάνεται μια εταιρεία εστιατορίων γρήγορου φαγητού στον Καναδά, με την επωνυμία Recipy
. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι που ενδιαφέρεται να εξαγοράσει έναντι τιμήματος της τάξης των 300 εκατ. ευρώ την Evergood
, δηλαδή τις δραστηριότητες εστίασης της Vivartia (Εverest, Goody’s κ.ά)
. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι διαπραγματεύσεις της Recipy με το CVC
είναι προχωρημένες, αλλά ακόμη οι δυο πλευρές δεν έχουν συμφωνήσει. Αν και ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος μέχρι να μπουν οι υπογραφές, η εντύπωση που μεταφέρουν οι πηγές είναι ότι η συμφωνία είναι ζήτημα χρόνου
.
Τα σχέδια των αδελφών Γεωργιάδη για το νερό ΙΟΛΗ
-Διεύρυνση της γκάμας προϊόντων, αναζήτηση νέων αγορών και ενίσχυση της παρουσίας στον διεθνή χώρο είναι το τρίπτυχο εφέτος για τα νερά Ιόλη
, υπό τη διοίκηση Γεωργιάδη
. Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του 2025, η εταιρεία Ιόλη Πηγή Α.Ε.
είχε κύκλο εργασιών 6,77 εκατ. ευρώ
από 6,47 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε πέρυσι σε 23,17% από 25,97% το 2024. Η εταιρεία για το 2025 παρουσίασε ζημίες προ φόρων 1,11 εκατ. ευρώ
, ενώ κατά τη συγκριτική περίοδο παρουσίασε ζημιές προ φόρων 483 χιλ. ευρώ. Κατά το 2025 η εταιρεία πραγματοποίησε περιορισμένες προσθήκες σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, οι οποίες αφορούν κυρίως αναβάθμιση κτηριακών υποδομών και αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού. Υπενθυμίζεται ότι το 2023 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία
συμφώνησε με την Premia Properties
και τη Sterner Stenhus Greece
για τη μεταβίβαση των ακινήτων, της επιχείρησης και του σήματος εμφιάλωσης και εμπορίας νερού «ΙΟΛΗ». Με βάση τη συμφωνία, οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης νερού στο Μοσχοχώρι Φθιώτιδας μεταβιβάστηκαν στην κυριότητα της Premia Properties, ενώ η επιχείρηση και το σήμα «ΙΟΛΗ» μεταβιβάστηκαν στη νεοσυσταθείσα εταιρεία ΙΟΛΗ ΠΗΓΗ Μονοπρόσωπη ΑΕ
, θυγατρική της Sterner Stenhus Greece, που έχει στην ομπρέλα της και την Premia Properties ΑΕΕΑΠ, με ενεργό το ρόλο των Ελληνοσουηδών Ηλία και Θωμά Γεωργιάδη
.
Η συμφωνία της ΔΕΗ με τον hyperscaler
-Στην αγορά λέγεται ότι η συμφωνία της ΔΕΗ με το αμερικανικό hyperscaler
για το data center της Δυτικής Μακεδονίας
θα ανακοινωθεί στις 5 Σεπτεμβρίου από τον Πρωθυπουργό στο βήμα της ΔΕΘ. Ένα mega data center ισχύος 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
, με πρώτη φάση σε λειτουργία έως το 2028, με εξεταζόμενη επέκταση έως το 1 GW
, είναι εθνική στρατηγική κίνηση παρά εταιρική πρωτοβουλία. Modular σχεδιασμός σε modules των 75 MW, τροφοδοσία απευθείας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
, τροφοδοσία απευθείας από ΑΠΕ, με διάταξη behind the meter, χωρίς επιβάρυνση του δικτύου. Η ΔΕΗ αναλαμβάνει επενδύσεις περίπου 1,2 δισ. ευρώ
στο νέο σχήμα. Ο Γιώργος Στάσσης
έχει δηλώσει ότι η πρώτη συμφωνία θα αφορά τα 300 MW, ενώ η δεύτερη φάση θα αποτελέσει αντικείμενο νέας συμφωνίας πιθανότατα μέσα στο επόμενο έτος. Το όνομα του εταίρου ακούγεται συχνά στα παρασκήνια, αλλά χωρίς επιβεβαίωση. Ότι είναι αμερικανικής καταγωγής μπορεί να το συμπεράνει κανείς μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Michael Kratsios
του Λευκού Οίκου στο Νέο Δελχί. Παραμένοντας στη ΔΕΗ στέκομαι στη χθεσινή ανακοίνωση της επιχείρησης για τα 100 καταστήματα νέας γενιάς
, η οποία πρέπει να διαβαστεί δίπλα στον ισολογισμό της Κωτσόβολος
που κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ στις 10 Αυγούστου. Εκεί φαίνεται το σχέδιο και η πορεία υλοποίησής του. Η «παλιά» ΔΕΗ ήταν ένας οργανισμός που μετρούσε ουρές. Η σημερινή ΔΕΗ διαχειρίζεται πάνω από 5 εκατ. κλήσεις
με μέσο χρόνο απόκρισης 13 δευτερόλεπτα και επανάκληση αν δεν μπορείς να περιμένεις. Στα καταστήματα ο μέσος χρόνος αναμονής είναι πλέον 3 λεπτά και τα ραντεβού κλείνονται online. Ωράριο 8 με 8, τρεις μέρες την εβδομάδα. Το κατάστημα που κάποτε εξαργύρωνε λογαριασμούς, σήμερα πουλά οπτική ίνα
. Όσον αφορά τον Κωτσόβολο, ανακοίνωσε πωλήσεις €753,63 εκατ. με 110 καταστήματα
, 98 εταιρικά και 12 franchise. Μηδέν τραπεζικός δανεισμός, €78 εκατ. ταμείο. Δεν είναι απλώς ένα δίκτυο καταστημάτων και ένα σήμα, αλλά μια έτοιμη πανελλαδική υποδομή logistics και last mile, με αποθήκες, στόλο, παραδόσεις, call center και εγκαταστάτες. Το άθροισμα των 2 δικτύων δημιουργεί 210 πόρτες
, 2 τηλεφωνικά κέντρα, ένα φορτηγό που φτάνει μέχρι την κουζίνα. Το σχέδιο 2026-2028 προβλέπει σημείο επαφής με τον πελάτη, για ενέργεια, τεχνολογία, συνδεσιμότητα και σπίτι
. Ο ανταγωνισμός, στη λιανική ρεύματος, πουλά κιλοβατώρες από ιστοσελίδες. Η ΔΕΗ έχει διεύθυνση σε 210 γωνίες. Υπάρχουν βέβαια και τα «ψιλά» γράμματα του ισολογισμού
. Οι συνέργειες απέφεραν €3,3 εκατ., δηλαδή 0,4% του τζίρου. Καθαρά κέρδη €16 χιλιάδων ευρώ, μόνο. Το δίκτυο πληρώθηκε, η απόδοσή του είναι ακόμη υπόσχεση. Η ΔΕΗ είναι ένας όμιλος με προσαρμοσμένο EBITDA 1,2 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
, η λιανική είναι μια μικρή σταγόνα. Η επένδυση δεν έγινε για τα κέρδη, αλλά για τις πόρτες.
Ράλι για τη ΔΕΗ με το βλέμμα στα υψηλά 18 ετών
-Επιπλέον, να προσθέσω πως η μετοχή της ΔΕΗ
πρωταγωνίστησε στο Χρηματιστήριο Αθηνών
καταγράφοντας ένα ισχυρό, διήμερο ράλι. Μετά το +2,7% της Τρίτης, η μετοχή ενισχύθηκε χθες κατά 3,86% και έκλεισε στα 23,7 ευρώ
, τροφοδοτούμενη από υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα. Η εισηγμένη σημείωσε τον υψηλότερο τζίρο της αγοράς, ο οποίος ανήλθε στα 37 εκατ. ευρώ,
με όγκο 1,57 εκατ. τεμαχίων. Με την κίνηση αυτή, η μετοχή «ψαλίδισε» την απόσταση από το υψηλό έτους των 24,2 ευρώ
, που έπιασε στις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Τεχνικά, η προσέγγιση αυτής της αντίστασης είναι κομβική, καθώς η πιθανή διάσπαση των 24,2 ευρώ ανοίγει τον δρόμο για επίπεδα τιμών που έχει να συναντήσει η μετοχή από τον Ιούλιο του 2008
, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή, μακροπρόθεσμη δυναμική της.
Έρχονται ανοδικές αναθεωρήσεις για την Motor Oil
-Οι ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου στη Motor Oil
δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων της αγοράς για το σύνολο της χρήσης. Η τρέχουσα συγκλίνουσα εκτίμηση για τα προσαρμοσμένα EBITDA του 2026
διαμορφώνεται στα €1,44 δισ., ενώ η Motor Oil έχει ήδη επιτύχει περίπου €970 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο
. Παράλληλα, η διοίκηση εκτιμά ότι τα EBITDA του δεύτερου εξαμήνου θα διαμορφωθούν τουλάχιστον στα επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου του 2025, δηλαδή περίπου στα €720 εκατ., παρά την επίδραση των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στις μονάδες υδρογονοπυρόλυσης και καταλυτικής πυρόλυσης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Με βάση αυτή την καθοδήγηση, η υφιστάμενη πρόβλεψη της αγοράς εμφανίζεται μάλλον συντηρητική.
Τα καλώδια του ΑΔΜΗΕ
-Στα €4,56 έκλεισε χθες η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών
. Το χαμηλό 52 εβδομάδων είναι €2,75, το υψηλό €4,925. Η διαδρομή μοιάζει με ράλι προσδοκιών ενόψει της ένταξης στους δείκτες Stoxx στις 18 Σεπτεμβρίου
. Ίσως και να μην είναι. Ανάμεσα στις δύο ακραίες τιμές μεσολάβησε η αύξηση κεφαλαίου των 530 εκατ. ευρώ
. Εκδόθηκαν 130.864.197 νέες μετοχές, με προσφορές κάτω από €4,05 να μη λαμβάνονται υπόψη. Σήμερα κυκλοφορούν 362.864.197 μετοχές έναντι 232 εκατ. πριν από την αύξηση, αλλά η τιμή στέκεται 12,6% πάνω από το κατώφλι της έκδοσης. Συνεπώς, όσοι μπήκαν στην αύξηση τον Ιούνιο δεν ενδιαφέρονταν για τον MSCI, αλλά για το σχέδιο ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ,
το οποίο φαίνεται πως υλοποιείται βάσει των χρονοδιαγραμμάτων. Την 1η Ιουλίου ολοκληρώθηκε η διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων, έργο €385 εκατ.
Με την πλήρη διασύνδεση των Κυκλάδων και τη διπλή της Κρήτης, η εξοικονόμηση ΥΚΩ 2026-2030 εκτιμάται μεσοσταθμικά στα €550 εκατ.
Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη ΡΑΑΕΥ
, η οποία έθεσε σε διαβούλευση την πρόταση του ΑΔΜΗΕ για αναθεώρηση της ρυθμιστικής μόχλευσης στη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
, με διάρκεια έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Η προτεινόμενη μείωση του ρυθμιζόμενου χρέους (50-60% στην κατασκευή, 40-50% στις αποσβέσεις) ευνοεί ένα υψηλότερο μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) και, κατ' επέκταση, αυξημένες αποδόσεις επί της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης του έργου. Ο ΑΔΜΗΕ δεν πούλησε στο Χρηματιστήριο βάρος στους δείκτες, πούλησε ρυθμιζόμενη απόδοση σε υποδομή χωρίς ανταγωνιστή
. Το επενδυτικό ενδιαφέρον πυροδοτήθηκε και από την επικείμενη διανομή του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2025, συνολικού ύψους 7,18 εκατ. ευρώ
. Το καθαρό ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,0188 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής αύριο 28 Αυγούστου και έναρξη πληρωμής την επόμενη Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.
Ο οδηγός της Louis Vuitton για τη Μύκονο
-Η Louis Vuitton
διαθέτει στο εμπόριο έναν οδηγό Μυκόνου
και πουλά κάθε αντίτυπο 20 ευρώ, με το μήνυμα ότι, κάτω από τα ντους σαμπάνιας και τα γεμάτα λιμάνια, το νησί «έχει ακόμη ελληνική ψυχή». Ο οδηγός καταγράφει τις «lesser-known διευθύνσεις»
. Η μεγαλύτερη μάρκα πολυτελείας του κόσμου πουλά, δηλαδή, τον τρόπο να αποφύγεις τη Μύκονο μέσα στη Μύκονο. Προφανώς, το συγκεκριμένο βιβλιαράκι εξυπηρετεί τη στρατηγική της Louis Vuitton
. Ο κλάδος Fashion & Leather Goods της LVMH
κατάφερε να επιστρέψει σε θετικά μεγέθη (+1% το β' τρίμηνο μετά από 7 συνεχόμενα τρίμηνα πτώσης). Στο 1ο τρίμηνο κατέγραψε -2% λόγω Μέσης Ανατολής. Η πολυτέλεια προσπαθεί να προσεγγίσει πάλι τον πελάτη που έφυγε πρώτος. Το μεσαίο εισόδημα, εκείνο που αγόραζε την πρώτη τσάντα. Σε αυτόν απευθύνεται η λέξη «ψυχή». Στην Ελλάδα, την ίδια εβδομάδα, τα στοιχεία της ΤτΕ έδειξαν αυτό που όλοι είδαν στη Μύκονο. Περισσότεροι επισκέπτες, μικρότερη κατά κεφαλή δαπάνη
. Αυτό λέγεται όγκος, όχι πολυτέλεια. Η Ελλάδα προετοιμάζεται για το αντίθετο. Το Conrad Athens The Ilisian
άνοιξε στις 23 Απριλίου 2026 στο κτήριο του πρώην Hilton, επένδυση €340 εκατ. Το Four Seasons στο Καλό Λιβάδι της Μυκόνου
. Τα Four Seasons, Waldorf Astoria και Six Senses σε Αργολίδα, Ερμιόνη, Κρήτη, Εύβοια, με προϋπολογισμούς έως μισό δισ. ευρώ. Στη Μύκονο, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο επιβάτες κρουαζιέρας τον χρόνο
, με δαπάνη λίγο πάνω από 100 ευρώ ο καθένας, και τέλος 20 ευρώ ανά κεφαλή στην αποβίβαση. Ο οδηγός της LVMH υπενθυμίζει ότι έσοδα φέρνει η σπανιότητα, όχι το πλήθος
. Πολυτέλεια δεν είναι να πας στη Μύκονο. Είναι να ξέρεις πού να μην πας μέσα σε αυτήν και να έχεις ποιον να ρωτήσεις.
Η μαύρη λίστα του Ιράν χτυπά την πόρτα των Ελλήνων εφοπλιστών
-Μπορεί η λίστα της Τεχεράνης να αριθμεί 45 πλοία
, αλλά στην ελληνική ναυτιλία εκείνο που συζητείται περισσότερο δεν είναι μόνο ποιοι βρίσκονται ήδη μέσα, αλλά ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος. Και εδώ αρχίζει το πραγματικό παρασκήνιο. Η μαύρη λίστα έχει και ελληνικό χρώμα
. Νεότερα στοιχεία από τη δημοσιοποίηση των ονομάτων δείχνουν ότι μεταξύ των πλοίων υπάρχουν μονάδες που συνδέονται με ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα
. Όμως στα γραφεία των Ελλήνων εφοπλιστών το μεγαλύτερο «καμπανάκι» χτυπά αλλού. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι ένα πλοίο που σήμερα είναι απολύτως «καθαρό», μπορεί αύριο να βρεθεί στη λίστα, εάν πραγματοποιήσει ship-to-ship (STS) μεταφόρτωση με ήδη blacklisted πλοίο
. Και αυτό αλλάζει το παιχνίδι. Οι Έλληνες διαθέτουν τεράστια παρουσία στα tankers
και δραστηριοποιούνται έντονα στις θαλάσσιες ζώνες γύρω από Fujairah και Κόλπο του Ομάν
, όπου οι STS επιχειρήσεις αποτελούν καθημερινό εργαλείο της αγοράς. Έτσι, πλέον δεν αρκεί να ελέγχει κανείς ποιος είναι ο ναυλωτής και τι φορτίο παραλαμβάνει. Πρέπει να γνωρίζει και με ποιο πλοίο ήρθε προηγουμένως σε επαφή το φορτίο. Το ακόμη πιο περίπλοκο είναι ότι οι πλοιοκτήτες βρίσκονται ανάμεσα σε δύο πυρά. Από τη μία τις απαιτήσεις της Τεχεράνης και από την άλλη το αμερικανικό καθεστώς κυρώσεων
. Κάποιοι χαρακτηρίζουν την κατάσταση ως νέο «compliance bind» για τη διεθνή ναυτιλία
, μια διπλή παγίδα συμμόρφωσης. Αν η Τεχεράνη εφαρμόσει στην πράξη την απειλή για τα STS, η λίστα μπορεί να αρχίσει να μεγαλώνει σαν ντόμινο. Και τότε για τους Έλληνες εφοπλιστές το ερώτημα δεν θα είναι μόνο αν είναι στη λίστα αλλά, κυρίως, με ποιον έκανε STS το πλοίο τους.
Μάχη δισεκατομμυρίων στο Λονδίνο για την πράσινη μετάβαση της Ναυτιλίας
-Όποιος διάβασε πίσω από τις γραμμές τη δήλωση της Μελίνας Τραυλού
θα κατάλαβε ότι η μάχη στον IMO, τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
, που είναι ο ναυτιλιακός κλάδος του ΟΗΕ, δεν αφορά μόνο την απανθρακοποίηση. Αφορά πρωτίστως ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό
. Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών χαρακτήρισε το σημερινό Net-Zero Framework
ως πλαίσιο που «προφανώς δεν αποτελεί τη λύση» και έδειξε προς την πρόταση Αργεντινής, Λιβερίας και Παναμά. Η λογική της είναι απλή
. Δεν μπορείς να απαιτείς από ένα πλοίο να χρησιμοποιεί καύσιμο που δεν υπάρχει σε επαρκείς ποσότητες ή το κόστος του είναι απαγορευτικό. Προτείνουν οι στόχοι για την ένταση εκπομπών των καυσίμων να λαμβάνουν υπόψη την πραγματική διαθεσιμότητα και το κόστος τους, ενώ θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στη συμμόρφωση και διαφορετική προσέγγιση από το κεντρικό IMO Net-Zero Fund. Το πραγματικό παρασκήνιο
, όμως, βρίσκεται βαθύτερα. Ένα αυστηρό παγκόσμιο σύστημα δημιουργεί έναν λογαριασμό δισεκατομμυρίων για πλοιοκτήτες και ναυλωτές
, αλλά ταυτόχρονα μία τεράστια νέα αγορά για παραγωγούς πράσινων καυσίμων, ναυπηγεία, τεχνολογικούς ομίλους και ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, ανοίγει τη δύσκολη συζήτηση
για το ποιος θα εισπράττει και πώς θα αναδιανέμονται τα χρήματα που θα συγκεντρώνει ο διεθνής μηχανισμός. Γι' αυτό στο Λονδίνο δεν συγκρούονται απλώς δύο περιβαλλοντικές προσεγγίσεις. Συγκρούονται συμφέροντα, επενδύσεις και δισεκατομμύρια
για το ποιος θα πληρώσει και ποιος τελικά θα κερδίσει από την πράσινη ναυτιλία
.
Οι Greeks δεσμεύουν δισεκατομμύρια, βάζοντας ένα επίφοβο στοίχημα με τον χρόνο
-Στην ελληνικά ναυτιλιακή κοινότητα οι πιο προσεκτικοί κοιτούν ήδη το 2028. Και, κυρίως, πόσα νεότευκτα πλοία
θα έχουν πέσει τότε στο νερό. Γιατί πίσω από τις αλλεπάλληλες παραγγελίες κρύβεται ένα πολύ μεγαλύτερο οικονομικό στοίχημα. Ο ελληνικός εφοπλισμός
βάζει ένα τεράστιο στοίχημα με τον χρόνο. Δεσμεύει σήμερα δισεκατομμύρια για πλοία του 2028-2030
, ενώ η αγορά βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά και το orderbook
αρχίζει να γίνεται επικίνδυνα μεγάλο. Οι Έλληνες έχουν τοποθετηθεί επιθετικά στα tankers, από VLCC και Suezmax μέχρι LR2 και MR
. Και τα ονόματα είναι βαριά. Το ενδιαφέρον είναι ότι αγοράζουν σήμερα ακριβό καινούργιο tonnage χωρίς να γνωρίζουν ποια αγορά θα συναντήσει κατά την παράδοσή του. Το παγκόσμιο orderbook των crude tankers έχει ήδη ανέβει περίπου στο 27% του υπάρχοντος στόλου
. Γιατί λοιπόν συνεχίζουν; Η απάντηση βρίσκεται στην ηλικία του στόλου. Σχεδόν ένα στα τέσσερα crude tankers βρίσκεται πλέον πάνω από τα 20 χρόνια
. Οι Έλληνες ουσιαστικά ποντάρουν ότι μέχρι το 2028-2030 οι αποσύρσεις παλαιών πλοίων, οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί και οι αυξημένες ενεργειακές μεταφορές θα απορροφήσουν το νέο tonnage. Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια
που δεν είμαι σίγουρος ότι στην εποχή της ευφορίας και των πρωτοφανών κερδών τη λαμβάνουν υπόψη τους στα εφοπλιστικά γραφεία. Στη ναυτιλία τα μεγαλύτερα λάθη
γίνονται συνήθως όταν όλοι παραγγέλνουν μαζί. Γι' αυτό, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσα πλοία παρήγγειλαν οι Έλληνες. Είναι σε ποια αγορά θα παραδοθούν.
Τα εξαγωγικά βήματα της Green Beverages
-Οι φωτογραφίες της Green Beverages
από τα ράφια του Τόκιο που ανέβασαν χθες στο LinkedIn αποκαλύπτουν ενδιαφέροντες αριθμούς και μεγέθη. Οι εικόνες δείχνουν την Green Cola
σε PET 500ml, με τη φράση «Born in Greece. Bottled in Japan»
στη φιάλη. Πωλείται αποκλειστικά σε «περίπτερα» (convenience stores, καταστήματα ευκολίας konbini) του Τόκιο, Σαϊτάμα, Τσίμπα και Καναγκάουα από 12 Μαΐου. Πραγματοποιήθηκε ένα διήμερο launch event στη Shibuya τον Μάιο και ξεκίνησε η πανεθνική διάθεση από 4 Αυγούστου
. Σύμμαχος και συνεταίρος στην προσπάθεια, η Asahi Soft Drinks
, θυγατρική της Asahi Breweries, τρίτος παίκτης της ιαπωνικής αγοράς με μερίδιο 14% και τζίρο περίπου 3,3 δισ. ευρώ. Η Asahi παράγει και διανέμει Green Cola και καταβάλλει δικαιώματα 3% επί των ακαθάριστων εσόδων έως τα 3 δισ. γιεν (€16,4 εκατ.) και 1% επί των πωλήσεων άνω των 3 δισ. γιεν
. Η Green Beverages εισπράττει επίσης έσοδα από την πώληση του συμπυκνώματος για την ιαπωνική παραγωγή. Η αποκλειστική άδεια καλύπτει την Ιαπωνία
, την Ταϊβάν αλλά και τη Μογγολία
. Δύο ακόμη κωδικοί θα ακολουθήσουν το 2027. Η Green Beverages είναι ένας όμιλος με κύκλο εργασιών κοντά στα 119 εκατ. ευρώ
με λειτουργικά κέρδη 8,5 εκατ. το 2025 και καθαρό δανεισμό που κορυφώθηκε στα €51 εκατ.. Επομένως, η Ιαπωνία δεν θεωρείται μηχανή εσόδων για τον Όμιλο, αλλά πιλότος για μελλοντικές κατακτήσεις
. Υπάρχουν ήδη προχωρημένες συζητήσεις με την Arizona Beverage Company
, με την Al Rabie
για τοπική παραγωγή και εμφιάλωση στη Σαουδική Αραβία, με ινδικό όμιλο 19.821 καταστημάτων…
To Κράτος που πληρώνει 100 δισ. τη μέρα για τόκους
-Το ιαπωνικό υπουργείο Οικονομικών
θα ζητήσει ποσό-ρεκόρ 36.638,6 δισ. γιεν για την εξυπηρέτηση του χρέους
στον προϋπολογισμό του έτους 2027 που ξεκινά τον Απρίλιο. Μεταφρασμένο σε δολάρια είναι $230 δισ. Περίπου 16,6 τρισ. αφορούν τόκους και 20 τρισ. σε εξοφλήσεις χρέους. Η αύξηση +17%
από τα 31,28 τρισ. γιεν του φετινού αρχικού προϋπολογισμού, είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων 20 ετών. Το αποτέλεσμα είναι ότι το ιαπωνικό Δημόσιο θα πρέπει να διαθέτει καθημερινά 100 δισ. γιεν μόνο για τόκους και εξοφλήσεις
(ή $630 εκατ.). Κάθε μέρα. Το επιτόκιο για τα μακροπρόθεσμα ομόλογα
εκτιμάται πλέον στο 3,8% από 3%. Το 10ετές ανέβηκε στο 2,945% στις 18/8, υψηλό 30ετίας, ενώ το 30ετές κινείται πάνω από 4%, πέρα από το ρεκόρ του Ιανουαρίου, όταν η Σανάε Τακαΐτσι
ζήτησε περισσότερες δαπάνες με ταυτόχρονη αναστολή του ΦΠΑ 8% στα τρόφιμα και προκήρυξε πρόωρες εκλογές. Τις κέρδισε. Ο λογαριασμός των μέτρων παραμένει ακάλυπτος. Τα συνολικά αιτήματα των υπουργείων για το 2027 θα ξεπεράσουν για πρώτη φορά τα 130 τρισ. γιεν
, από περίπου 122 τρισ. φέτος, επειδή η Τακαΐτσι φέρνει στον αρχικό προϋπολογισμό δαπάνες που επί δεκαετίες περνούσαν από συμπληρωματικά πακέτα και επειδή το νέο σχήμα δημοσίων επενδύσεων επιτρέπει αιτήματα χωρίς προκαθορισμένο πλαφόν. Η εξυπηρέτηση του χρέους πιάνει 28% του συνόλου
. Η κυβέρνηση ίσως χρειαστεί πάνω από 10 τρισ. γιεν πρόσθετους πόρους, ενώ τα φορολογικά έσοδα του 2027 προβλέπεται να αυξηθούν μόλις κατά 680 δισ. Το πρόβλημα της κυβέρνησης είναι ότι τα ομόλογα που εκδόθηκαν με χαμηλά επιτόκια λήγουν και αναχρηματοδοτούνται με ακριβότερα
. Η BoJ έχει ήδη το επιτόκιο στο 1% και αποσύρεται από τις αγορές. Οι ασφαλιστικές ζωής γίνονται αναγκαστικοί πωλητές αν το 30ετές περάσει το 4,5%. Στην Αμερική, ο Σκοτ Μπέσεντ ξαναγοράζει 30ετή
για να κρατήσει το 5,3%. Το Τόκιο δεν έχει τέτοιο εργαλείο· έχει μόνο το GPIF (Government Pension Investment Fund)
, το κρατικό ταμείο που επενδύει τα αποθεματικά του ιαπωνικού δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος, με $1,8 τρισ., ως αγοραστή τελευταίας καταφυγής. Τριάντα χρόνια το ιαπωνικό χρέος
ήταν δωρεάν. Τώρα, κοστίζει ακριβά.
H Meta πλήρωσε, η Wall Street αποζημίωσε
-Η μετοχή της Meta
ξεκίνησε χθες τη συνεδρίαση από τα $591,33 (+1,97%), έπειτα από άνοδο 4,4% στην προσυνεδρίαση. Η εταιρεία συμβιβάστηκε και συμφώνησε να πληρώσει έως $16,68 δισ.
για τη ζημιά εθισμού που θεωρητικά προκαλεί στα παιδιά. Πριν από την έναρξη της δίκης στις 18 Αυγούστου, η Meta ανέφερε ότι Καλιφόρνια, Κολοράντο, Κεντάκι και Νιου Τζέρσεϊ ζητούσαν πρόστιμα έως $1,4 τρισ. Οι πολιτείες υποστήριξαν ότι το νούμερο ήταν πλησιέστερα στα $200 δισ. Η αγορά κοστολογούσε κίνδυνο τριψήφιου δισεκατομμυρίου. Έλαβε διψήφιο
. Η Μeta δεν συμφώνησε ότι λειτούργησε παράνομα, αλλά συμφώνησε με τον συμβιβασμό. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρων ο τρόπος πληρωμής του προστίμου. Οι συμμετέχουσες πολιτείες θα λάβουν περίπου $12,7 δισ. (το 70%) μέσα στην επόμενη δεκαετία
. Το υπόλοιπο 30% ($5,3 δισ.), θα το λάβουν μόνο εφόσον το YouTube της Google και το TikTok
εφαρμόσουν συγκεκριμένες αλλαγές (ημερήσια όρια χρόνου για νέους, μέτρα ελέγχου ηλικίας, νυχτερινή λειτουργία) και εφόσον οι ανταγωνιστές πληρώσουν αντίστοιχο ποσό. Το μισό ποσό είναι συνδεδεμένο με την πληρωμή του YouTube και το μισό με του TikTok. Δηλαδή, η Meta πληρώνει σίγουρα $12,7 δισ. σε 10 δόσεις, και υπόσχεται άλλα $5,3 δισ., αν ο ανταγωνισμός δεχτεί τους ίδιους περιορισμούς. Η συμφωνία απαιτεί όρια χρόνου σκρόλινγκ για ανηλίκους και απαγόρευση απενεργοποίησης ρυθμίσεων ασφαλείας χωρίς γονική συναίνεση
. Η δίκη αφορούσε 29 πολιτείες και η συμφωνία καλύπτει επίσης τις αγωγές για το Cambridge Analytica
. Υπήρχε δικαστικό προηγούμενο. Τον Μάρτιο, ένορκοι στο Νέο Μεξικό επέβαλαν $375 εκατ.. Στις 6 Αυγούστου, δικαστής έκρινε ότι η Meta δημιούργησε δημόσια όχληση και επέβαλε επιπλέον 567 εκατ. δολάρια. Χιλιάδες αγωγές εκκρεμούν ακόμη, στο Νάσβιλ η δίκη συνεχίζεται. Η Wall Street
ελάχιστα ασχολήθηκε με την ουσία της υπόθεσης. Απλά αποτίμησε την εξάλειψη της αβεβαιότητας
. Δέκα χρόνια δόσεις για μια εταιρεία που βγάζει τόσα σε ένα τρίμηνο δεν είναι τιμωρία
, είναι λειτουργικό κόστος με χρονοδιάγραμμα.