-Χαίρετε, συνεχίζονται οι ημέρες οικονομίας στο Μ.Μ με μία μεγάλη χθεσινή σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, με τον Πιερρ και άλλους σχετικούς για την αξιοποίηση του real estate property του Δημοσίου. Δηλαδή μίας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας αλλά και πονεμένης υπόθεσης που θα μπορούσε υπό συνθήκες να βοηθήσει πολύ την οικονομία, την αγορά και εντέλει τον κόσμο. Κατά τα λοιπά, σήμερα το μισό υπουργικό συμβούλιο -που λέει ο λόγος- θα πάει στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της επέκτασης της γραμμής του μετρό προς Καλαμαριά. Ενδιαφέρουσα θα είναι και η συνάντηση που θα έχει ο Κ.Μ σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής με τους βουλευτές της ΝΔ στην Α’ και τη Β’ Θεσσαλονίκης. Μαζί του θα έχει συνεργάτες του, αλλά και τον πρόεδρο της γαλάζιας Διοικούσας Ζήση Ιωακείμοβιτς, και εκεί καταγράφονται προτάσεις και ανησυχίες, ώστε να μπορεί στη συνέχεια η κυβέρνηση να παρεμβαίνει.

Το παρασκήνιο του γεύματος

Το σενάριο υποψηφιότητας Φλωρίδη

5,3 δισ. από το νέο Κλιματικό Ταμείο

Το τραπέζι του Νίκου

Δημοσκοπήσεις

Η Recipy της Fairfax που θέλει Εverest και Goody’s

Τα σχέδια των αδελφών Γεωργιάδη για το νερό ΙΟΛΗ

Η συμφωνία της ΔΕΗ με τον hyperscaler

Ράλι για τη ΔΕΗ με το βλέμμα στα υψηλά 18 ετών

Έρχονται ανοδικές αναθεωρήσεις για την Motor Oil

Τα καλώδια του ΑΔΜΗΕ

Ο οδηγός της Louis Vuitton για τη Μύκονο

Η μαύρη λίστα του Ιράν χτυπά την πόρτα των Ελλήνων εφοπλιστών

Μάχη δισεκατομμυρίων στο Λονδίνο για την πράσινη μετάβαση της Ναυτιλίας

Οι Greeks δεσμεύουν δισεκατομμύρια, βάζοντας ένα επίφοβο στοίχημα με τον χρόνο

Τα εξαγωγικά βήματα της Green Beverages

To Κράτος που πληρώνει 100 δισ. τη μέρα για τόκους

H Meta πλήρωσε, η Wall Street αποζημίωσε

-Κρίνοντας από τη χθεσινή ανακοίνωση του Μ.Μ, η συνάντηση τουμε την επικεφαλής των Βρετανών Συντηρητικώνκάθε άλλο παρά εθιμοτυπική ήταν. Κι αυτό γιατί ο Κ.Μ και η Βρετανή αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είχαν μια απλή συνάντηση γνωριμίας, αλλά έναμε αρκετά εκτεταμένη ατζέντα. Αυτό που επίσης παρατήρησα ήταν πως δίπλα στους Μητσοτάκη και Badenoch βρίσκονταν οκαι ο πρώην υπουργός Εθνικής Ασφάλειας της Βρετανίας. Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ και πρόεδρος τουκαι ο Tugendhat γνωρίζονται εδώ και χρόνια και συνδέονται με φιλική σχέση - και, μάλιστα, οι δύο υπουργοί ήταν εκείνοι που ρύθμισαν τις λεπτομέρειες του ραντεβού. Σε κάθε περίπτωση, όμως, σε μια συζήτηση γύρω από τις εξελίξεις στη, η παρουσία Πιερρακάκη και Tugendhat μάλλον επιβεβαιώνει ότι Μητσοτάκης και Badenoch είχαν πολλά περισσότερα να πουν από τα τυπικά μιας πρώτης γνωριμίας.-Κρατήστε την πληροφορία ότι το Μ.Μ θέλει να ρίξει όλα τα όπλα στην, γι’ αυτό και υπάρχει κεντρικό ενδιαφέρον για να μπει στην αρένα τηςκαι ο υπουργός Δικαιοσύνης. Βλέπετε, είναι μια περιφέρεια όπου υπάρχει αναντιστοιχία ικανοποίησης ως προς το κυβερνητικό έργο (μεγάλη λόγω έργων) έναντι των ποσοστών της(αρκετά χαμηλά, στην περιοχή του). Για το θέμα εκκρεμεί μια συζήτηση του ίδιου του Φλωρίδη με τον Κ.Μ που θα γίνει κάποια στιγμή σύντομα.-Σήμερα θα περιμένουμε καλά νέα από τις Βρυξέλλες για την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας θα είναι από τις πρώτες που θα πάρει λεφτά από το νέο, με αρκετά λαϊκά προγράμματα. Τα λεφτά από φέτος ως το 2032 δεν είναι διόλου αμελητέα, μιλάμε για, με συγκεκριμένα προγράμματα που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα.ένα μεγάλο νέο, με δράσεις αναβάθμισης υποδομών και ενεργειακής εξοικονόμησης,, 280 νέες κατοικίες με βιοκλιματικά πρότυπα για ευάλωτες οικογένειες, αλλά και ένα πρόγραμμα. Την ελληνική πρόταση δούλεψαν τα συναρμόδια υπουργεία υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρουμαζί με τονκαι υπεβλήθη στηντον περασμένο Μάρτιο.-Στοο αρχηγός μας οεπιχειρεί να ζεστάνει κάπως το -επιεικώς- μουδιασμένο (sic) κλίμα μεταξύ των στελεχών του ενόψει της καθόδου στην. Η μουρμούρα πάντως σε πηγαδάκια και τραπέζια είναι δεδομένη και το εισπράττει κανείς μιλώντας ειδικά με στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο Λεκανοπέδιο, που έχει εξελιχθεί σε «μαύρη τρύπα». Ολοιπόν, πριν τους θυμίσει την 3η του Σεπτέμβρη και οργανώσει… μοτοπορεία στο Ηράκλειο, θα τους πάει για φαγητό σε μια ταβέρνα στο Ψυχρό Λασιθίου, απ’ όπου κατάγεται από τη μεριά της μητέρας του. Το μαγαζί ειδικεύεται στα κρέατα μου λένε και εκεί έχουν κληθεί οι, αλλά και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου. Εντάξει, ότι θα φάνε καλά και θα πιούνε οι άνθρωποι είναι βέβαιον, τώρα από την άλλη εβδομάδα -που ξεκινάνε οιβλέπουμε.-Τώρα που είπα, να σας τονίσω ότι άρχισαν οιαπό τη Δευτέρα, τουλάχιστον για το Μ.Μ, προκειμένου να δουν τι έγινε το καλοκαίρι. Μου λένε καλά γενικώς, αλλά είναι νωρίς.-Στο χαρτοφυλάκιο τηςπεριλαμβάνεται μια εταιρεία εστιατορίων γρήγορου φαγητού στον Καναδά, με την επωνυμία. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι που ενδιαφέρεται να εξαγοράσει έναντι τιμήματος της τάξης των, δηλαδή τις δραστηριότητες εστίασης της. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι διαπραγματεύσεις της Recipy με τοείναι προχωρημένες, αλλά ακόμη οι δυο πλευρές δεν έχουν συμφωνήσει. Αν και ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος μέχρι να μπουν οι υπογραφές, η εντύπωση που μεταφέρουν οι πηγές είναι ότι-Διεύρυνση της γκάμας προϊόντων, αναζήτηση νέων αγορών και ενίσχυση της παρουσίας στον διεθνή χώρο είναι το τρίπτυχο εφέτος για τα, υπό τη διοίκηση. Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του 2025, η εταιρείαείχε κύκλο εργασιώναπό 6,47 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε πέρυσι σε 23,17% από 25,97% το 2024. Η εταιρεία για το 2025 παρουσίασε, ενώ κατά τη συγκριτική περίοδο παρουσίασε ζημιές προ φόρων 483 χιλ. ευρώ. Κατά το 2025 η εταιρεία πραγματοποίησε περιορισμένες προσθήκες σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, οι οποίες αφορούν κυρίως αναβάθμιση κτηριακών υποδομών και αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού. Υπενθυμίζεται ότι το 2023 ησυμφώνησε με τηνκαι τηγια τη μεταβίβαση των ακινήτων, της επιχείρησης και του σήματος εμφιάλωσης και εμπορίας νερού «ΙΟΛΗ». Με βάση τη συμφωνία, οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης νερού στο Μοσχοχώρι Φθιώτιδας μεταβιβάστηκαν στην κυριότητα της Premia Properties, ενώ η επιχείρηση και το σήμα «ΙΟΛΗ» μεταβιβάστηκαν στη νεοσυσταθείσα εταιρεία, θυγατρική της Sterner Stenhus Greece, που έχει στην ομπρέλα της και την Premia Properties ΑΕΕΑΠ, με ενεργό το ρόλο των Ελληνοσουηδών-Στην αγορά λέγεται ότι ηγια τοθα ανακοινωθεί στις 5 Σεπτεμβρίου από τον Πρωθυπουργό στο βήμα της ΔΕΘ. Ένα, με πρώτη φάση σε λειτουργία έως το 2028, με εξεταζόμενη επέκταση έως το, είναι εθνική στρατηγική κίνηση παρά εταιρική πρωτοβουλία. Modular σχεδιασμός σε modules των 75 MW, τροφοδοσία απευθείας από, τροφοδοσία απευθείας από ΑΠΕ, με διάταξη behind the meter, χωρίς επιβάρυνση του δικτύου. Ηστο νέο σχήμα. Οέχει δηλώσει ότι η πρώτη συμφωνία θα αφορά τα 300 MW, ενώ η δεύτερη φάση θα αποτελέσει αντικείμενο νέας συμφωνίας πιθανότατα μέσα στο επόμενο έτος. Το όνομα του εταίρου ακούγεται συχνά στα παρασκήνια, αλλά χωρίς επιβεβαίωση. Ότι είναι αμερικανικής καταγωγής μπορεί να το συμπεράνει κανείς μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τοντου Λευκού Οίκου στο Νέο Δελχί. Παραμένοντας στη ΔΕΗ στέκομαι στη χθεσινή ανακοίνωση της επιχείρησης για τα, η οποία πρέπει να διαβαστεί δίπλα στον ισολογισμό τηςπου κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ στις 10 Αυγούστου. Εκεί φαίνεται το σχέδιο και η πορεία υλοποίησής του. Η «παλιά» ΔΕΗ ήταν ένας οργανισμός που μετρούσε ουρές. Η σημερινή ΔΕΗ διαχειρίζεται πάνω απόμε μέσο χρόνο απόκρισης 13 δευτερόλεπτα και επανάκληση αν δεν μπορείς να περιμένεις. Στα καταστήματα ο μέσος χρόνος αναμονής είναι πλέον 3 λεπτά και τα ραντεβού κλείνονται online. Ωράριο 8 με 8, τρεις μέρες την εβδομάδα. Το κατάστημα που κάποτε εξαργύρωνε λογαριασμούς, σήμερα πουλά. Όσον αφορά τον Κωτσόβολο, ανακοίνωσε, 98 εταιρικά και 12 franchise. Μηδέν τραπεζικός δανεισμός, €78 εκατ. ταμείο. Δεν είναι απλώς ένα δίκτυο καταστημάτων και ένα σήμα, αλλά μια έτοιμη πανελλαδική υποδομή logistics και last mile, με αποθήκες, στόλο, παραδόσεις, call center και εγκαταστάτες. Το άθροισμα των 2 δικτύων δημιουργεί, 2 τηλεφωνικά κέντρα, ένα φορτηγό που φτάνει μέχρι την κουζίνα. Το σχέδιο 2026-2028 προβλέπει σημείο επαφής με τον πελάτη, για. Ο ανταγωνισμός, στη λιανική ρεύματος, πουλά κιλοβατώρες από ιστοσελίδες. Η ΔΕΗ έχει διεύθυνση σε 210 γωνίες. Υπάρχουν βέβαια και τα. Οι συνέργειες απέφεραν €3,3 εκατ., δηλαδή 0,4% του τζίρου. Καθαρά κέρδη €16 χιλιάδων ευρώ, μόνο. Το δίκτυο πληρώθηκε, η απόδοσή του είναι ακόμη υπόσχεση. Η ΔΕΗ είναι ένας όμιλος με, η λιανική είναι μια μικρή σταγόνα. Η επένδυση δεν έγινε για τα κέρδη, αλλά για τις πόρτες.-Επιπλέον, να προσθέσω πως ηπρωταγωνίστησε στοκαταγράφοντας ένα ισχυρό, διήμερο ράλι. Μετά το +2,7% της Τρίτης, η μετοχή ενισχύθηκε χθες κατά, τροφοδοτούμενη από υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα. Η εισηγμένη σημείωσε τον υψηλότερο τζίρο της αγοράς, ο οποίος ανήλθε σταμε όγκο 1,57 εκατ. τεμαχίων. Με την κίνηση αυτή, η μετοχή «ψαλίδισε» την απόσταση από το, που έπιασε στις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Τεχνικά, η προσέγγιση αυτής της αντίστασης είναι κομβική, καθώς η πιθανή διάσπαση των 24,2 ευρώ ανοίγει τον δρόμο για επίπεδα τιμών που έχει να συναντήσει η μετοχή από τον, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή, μακροπρόθεσμη δυναμική της.-Οι ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου στηδημιουργούν τις προϋποθέσεις για ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων της αγοράς για το σύνολο της χρήσης. Η τρέχουσα συγκλίνουσα εκτίμηση για ταδιαμορφώνεται στα €1,44 δισ., ενώ η Motor Oil έχει ήδη επιτύχει περίπου. Παράλληλα, η διοίκηση εκτιμά ότι τα EBITDA του δεύτερου εξαμήνου θα διαμορφωθούν τουλάχιστον στα επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου του 2025, δηλαδή περίπου στα €720 εκατ., παρά την επίδραση των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στις μονάδες υδρογονοπυρόλυσης και καταλυτικής πυρόλυσης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Με βάση αυτή την καθοδήγηση, η υφιστάμενη πρόβλεψη της αγοράς εμφανίζεται μάλλον συντηρητική.-Στα. Το χαμηλό 52 εβδομάδων είναι €2,75, το υψηλό €4,925. Η διαδρομή μοιάζει με ράλι προσδοκιών ενόψει της ένταξης στους. Ίσως και να μην είναι. Ανάμεσα στις δύο ακραίες τιμές μεσολάβησε η. Εκδόθηκαν 130.864.197 νέες μετοχές, με προσφορές κάτω από €4,05 να μη λαμβάνονται υπόψη. Σήμερα κυκλοφορούν 362.864.197 μετοχές έναντι 232 εκατ. πριν από την αύξηση, αλλά η τιμή στέκεται 12,6% πάνω από το κατώφλι της έκδοσης. Συνεπώς, όσοι μπήκαν στην αύξηση τον Ιούνιο δεν ενδιαφέρονταν για τον MSCI, αλλά για τοτο οποίο φαίνεται πως υλοποιείται βάσει των χρονοδιαγραμμάτων. Την 1η Ιουλίου ολοκληρώθηκε ηΜε την πλήρη διασύνδεση των Κυκλάδων και τη διπλή της Κρήτης, η εξοικονόμηση ΥΚΩ 2026-2030 εκτιμάται μεσοσταθμικά σταΠαράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη, η οποία έθεσε σε διαβούλευση την πρόταση του ΑΔΜΗΕ για αναθεώρηση της ρυθμιστικής μόχλευσης στη, με διάρκεια έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Η προτεινόμενη μείωση του ρυθμιζόμενου χρέους (50-60% στην κατασκευή, 40-50% στις αποσβέσεις) ευνοεί ένα υψηλότερο μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) και, κατ' επέκταση, αυξημένες αποδόσεις επί της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης του έργου. Ο ΑΔΜΗΕ δεν πούλησε στο Χρηματιστήριο βάρος στους δείκτες, πούλησε. Το επενδυτικό ενδιαφέρον πυροδοτήθηκε και από την επικείμενη διανομή του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2025, συνολικού ύψους. Το καθαρό ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,0188 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής αύριο 28 Αυγούστου και έναρξη πληρωμής την επόμενη Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.-Ηδιαθέτει στο εμπόριο ένανκαι πουλά κάθε αντίτυπο 20 ευρώ, με το μήνυμα ότι, κάτω από τα ντους σαμπάνιας και τα γεμάτα λιμάνια, το νησί «έχει ακόμη ελληνική ψυχή». Ο οδηγός καταγράφει τις. Η μεγαλύτερη μάρκα πολυτελείας του κόσμου πουλά, δηλαδή, τον τρόπο να αποφύγεις τη Μύκονο μέσα στη Μύκονο. Προφανώς, το συγκεκριμένο βιβλιαράκι εξυπηρετεί τη στρατηγική της. Ο κλάδοςκατάφερε να επιστρέψει σε θετικά μεγέθη (+1% το β' τρίμηνο μετά από 7 συνεχόμενα τρίμηνα πτώσης). Στο 1ο τρίμηνο κατέγραψε -2% λόγω Μέσης Ανατολής. Η πολυτέλεια προσπαθεί να προσεγγίσει πάλι τον πελάτη που έφυγε πρώτος. Το μεσαίο εισόδημα, εκείνο που αγόραζε την πρώτη τσάντα. Σε αυτόν απευθύνεται η λέξη «ψυχή». Στην Ελλάδα, την ίδια εβδομάδα, τα στοιχεία της ΤτΕ έδειξαν αυτό που όλοι είδαν στη Μύκονο.. Αυτό λέγεται όγκος, όχι πολυτέλεια. Η Ελλάδα προετοιμάζεται για το αντίθετο. Τοάνοιξε στις 23 Απριλίου 2026 στο κτήριο του πρώην Hilton, επένδυση €340 εκατ. Το. Τα Four Seasons, Waldorf Astoria και Six Senses σε Αργολίδα, Ερμιόνη, Κρήτη, Εύβοια, με προϋπολογισμούς έως μισό δισ. ευρώ. Στη Μύκονο, περισσότεροι από, με δαπάνη λίγο πάνω από 100 ευρώ ο καθένας, και τέλος 20 ευρώ ανά κεφαλή στην αποβίβαση. Ο οδηγός της LVMH υπενθυμίζει ότι. Πολυτέλεια δεν είναι να πας στη Μύκονο. Είναι να ξέρεις πού να μην πας μέσα σε αυτήν και να έχεις ποιον να ρωτήσεις.-Μπορεί η, αλλά στην ελληνική ναυτιλία εκείνο που συζητείται περισσότερο δεν είναι μόνο ποιοι βρίσκονται ήδη μέσα, αλλά ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος. Και εδώ αρχίζει το πραγματικό παρασκήνιο. Η. Νεότερα στοιχεία από τη δημοσιοποίηση των ονομάτων δείχνουν ότι μεταξύ των πλοίων υπάρχουν μονάδες που συνδέονται με. Όμως στα γραφεία των Ελλήνων εφοπλιστών το μεγαλύτερο «καμπανάκι» χτυπά αλλού. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι ένα πλοίο που σήμερα είναι απολύτως «καθαρό», μπορεί αύριο να βρεθεί στη λίστα, εάν πραγματοποιήσει. Και αυτό αλλάζει το παιχνίδι. Οι Έλληνες διαθέτουν τεράστια παρουσία στακαι δραστηριοποιούνται έντονα στις θαλάσσιες ζώνες γύρω από, όπου οι STS επιχειρήσεις αποτελούν καθημερινό εργαλείο της αγοράς. Έτσι, πλέον δεν αρκεί να ελέγχει κανείς ποιος είναι ο ναυλωτής και τι φορτίο παραλαμβάνει. Πρέπει να γνωρίζει και με ποιο πλοίο ήρθε προηγουμένως σε επαφή το φορτίο. Το ακόμη πιο περίπλοκο είναι ότι οι πλοιοκτήτες βρίσκονται ανάμεσα σε δύο πυρά. Από τη μία τις απαιτήσεις της Τεχεράνης και από την άλλη το. Κάποιοι χαρακτηρίζουν την κατάσταση ως νέο, μια διπλή παγίδα συμμόρφωσης. Αν η Τεχεράνη εφαρμόσει στην πράξη την απειλή για τα STS, η λίστα μπορεί να αρχίσει να μεγαλώνει σαν ντόμινο. Και τότε για τους Έλληνες εφοπλιστές το ερώτημα δεν θα είναι μόνο αν είναι στη λίστα αλλά, κυρίως, με ποιον έκανε STS το πλοίο τους.-Όποιος διάβασε πίσω από τις γραμμές τη δήλωση τηςθα κατάλαβε ότι η μάχη στον, που είναι ο ναυτιλιακός κλάδος του ΟΗΕ, δεν αφορά μόνο την απανθρακοποίηση. Αφορά πρωτίστως. Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών χαρακτήρισε το σημερινόως πλαίσιο που «προφανώς δεν αποτελεί τη λύση» και έδειξε προς την πρόταση Αργεντινής, Λιβερίας και Παναμά.. Δεν μπορείς να απαιτείς από ένα πλοίο να χρησιμοποιεί καύσιμο που δεν υπάρχει σε επαρκείς ποσότητες ή το κόστος του είναι απαγορευτικό. Προτείνουν οι στόχοι για την ένταση εκπομπών των καυσίμων να λαμβάνουν υπόψη την πραγματική διαθεσιμότητα και το κόστος τους, ενώ θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στη συμμόρφωση και διαφορετική προσέγγιση από το κεντρικό, όμως, βρίσκεται βαθύτερα. Ένα αυστηρό παγκόσμιο σύστημα δημιουργεί έναν, αλλά ταυτόχρονα μία τεράστια νέα αγορά για παραγωγούς πράσινων καυσίμων, ναυπηγεία, τεχνολογικούς ομίλους και ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, ανοίγει τηγια το ποιος θα εισπράττει και πώς θα αναδιανέμονται τα χρήματα που θα συγκεντρώνει ο διεθνής μηχανισμός. Γι' αυτό στο Λονδίνο δεν συγκρούονται απλώς δύο περιβαλλοντικές προσεγγίσεις. Συγκρούονταιγια το ποιος θα πληρώσει και ποιος τελικά θα κερδίσει από την-Στην ελληνικά ναυτιλιακή κοινότητα οι πιο προσεκτικοί κοιτούν ήδη το 2028. Και, κυρίως, πόσαθα έχουν πέσει τότε στο νερό. Γιατί πίσω από τις αλλεπάλληλες παραγγελίες κρύβεται ένα πολύ μεγαλύτερο οικονομικό στοίχημα. Οβάζει ένα τεράστιο στοίχημα με τον χρόνο. Δεσμεύει σήμερα δισεκατομμύρια για πλοία του, ενώ η αγορά βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά και τοαρχίζει να γίνεται επικίνδυνα μεγάλο. Οι Έλληνες έχουν τοποθετηθεί επιθετικά στα. Και τα ονόματα είναι βαριά. Το ενδιαφέρον είναι ότι αγοράζουν σήμερα ακριβό καινούργιο tonnage χωρίς να γνωρίζουν ποια αγορά θα συναντήσει κατά την παράδοσή του. Το. Γιατί λοιπόν συνεχίζουν; Η απάντηση βρίσκεται στην ηλικία του στόλου. Σχεδόν. Οι Έλληνες ουσιαστικά ποντάρουν ότι μέχρι το 2028-2030 οι αποσύρσεις παλαιών πλοίων, οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί και οι αυξημένες ενεργειακές μεταφορές θα απορροφήσουν το νέο tonnage. Υπάρχει όμωςπου δεν είμαι σίγουρος ότι στην εποχή της ευφορίας και των πρωτοφανών κερδών τη λαμβάνουν υπόψη τους στα εφοπλιστικά γραφεία. Στη ναυτιλίαγίνονται συνήθως όταν όλοι παραγγέλνουν μαζί. Γι' αυτό, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσα πλοία παρήγγειλαν οι Έλληνες. Είναι-Οι φωτογραφίες τηςαπό τα ράφια του Τόκιο που ανέβασαν χθες στο LinkedIn αποκαλύπτουν ενδιαφέροντες αριθμούς και μεγέθη. Οι εικόνες δείχνουν τηνσε PET 500ml, με τη φράσηστη φιάλη. Πωλείται αποκλειστικά σε «περίπτερα» (convenience stores, καταστήματα ευκολίας konbini) του Τόκιο, Σαϊτάμα, Τσίμπα και Καναγκάουα από 12 Μαΐου. Πραγματοποιήθηκε ένα διήμερο launch event στη Shibuya τον Μάιο και ξεκίνησε η. Σύμμαχος και συνεταίρος στην προσπάθεια, η, θυγατρική της Asahi Breweries, τρίτος παίκτης της ιαπωνικής αγοράς με μερίδιο 14% και τζίρο περίπου 3,3 δισ. ευρώ. Η Asahi παράγει και διανέμει Green Cola και καταβάλλει. Η Green Beverages εισπράττει επίσης έσοδα από την πώληση του συμπυκνώματος για την ιαπωνική παραγωγή. Η αποκλειστική άδεια καλύπτει την, την Ταϊβάν αλλά και τη. Δύο ακόμη κωδικοί θα ακολουθήσουν το 2027. Η Green Beverages είναι ένας όμιλος μεμε λειτουργικά κέρδη 8,5 εκατ. το 2025 και καθαρό δανεισμό που κορυφώθηκε στα €51 εκατ.. Επομένως, η Ιαπωνία δεν θεωρείται μηχανή εσόδων για τον Όμιλο, αλλά. Υπάρχουν ήδη προχωρημένες συζητήσεις με την, με τηνγια τοπική παραγωγή και εμφιάλωση στη Σαουδική Αραβία, με ινδικό όμιλο 19.821 καταστημάτων…-Τοθα ζητήσει ποσό-ρεκόρστον προϋπολογισμό του έτους 2027 που ξεκινά τον Απρίλιο. Μεταφρασμένο σε δολάρια είναι $230 δισ. Περίπου 16,6 τρισ. αφορούν τόκους και 20 τρισ. σε εξοφλήσεις χρέους. Η αύξησηαπό τα 31,28 τρισ. γιεν του φετινού αρχικού προϋπολογισμού, είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων 20 ετών. Το αποτέλεσμα είναι ότι το ιαπωνικό Δημόσιο θα πρέπει να διαθέτει καθημερινά(ή $630 εκατ.). Κάθε μέρα. Το επιτόκιο για ταεκτιμάται πλέον στο 3,8% από 3%. Το 10ετές ανέβηκε στο 2,945% στις 18/8, υψηλό 30ετίας, ενώ το 30ετές κινείται πάνω από 4%, πέρα από το ρεκόρ του Ιανουαρίου, όταν ηζήτησε περισσότερες δαπάνες με ταυτόχρονη αναστολή του ΦΠΑ 8% στα τρόφιμα και προκήρυξε πρόωρες εκλογές. Τις κέρδισε. Ο λογαριασμός των μέτρων παραμένει ακάλυπτος. Τα συνολικά αιτήματα των υπουργείων για το 2027 θα ξεπεράσουν για πρώτη φορά τα, από περίπου 122 τρισ. φέτος, επειδή η Τακαΐτσι φέρνει στον αρχικό προϋπολογισμό δαπάνες που επί δεκαετίες περνούσαν από συμπληρωματικά πακέτα και επειδή το νέο σχήμα δημοσίων επενδύσεων επιτρέπει αιτήματα χωρίς προκαθορισμένο πλαφόν. Η. Η κυβέρνηση ίσως χρειαστεί πάνω από 10 τρισ. γιεν πρόσθετους πόρους, ενώ τα φορολογικά έσοδα του 2027 προβλέπεται να αυξηθούν μόλις κατά 680 δισ. Το πρόβλημα της κυβέρνησης είναι ότι τα ομόλογα που εκδόθηκαν με χαμηλά επιτόκια λήγουν και. Η BoJ έχει ήδη το επιτόκιο στο 1% και αποσύρεται από τις αγορές. Οι ασφαλιστικές ζωής γίνονται αναγκαστικοί πωλητές αν το 30ετές περάσει το 4,5%. Στην Αμερική, ογια να κρατήσει το 5,3%. Το Τόκιο δεν έχει τέτοιο εργαλείο· έχει μόνο το, το κρατικό ταμείο που επενδύει τα αποθεματικά του ιαπωνικού δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος, με $1,8 τρισ., ως αγοραστή τελευταίας καταφυγής. Τριάντα χρόνια τοήταν δωρεάν. Τώρα, κοστίζει ακριβά.-Ηξεκίνησε χθες τη συνεδρίαση από τα $591,33 (+1,97%), έπειτα από άνοδο 4,4% στην προσυνεδρίαση. Η εταιρεία συμβιβάστηκε και συμφώνησε να πληρώσει έωςγια τη ζημιά εθισμού που θεωρητικά προκαλεί στα παιδιά. Πριν από την έναρξη της δίκης στις 18 Αυγούστου, η Meta ανέφερε ότι Καλιφόρνια, Κολοράντο, Κεντάκι και Νιου Τζέρσεϊ ζητούσαν πρόστιμα έως $1,4 τρισ. Οι πολιτείες υποστήριξαν ότι το νούμερο ήταν πλησιέστερα στα $200 δισ. Η αγορά κοστολογούσε κίνδυνο τριψήφιου δισεκατομμυρίου.. Η Μeta δεν συμφώνησε ότι λειτούργησε παράνομα, αλλά συμφώνησε με τον συμβιβασμό. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρων ο τρόπος πληρωμής του προστίμου. Οι συμμετέχουσες πολιτείες θα λάβουν περίπου. Το υπόλοιπο 30% ($5,3 δισ.), θα το λάβουν μόνο εφόσον τοεφαρμόσουν συγκεκριμένες αλλαγές (ημερήσια όρια χρόνου για νέους, μέτρα ελέγχου ηλικίας, νυχτερινή λειτουργία) και εφόσον οι ανταγωνιστές πληρώσουν αντίστοιχο ποσό. Το μισό ποσό είναι συνδεδεμένο με την πληρωμή του YouTube και το μισό με του TikTok. Δηλαδή, η Meta πληρώνει σίγουρα $12,7 δισ. σε 10 δόσεις, και υπόσχεται άλλα $5,3 δισ., αν ο ανταγωνισμός δεχτεί τους ίδιους περιορισμούς. Η συμφωνία απαιτεί. Η δίκη αφορούσε 29 πολιτείες και η συμφωνία καλύπτει επίσης τις αγωγές για το. Υπήρχε δικαστικό προηγούμενο. Τον Μάρτιο, ένορκοι στο Νέο Μεξικό επέβαλαν $375 εκατ.. Στις 6 Αυγούστου, δικαστής έκρινε ότι η Meta δημιούργησε δημόσια όχληση και επέβαλε επιπλέον 567 εκατ. δολάρια. Χιλιάδες αγωγές εκκρεμούν ακόμη, στο Νάσβιλ η δίκη συνεχίζεται. Ηελάχιστα ασχολήθηκε με την ουσία της υπόθεσης. Απλά αποτίμησε την. Δέκα χρόνια δόσεις για μια εταιρεία που βγάζει τόσα σε ένα τρίμηνο, είναι λειτουργικό κόστος με χρονοδιάγραμμα.