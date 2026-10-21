Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης έχει συνδρομές και αλλαγή μπαταρίας: Ποιοι ρίχνονται στη μάχη για το επόμενο «γέμισμα»

Περνάμε ώρες συγκρίνοντας τιμές αυτοκινήτων, εξοπλισμό και δόσεις. Ύστερα παίρνουμε τα κλειδιά και αρχίζει ένας δεύτερος λογαριασμός, που μας ακολουθεί για χρόνια: ο ανεφοδιασμός. Εκεί στρέφουν τώρα το βλέμμα τους δύο από τους ισχυρότερους κινεζικούς ομίλους. Η Huawei και η CATL βλέπουν στην ανάγκη μας για ενέργεια μια ευκαιρία που ξεπερνά την πώληση ενός αυτοκινήτου. Κάθε επόμενη στάση μπορεί να φέρνει έσοδα. Κάθε συνδρομή μπορεί να κρατά τον πελάτη κοντά τους.

Στις 19 Οκτωβρίου, η Yinwang, που ελέγχει η Huawei, υπέγραψε συμφωνία με την CATL και τη θυγατρική της CAES. Η συνεργασία αφορά εναλλάξιμες μπαταρίες, δίκτυα αντικατάστασης και συμβατά μοντέλα που θα αξιοποιούν το σύστημα Choco-Swap. Η Huawei συνεισφέρει την τεχνολογία Qiankun για τα «έξυπνα» αυτοκίνητα. Η CATL φέρνει τις μπαταρίες και την υποδομή ανεφοδιασμού.

Οι εταιρείες δεν ανακοίνωσαν συνολικό επενδυτικό προϋπολογισμό. Το μέγεθος της κίνησης φαίνεται κυρίως στη δυνατότητα να συνδέσουν το αυτοκίνητο, τον σταθμό και τον οδηγό. Στις 29 Σεπτεμβρίου, η CATL ανέφερε ήδη 2.520 σταθμούς Choco-Swap σε 200 κινεζικές πόλεις. Υπάρχει, επομένως, μια υποδομή πάνω στην οποία μπορούν να χτίσουν.

Η Huawei συνεισφέρει την τεχνολογία Qiankun για τα «έξυπνα» αυτοκίνητα.

Και εδώ αρχίζει, κατά τη γνώμη μου, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας. Μιλάμε για επιχειρήσεις που διεκδικούν θέση σε μια καθημερινή συνήθεια εκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη. Στη στάση που κάνουμε για να συνεχίσουμε τον δρόμο μας.

Το καινούργιο «πρατήριο» θέλει και συνδρομή

Για δεκαετίες, η αντλία έφερνε τον οδηγό στο δίκτυο μιας εταιρείας καυσίμων. Στην ηλεκτροκίνηση, αυτή η σχέση μπορεί να ξεκινά από την οθόνη του αυτοκινήτου. Το σύστημα προτείνει πού θα σταματήσεις, οργανώνει τη διαδικασία και σε συνδέει με έναν συγκεκριμένο πάροχο.

Αν όλα λειτουργούν σωστά, ο οδηγός κερδίζει ευκολία. Η επιχείρηση αποκτά έναν καλό λόγο να τον ξαναδεί. Όσο περισσότερο τον εξυπηρετεί το δίκτυο, τόσο πιθανότερο γίνεται να το επιλέξει και στην επόμενη διαδρομή.

Στην αλλαγή μπαταριών, μάλιστα, η σχέση μπορεί να αποκτήσει και μηνιαίο λογαριασμό. Το λεγόμενο Battery as a Service επιτρέπει στον πελάτη να αγοράσει το αυτοκίνητο και να νοικιάζει την μπαταρία. Έτσι περιορίζει την αρχική δαπάνη, αναλαμβάνοντας ένα σταθερό μίσθωμα.

Η CATL φέρνει τις μπαταρίες και την υποδομή ανεφοδιασμού στη συμμαχία με την Huawei.

Η NIO εφαρμόζει ήδη αυτό το μοντέλο. Στη Γερμανία αναγράφει μηνιαία μισθώματα 169 ή 289 ευρώ, ανάλογα με την μπαταρία. Χρεώνει επιπλέον την ενέργεια και την υπηρεσία αλλαγής, με δύο μηνιαία κουπόνια απαλλαγής από τη δεύτερη χρέωση. Αυτοί είναι οι γερμανικοί όροι της υπηρεσίας.

Αρκεί ένας πρόχειρος υπολογισμός για να καταλάβουμε γιατί αυτή η αγορά ενδιαφέρει τόσο τους μεγάλους ομίλους. Με αμετάβλητο μίσθωμα 169 ευρώ, η πενταετία φτάνει τις 10.140 ευρώ, πριν από την ενέργεια.

Για τον οδηγό, βέβαια, ο λογαριασμός χρειάζεται ολόκληρη την εικόνα. Πόσα γλίτωσε στην αγορά; Πόσο συχνά χρησιμοποιεί την υπηρεσία; Τι κερδίζει σε χρόνο και τι σημαίνει η επιλογή για τη μεταπώληση; Η χαμηλότερη αρχική τιμή είναι μόνο η αρχή αυτής της συζήτησης.

Για την επιχείρηση, κάθε τέτοια συμφωνία δημιουργεί την προοπτική εσόδων για χρόνια. Παράλληλα, περισσότερα συμβατά αυτοκίνητα φέρνουν περισσότερη δουλειά στους σταθμούς. Ένα πυκνότερο δίκτυο κάνει, με τη σειρά του, αυτά τα αυτοκίνητα πιο ελκυστικά.

Η CATL φροντίζει να έχει συμμάχους σε περισσότερα σημεία αυτής της αγοράς. Τον Μάρτιο του 2025, η συμφωνία της με τη NIO περιλάμβανε σχεδιαζόμενη επένδυση έως 2,5 δισ. γουάν στη NIO Power. Πρόκειται για διαφορετική συνεργασία από τη νέα συμφωνία με τη Huawei.

Το όνομα που δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ενεργειακή πλευρά της ιστορίας είναι η Sinopec. Ο πετρελαϊκός κολοσσός συμφώνησε με την CATL τον Απρίλιο του 2025 για ανάπτυξη σταθμών αλλαγής μπαταριών. Ο μακροπρόθεσμος στόχος φτάνει τις 10.000 εγκαταστάσεις, αξιοποιώντας το δίκτυο και τις υποδομές του.

Αυτή η συμμετοχή λέει πολλά. Ένα πρατήριο μπορεί να αλλάξει το προϊόν που πουλά και να παραμείνει πολύτιμο σημείο εξυπηρέτησης. Έχει πρόσβαση στον δρόμο, χώρο και πελατεία. Η πρόκληση για τον ιδιοκτήτη του είναι να κρατήσει τον οδηγό, καθώς αλλάζει η ενέργεια που χρειάζεται το αυτοκίνητό του.

Η Ευρώπη και ο λογαριασμός που φτάνει σε εμάς

Η ιστορία έχει ήδη περάσει και στην Ευρώπη. Τον Ιούνιο του 2026, η CATL και η Octopus Energy ανακοίνωσαν τη Swaptopus, με αντικείμενο την αλλαγή μπαταριών ηλεκτρικών φορτηγών. Σχεδιάζουν τους πρώτους βρετανικούς κόμβους για το 2027 και περισσότερους από 30 ευρωπαϊκούς κόμβους έως το 2035.

Οι εταίροι εκτιμούν ότι ένα πλήρως ανεπτυγμένο δίκτυο θα μπορούσε να κινητοποιήσει ιδιωτικές επενδύσεις άνω των 30 δισ. λιρών. Το ποσό περιγράφει την προοπτική που βλέπουν στην αγορά, χωρίς να αποτελεί εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Υπάρχει και μια πλευρά που ο οδηγός δύσκολα βλέπει από το κάθισμά του. Οι μπαταρίες ενός σταθμού μπορούν να φορτίζουν όταν οι συνθήκες του δικτύου το ευνοούν. Με κατάλληλο εξοπλισμό και κανόνες, μπορούν επίσης να επιστρέφουν ενέργεια όταν χρειάζεται. Αυτή η λειτουργία περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό CATL και Octopus.

Έτσι, ο σταθμός αποκτά τη δυνατότητα να κερδίζει και από υπηρεσίες προς το ηλεκτρικό δίκτυο. Χρειάζεται, βέβαια, προσεκτική διαχείριση. Ο επόμενος οδηγός που θα φτάσει πρέπει να βρει διαθέσιμη, φορτισμένη μπαταρία.

Την ίδια ώρα, η υπερταχεία φόρτιση ανεβάζει τον πήχη. Η BYD ανακοινώνει ισχύ έως 1.500 kW και φόρτιση από 10% σε 70% μέσα σε πέντε λεπτά. Οι επιδόσεις αφορούν κατάλληλα οχήματα και αντίστοιχο εξοπλισμό. Η CATL, από την πλευρά της, αναφέρει αλλαγή μπαταρίας σε 99 δευτερόλεπτα για συμβατές εφαρμογές.

Οι αριθμοί εντυπωσιάζουν. Στην πραγματική διαδρομή, όμως, μετρά και πόσο θα περιμένεις, πόσο εύκολα θα φτάσεις και αν θα βρεις διαθέσιμη υποδομή. Ο χρόνος της διαδικασίας είναι μόνο ένα μέρος της συνολικής στάσης.

Η BYD ανακοίνωσε ισχύ έως 1.500 kW και φόρτιση από 10% σε 70% μέσα σε πέντε λεπτά.

Η CATL έχει ήδη παρουσιάσει σχεδιασμό εγκαταστάσεων που συνδυάζουν υπερταχεία φόρτιση και αλλαγή μπαταρίας. Μια τέτοια επιλογή επιτρέπει στον ίδιο χώρο να εξυπηρετεί περισσότερες ανάγκες και περισσότερους πελάτες.

Για να αποδώσουν αυτές οι επενδύσεις, χρειάζονται αρκετές καθημερινές συναλλαγές. Τα μηχανήματα, οι ηλεκτρικές υποδομές, το απόθεμα μπαταριών και η λειτουργία έχουν κόστος. Η ευκολία που υπόσχεται η τεχνολογία πρέπει τελικά να βγάζει και οικονομικό νόημα.

Στην Ελλάδα, η πελατεία για υπηρεσίες φόρτισης μεγαλώνει. Φέτος τον Σεπτέμβριο του 2026 ταξινομήθηκαν 1.363 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά, αυξημένα κατά 60,4% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Το μερίδιό τους έφτασε το 10,6%, ενώ το εννεάμηνο έκλεισε με 8.193 ταξινομήσεις.

Για ένα ελληνικό δίκτυο αλλαγής μπαταριών, χρειάζεται επιπλέον επαρκής αριθμός συμβατών αυτοκινήτων. Η παρουσία της NIO μέσω της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ αποτελεί διαφορετικό βήμα από τη δημιουργία τέτοιων σταθμών. Η συμφωνία Huawei–CATL επίσης δεν περιλαμβάνει ανακοίνωση εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.

Ο Έλληνας οδηγός, πάντως, μπορεί ήδη να μετρήσει πόσο κοστίζει μια γρήγορη στάση. Στους φορτιστές υψηλής ισχύος, από 150 kW, η ΔΕΗ blue αναγράφει 0,59 ευρώ/kWh για μέλη και 0,64 για επισκέπτες. Με αυτές τις τιμές, 50 kWh κοστίζουν 29,50 ή 32 ευρώ αντίστοιχα, πριν από τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Για έναν επαγγελματία, τα λεπτά που κερδίζει μπορούν να σημαίνουν περισσότερη δουλειά. Εκεί ίσως βρει την πρώτη ισχυρή πελατεία ένα μελλοντικό δίκτυο αλλαγής. Ο ιδιώτης που φορτίζει στο σπίτι όσο κοιμάται θα κάνει διαφορετικό υπολογισμό. Θα πρέπει να βρίσκει αρκετή αξία στην υπηρεσία ώστε να δικαιολογεί τη συνδρομή.

Αυτό κάνει τη συμμαχία Huawei–CATL τόσο ενδιαφέρουσα. Φέρνει τις εταιρείες τεχνολογίας και μπαταριών πιο κοντά στο σημείο όπου ο οδηγός πληρώνει διαρκώς. Και υποχρεώνει τους παραδοσιακούς παρόχους ενέργειας να σκεφτούν ποια θέση θέλουν σε αυτήν την αγορά.

Για εμάς, το ζητούμενο παραμένει συγκεκριμένο: διαθέσιμη ενέργεια, λιγότερη αναμονή και ανταγωνιστικό συνολικό κόστος. Οι νέες υπηρεσίες θα κερδίσουν τη θέση τους στην καθημερινότητά μας εφόσον κάνουν τη μετακίνηση ευκολότερη και οικονομικότερη.

Γιατί μπορεί οι συμμαχίες μπορεί να κλείνονται στην Κίνα. Ο τελικός λογαριασμός, όμως, έρχεται σε εμάς.