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Μια νέα γενιά φωτοβολταϊκών πάνελ δημιουργεί προσδοκίες για σημαντική αύξηση της παραγωγής καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για τα φωτοβολταϊκά πολλαπλών στρώσεων (tandem solar panels), τα οποία, σύμφωνα με τις εταιρείες που τα αναπτύσσουν, μπορούν να παράγουν έως και 25% περισσότερη ενέργεια από τα περισσότερα συμβατικά πάνελ.

Η τεχνολογία προσελκύει αυξανόμενες επενδύσεις, καθώς η παγκόσμια ζήτηση ηλεκτρισμού ενισχύεται, μεταξύ άλλων λόγω της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και των data centers.

Πώς λειτουργούν τα νέα φωτοβολταϊκά

Τα συμβατικά φωτοβολταϊκά χρησιμοποιούν συνήθως μία στρώση πυριτίου για τη μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια.

Αντίθετα, τα πάνελ tandem συνδυάζουν δύο ή περισσότερες στρώσεις διαφορετικών υλικών, οι οποίες αξιοποιούν διαφορετικά τμήματα του ηλιακού φάσματος.

Έτσι, μπορούν να παράγουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από την ίδια επιφάνεια, δημιουργώντας σημαντικά πλεονεκτήματα για φωτοβολταϊκά πάρκα και εγκαταστάσεις σε στέγες, όπου ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος.

Οι εταιρείες που επενδύουν στην τεχνολογία

Στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών νέας γενιάς δραστηριοποιούνται εταιρείες όπως οι Hanwha Qcells, First Solar και Tandem PV.

Η Qcells πραγματοποιεί δοκιμές σε Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Κύπρο και Νότια Κορέα, εξετάζοντας την απόδοση και την αντοχή των πάνελ σε διαφορετικές συνθήκες.

Η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει ανεξάρτητη πιστοποίηση για πάνελ tandem, ενώ στόχος είναι να αποδειχθεί ότι τα νέα προϊόντα μπορούν να λειτουργούν αποδοτικά για 20 έως 30 χρόνια.

Από την πλευρά της, η αμερικανική Tandem PV αναφέρει ότι οι δοκιμές της δείχνουν πως τα πάνελ διατηρούν σε μεγάλο βαθμό την απόδοσή τους με την πάροδο του χρόνου, με ετήσια μείωση μικρότερη από 1%, ενώ εκτιμά ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να κυριαρχήσει στην αγορά έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Επενδύσεις δισεκατομμυρίων και ανταγωνισμός με την Κίνα

Η ανάπτυξη των νέων φωτοβολταϊκών συνδέεται και με την προσπάθεια ενίσχυσης της αμερικανικής βιομηχανίας ηλιακού εξοπλισμού.

Η Κίνα ελέγχει περίπου το 80% της παγκόσμιας παραγωγικής αλυσίδας φωτοβολταϊκών, διατηρώντας σημαντικό πλεονέκτημα κόστους.

Η νοτιοκορεατική Hanwha έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε παραγωγικές εγκαταστάσεις στην πολιτεία της Τζόρτζια, ενώ η First Solar έχει διαθέσει περισσότερα από 2 δισ. δολάρια στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών λεπτών υμενίων, που μπορούν να αξιοποιηθούν και σε πάνελ πολλαπλών στρώσεων.

Η υψηλότερη απόδοση δημιουργεί έτσι ευκαιρίες διαφοροποίησης για κατασκευαστές που επιδιώκουν να ανταγωνιστούν την κινεζική βιομηχανία.

Περισσότερη παραγωγή από την ίδια έκταση

Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά πάρκα στις ΗΠΑ εμφανίζουν μέσο συντελεστή χρησιμοποίησης περίπου 24%.

Στελέχη της βιομηχανίας εκτιμούν ότι τα πάνελ tandem θα μπορούσαν, υπό κατάλληλες συνθήκες, να αυξήσουν το ποσοστό πάνω από 31%. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση που δεν έχει επιβεβαιωθεί σε ευρεία εμπορική κλίμακα.

Η τεχνολογία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η ηλιακή ενέργεια αντιπροσώπευε σχεδόν το 9% της αμερικανικής ηλεκτροπαραγωγής το 2025, έναντι περίπου 3% το 2020.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της διεθνούς εταιρείας ενεργειακών αναλύσεων Wood Mackenzie, τα φωτοβολταϊκά και οι μπαταρίες αντιπροσώπευαν περίπου το 70% της νέας ισχύος που προστέθηκε στα ηλεκτρικά δίκτυα των ΗΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Το στοίχημα του κόστους

Παρά τις προοπτικές, το υψηλό κόστος παραμένει σημαντικό εμπόδιο. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, τα νέα πάνελ θα μπορούσαν να κοστίζουν από τρεις έως τρεισήμισι φορές όσο τα συμβατικά.

Εξίσου κρίσιμη είναι η μακροχρόνια αξιοπιστία, καθώς οι επενδυτές χρειάζονται αποδείξεις ότι τα πάνελ θα διατηρούν την απόδοσή τους για δεκαετίες.

Η εμπορική επιτυχία των φωτοβολταϊκών tandem θα εξαρτηθεί επομένως από τον συνδυασμό υψηλότερης απόδοσης, χαμηλότερου κόστους και ανθεκτικότητας.

Εφόσον επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η τεχνολογία θα μπορούσε να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, επιτρέποντας περισσότερη ηλεκτροπαραγωγή με καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου.