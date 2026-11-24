Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Για πολλά χρόνια, η Ελλάδα θεωρούνταν από τους επενδυτές μια δύσκολη αγορά. Η κρίση δημόσιου χρέους, το αδύναμο τραπεζικό σύστημα και οι περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων λειτουργούσαν ανασταλτικά για την οικονομία. Σήμερα, ωστόσο, η εικόνα έχει αλλάξει αισθητά, καθώς οι επενδυτές που ειδικεύονται στη χρηματοδότηση αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων ανακαλύπτουν την ελληνική αγορά. Όπως σημειώνει η Handelsblatt, διεθνή funds αποκτούν συμμετοχές σε εταιρείες, ενώ εγχώριες επενδυτικές εταιρείες αντλούν ολοένα μεγαλύτερα κεφάλαια.

Την ταχύτητα με την οποία μεταβάλλεται το επενδυτικό περιβάλλον αποτυπώνουν τα τελευταία στοιχεία για τη χρηματοδότηση των startups και των επιχειρήσεων τεχνολογίας, καθώς και για την αγορά εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, στο ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων εισέρρευσαν περίπου 435 εκατ. δολάρια. Τα στοιχεία, που προέρχονται από το ελληνικό fund Marathon Venture Capital, καταδεικνύουν μια εντυπωσιακή ανοδική τάση, καθώς στο σύνολο του προηγούμενου έτους οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις δεν ξεπέρασαν τα 200 εκατ. δολάρια.

Στους 38 γύρους χρηματοδότησης που πραγματοποιήθηκαν από την αρχή του έτους συμμετείχαν 27 διαφορετικά επενδυτικά funds.

Μεγάλα κεφάλαια στην τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία

Μια προσεκτικότερη ανάλυση των στοιχείων αποκαλύπτει, ωστόσο, ότι σημαντικό μέρος των κεφαλαίων συγκεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων. Μόλις πέντε μεγάλοι γύροι χρηματοδότησης απέφεραν περισσότερα από 347 εκατ. δολάρια.

Πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισε η εταιρεία ανάπτυξης ημιαγωγών Axelera AI, η οποία εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 250 εκατ. δολαρίων. Η εταιρεία αναπτύσσει εξειδικευμένα τσιπ για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός κλάδου στον οποίο οι διεθνείς επενδυτές διακρίνουν ιδιαίτερα ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.

Το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτικών κεφαλαίων για ελληνικές επιχειρήσεις είναι πλέον εμφανές και στην περίπτωση ώριμων τεχνολογικών εταιρειών. Τον Σεπτέμβριο, η βρετανική εταιρεία private equity Hg Capital απέκτησε ποσοστό 70% στην ελληνική εταιρεία επιχειρηματικού λογισμικού Entersoftone, αποτιμώντας την αξία της σε περισσότερα από 1 δισ. ευρώ.

Συναλλαγές αυτού του μεγέθους δημιουργούν σημαντικές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς. Αποδεικνύουν ότι οι επενδυτές δεν έχουν απλώς τη δυνατότητα να τοποθετούν κεφάλαια σε νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά μπορούν επίσης να προσβλέπουν σε μεγάλες συμφωνίες αποεπένδυσης (exits), με ελκυστικές αποδόσεις.

Παρ’ όλα αυτά, το μέγεθος της ελληνικής αγοράς και ο αριθμός των μεγάλων γύρων χρηματοδότησης παραμένουν περιορισμένα. Επιπλέον, σημαντικό μέρος των κεφαλαίων κατευθύνεται σε επιχειρήσεις που διαθέτουν Έλληνες ιδρυτές ή κέντρα ανάπτυξης στην Ελλάδα, αλλά έχουν διεθνή παρουσία.

Η άνοδος των επενδύσεων αντανακλά, επομένως, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένων επιχειρήσεων, χωρίς να συνεπάγεται απαραίτητα και αντίστοιχο βάθος της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.

Νέα funds για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πέρα από τον τεχνολογικό κλάδο, αυξανόμενη σημασία αποκτά η χρηματοδότηση καθιερωμένων επιχειρήσεων. Οι εταιρείες private equity επενδύουν σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, να αυξήσουν την παραγωγική τους δυναμικότητα ή να αναπτυχθούν μέσω εξαγορών.

Ειδικά για τις ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις, τα επενδυτικά κεφάλαια μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική εναλλακτική επιλογή έναντι του παραδοσιακού τραπεζικού δανεισμού.

Μεταξύ των δραστήριων εγχώριων επενδυτών συγκαταλέγονται οι EOS Capital Partners, Elikonos Capital και Halcyon Equity Partners, που αποκτούν συμμετοχές, μεταξύ άλλων, σε βιομηχανίες τροφίμων, παρόχους υπηρεσιών υγείας και άλλες επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους.

Η Elikonos άντλησε 224 εκατ. ευρώ μέσω του τρίτου επενδυτικού της fund, ενώ η EOS διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 250 εκατ. ευρώ μέσω του δεύτερου Hellenic Renaissance Fund.

Η συγκέντρωση κεφαλαίων τέτοιου μεγέθους έχει διπλό όφελος. Αφενός, τα funds παρέχουν στις επιχειρήσεις την απαραίτητη χρηματοδότηση και, αφετέρου, συμβάλλουν στην αναβάθμιση της διοίκησής τους και στη δημιουργία προϋποθέσεων επέκτασης στο εξωτερικό.

Σε επίπεδα ρεκόρ οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις

Το πόσο ελκυστική έχει καταστεί η Ελλάδα για τις εταιρείες private equity αποτυπώνεται και στην πορεία της αγοράς εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A).

Σύμφωνα με μελέτη της συμβουλευτικής εταιρείας PwC, τόσο ο αριθμός όσο και η συνολική αξία των συναλλαγών το 2025 ανήλθαν στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της σχετικής καταγραφής, το 2008.

Στις επενδύσεις των εταιρειών private equity, το μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής αξίας των συναλλαγών αντιστοιχούσε στον κλάδο της υγείας. Ψηλά στις προτιμήσεις των επενδυτών βρέθηκαν επίσης οι κλάδοι της αναψυχής και του τουρισμού, της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών.

Μεταξύ των μεγάλων διεθνών συναλλαγών ξεχώρισε η είσοδος του ομίλου υπηρεσιών υγείας PureHealth στη Hellenic Healthcare Group, με την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής, αξίας περίπου 800 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία καταδεικνύει ότι οι διεθνείς επενδυτές στρέφονται ολοένα περισσότερο σε επιχειρήσεις που διαθέτουν σταθερές, επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Η καταλυτική συμβολή των δημόσιων κεφαλαίων

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η αρχική χρηματοδοτική στήριξη από δημόσιους φορείς. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) συμμετέχουν σε επενδυτικά funds, κινητοποιώντας με αυτόν τον τρόπο πρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια.

Τα τελευταία στοιχεία καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα, έπειτα από τα χρόνια της κρίσης, αποκομίζει πλέον τα οφέλη της οικονομικής της σταθεροποίησης.

Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, ο περιορισμός των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα και οι ρυθμοί ανάπτυξης που υπερβαίνουν τον μέσο όρο της Ευρωζώνης διαμορφώνουν ευνοϊκότερες συνθήκες για επενδύσεις.

Παράλληλα, η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext και η αναβάθμιση της χώρας στους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες ενισχύουν την προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Μπορεί η Ελλάδα να εξελιχθεί σε χρηματοοικονομικό κέντρο;

Την ελκυστικότητα της Ελλάδας για τους επενδυτές ενισχύει και η πολιτική σταθερότητα της χώρας, η οποία κυβερνάται εδώ και επτάμισι χρόνια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η κυβέρνηση επιχειρεί με στοχευμένες παρεμβάσεις να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας ως χρηματοοικονομικού κέντρου.

Ενδεικτικά, νόμος που ψηφίστηκε το 2026 προβλέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, φορολογικό συντελεστή μόλις 5% στις αμοιβές που συνδέονται με την επενδυτική απόδοση για διαχειριστές κεφαλαίων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Μεταξύ των προϋποθέσεων περιλαμβάνεται η απασχόλησή τους σε ελληνική εταιρεία με ετήσιες λειτουργικές δαπάνες τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ εντός της χώρας. Το φορολογικό κίνητρο έχει μέγιστη διάρκεια επτά ετών.

Παρά τις θετικές εξελίξεις σε όλα αυτά τα μέτωπα, η Ελλάδα εξακολουθεί να μην συγκαταλέγεται στα μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα διεθνώς.

Η έλλειψη εγχώριων κεφαλαίων είναι ιδιαίτερα αισθητή στους μεγαλύτερους γύρους χρηματοδότησης τεχνολογικών επιχειρήσεων. Χρηματοδοτήσεις ύψους 30 έως 50 εκατ. ευρώ συχνά υπερβαίνουν τις δυνατότητες των ελληνικών funds. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν ταχεία ανάπτυξη είναι αναγκασμένες να προσελκύουν διεθνείς επενδυτές.

Καθοριστικό για τη μελλοντική εξέλιξη της Ελλάδας ως χρηματοοικονομικού κέντρου θα είναι το κατά πόσον οι μέχρι σήμερα επιτυχίες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία ενός βιώσιμου επενδυτικού οικοσυστήματος, με μεγαλύτερα funds, έμπειρες επενδυτικές ομάδες, διεθνή δίκτυα και αξιόπιστες δυνατότητες διαδοχικών χρηματοδοτήσεων για τις επιχειρήσεις, καταλήγει η Handelsblatt.