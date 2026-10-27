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Η μισθολογική διαφάνεια αλλάζει τους κανόνες στη διαχείριση των αμοιβών και δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις.

Πλέον, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να εφαρμόζουν την αρχή της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας, αλλά να μπορούν να αποδεικνύουν ότι οι αποφάσεις τους βασίζονται σε σαφή, αντικειμενικά και τεκμηριωμένα κριτήρια.

Για όσους ασχολούμαστε με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, πρόκειται για μια ουσιαστική αλλαγή. Επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τις θέσεις εργασίας, αξιολογούμε τους ρόλους, διαμορφώνουμε πολιτικές αμοιβών και υποστηρίζουμε την εξέλιξη των ανθρώπων μας.

Παράλληλα, φέρνει στο προσκήνιο μια σημαντική πρόκληση: πώς μπορεί κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις με αξιοπιστία, χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά την καθημερινή της λειτουργία;

Η απάντηση βρίσκεται στον συνδυασμό σωστά οργανωμένων διαδικασιών, αξιόπιστων δεδομένων και κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων.

Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις

Το νέο πλαίσιο μισθολογικής διαφάνειας, που βασίζεται στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2023/970, ενισχύει την ανάγκη για αντικειμενικές μισθολογικές δομές και μεγαλύτερη διαφάνεια στις αποφάσεις που αφορούν τις αμοιβές.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να αξιολογούν τις θέσεις εργασίας με ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια, όπως οι δεξιότητες, η προσπάθεια, η ευθύνη και οι συνθήκες εργασίας.

Παράλληλα, ενισχύονται τα δικαιώματα πληροφόρησης των εργαζομένων, αλλάζουν οι διαδικασίες προσλήψεων και προβλέπονται πρόσθετες υποχρεώσεις αναφοράς για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων.

Οι αλλαγές αυτές αφορούν επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, παρότι οι επιμέρους υποχρεώσεις και η πολυπλοκότητα της εφαρμογής διαφέρουν.

Η κοινή ανάγκη είναι σαφής: κάθε επιχείρηση πρέπει να μπορεί να εξηγήσει πώς καθορίζονται οι αμοιβές και με ποια κριτήρια δικαιολογούνται οι διαφορές μεταξύ τους.

Η πραγματική πρόκληση για το HR και τη Μισθοδοσία

Στην πράξη, η προετοιμασία απαιτεί πολύ περισσότερα από μια καταγραφή μισθών.

Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να αποτυπώσουν τις θέσεις εργασίας, να αξιολογήσουν τις απαιτήσεις τους και να διαμορφώσουν κατηγορίες όμοιας εργασίας ή εργασίας ίσης αξίας.

Στη συνέχεια, πρέπει να συνδέσουν τις κατηγορίες αυτές με τις μισθολογικές τους δομές, να εξετάσουν τις υφιστάμενες αποδοχές και να εντοπίσουν διαφορές που χρειάζονται περαιτέρω τεκμηρίωση ή διορθωτικές ενέργειες.

Η διαδικασία γίνεται πιο απαιτητική όταν υπάρχουν διαφορετικές ειδικότητες, επίπεδα ευθύνης, επιδόματα, bonus και μεταβλητές αποδοχές.

Εδώ αναδεικνύεται η σημασία της συνεργασίας μεταξύ HR και Λογιστηρίου ή Μισθοδοσίας.

Το HR διαθέτει την πληροφόρηση για τις θέσεις, τις αρμοδιότητες και τα κριτήρια αξιολόγησης. Η Μισθοδοσία διαθέτει τα πραγματικά στοιχεία αποδοχών. Ο συνδυασμός τους είναι απαραίτητος για μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εικόνα.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο εάν μια επιχείρηση διαθέτει τα απαραίτητα δεδομένα, αλλά εάν μπορεί να τα οργανώσει, να τα συγκρίνει και να τα αξιοποιήσει σωστά.

Η τεχνολογία ως ουσιαστικό εργαλείο εφαρμογής

Η αξιοποίηση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να διευκολύνει σημαντικά αυτή τη μετάβαση.

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται εργαλεία που συνδυάζουν τις πληροφορίες για τους εργαζομένους και τις θέσεις εργασίας με τα δεδομένα των αποδοχών τους, υποστηρίζουν σύνθετους υπολογισμούς και παρέχουν αξιόπιστες αναφορές.

Η αυτοματοποίηση περιορίζει τη χειροκίνητη επεξεργασία, μειώνει την πιθανότητα λαθών και εξοικονομεί χρόνο για τα τμήματα HR και Μισθοδοσίας.

Παράλληλα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί νέες δυνατότητες στην οργάνωση και ανάλυση των πληροφοριών, υποστηρίζοντας τη σύγκριση θέσεων, την αξιολόγηση μισθολογικών δομών και τον εντοπισμό πιθανών αποκλίσεων.

Η τεχνολογία δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη κρίση ή την ευθύνη της επιχείρησης για τις αποφάσεις της. Μπορεί όμως να προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε αυτές να βασίζονται σε πληρέστερη και πιο αξιόπιστη πληροφόρηση.

EPSILON EQUAL PAY: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της μισθολογικής διαφάνειας

Ανταποκρινόμενη στις νέες ανάγκες της αγοράς, η EPSILONNET παρουσιάζει τη νέα λύση EPSILON EQUAL PAY, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στη μισθοδοσία, την εργατική νομοθεσία και τις τεχνολογίες επιχειρησιακού λογισμικού.

Η λύση έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην οργάνωση των μισθολογικών τους δομών, στην αξιοποίηση των υφιστάμενων δεδομένων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των νέων απαιτήσεων.

Ενταγμένη στο οικοσύστημα εφαρμογών μισθοδοσίας EPSILON και SCAN, αξιοποιεί την πληροφορία που ήδη διαχειρίζονται οι επιχειρήσεις, συνδέοντας τα δεδομένα των αποδοχών με τις ανάγκες του HR για ανάλυση και τεκμηρίωση.

Ειδικότερα, προσφέρει δυνατότητες:

– Δημιουργίας μισθολογικών δομών: Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης και κατηγοριοποίηση εργαζομένων με βάση τις θέσεις εργασίας, τις ειδικότητες και τα οργανωτικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης.

– Υπολογισμού και ανάλυσης αμοιβών: Αξιοποίηση των δεδομένων μισθοδοσίας για τον υπολογισμό ατομικών και μέσων επιπέδων αμοιβής, με ανάλυση βασικών και συμπληρωματικών αποδοχών.

– Εντοπισμού μισθολογικών αποκλίσεων: Υπολογισμός του μισθολογικού χάσματος και υποστήριξη της ανάλυσης και τεκμηρίωσης των διαφορών που εντοπίζονται.

Αξιοποίησης Τεχνητής Νοημοσύνης: Υποστήριξη στη δημιουργία, σύγκριση και αξιολόγηση μισθολογικών δομών, διευκολύνοντας την επεξεργασία σύνθετων πληροφοριών.

– Παραμετροποίησης ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης: Προσαρμογή στις διαφορετικές οργανωτικές δομές και στις ανάγκες των τμημάτων HR και Μισθοδοσίας.

Με τις δυνατότητες αυτές, η νέα λύση επιδιώκει να περιορίσει τη διαχειριστική πολυπλοκότητα και να προσφέρει στους επαγγελματίες HR και Μισθοδοσίας περισσότερο χρόνο για την ουσιαστική αξιολόγηση των δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων.

Το πλεονέκτημα της EPSILONNET: Τεχνολογία και επιστημονική γνώση

Η αποτελεσματική εφαρμογή της μισθολογικής διαφάνειας απαιτεί κάτι περισσότερο από μια τεχνολογική εφαρμογή.

Απαιτεί κατανόηση της εργατικής νομοθεσίας, γνώση των διαδικασιών μισθοδοσίας και δυνατότητα αξιοποίησης των δεδομένων στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.

Αυτός είναι και ο βασικός άξονας της προσέγγισης της EPSILONNET: ο συνδυασμός προηγμένης τεχνολογίας, δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης και εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης στη μισθοδοσία και την εργατική νομοθεσία.

Με τη νέα λύση EPSILON EQUAL PAY, ο Όμιλος προσφέρει στους επαγγελματίες HR, στα λογιστήρια και στις επιχειρήσεις εργαλεία που διευκολύνουν την οργάνωση των δεδομένων, την ανάλυση των αποδοχών και την προετοιμασία για τις νέες απαιτήσεις.

Από τη συμμόρφωση στη διαφάνεια στην πράξη

Η μισθολογική διαφάνεια είναι μια σημαντική αλλαγή που απαιτεί προετοιμασία, συνεργασία και επανεξέταση καθιερωμένων πρακτικών.

Είναι όμως και μια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα των αμοιβών τους, να οργανώσουν αποτελεσματικότερα τις διαδικασίες τους και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των εργαζομένων τους.

Η επιτυχία αυτής της μετάβασης δεν εξαρτάται μόνο από τη γνώση της νομοθεσίας. Χρειάζεται να μπορούμε να μετατρέπουμε τις απαιτήσεις της σε συγκεκριμένες ενέργειες, αξιόπιστους υπολογισμούς και τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Με τη νέα λύση EPSILON EQUAL PAY, η EPSILONNET αξιοποιεί την εξειδίκευσή της στη μισθοδοσία και την εργατική νομοθεσία, σε συνδυασμό με σύγχρονες τεχνολογίες και δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης, προσφέροντας στις επιχειρήσεις ουσιαστική υποστήριξη για την εφαρμογή της μισθολογικής διαφάνειας.

Γιατί η μισθολογική διαφάνεια δεν είναι μόνο μια νομοθετική υποχρέωση. Είναι μια ευκαιρία να διαμορφώσουμε πιο δίκαιες και σύγχρονες πρακτικές αμοιβών. Και η EPSILONNET διαθέτει την τεχνογνωσία και τα εργαλεία για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις σε αυτή τη μετάβαση.

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Της Νάσιας Σκούντζου, Group HR Director | EPSILONNET