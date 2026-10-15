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Ο Όμιλος EPSILONNET απέσπασε τέσσερις σημαντικές διακρίσεις στα Supermarket Awards 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία και τη στρατηγική του επένδυση στον κλάδο της εντατικής λιανικής.

Μέσα από τις θυγατρικές του EPSILON SINGULARLOGIC και EPSILON RETAIL, ο Όμιλος επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων που καλύπτουν ολοκληρωμένα τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων Retail και Supermarket: από την εμπορική και οικονομική διαχείριση, τη λειτουργία των καταστημάτων και την εφοδιαστική αλυσίδα έως το omnichannel, το e-commerce, την ηλεκτρονική τιμολόγηση, την επιχειρηματική ευφυΐα και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών αυτοματοποίησης και AI.

Οι φετινές διακρίσεις αφορούν έργα που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με σημαντικές επιχειρήσεις του ελληνικού λιανεμπορίου:

GOLD | Όμιλος ΒΕΡΟΥΚΑ Α.Ε. – PYLON Hybrid: Ολιστικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Έξυπνη Διοίκηση Retail & Supply Chain για τον Όμιλο Βερούκα

SILVER | Super Market Γουντσίδης – Smart Replenishment & Last Mile Excellence: Η Ψηφιακή Εφοδιαστική Αλυσίδα των SUPER MARKET ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ με PYLON Hybrid

SILVER | Discount Markt – End-to-End Retail Operations, Real-Time E-Invoicing & Sustainable Innovation: Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός και η 360° Οργάνωση των Discount Markt με το Ενιαίο Οικοσύστημα της EPSILON SINGULARLOGIC

BRONZE | MARKET IN – MARKET IN: Από το Κατάστημα στο E-Shop με RetailStudio και Omnichannel Εμπειρία Πελάτη

Οι βραβεύσεις αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές του σύγχρονου Retail, από τον ολοκληρωμένο ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας έως την ενοποίηση φυσικού και ψηφιακού καταστήματος, αποτυπώνοντας τη δυνατότητα του Ομίλου EPSILONNET να υποστηρίζει σύνθετα και απαιτητικά έργα μεγάλης κλίμακας.

O Ανδρέας Γρίμπελας, CTO & μέλος ΔΣ του Ομίλου EPSILONNET καθώς και General Manager της EPSILON SINGULARLOGIC, δήλωσε: «Οι τέσσερις διακρίσεις στα Supermarket Awards 2026 αποτελούν ιδιαίτερη τιμή για τον Όμιλο EPSILONNET και, κυρίως, επιβεβαίωση της αξίας των συνεργασιών μας. Ευχαριστούμε θερμά τον Όμιλο Βερούκα, τα Super Market Γουντσίδης, τα Discount Markt και την αλυσίδα MARKET IN για την εμπιστοσύνη τους. Επενδύουμε σταθερά στην ανάπτυξη τεχνολογιών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές και διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της εντατικής λιανικής, δημιουργώντας ουσιαστική επιχειρηματική αξία και συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού Retail.»

Με ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων και βαθιά τεχνογνωσία στις ανάγκες του κλάδου, ο Όμιλος EPSILONNET συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία του στην αγορά της εντατικής λιανικής, επενδύοντας στην καινοτομία και στην ανάπτυξη τεχνολογιών που βοηθούν τις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο αποδοτικά, να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να ανταποκρίνονται με ταχύτητα στις νέες απαιτήσεις της αγοράς.