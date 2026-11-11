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Μια νέα μεγάλη στρατηγική συνεργασία διεθνούς επιπέδου καταγράφεται στο ενεργητικό του ομίλου EPSILONNET, εκ των leaders στον κλάδο του επιχειρηματικού λογισμικού.

Η συμφωνία με την ισραηλινών συμφερόντων software company monday.com, εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο, με έδρα το Τελ Αβίβ, αφορά την επιχειρηματική μονάδα EPSILON DYNAMICS, με αντικείμενό της τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων με την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο της συμπόρευσής τους, όπως έγινε από χθες γνωστό επίσημα, η EPSILON DYNAMICS (Νικόλας Τσιργέλης, General Manager) θα αξιοποιήσει την πλατφόρμα της monday.com για τη διαχείριση εργασιών, έργων και επιχειρησιακών ροών, διευρύνοντας τις δυνατότητές της για την υποστήριξη των πελατών της.

Με μότο της τη φράση «The AI workspace for people and agents», η συγκεκριμένη εταιρεία έχει καταφέρει να κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης παγκόσμιων δυνάμεων του επιχειρείν από διάφορους τομείς της αγοράς, όπως μεταξύ άλλων οι Coca Cola, Carrefour, Universal Music Group, Canva, Vistra, Lions Gate κ.ά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που προηγήθηκε, το περιβάλλον εργασίας της monday.com επιτρέπει σε ανθρώπους και βοηθούς Τεχνητής Νοημοσύνης (AI agents) να συνεργάζονται, βοηθώντας τους οργανισμούς να πετυχαίνουν καλύτερα επιχειρησιακά αποτελέσματα σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ο Ιωάννης Μίχος είναι ο ιδρυτής, βασικός μέτοχος και πρόεδρος-CEO της EPSILONNET (κατέχει μερίδιο 55,42%), ενώ μετά από το «χρυσό» deal της άνοιξης του 2024, έχει εισέλθει στη μετοχική σύνθεση της άλλοτε εισηγμένης στο ΧΑ το αμερικανικό mega fund της General Atlantic (29,58 %), με την Εθνική Τράπεζα να έχει διπλασιάσει το δικό της ποσοστό (15%).

Αν το νέο deal διανοίγει τις προοπτικές μελλοντικών διεθνών συνεργειών, θα το δείξει ο καιρός…

Με τη γλώσσα των αριθμών

Η «ακτινογραφία» της νέας συμμάχου του ελληνικού ομίλου πληροφορικής, εξειδικευμένου στο business software, προκύπτει μέσα από ενδιαφέροντα στοιχεία για την πορεία και τις οικονομικές επιδόσεις της.

Η monday.com χαρακτηρίζεται ως μια μεγάλη, παγκόσμιας κλίμακας εταιρεία τεχνολογίας, ταχύτατα αναπτυσσόμενη, εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NASDAQ: MNDY,Sector: Technology), η εικόνα της οποίας αποτυπώνεται ως εξής:

• Ανθρώπινο Δυναμικό: Απασχολεί 3.155 εργαζόμενους παγκοσμίως. Διατηρεί γραφεία σε Τελ Αβίβ (όπου βρίσκεται η έδρα της), Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Μαϊάμι, Σίδνεϊ, Τόκιο κ.ά.

• Πελατολόγιο: Εξυπηρετεί περισσότερους από 250.000 πελάτες από όλους τους κλάδους σε πάνω από 200 χώρες. Μάλιστα, πάνω από το 60% των εταιρειών της λίστας Fortune 500 χρησιμοποιούν τις λύσεις της.

• Οικονομικά Μεγέθη: Τα ετήσια έσοδα της εταιρείας ξεπερνούν το 1,23 δισ. δολ. (με βάση τα επίσημα οικονομικά αποτελέσματα του 2025).

Οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων της για το 3ο τρίμηνο του 2026 (μόλις τη Δευτέρα) αποκάλυψαν έναν επιμέρους κύκλο εργασιών ύψους 377,5 εκατ. δολ., με ρυθμούς ανάπτυξης 19% year-over-year.

Η χρηματιστηριακή της αξία (Market Cap) κυμαίνεται από 3,3 έως 3,9 δισ. δολ.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της, εμφανίζονται ως επικεφαλής της ιδρυθείσας το 2012 (και εισηγμένης από το 2021) monday.com (πρώην DaPulse) ο Ρόι Μαν και ο Εράν Ζίνμαν, με την κοινή ιδιότητα του Co Founder και Co CEO, με την εταιρεία τους να συμπεριλαμβάνεται στα success stories του ισραηλινού οικοσυστήματος και να περιγράφεται από ρεπορτάζ ως ένα αουτσάιντερ που μεταμορφώθηκε σε «γίγαντα» του SaaS.

Το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών της φέρεται να ανήκει σε θεσμικούς επενδυτές και εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, μεταξύ των οποίων οι Vanguard και BlackRock.

Τον Ιούνιο του 2026, λάνσαρε μάλιστα τη Monday Ventures, μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) που επενδύει σε ισραηλινές τεχνολογικές startups.

Μεγάλη δυναμική

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στελεχών της EPSILONNET, η δυναμική που αναμένεται να αποκτήσει το λογισμικό της ισραηλινής εταιρείας στην Ελλάδα προβλέπεται πολύ μεγάλη, σε συνδυασμό με την ισχυρή θέση και γνώση που διαθέτει ήδη ο ελληνικός όμιλος στην εγχώρια αγορά.

Οι λύσεις της θεωρείται ότι αποδίδουν εξαιρετικά συνδυαστικά (side-by-side) με τις επιχειρηματικές εφαρμογές της Microsoft, όπως το Microsoft Dynamics 365 CRM και το Dynamics 365 ERP.

Φέρουν ως παράδειγμα, ότι το Dynamics λειτουργεί ως το «σύστημα καταγραφής» (System of Record) για τα βαριά εταιρικά και οικονομικά δεδομένα, ενώ το monday.com ως το «σύστημα δράσης» (System of Action) για την καθημερινή εργασία, τα tasks και τη συνεργασία των ομάδων.

Το Monday Work Management αποτελεί τον κεντρικό «πυρήνα» ολόκληρης της πλατφόρμας. Σχεδιάστηκε ειδικά για να βοηθά ομάδες και οργανισμούς να σχεδιάζουν, να εκτελούν και να παρακολουθούν την καθημερινή τους εργασία, τις διαδικασίες και τα έργα τους σε ένα ενιαίο, ψηφιακό περιβάλλον.