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Η EPSILON DYNAMICS, επιχειρηματική μονάδα του Ομίλου EPSILONNET, προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με τη monday.com, το AI περιβάλλον εργασίας που μετατρέπει τη στρατηγική σε πράξη, σε κάθε επίπεδο του οργανισμού.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η EPSILON DYNAMICS θα αξιοποιήσει την πλατφόρμα της monday.com για τη διαχείριση εργασιών, έργων και επιχειρησιακών ροών, διευρύνοντας τις δυνατότητές της να υποστηρίζει τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το περιβάλλον εργασίας της monday.com επιτρέπει σε ανθρώπους και βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) να συνεργάζονται, βοηθώντας τους οργανισμούς να πετυχαίνουν καλύτερα επιχειρησιακά αποτελέσματα σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Η ασφαλής και ευέλικτη πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με την τεχνητή νοημοσύνη στον πυρήνα της, ώστε οι ομάδες να εκτελούν τις εργασίες τους ταχύτερα και με πιο αποτελεσματικό τρόπο, βελτιώνοντας τη λειτουργική τους αποδοτικότητα. Συγκεντρώνοντας σε ένα σημείο τις αρμοδιότητες, τα χρονοδιαγράμματα και τις ενημερώσεις, η πλατφόρμα προσφέρει σαφή εικόνα της προόδου και διευκολύνει τη συνεργασία και την εκτέλεση εργασιών μεταξύ ομάδων. Η συνεργασία επικεντρώνεται στη σύνδεση ανθρώπων, διαδικασιών και πληροφοριών σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της διαφάνειας και της επιχειρησιακής ευελιξίας.

Η monday.com καταγράφει την πρόοδο κάθε εργασίας, την προτεραιότητά της και τον υπεύθυνο για την ολοκλήρωσή της, ώστε άνθρωποι και βοηθοί AI να συνεργάζονται ομαλά και αποτελεσματικά. Οι επιχειρησιακές ομάδες μπορούν να διαμορφώνουν ροές εργασίας, να αυτοματοποιούν διαδικασίες πολλαπλών βημάτων, να δημιουργούν βοηθούς AI και να αναπτύσσουν εφαρμογές προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν φυσική γλώσσα μέσω του monday vibe, χωρίς να γράφουν κώδικα ή να περιμένουν υποστήριξη από το τμήμα πληροφορικής. Όλα τα προϊόντα της monday.com βασίζονται στην ίδια υποδομή τεχνητής νοημοσύνης, με τα σχετικά επιχειρησιακά δεδομένα και το πλαίσιο κάθε εργασίας ενσωματωμένα στις ροές τους. Η χρήση μπορεί να ξεκινήσει από μία ομάδα και να επεκταθεί σε ολόκληρο τον οργανισμό, σε μια κοινή πλατφόρμα που παρέχει την εποπτεία και τους μηχανισμούς ελέγχου που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να κινούνται γρήγορα με ασφάλεια.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία αξιοποιεί τις τεχνολογικές δυνατότητες της monday.com με την τεχνογνωσία της EPSILON DYNAMICS στις επιχειρησιακές εφαρμογές και την κατανόηση των αναγκών της ελληνικής αγοράς. Έμφαση δίνεται στην προσαρμογή των ροών εργασίας στο λειτουργικό μοντέλο κάθε επιχείρησης, ώστε η τεχνολογία να αξιοποιείται ουσιαστικά από τους ανθρώπους της και να υποστηρίζει συγκεκριμένους επιχειρηματικούς στόχους.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της EPSILON DYNAMICS για ενίσχυση του χαρτοφυλακίου διεθνών λύσεων και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων ψηφιακών περιβαλλόντων που συνδέουν ανθρώπους, διαδικασίες και πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στη μετάβαση σε ένα πιο συντονισμένο, ευέλικτο και αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας, ικανό να εξελίσσεται παράλληλα με τις ανάγκες και την ανάπτυξή τους.

Ο Νικόλας Τσιργέλης, General Manager της EPSILON DYNAMICS, δήλωσε σχετικά: «Ως ο διεθνής βραχίονας λογισμικού του Ομίλου EPSILONNET, η συνεργασία μας με τη monday.com, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη διεύρυνση των δυνατοτήτων που προσφέρουμε στις ελληνικές επιχειρήσεις για τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό τους. Η πλατφόρμα της monday.com έχει εξελιχθεί από ένα απλό εργαλείο διαχείρισης εργασιών σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων. Στόχος μας είναι να συνδέσουμε τα επιχειρησιακά συστήματα με τον τρόπο που οι άνθρωποι οργανώνουν την εργασία τους, συνεργάζονται και υλοποιούν τους στόχους τους. Συνδυάζοντας την ευελιξία της monday.com με την τεχνογνωσία της EPSILON DYNAMICS και το δίκτυο της EPSILONNET, υποστηρίζουμε τη δημιουργία ενιαίων ροών εργασίας που περιορίζουν την πολυπλοκότητα, ενισχύουν τη διαφάνεια και επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εξελίσσονται με μεγαλύτερη ταχύτητα».

Ο Peter Lorant, Global Vice President, Partnerships & Strategic Alliances της monday.com, δήλωσε σχετικά: «Χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε με την EPSILON DYNAMICS για να διευρύνουμε την παρουσία της monday.com στην ελληνική αγορά. Στη monday.com πιστεύουμε ότι το μέλλον της εργασίας βρίσκεται σε ένα κοινό περιβάλλον που συνδέει ανθρώπους, διαδικασίες και τεχνολογία. Εκεί, οι άνθρωποι δίνουν την κατεύθυνση και οι βοηθοί AI ενεργούν έχοντας στη διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για το επιχειρησιακό πλαίσιο. Συνδυάζοντας το ΑΙ περιβάλλον εργασίας μας με τη βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς και την τεχνογνωσία της EPSILON DYNAMICS στις λύσεις επιχειρησιακού λογισμικού, θέλουμε να βοηθήσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τη συνεργασία ανθρώπων και βοηθών AI. Δουλεύοντας δίπλα δίπλα, μπορούν να πετύχουν αποτελέσματα πέρα από τις δυνατότητες που έχει κάθε πλευρά μόνη της. Έτσι, δίνουμε στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα τη δυνατότητα να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και να αποκομίσουν απτά οφέλη».