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Η αναταραχή στις διεθνείς αγορές μετάλλων έχει εξελιχθεί σε μια εξαιρετικά επικερδή συγκυρία για τους μεγαλύτερους εμπορικούς οίκους του πλανήτη. Την ώρα που η αβεβαιότητα γύρω από τους αμερικανικούς δασμούς, οι διακυμάνσεις των τιμών και οι περιορισμοί στην προσφορά δυσκολεύουν τη λειτουργία της αγοράς, οι ισχυρότεροι traders καταγράφουν κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων, για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Στην κορυφή βρίσκεται η Trafigura Group, η οποία ανταγωνίζεται την Glencore για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο εμπόριο μετάλλων. Ο τομέας της Trafigura εκτιμάται ότι απέφερε περίπου 2 δισ. δολάρια σε κέρδη κατά την οικονομική χρήση που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του.

Αντίστοιχα ισχυρή παραμένει η δραστηριότητα εμπορίας μετάλλων της Glencore, παρότι τα συνολικά οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου έχουν δεχθεί επιβάρυνση από πρόβλεψη 480 εκατ. δολαρίων, λόγω της έκθεσής του στην εταιρεία εμπορίας σιδηρομεταλλεύματος Radiant World.

Οι επιδόσεις αυτές αποτυπώνουν την εξαιρετική δυναμική που έχει αναπτυχθεί στον κλάδο, καθώς οι μεγάλες εμπορικές εταιρείες αξιοποιούν τις διαφορές τιμών, τις μεταβολές στις εμπορικές ροές και τις δυσκολίες εφοδιασμού.

Κέρδη-ρεκόρ και υψηλές αμοιβές για τους traders

Το ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον κυριάρχησε στις συζητήσεις της φετινής London Metal Exchange Week, της σημαντικότερης ετήσιας συνάντησης των επιχειρήσεων και των στελεχών της παγκόσμιας βιομηχανίας μετάλλων, που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή.

Στο περιθώριο των εκδηλώσεων, αρκετοί traders ανέφεραν σε ιδιωτικές συνομιλίες ότι οι αποδοχές τους βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα της επαγγελματικής τους πορείας.

Η αυξημένη κερδοφορία έχει προκαλέσει παράλληλα έντονο ανταγωνισμό για την προσέλκυση έμπειρων στελεχών. Επαγγελματικές προτάσεις προέρχονται τόσο από καθιερωμένους εμπορικούς οίκους όσο και από νέους παίκτες που επιδιώκουν να αποκτήσουν μερίδιο από τις ευκαιρίες της αγοράς.

Καθοριστικός παράγοντας για τις επιδόσεις του κλάδου παραμένει η αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε το περασμένο καλοκαίρι να μην επιβάλει δασμούς στον εξευγενισμένο χαλκό, αρκετοί παράγοντες της αγοράς εκτίμησαν ότι οι ιδιαίτερα προσοδοφόρες εμπορικές ευκαιρίες θα περιορίζονταν.

Ωστόσο, η πιθανότητα επιβολής δασμών στο μέλλον εξακολουθεί να επηρεάζει τις συναλλαγές, διατηρώντας εξαιρετικά επικερδείς τις αποστολές χαλκού προς την αμερικανική αγορά.

Την ίδια στιγμή, χαλκός, χρυσός και ασήμι έχουν καταγράψει ιστορικά υψηλές τιμές, ενισχύοντας τη δραστηριότητα των εμπορικών εταιρειών.

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι πιέσεις στην αγορά συμπυκνωμάτων χαλκού, όπου οι πρωτοφανείς περιορισμοί στην προσφορά δημιουργούν νέες προκλήσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και σημαντικές δυνατότητες κερδοφορίας για τους traders φυσικών φορτίων.

Trafigura και Glencore στην κορυφή της αγοράς

Για την Trafigura, το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο αποτελεί, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το αποδοτικότερο στην ιστορία του τομέα εμπορίας μετάλλων.

Ωστόσο, τα οικονομικά στοιχεία δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς η εταιρεία αναμένεται να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματά της στις αρχές Δεκεμβρίου.

Τα τελικά ελεγμένα κέρδη ενδέχεται να διαφοροποιηθούν εξαιτίας λογιστικών προσαρμογών και αναθεωρήσεων στις αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως η μεταλλουργική μονάδα Nyrstar.

Η Glencore διατηρεί επίσης υψηλή κερδοφορία στο εμπόριο μετάλλων, αν και η πρόβλεψη για τη Radiant World επηρεάζει τη συνολική οικονομική εικόνα της.

Οι δύο εταιρείες δεν προχώρησαν σε σχόλια για τις επιδόσεις τους.

Η επέκταση της Mercuria και τα ρεκόρ της IXM

Σημαντική ενίσχυση της παρουσίας της στον κλάδο επιδιώκει και η Mercuria Energy Group, ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς οίκους ενέργειας που τα τελευταία χρόνια έχουν στραφεί δυναμικά προς τα μέταλλα.

Τα ετήσια λειτουργικά κέρδη της από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες αναμένεται να φθάσουν ή ακόμη και να ξεπεράσουν την προηγούμενη επίδοση, όταν είχαν διαμορφωθεί σε περισσότερα από 300 εκατ. δολάρια.

Η εταιρεία έχει ήδη δεσμεύσει πάνω από 4 δισ. δολάρια σε συμφωνίες που καλύπτουν διαφορετικές αγορές και πρώτες ύλες, από τον χαλκό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό μέχρι το αλουμίνιο της Ινδονησίας.

Μέσα από αυτές τις κινήσεις επιδιώκει να αποκτήσει ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά και να επωφεληθεί από τη ζήτηση για βιομηχανικά μέταλλα.

Σε τροχιά ιστορικών επιδόσεων κινείται και η IXM, ο βραχίονας εμπορίας μετάλλων του μεταλλευτικού ομίλου CMOC.

Στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεσή της, η CMOC ανέφερε ότι η IXM διεύρυνε τις δραστηριότητές της στο φυσικό εμπόριο μετάλλων, πετυχαίνοντας νέο ιστορικό υψηλό λειτουργικών εσόδων για την αντίστοιχη περίοδο.

Εκπρόσωποι της Mercuria και της IXM δεν σχολίασαν τις σχετικές πληροφορίες.

Η Vitol ενισχύει την παρουσία της στα μέταλλα

Μεγαλύτερο μερίδιο στη συγκεκριμένη αγορά επιχειρεί να αποκτήσει και η Vitol Group, ο μεγαλύτερος εμπορικός οίκος εμπορευμάτων παγκοσμίως, ο οποίος διευρύνει τις δραστηριότητές του πέρα από την παραδοσιακή του παρουσία στην ενέργεια.

Η Vitol αναμένεται να εμφανίσει φέτος κέρδη άνω των 100 εκατ. δολαρίων από την εμπορία μετάλλων.

Παρότι πρόκειται για σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, οι επιδόσεις της εξακολουθούν να υπολείπονται εκείνων βασικών ανταγωνιστών, όπως η Mercuria.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας επέκτασης, η εταιρεία αναζητεί εξειδικευμένα στελέχη για να ενισχύσει την εμπορική της ομάδα.

Έχει ήδη προσλάβει τον Μπίλι Χέντι, πρώην στέλεχος της Mercuria και της Citigroup, ο οποίος θα δραστηριοποιηθεί στην αγορά σιδηρομεταλλεύματος με έδρα το Ντουμπάι.

Παράλληλα, στελέχη της Vitol έχουν πραγματοποιήσει επαφές με τον Κένι Άιβς, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της IXM.

Προς το παρόν, πάντως, δεν είναι σαφές εάν οι συζητήσεις θα καταλήξουν σε συμφωνία, καθώς ο Άιβς έχει γνωστοποιήσει ότι δεν σκοπεύει να εξετάσει νέα επαγγελματική θέση πριν από το 2027.

Η κινητικότητα γύρω από τις προσλήψεις κορυφαίων traders αναδεικνύει το μέγεθος των οικονομικών ευκαιριών που δημιουργούνται στο εμπόριο μετάλλων.

Με τις διεθνείς τιμές σε υψηλά επίπεδα, τις εμπορικές ροές να επηρεάζονται από τη δασμολογική αβεβαιότητα και τις εταιρείες να ενισχύουν τις επενδύσεις τους, ο ανταγωνισμός για κεφάλαια, φορτία και έμπειρα στελέχη εντείνεται.

Για τους μεγαλύτερους εμπορικούς οίκους, η τρέχουσα συγκυρία αποδεικνύεται μία από τις πιο κερδοφόρες στην ιστορία τους, επιβεβαιώνοντας ότι η μεταβλητότητα των αγορών μπορεί να μετατραπεί σε σημαντική πηγή εσόδων για όσους διαθέτουν την απαραίτητη χρηματοδοτική ισχύ και εμπορική τεχνογνωσία.