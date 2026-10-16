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Τα βιομηχανικά μέταλλα, μεταξύ των οποίων ο χαλκός, το αλουμίνιο και ο ψευδάργυρος, ανέκαμψαν την Παρασκευή στο Λονδίνο, μετά τις έντονες διακυμάνσεις των προηγούμενων ημερών, καθώς οι επενδυτές επανεξέτασαν τις ανησυχίες για μια πιο επιθετική νομισματική σύσφιξη από τη Federal Reserve.

Η διάθεση για ανάληψη ρίσκου επέστρεψε στις ασιατικές αγορές την Παρασκευή, μετά το ισχυρό sell-off της προηγούμενης ημέρας, το οποίο προκλήθηκε από τον υψηλότερο του αναμενομένου πληθωρισμό στις ΗΠΑ και τις αυξημένες ανησυχίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed.

Ο χαλκός διέκοψε ένα τριήμερο πτωτικό σερί, το αλουμίνιο ανέκαμψε από το χαμηλότερο κλείσιμο του έτους, ενώ ο ψευδάργυρος ενισχύθηκε έως και 1,5%.

Fed, γεωπολιτική και AI στο επίκεντρο

Η νομισματική πολιτική των ΗΠΑ αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία των μετάλλων τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, η αγορά θα επηρεαστεί παράλληλα από μια σειρά άλλων παραμέτρων.

Γεωπολιτικές εξελίξεις, εμπορική πολιτική και οι επιπτώσεις των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να επηρεάσουν την προσφορά, τη ζήτηση και τελικά τις τιμές των μετάλλων.

Η BMI, εταιρεία της Fitch Solutions, εκτιμά ότι τα βιομηχανικά μέταλλα θα συνεχίσουν να εμφανίζουν μικτές επιδόσεις, καθώς βρίσκονται ανάμεσα σε ένα δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον και σε ολοένα πιο διαφορετικές συνθήκες για κάθε επιμέρους αγορά εμπορεύματος.

Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, οι πιο αυστηρές νομισματικές συνθήκες θα περιορίσουν τις πιθανότητες μιας ευρείας και γενικευμένης ανόδου των μετάλλων.

Η πιο θετική εικόνα στις αγορές την Παρασκευή ενισχύθηκε και από τις δηλώσεις του Προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος χαρακτήρισε τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη σημαντικό όφελος για την αμερικανική οικονομία.

Ο Γουόρς δεν αναφέρθηκε στη νομισματική πολιτική, ωστόσο οι προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων υποχώρησαν μετά την ομιλία του στην Μπανγκόκ.

Τα υψηλότερα επιτόκια μπορούν να λειτουργήσουν ως τροχοπέδη για τα μέταλλα, καθώς περιορίζουν τη ζήτηση και αυξάνουν το κόστος για τους κατασκευαστές.

Η εικόνα στις τιμές

Στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME), ο χαλκός ενισχυόταν κατά 0,9%, στα 14.477 δολάρια ανά τόνο, στις 12:51 μ.μ. ώρα Σαγκάης.

Το αλουμίνιο σημείωνε άνοδο 1%, στα 3.017 δολάρια ανά τόνο, ενώ ο ψευδάργυρος ενισχυόταν κατά 1,3%, στα 3.711,50 δολάρια ανά τόνο.

Η πρόσφατη μεταβλητότητα αποτυπώνει τις πιέσεις που δέχονται οι αγορές εμπορευμάτων από τις προσδοκίες για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων, αλλά και από τις διαφορετικές προοπτικές που διαμορφώνονται για την προσφορά και τη ζήτηση κάθε μετάλλου.

Citi: Ουδέτερη στάση για χαλκό και αλουμίνιο

Η Citigroup εμφανίζεται «ουδέτερη» για τον χαλκό και το αλουμίνιο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, εκτιμώντας ότι οι τιμές τους αναμένεται να παραμείνουν περίπου στα σημερινά επίπεδα κατά τους επόμενους τρεις μήνες.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι οι τοποθετήσεις των επενδυτών και στα δύο μέταλλα βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, εκτιμά ότι τα ισοζύγια προσφοράς και ζήτησης για το 2027 φαίνεται να οδηγούν σε σχεδόν ισορροπημένη αγορά για τον χαλκό, ενώ το αλουμίνιο αναμένεται να εμφανίσει πλεόνασμα.

Η εικόνα αυτή συνδέεται με τις προσδοκίες για ισχυρότερη αύξηση της προσφοράς και στα δύο μέταλλα κατά το επόμενο έτος, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια για σημαντική περαιτέρω άνοδο των τιμών.

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