Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η συγκλονιστική τροπή που πήρε η υπόθεση της πολύνεκρης έκρηξης από την οποία κατέρρευσε το κτίριο στην Πλάκα υπενθύμισε μια πληγή που παραμένει ανοιχτή στην Ελλάδα. Καθώς η έρευνα της Πυροσβεστικής, με τη βοήθεια ειδικών από το Πολυτεχνείο, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι κλέφτες χαλκού έκοψαν σωλήνα από τον οποίο υπήρξε διαρροή αερίου που οδήγησε σε έκρηξη όταν η κάτοικος του δευτέρου ορόφου άνοιξε έναν διακόπτη, έγινε σαφές ότι η λεγόμενη μαφία του χαλκού αδιαφορεί ακόμα και για τις ανθρώπινες ζωές μπροστά στο κέρδος. Ακόμα και για έναν σωλήνα ή ένα καλώδιο, αξίας μερικών ευρώ. Στην προκειμένη περίπτωση, έξι ανθρώπινες ζωές κοστολογήθηκαν περίπου 3 ευρώ, όσο η αξία του σωλήνα που έκοψαν. Ενα σχολικό βαν με 12 μαθητές είχε περάσει από το σημείο της έκρηξης δευτερόλεπτα νωρίτερα.

Σεσημασμένοι

Οι τρεις συλληφθέντες, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός, σεσημασμένοι, αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων αυτή της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή. Όμως, όσο ακραίο και αν φαίνεται ένα τέτοιο συμπέρασμα, με τη μαφία του χαλκού να ξηλώνει μέταλλα και καλώδια τυφλώνοντας την εναέρια κυκλοφορία πάνω από την Αθήνα ή αυτή των τρένων προκαλώντας δυστυχήματα, βυθίζοντας στο σκοτάδι λεωφόρους και αφαιρώντας φρεάτια ή νεκρώνοντας ακόμα και νοσοκομεία, αυτή η τραγωδία ήταν μία ακόμα που περίμενε να συμβεί.

Καθώς «είναι πολλά τα λεφτά» (8-10 εκατ. ευρώ τον χρόνο κέρδη), οι συμμορίες έχουν μάθει να σβήνουν τα ίχνη τους και οι Αρχές δυσκολεύονται να εντοπίσουν την κατάληξη των κλεμμένων στα σκραπατζίδικα, κάποια από τα οποία ελέγχονται απευθείας από τη μαφία του χαλκού, ενώ φυσικά, μπροστά στο κέρδος τους, αδιαφορούν αν τα απόνερα της δράσης τους οδηγήσουν στο να χάσουν τη ζωή τους άνθρωποι. Γι’ αυτό και χτυπούν σε μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως τρένα, δημιουργώντας τις συνθήκες για ένα δυστύχημα, σε νοσοκομεία, αφήνοντας ασθενείς να ψυχορραγούν, σε σχολεία, αφήνοντας καλώδια να κρέμονται για να κεραυνοβολήσουν μικρά παιδιά, ακόμα και σε δρόμους ή στον… αέρα.

Αδίστακτοι

Δεν έχουν περάσει καλά-καλά δύο μήνες από το προηγούμενο σοκ. Την κλοπή από το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ) της ΥΠΑ, μέσα από φυλασσόμενο χώρο στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, των καλωδίων για την υλοποίηση εγκατάστασης του συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής (VCRS), βασικής υποδομής για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Η ΥΠΑ στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε λάβει τα μέτρα της ώστε να μην επηρεαστεί η υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του VCRS και άρα να μην τεθούν σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές ταξιδιωτών που βρίσκονται στον αέρα, όμως αυτό δεν είναι δυνατό να συμβεί παντού.

Για παράδειγμα, στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, οι Αρχές είχαν παραδεχθεί ότι ένας από τους βασικούς λόγους μη λειτουργίας του συστήματος τηλεδιοίκησης που θα μπορούσε να αποτρέψει το δυστύχημα ήταν οι συνεχείς κλοπές καλωδίων. Τον Απρίλιο, μάλιστα, συμμορία Ρομά το ξανάκανε, κλέβοντας καλώδια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Αμαξοστοιχιών (ETCS), που αποτελεί το ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα σηματοδότησης και αυτόματης προστασίας συρμών, ένα σύστημα ασφαλείας η μη λειτουργία του οποίου αναδείχθηκε με τη συγκεκριμένη σιδηροδρομική τραγωδία. Λίγο νωρίτερα, ο τότε αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατήγγειλε δολιοφθορά που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα Τέμπη, καθώς άγνωστοι (;) είχαν σπάσει τοιχίο, είχαν σκάψει σε τσιμέντο και είχαν κόψει καλώδια τηλεδιοίκησης της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης στο Πλατύ Ημαθίας.

Συνηθισμένοι είναι ακόμα και οι τραυματισμοί μηχανοδηγών από κομμένα καλώδια που παρατούν οι συμμορίες να κρέμονται και σπάνε τα τζάμια των διερχόμενων τρένων, ενώ έχουν καταγραφεί σοκαριστικά περιστατικά, όπως το 2011 όταν Ρομά έκοψαν επτά σιδερένιες ράγες, μήκους 3 μέτρων και βάρους μισού τόνου έκαστη, από σιδηροδρομική γραμμή η οποία ευτυχώς είχε τεθεί εκτός λειτουργίας. Και δέκα χρόνια αργότερα, αμαξοστοιχίες κινδύνευσαν με εκτροχιασμό όταν η μαφία του χαλκού έκλεψε μεταλλικές βίδες που ενώνουν τις ράγες των τρένων, ενώ παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί δεκάδες φορές, όπως καταγγέλλουν εργαζόμενοι στους σιδηρόδρομους. Μπροστά στις ανθρώπινες ζωές, η ζημία των 8-10 εκατ. ευρώ ετησίως που προκαλούν οι κλοπές στις υποδομές των ελληνικών σιδηροδρόμων είναι σταγόνα στον ωκεανό.

Η μαφία του χαλκού δεν κρύβεται πια. Χτυπά όπου υπάρχει μέταλλο, όποια ώρα βρει ευκαιρία. Ακόμα και μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Ο «Ευαγγελισμός», το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, έμεινε πέρυσι τον Ιούνιο χωρίς κλιματισμό: άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια των κλιματιστικών και τα στοίβαξαν στην ταράτσα για να τα κατεβάσουν. Το Κέντρο Υγείας Ραφήνας-Πικερμίου έκλεισε μετά από επιδρομή για καλώδια. Από το εργοτάξιο των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου του Ρίου αφαιρέθηκαν επτά στροφεία καλωδίων αξίας 10.000 ευρώ. Τον Απρίλιο του 2024 εκλάπη μεγάλη ποσότητα καλωδίων από τον κλιματισμό του Βυζαντινού Μουσείου. Τον Νοέμβριο του 2025 κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή για δρόμους του κέντρου που έμειναν στο σκοτάδι επειδή είχε ξηλωθεί ο χαλκός από τις κολώνες του δημοτικού φωτισμού.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr